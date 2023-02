Anmeldelse: Samsung Galaxy S23 Ultra - Fantastisk mobil i storformat

S23 Ultra ligger fantastisk i hånden, har fået hurtigere hukommelse og lagerplads, et mere effektivt batteri, et specialtilpasset chipset og et nyt 200 MP-hovedkamera, Det hele pakket ind i et velkendt design. Galaxy S23 Ultra ligner forgængeren, men er en større opgradering end man skulle tro. Prisen er høj, men så får du også en af verdens bedste telefoner.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Anmeldelsen kort

Galaxy S23 Ultra ser ved første øjekast ser identisk ud med sin forgænger - Galaxy S22 Ultra. Der er ændringer i designet, men ikke så store som dem du finder på Galaxy S23 og S23 Plus (Åbner i nyt vindue).

Den har samme firkantede design, men små ændringer betyder, at skærmen har fået lidt mere af den flade overflade. Det har også den fordel, at telefonen nu ligger fantastisk i hånden. For- og bagsiden er nu udstyret med det nyeste og mest modstandsdygtige Gorilla Glass Victus 2, og så bibeholder den de gode egenskaber fra forgængeren, som blandt andet tæller IP68-certificeret støv- og vandtæthed og 45 W kablet opladning.

Samsung har denne gang brugt flere genbrugsmaterialer i telefonens design, hvor f.eks. genbrugte fiskenet indgår i konstruktionen af S Pen og højttalermodulet.

Nogle elementer - som f.eks. den 6,8 tommer store adaptive Dynamic AMOLED 2X-skærm med justerbar 1 Hz til 120 Hz opdateringshastighed og batteriet på 5.000 mAh - har fået tilsyneladende mindre justeringer (henholdsvis større farvenøjagtighed og 20 % bedre effektivitet).

Indvendigt er der dog sket nogle større ændringer, som f.eks. det nye "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy"-chipsæt, som Samsung og Qualcomm har samarbejdet om, og som er udviklet til at tilbyde en bedre ydeevne end konkurrenterne (51 % bedre NPU-ydelse, 41 % bedre GPU-ydelse og 33 % bedre CPU-ydelse end tidligere, ifølge Samsung). Ultra - sammen med Galaxy S23 og Galaxy S23 Plus - er også en af de første telefoner derude, der kan prale af hurtigere og mere effektive LPDDR5X RAM og UFS 4.0-lagring.

Selv om kameraerne på bagsiden også ligner forgængerens udstykning, så er der kommet en ny 200 MP-første sensor med 16-til-1 pixel-binning, der skal forbedre S23 Ultras "Nightography"-evner, så alt fra almindelige snapshots til portrætfotografering og videoer af nattehimlen ved hjælp af den nye Astro Hyperlapse-tilstand, bliver endnu bedre. Det fungerer, og der er tale om en markant forbedring, især når det gælder om at fotografere mennesker i dårlige belysning. Galaxy S23 Ultra giver dig mere afbalanceret belysning og langt flere detaljer i billederne.

De, der ønsker at fotografere, nyder nu også godt af en forbedret redigeringsfunktion med mulighed for at arbejde med Expert RAW-optagelser på op til 50 MP. Du får stadig et 12MP ultravidvinkelobjektiv og to teleobjektiver med henholdsvis 3x og 10x zoom, hvilket samlet set gør S23 Ultra til en af de bedste kameramobiler på markedet.

Samsung giver dig op til fire års OS-opdateringer og fem års sikkerhedsopdateringer i hele Galaxy S23-serien. Alle tre kommer med One UI 5.1 som brugerflade oven på Android 13, som bl.a. folder bedre samarbejde i Samsung Notes og et forbedret Privacy Dashboard ind.

Mens startprisen (i hvert fald i USA) forbliver i overensstemmelse med Galaxy S22 Ultras grundpris, har Samsung fordoblet lagerpladsen, så du minimum får 256 GB, mens topmodellen kan fås med 12 GB RAM (op fra 8 GB på basisversionen) og hele 1 TB lagerplads.

Du kan læse en grundigere gennemgang herunder, men vi kan godt afsløre nu, at vi er vilde med Samsung Galaxy S23 Ultra. Så hvis du har råd til den, kan du roligt slå til.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Pris og tilgængelighed

Startprisen ligger på 10.999 kroner

Lige nu kan du gratis opgradere til 512 GB lagerplads (koster også 10.999 kr.)

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra: Priser RAM / lagerplads Pris 8/256GB 10.999 kr. 12/512GB 12.399 kr. (lige får du den til 10.999 kr.) 12/1TB 14.299 kr (lige nu er der rabat - 13.349 kr.)

Galaxy S23 Ultra blev lanceret sammen med den almindelige Galaxy S23 og Galaxy S23 Plus den 1. februar. Her kunne man straks forudbestille, og Samsung begynder levering den 17. februar.

En af ændringerne i forhold til Galaxy S22 Ultra er, at den mindste model nu har fordoblet lagerpladsen til 256 GB (eller rettere sagt, der findes simpelthen ikke en S23 Ultra med 128 GB). 512 GB-modellen koster normalt 12.399 kr., men lige nu kører Samsung intro-tilbud, så du får den for samme pris som 256GB-modellen, hvilket er 10.999 kr. Der er også rabat på 1TB modellen, som lige nu koster 13.349 kr. i stedet for den normale pris som bliver 14.299 kr.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Specifikationer

Samsung Galaxy S23 Ultra fås i tre lagerkonfigurationer, med 8 GB RAM i basismodellen og 12 GB i de to modeller med større lagerplads.

Resten af specifikationerne er ens på tværs af de tre varianter.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra specs Header Cell - Column 1 Mål: 78.1 x 163.4 x 8.9mm Vægt: 234g Skærm: 6.8 tommer 120Hz Dynamic AMOLED 2X Opløsning: 3088 x 1440 pixels CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8GB / 12GB Lagerplads: 256GB / 512GB / 1TB OS: Android 13 med One UI 5.1 Bagsidekameraer: 200MP Wide, 12MP ultrawide, 10MP telefoto (3x), 10MP telefoto (10x) Selfiekamera: 12MP Batteri: 5,000mAh Opladning: 45W (kablet) + trådløs og omvendt trådløs Farver: Phantom Black, cream, green, lavender Samsung.com exclusive colors: Sky Blue, graphite, lime, red

Samsung Galaxy S23 Ultra: Design

Næsten identisk med forgængeren

Førsteklasses udseende, følelse og materialer

Forbedret miljømæssige tiltag

S22 Ultra var den første af Samsungs telefoner, der samlede designet fra Galaxy S- og Galaxy Note-modellerne i ét og fik et mere firkantet design, og et kamera-setup uden det klassiske kameramodul, så hver objektiv sidder for sig. De enkel og rene linjer, får du også med S23 Ultra.

Nu har resten af S23-serien taget det enkel kamera-design til sig, så her er designændringerne mere synlige. Men på S23 Ultra er ændringerne så små og underspillede, at de nærmest er umulige at se, medmindre du har en S22 Ultra at sammenligne med. Men selv om du måske ikke kan se forskellen, så kan du mærke den, så snart du tager S23 Ultra i hånden. Det område, hvor skærmens kant buer, er blevet mindre, så selve skærmen nu har en større overfalde. Det giver dig mere plads til at skrive på skærmen, og samtidig har det den effekt, at Galaxy S23 Ultra nu ligger perfekt i hånden. Det er faktisk ret utroligt, at en så lille ændring kan betyde så meget.

S23-serien har fået sin egen farvepalette, og du kan få S23 Ultra i en af fire finishes - Phantom Black, creme, grøn og lavendel. Som i tidligere år er der dog også en håndfuld farvemuligheder, som du kun kan få, hvis du køber telefonen hos Samsung.com. Det er farverne Sky Blue, Graphite, Lime og en rød model med en sort ramme.

De fire første farver virker mere afdæmpede, og så er der mere smæk på i Samsungs egne specialfarver. Det er ret smart, for på den måde er der både noget for alle.

Image 1 of 7

Samsung gør meget for at gøre telefonen robust. Som forgængeren har den en IP68-certificering, hvilket betyder, at den er støv- og vandtæt. Den har en robust ramme i Armor Aluminum-legering, og så er Galaxy S23 Ultra den første mobil med det nyeste Gorilla Glass Victus 2 - fra Corning. Det er nok meget godt, for den store telefon vil for nogle være sværere at håndtere med én hånd sammenlignet med de andre S23-modeller.

Samsung har arbejdet med at bruge mere miljøvenlige materialer, og 80 % af den deco-folie, der er brugt til at konstruere telefonens bagside, er genbrugt, ligesom 22 % af det glas, der er brugt på hele telefonens krop, og 20 % af S Pen's indre cover. Desuden indgår materialer som kasserede fiskenet, vandtønder, PET-flasker og genbrugsaluminium også i fremstillingen af S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Skærm

Høj skærmkvalitet ligesom forgængeren

Samsung lover mere præcise farver og bedre øjenkomfort

Responsiv S Pen stylus-oplevelse

Ligesom på S22 Ultra får du et 6,8" Dynamic AMOLED 2X-panel med en opløsning på 1440 x 3088 og en dynamisk opdateringsfrekvens, der kan skaleres mellem 1 Hz og 120 Hz, og som automatisk skifteralt efter indhold og behov. Ved at få displayfrekvensen vist på skærmen ved hjælp af udviklerindstillingerne kan jeg se skærmen skifte mellem 24 Hz, 48 Hz, 60 Hz og 120 Hz, hvilket understøtter Samsungs påstande om større strømeffektivitet i denne generation.

Samsungs skærme er fortsat nogle af de pæneste på mobiltelefoner, og skærmen på S23 Ultra er ingen undtagelse. Farver og læsbarhed - selv i meget lyse omgivelser - er fantastiske. Samsung har tunet skærmen til at levere mere præcise farver, selv når omgivelserne skifter. De kalder det for Advanced Vision Booster, der justerer skærmens tone og de viste farver efter behov. Det skal gøre skærmen både pænere og mere skånsom for øjnene at kigge på.

Den maksimale lysstyrke kan ikke slå med iPhone 14 Pro (Åbner i nyt vindue)'s imponerende 2.000 nits (S23-serien topper alle ved 1.750 nits), men i den virkelige verden ser film, spil og andre visuelle elementer exceptionelt godt ud.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Kamera

Den første Samsung-telefon med en 200 MP-sensor

Forbedret "Nightography"-oplevelse til stillbilleder, portrætbilleder og video

Integreret Expert RAW-optagelse understøtter nu op til 50MP

Kameraer er et af de områder, hvor Ultra altid har skilt sig ud, når man kigger på de bedste Samsung-telefoner, og derfor har de konsekvent ligget i toppen af vores oversigt over de bedste kameratelefoner år efter år.

Mens 12MP ultrawide- og 3x og 10x 10MP telekameraerne på bagsiden af S23 Ultra er velkendte, så har telefonen droppet S22 Ultra hovedkameraet med en opløsning på 108MP. Den er i S23 Ultra erstattet med det første 200MP hovedkamera i en Samsung mobil. Det er en stor ændring, men opgraderingen passer perfekt til Samsungs fokus på bedre billeder i dårlig belysning - Nightography.

Samsung Galaxy S23 Ultra kamera samples

Galaxy S23 Ultra (top) | Google Pixel 7 Pro (bottom)

S23 Ultra's zoom range (0.6x to 100x) compared to the Pixel 7 Pro's (0.5x to 30x). The versatility of the S23 Ultra's camera is bolstered by its outstanding stabilization and impressive post-processing, retaining exceptional detail and color consistency across its entire zoom range in well-lit scenarios. The S23 Ultra seems to default to matrix metering when using the standard photo mode, which usually yields great results but in higher contrast scenarios can lead to under or over-exposure of your subject (as seen in the 10x and 100x samples above). Pixel 7 Pro (left) | Galaxy S23 Ultra (center) | iPhone 14 Pro Max (right)

In very dark environments, the S23 Ultra handles night mode shooting very differently to its lead rivals, bring exposure up, revealing more in the darker areas of a scene, but sometimes at the expense of color accuracy and fine detail.

Samsung's efforts in 'nightography' aren't just hyperbole, it's a phenomenal phone for low-light shooting, even if results are a little stylized. What's more impressive is that it can deliver across the whole zoom range, especially up to its optical zoom ceiling of 10x. While the previous samples with shot with the standard Photo mode, the above were taken using Night mode and highlight that the feature is best used in more extreme conditions with less light to work with, as the telephoto sensors in particular suffer from a green tinge and more noise here. Sure, it may be little more than a party trick, but being able to capture a shot of the moon – from the Sea of Tranquility (top center) to the Tycho Crater (bottom right) – like this on a smartphone, always feels like magic. Pixel 7 Pro (left) | Galaxy S23 Ultra (center) | iPhone 14 Pro Max (right)

Notice the color difference in the sky between the S23 Ultra and its biggest rivals at their respective maximum optical zoom ranges (5x, 10x and 3x). Pixel 7 Pro (left) | Galaxy S23 Ultra (right)

While both phones capture color beautifully, opt for the S23 Ultra if you like your colors and contrast with a little more pop, as standard.

Notice the color difference in the sky between the S23 Ultra and its biggest rivals at their respective maximum optical zoom ranges (5x, 10x and 3x). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Pixel 7 Pro (left) | Galaxy S23 Ultra (right)

While there's a degree of consistency – in terms of dynamic range across the S23 Ultra's zoom range in low light – the 3x sensor processed colors differently and the primary 200MP sensor used all that additional image data to quash noise far better than any other camera on the phone's back. Samsung's bias for 'pop' means blacks along the cat's flank in this portrait shot are completely crushed; a scenario where shooting in Expert RAW might have been prudent. Main... ...ultrawide.

All three phones offer impressive detail capture at their maximum optical zoom ranges, however, in this example the Pixel's handling of dynamic range offers up greater detail in the darkest areas of frame. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Galaxy S23 Ultra (top) | Pixel 7 Pro (bottom)

Both the Ultra and the Pixel serve up a pleasing portrait photography at multiple focal lengths, with a nice level of bokeh and robust edge detection around the subject in both instances. The Pixel's blur looks more natural by default but both phones let you adjust the amount of blur and area of focus after the fact, which is really powerful. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) While there's a degree of consistency – in terms of dynamic range across the S23 Ultra's zoom range in low light – the 3x sensor processed colors differently and the primary 200MP sensor used all that additional image data to quash noise far better than any other camera on the phone's back. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung's bias for 'pop' means blacks along the cat's flank in this portrait shot are completely crushed; a scenario where shooting in Expert RAW might have been prudent. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Main... (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) ...ultrawide. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Som standard bruger S23 Ultra's hovedkamera såkaldt pixel binning (Åbner i nyt vindue), hvor den samler data fra 16 pixels og kombinerer dem til 1 pixel. Telefonen bruger de ekstra pixeldata til at fjerne rystelser og til at indsamle mere lys og bevarer flere farveoplysninger. Det er med til at give den Nightography-følelse, hvor fotografering ved svagt lys det helt store fokusområde for kameraoplevelsen på denne Ultra. Nightgraphy vil ifølge Samsung løfte kvaliteten af natbilleder over hele linjen - herunder portrætter - og så har den fået en ny time-lapse funktion til at fotografere nattehimlen.

Stabiliseringen er forbedret både til stillbilleder og video med dobbelt så stor bevægelsesvinkel nu mulig i OIS-systemet (optisk billedstabilisering) sammenlignet med sidste års S22 Ultra (3 grader på S23 Ultra). VDIS (digital video billedstabilisering) er også forbedret og autofokus med "Super Quad Pixel"-sensoren er blevet hurtigere.

S23 Ultra har fået en Expert RAW funktion, som nu er integreret i kameraets brugergflade. Her kan du optage billeder i RAW-format på op til 50MP, i stedet for 12MP som tidligere. Ultra giver også mulighed for at tage stillbilleder på 200MP (som jpeg-filer).

Originalt billede (venstre) | Raw-fil med EV+3 (midten) | Jpeg med EV+3 (højre)

Du kan se, RAW-filerne gemmer mere billeddata og klarhed, når du justerer en RAW-fil og en jpeg-fil af samme billede til samme overdrevne eksponeringsværdi.

Nightography - altså fotografering om natten - giver virkelig klare og flotte fotos. Ved første blik virker billeder - f.eks. selfies - en anelse mørkere med S23 Ultra end på S22 Ultra. Men ved direkte sammenligning er det tydeligt, at det er fordi billederne bliver mindre overbelyste. Sammenligner man natfotos på S22 Ultra og S23 Ultra, så fanger sidstnævnte flere detaljer og er bedre til at ramme de rigtige farver.

Samsung har også fortsat et samarbejde med SoMe brands som Snap, TikTok og Instagram for at sikre, at telefoner som S23 Ultra leverer bedre billed- og videokvalitet og en tættere integration med kreative funktioner i de enkelte SoMe apps, hvilket konkurrerende Android-telefon alle har mulighed for.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Ydelse

Specialbygget chipsæt i flagskibsklassen giver exceptionel ydeevne

Hurtigere og mere effektiv hukommelse og lagerplads end mange konkurrenter

Forbedringer i forhold til standard 8 Gen 2 er ubetydelige

Samsung har tætte forbindelser med Qualcomm, som i en årrække har bygget Snapdragon chipsæt til Samsungs topmodeller. Men før var det delt op, så Galaxy S-enheder på nogle markeder var udstyret med Samsung egen Exynos-chipsæt, imens det på andre markeder var Qualcomms Snapdragon-chipsæt, der sad i telefonerne. Nu har Samsung valgt at hele Galaxy S23-serien får Qualcomms nyeste og bedste Snapdragon 8 Gen 2-chip på verdensplan.

Dette eliminerer de forskelle i ydeevne, som tidligere gav brugerne af Exynos-drevne Galaxy S-telefoner følelsen af at være bagud, og sikrer samtidig at fotografi og billedbehandling fungerer optimalt. Det betyder også, at der ikke vil være forskel på f.eks. batterilevetiden i forskellige regioner.

8 Gen 2 allerede vist sine evner (Se f.eks. den geniale funktion, der lader dig kopiere objekter fra fotos, bare ved at røre ved skærmen (Åbner i nyt vindue)). Samsung har fået adgang til

en eksklusiv tunet variant af chipsættet, der er døbt "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy". Kort fortalt er chipsættet blevet overclocket til 3,36 GHz (i stedet for 3,2 GHz, som det er standard); uden at gå på kompromis med effektiviteten eller batteriets levetid.

Det er også lykkedes Samsung at gøre det kølekammeret - de såkaldte vapor chamber - 2,7 gange større i gennemsnit i hele S23-serien" , så telefonen køler bedre. Samtidig har den fået nye, hurtigere og mere effektiv LPDDR5X RAM og UFS 4.0-lagring, der fordobler læse- og skrive hastigheden, og har længere levetid.

I test afslører vores benchmarks, at S23 Ultra er lidt hurtigere end OnePlus 11 (Åbner i nyt vindue) - som er udstyret med den ikke-modificerede udgave af Snapdragon 8 Gen 2. S23 Ultras forspring, når det gælder ydelse, er dog så småt, at det ikke vil gøre den store forskel, bortset fra i de mest krævende opgaver. Men selv om du måske ikke kan udnytte de ekstra kræfter til fulde, så vil du sandsynligvis stadig gå og glæde dig over, at du med Samsung Galaxy S23 Ultra har fået den mest kraftfulde mobil på markedet.

I daglig brug er telefonen hurtig og stabil, og giver en følelse af at processor, RAM og brugerfladen spiller sammen for at give dig den bedst mulige oplevelse. Den mest krævende opgave for Ultra i vores test, var det krævende spil Genshin Impact på de maksimale grafiske indstillinger. Det kørte problemfrit i vores 20 minutters test, men telefonen blev mærkbart varm. Så her er det måske en god ide at holde sig til spillets standardindstillinger (som stadig ser fantastisk ud og kører fantastisk).

Samsung Galaxy S23 Ultra: Batteriet

45 W kablet opladning

15 W trådløs og 4,5 W omvendt trådløs opladning

Samme batterikapacitet som S22 Ultra, men 20 % forbedret effektivitet

Batteriet har samme størrelse som på S22 Ultra - 5,000mAh. Det understøtter 45W kablet opladning (og trådløs og omvendt trådløs opladning). Ifølge Samsung er det lykkedes at forbedre effektiviteten i hardware og software, så batteriet nu har øget effektiviteten med 20 %, så brugerne får den lænsge batterilevetid nogensinde på en Galaxy S smartphone. Det passer meget godt med vores egne erfaringer, hvor telefonen uden problemer kan holde en hel dag - og aftenen med på én opladning, når vi bruger den til netsurf, mails og lidt streaming. faktisk har der flere gange været så meget strøm på om aftenen, når vi gik i seng, at vi først har haft behov for at lade op ad formiddagen næste dag.

Mens OnePlus 11's 100 W-opladningshastigheder og Motorola Edge 30 Ultra's 125 W ladehastigheder ligger langt over, hvad S23 Ultra kan klare, så får du altså her en stærkt forbedret batterilevetid, selv om batteriet har samme størrelse som forgængeren.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Software

Android 13 med One UI 5.1

Fire års OS- og fem års sikkerhedsopdateringer

Mange smarte funktioner og justeringsmuligheder

Med fire års opdateringer af styresystemet og fem års sikkerhedsopdateringer på tværs af Galaxy S23-serien, hører Samsung til dem, der giver længst holdbarhed på deres telefoner, der alle kører på den nyeste Android 13 - med Samsungs egen One UI 5.1 som brugerflade.

Det vil være genkendeligt for eksisterende Samsung Galaxy-ejere, med firkantede ikoner med runde hjørner og enkel grafisk stil. Men du kan bruge langt tid på at dykke ned i de mange muligheder som telefonen giver dig. Vi blev løbende overrasket over, hvor meget der kan justeres i de enkelte menuer.

Du får nu et bedre overblik over sikkerheden, fordi Samsung har samlet de relevante indstillinger i samme menu. Det gør det meget lettere at forholde sig til, om man har de rigtige indstillinger eller ej.

Air Command og Air Gestures forbliver er stadig en del af S Pen-oplevelsen og giver mulighed for at styre kameraet, oversætte tekst og klippe og indsætte indhold på skærmen med det samme med enkle stylus-styrede bevægelser. Det fungerer, men vi oplever, at især kamerastyring kræver lidt tilvænning.

Selv om One UI ikke vil falde i alles smag, er det unikt, kan tilpasses ret godt og virker så gennemtænkt og gennemtestet, at det i sig selv hæver Samsung Galaxy S23 over andre smartphones. Det virker som om, du finder nye muligheder eller funktioner, hver gang du går ind i en indstilling eller bruger en af de mange funktioner: Vil du gerne scanne en QR-kode for at oprette forbindelse til Wi-Fi under opsætningen i stedet for at skulle indtaste din adgangskode? Så er det klaret. Vil du lukke for adgang til dine personlige data, hvis telefonen skal til reparation? Det er der en indstilling til. Vil du køre to versioner af den samme besked-app, hvor du er logget ind på forskellige konti samtidig? Det er der også en mulighed for. Kort sagt, du får uhørt meget fleksibilitet og muligheder med denne mobil.

Skal du købe Samsung Galaxy S23 Ultra?

Køb Galaxy S23 Ultra, hvis...

Du vil have den bedste Android-telefon på markedet

Der er ikke meget, som Samsung Galaxy S23 Ultra ikke kan klare til topkarakter. Den har alt, hvad du kan få brug for, plus et par ekstra ting.

Du vil have en af de bedste kamera-mobiler lige nu

Samsung laver nogle af de bedste kameramobiler, og S23 Ultra er deres bedste nogensinde med forbedrede detaljer og kontrast i natfotos og endnu flere funktioner.

Du har brug for en mobil med kraftig ydelse

Uanset om det er til spil, multitasking eller noget produktivt kommer Galaxy S23 Ultra med noget af det mest potente hardware, der i øjeblikket er tilgængeligt på en smartphone. Det er kun Apples iPhone 14 Pro-serie, der kan konkurrere med Samsungs topmodel.

Køb ikke Galaxy S23 Ultra, hvis...

Du er udfordret på budgettet

Ultra markedsføres som det bedste af det bedste. Den er fantastisk, og den er bestemt ikke gratis. Det ved du også godt.

Du ikke er til store telefoner

Den er ikke bare stor, men også ret firkantet. Derfor er S23 Ultra måske ikke så lommeegnet eller god til små hænder.

Du bare vil have en enkel mobil

Samsung har brugt masser af kræfter på at gøre denne telefon så fleksibel som muligt. Du kan justere et hav af indstillinger og funktioner, men hvis du bare vil bruge basisfunktionerne uden at lære telefonen ordentligt at kende, så er den faktisk lidt spildt på dig.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Alternativer

Samsung Galaxy S23 Ultra er Samsungs topmodel lige nu, og det er en mobil, der er svær at komme udenom, men hvis du vil lave nogle flere valgmuligheder kan vi anbefale følgende:

(Åbner i nyt vindue) Samsung Galaxy S22 Ultra Vi har hele tiden regnet med, at Samsung ville lancere en ny Ultra i 2023, men ikke fordi der er noget galt med forgængeren. S22 Ultra er stadig en fantastisk telefon med flot skærm, fremragende kamera og overlegen ydelse. Med lanceringen af S23 Ultra forventer vi prisnedsættelser på S22 Ultra,

(Åbner i nyt vindue) Apple iPhone 14 Pro Max Hvis du er på udkig efter en flagskibstelefon med stor skærm, der har en førsteklasses ydeevne og et godt kamera, som ikke er Galaxy S23 Ultra, så tager Apple gerne imod dine penge i bytte for deres store topmodel.

(Åbner i nyt vindue) Google Pixel 7 Pro Hvis Samsungs udgave af Android ikke er noget for dig, eller hvis du ønsker en lignende oplevelse i et andet design, har Googles Pixel 7 Pro en lige så fantastisk skærm og kamera med superzoom og masser af ydelse under motorhjelmen. Alt sammen til en væsentlig lavere pris.