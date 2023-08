Samsung Galaxy S24 Ultra kan få en superlys skærm

I sidste måned fik vi nye foldbare telefoner, tablets og smartwatches fra Samsung, men vi må vente til begyndelsen af 2024 med at se de nye flagskibstelefoner i Samsung Galaxy S24-serien - og Samsung Galaxy S24 Ultra-modellen i den serie rygtes at få en virkelig flot skærmopgradering.

Ifølge den flittige leaker @UniverseIc vil skærmen på Samsung Galaxy S24 Ultra måle 6,78 tommer, have en opløsning på 3120 x 1440 pixels, et billedformat på 19,5:5 og tilbyde en maksimal lysstyrke på utrolige 2500 nits.

Det er lysstyrken, der virkelig skiller sig ud, for man skal lige huske på, at Samsung Galaxy S23 Ultra topper ved 1750 nits. Det er en stigning på mere end 40% i forhold til den forrige generation, og det kan gøre Galaxy S24 Ultra lige så lysstærk som Oppo Find X6 Pro og lige i underkanten af Xiaomi 13 Ultra.

SamMobile spekulerer i, at det nye panel kunne være den rygtede M13-skærm fra Samsung Display, men vi bliver nødt til at vente til lanceringsdagen (som sandsynligvis bliver i januar eller februar) for at være helt sikre på specifikationerne for Galaxy S24-serien.

Exclusive: Galaxy S24 Ultra about 6.8" (actual 6.78") screen, 3120x1440, 19.5:5, peak brightness 2500nit. pic.twitter.com/8I1UtTkyaYAugust 28, 2023 See more

Stor fokus på Ultra-modellen

På det seneste har der været mere snak og hype om Ultra end om de to andre modeller i den kommende Galaxy-flagskibsserie - selv før vi hørte, at den ville få den hidtil mest lysstærke skærm på en Samsung-telefon.

For eksempel siger rygterne, at rammen på Ultra vil være lavet af titanium, som er mere holdbart end det aluminium, der bruges i de nuværende modeller. Den kommende iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max forventes også at skifte til titanium.

Kameraopsætningen på Samsung Galaxy S24 Ultra ser også ud til at få en stor opgradering, hvor den tidligere 10 MP-teleobjektiv på Galaxy S23 Ultra bliver til et 50 MP-teleobjektiv på den nye model. Vi har også hørt rygter om en fladere skærm til Galaxy S24 Ultra.

Der er en del debat om den processor, som Galaxy S24-mobilerne vil bruge, men det ser ud til, at Qualcomm vil producere en specialudgave af Snapdragon 8 Gen 3-chippen, som Samsung skal bruge. Forvent flere lækager og rygter i de kommende måneder.