Google og Samsung kommer med mixed-reality headset med Androd XR

Efter lang ventetid og en masse samarbejde bag kulisserne har Google og Samsung endelig afsløret Googles Android XR-platform og den første hardware, der kører på den: Project Moohan, Samsungs mixed reality-headset.

Hvis du synes, at billedet af det nye Project Moohan og syntes, at brillerne ser bekendte ud, er du ikke alene. Det ligner en krydsning mellem Googles gamle Daydream VR-headset og Apples avancerede Vision Pro-briller.

Google og Samsung præsenterede platformen og headsettet som et udviklersæt den 12. december. Partnerne antydede også AR-briller, selv om der ikke er nogen tidslinje for tilgængelighed på markedet. Samsung Project Moohan-headsettet er en anden historie, og Google og Samsung fortalte os i en præsentation i sidste uge, at »de første produkter baseret på denne platform vil blive lanceret i 2025«.

Det har været længe undervejs for både Samsung og Google, som begge har flirtet med VR-, AR- og mixed reality-headsets. Samsungs engagement har indtil videre aldrig været på niveau med Googles, der fik meget opmærksomhed, da de lancerede Google Glass , selv om de næsten ti år senere endte med at lukke ned for projektet.

Det har tilsyneladende ikke skræmt Google. »Vi har ligesom mange andre gjort nogle forsøg [...] og jeg tror, at visionen var rigtig, men teknologien var ikke helt klar«, sagde Sameer Samat, præsident for Android Ecosystem, Google. »Men det vigtigste er, at vi aldrig holdt op med at arbejde på det.«

Vendepunktet, som Google ser det, har været AI og ankomsten af Gemini. Android XR er deres »første platform, der er bygget udelukkende til Gemini-æraen«, sagde Samat.

Smarte AR-briller er på vej, men vi ved ikke, hvornår. (Image credit: Google)

Samsung og Google beskriver Project Moohan som et headset, der vil indeholde hele spektret af XR-oplevelser, fra dem, der er fuldt fordybende, til mixed reality. Det giver mening, når man tænker på, at »Moohan« betyder »uendelig« på koreansk. Headsettet har øjen- og håndsporing og vil reagere på stemmeanmodninger.

Gemini, Googles generative platform for kunstig intelligens, vil være i centrum for Googles AR-system. »Gemini vil se, hvad du ser, og høre, hvad du hører,« siger Samat. Det står i kontrast til Apples Vision Pro, som, selv om den integrerer Apple Siri, ikke har det niveau af bevidsthed, i hvert fald ikke endnu (Siri med Visual Intelligence på iPhone 16 kommer halvvejs).

Samsung var lidt tilbageholdende, når det gælder de vigtigste specifikationer for Project Moohan, og nægtede at gå i dybden med detaljer som pris, vægt, hvor batterierne er placeret og billedteknologien, ud over at den vil være »højopløselig«. Vi kunne se på billederne og videoerne, at det hovedsageligt er et gråt headset med et enkelt bånd og støttende skum(?) rundt om baghovedet (der kan være en batteripakke bagved) og en glasfront omgivet af en tynd kromramme.

Det, vi ved, er, at chippen, der driver Project Moohan, kommer fra den tredje part i dette partnerskab: Qualcomm. Samsung specificerede ikke, hvilken chip eller hvilke chips der skal sidde i Project Moohan, men det vil være forventeligt, at se en chip som den avancerede Snapdragon XR2.

Android XR-brugerfladen til Google Fotos. Læg mærke til, hvordan du kan udvide dine fotos til fordybelsestilstand (Image credit: Google)

Android XR vil give en visuel oplevelse i Moohan, som burde være velkendt for alle, der har oplevet mixed reality i Apple Vision Pro eller Meta's Quest-headset. I videoer så jeg flydende app-skærme omkring Project Moohan-brugeren, som kunne knibe og gribe fat i vinduer for at flytte dem rundt.

Samat hos Google sagde, at Android XR vil fokusere på tilpasning og fordybelse, indbygget multimodal AI-interaktion og »åbent samarbejde med de eksisterende XR-fællesskaber«. Google sagde dog ikke, at Android XR vil være open source.

Google er også fast besluttet på at sikre, at deres egne apps, såsom Gmail, Maps, Google TV og YouTube, er klar til Android XR, og viste, hvordan YouTube kan give en fordybende videooplevelse.

Selvom demovideoerne primært fokuserede på bevægelseskontrol, vil platformen blive leveret med controllere, og Android XR vil understøtte controller-input på andre enheder, når de kommer på markedet.

Android XR-brugergrænseflade til Google TV (Image credit: Google)

Apropos andre enheder, så fik vi også et glimt af Samsungs AR-briller. I videoen lignede de for eksempel Ray-Ban Meta smartglasses (og de er måske mindre end Meta Orion). I demoen kunne brugeren tale med Gemini og spørge om vej, og linsen viste overlejrede Google Maps-vejledninger. Der er ingen tidslinje for, hvornår disse AR-briller kommer på markedet.

Kihwan Kim, Samsungs EVP og leder af Immersive S/W R&D Group, talte med os om Android XR og Project Moohan. Han fortalte os, at »Dette er kun begyndelsen på vores rejse mod at skabe et helt XR-økosystem [...] vi ønsker at give brugerne mulighed for at forbedre deres hverdag på en helt ny og utroligt fordybende måde. Mulighederne er uendelige, og vi er kun lige begyndt.«

Tilsyneladende vil disse AR-briller også fungere som solbriller (Image credit: Google)

Fra den 12. december 2024 vil udviklere kunne tage disse headsets, de nye API'er og en emulator, der giver dem mulighed for at bygge og portere apps til nye Android XR-oplevelser. De vil følge i fodsporene på en række store partnere, som allerede har disse og arbejder på at overføre deres apps og tjenester til systemet. Disse omfatter Major League Baseball, Calm, Adobe, AmazeVR Concerts, Naver og Mirrorscape.

Project Moohan og forslaget om AR-briller er blot en påmindelse om, at 2025 meget vel kan blive året for mixed reality til masserne ... måske.

YouTube ser ud til at være klar til Android XR og Project Moohan (Image credit: Google)