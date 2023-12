Samsung Glasses kan være navnet på en ny smart gadget fra Samsung

Rygterne om en slags smartbrille fra Samsung har cirkuleret i årevis, men det ser ud til, at ventetiden på en egentlig enhed snart er forbi. Samsung har ansøgt om at registrere "Samsung Glasses" som et varemærke i Storbritannien.

Dette kommer fra UploadVR (via Android Central), og med ansøgningen fulgte en beskrivelse af de kategorier, produktet dækker: Virtual reality-headset, augmented reality-headset, hovedtelefoner, smartphones og smart glasses.

Det dækker et bredt område. Virtual reality eller VR betyder fuldt fordybende digitale oplevelser, augmented reality eller AR betyder at se på den virkelige verden med digital grafik ovenpå, mixed reality eller MR er forbedret AR, hvor de digitale elementer og de virkelige elementer interagerer, og augmented reality eller XR bruges som en samlet betegnelse for VR, AR og MR sammen.

Præcis hvilken kategori Samsung-brillerne kan falde i, er endnu uvist, men vi ved, at virksomheden arbejder på flere forskellige produkter, der tilbyder disse teknologier, og at de tidligere har arbejdet på Samsung Gear VR.

Dette forventer vi

Samsung har selv bekræftet, at de har et XR-headset på vej til at konkurrere med Apple Vision Pro, men det forventes ikke at komme før i slutningen af 2024, så Samsung har tid til at få funktioner som skærmskarphed så gode som muligt.

Udtrykket "briller" lyder i hvert fald ikke som et headset. Kan det være, at Samsung også arbejder på et par AR-briller? Vi har set antydninger af dette i tidligere år, men har ikke modtaget nogen bekræftelse fra Samsung selv.

Eller måske er der tale om mere basale smartbriller, som lader dig tage billeder og videoer og har en smart assistent ombord, men ingen avanceret augmented reality. Tjek vores anmeldelse af Ray-Ban Meta Smart Glasses for at finde ud af mere om Metas seneste tilføjelse til denne produktkategori.

Lige nu er det ikke helt klart, hvad vi kan forvente - men det ser i det mindste meget sandsynligt ud, at Samsung snart vil lancere en enhed, du kan bære i ansigtet. Deres næste store lanceringsevent skulle være for Samsung Galaxy S24-serien engang i januar.