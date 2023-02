Anmeldelse: OnePlus 11 - en lynhurtig topmodel med lavt prisniveau

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

OnePlus 11: Anmeldelsen kort

OnePlus 11 er på mange måder en unik telefon, der giver dig masser af ydeevne til en lav pris. Men der er også funktioner, du ikke får med. Er fan af Oneplus' tidligere modeller og spekulerer på, om 11'eren vil give dig den samme følelse, kan du roligt slå til. Det meste af det, du kunne lide ved forgængerne, får du stadig her. Hvis du ikke har haft Oneplus før, men er nysgerrig, er Oneplus 11 et sjovt alternativ til de dyrere topmodeller.

Det bedste ved Oneplus 11 er prisen. Den begynder ved 6.499 kr. for moellen med 8GB RAM og 128GB lagerplads. Vil du have topmodellen med 16 GB RAM og 256 GB lagerplads, er prisen kun en lille smule højere med 6.999 kr. Efter vores mening kan det godt betale sig at betale ekstra, for du får en stor opgradering til prisen. Selv om OnePlus. Ikke ligefrem småpenge, men stadig billigere end både iPhone 14 og Samsung Galaxy S23. Og faktisk har OnePlus sat prisen ned, hvis du sammenligner med OnePlus 10 Pro til hhv. 7.299 kr. og 7.999 kr. med samme RAM/lagerplads. Samtidig er skærmen lige så stor som på den endnu dyrere iPhone 14 plus.

Kameraer er igen lavet i samarbejde med Hasselblad. Det giver den en mere kunstnerisk, men ikke alle kamerafunktionerne lige så nemme at bruge som hos konkurrenterne. Telefonen har også en rigtig stor skærm og et batteri, der passer til den.

Især batteriet er et stort plus, da det holder i lang tid. Oneplus 11 oplades også hurtigere end de fleste telefoner på markedet. Ulempen er, at du ikke har mulighed for trådløs opladning.

Ud over trådløs opladning er den største ulempe ved Oneplus 11, at den ikke har en formel IP-klassificering for vandtæthed. Den er stort set alene blandt dagens flagskibe i den henseende. Mens iPhone 14 eller Google Pixel 7 kan klare en dukkert i badekarret, kan Oneplus 11 kun klare en regnbyge.

Nogle modeller af sidste års Oneplus 10 pro havde en IP68-klassificering for vand- og støvtæthed (desværre ikke den model, der sælges i Sverige). Dette års model mangler den helt, uanset hvor i verden du køber den. Selv om det ikke er afgørende, er det stadig en feature, der giver tryghed, og som du altså ikke får her.

Hvad koster Oneplus 11?

Pris: 6.499 kroner 128/8GB

Pris: 6.999 kroner 256/16/GB

Du kan forudbestille telefonen nu, og hente den i butikkerne fra 16. februar.

På en måde går Oneplus 11 tilbage til virksomhedens rødder. Ved at tilbyde konkurrencedygtige specifikationer til en virkelig interessant pris. Prisen ligger lidt under den pris, som sidste års Oneplus 10 Pro blev introduceret til. Samtidig er der kun én model denne gang, så du behøver heller ikke at sammenligne med en Pro-udgave.

Oneplus 11 er den bedste Oneplus-mobil, du kan købe i år. Men sammenligningen med andre topmodeller halter en smule, netop fordi de er opdelt i forskellige former for Pro-, Plus- og Ultra-modeller fra for eksempel Apple og Samsung.

Konkurrencernes flagskibe, i hvert fald basis-modellerne, har også en mindre skærm på 6,1 tommer. Oneplus 11 giver dig en større skærm og flere pixels. Så Oneplus 11 er ikke for dem, der leder efter en telefon med en lille skærm.

Swipe to scroll horizontally De to OnePlus 11-modeller: Specifikation Basis-model Dyreste model Pris 6.499 kr. 6.999 kr. RAM 8GB 16GB Lagring 128GB 256GB

OnePlus 11: Design

Mat bagside er flot

Ingen IP-klassificering for vandtæthed

Alert-slideren er tilbage

Rundt kameramodul

Oneplus 11's design kommer i to vidt forskellige varianter: En grøn version, som er meget blank og glat, og så i en sort version med mere mat og ru bagside. Vi har testet den matte version. Den matsorte finish på bagsiden er rar at røre ved, og så er den ikke så modtagelig for fingeraftryk. Den giver samtidig et udmærket greb på telefonen, så den kan vi godt anbefale.

Når det gælder IP-klassificering, er Oneplus 11 certificeret til IP64. Det gør den lige så støvtæt som enhver anden telefon på markedet, men betydeligt mindre vandtæt.

Stort set alle andre flagskibe (selv de foldbare) har en IP68-klassificering. Det betyder, at de uden problemer kan tage en dukkert i badekarret eller lignende uden skader. IP-klassificeringen af Oneplus 11 betyder, at den kan tåle et kraftigt regnskyl, men ikke at blive nedsænket i vand. Hvis du vil vide mere om vandtætte telefoner, kan du læse vores vejledning om emnet (Åbner i nyt vindue).

Den lavere certificering er et problem, især når dens forgænger til en vis grad var bedre. Fugtskader er en af de mest almindelige fejl, der rammer telefoner. Derfor bør de fleste telefoner have en solid beskyttelse mod fugt og vand, især flagskibe. En telefon, der koster 6.999 kr., bør kunne overleve ulykker, og på det punkt er Oneplus 11 sværere at anbefale.

Hvis du bare ser på OnePlus 11, er det en meget flot telefon. Men når du holder den i hånden, bemærker du hurtigt, at den ikke er helt så raffineret som konkurrenterne. Du kan f.eks. tydeligere mærke kanterne mellem skærmen og sidepanelet.

Designet minder ellers en smule om en sportsvogn. Linjerne giver den samme følelse, og kurven op mod det store, runde kameramodul virker gennemtænkt. Ifølge OnePlus selv skal designet give indtryk af hastighed.

OnePlus har opdateret designet med et rundt kamera-modul. Selv om det er rart med noget opfriskning, så giver det også nogle retro-vibes, da både OnePlus og mange andre har brugt det før.

Samtidig vil OnePlus-fans være glade for, at alert-slideren vender tilbage. Den lille skyder på siden af telefonen skifter hurtigt mellem lydløs, vibrerende lyd og lyd på. Det er en funktion, som Oneplus (og til en vis grad Apple) er alene på markedet med, selv om den er meget værdsat. Nogle tidligere Oneplus-modeller i den højere prisklasse lom uden alert-slider, men nu er den endelig tilbage.

I bunden af telefonen finder du USB-C-port til opladning og en plads til SIM-kort (intet hovedtelefonstik). Den store forskel mellem til forgængeren er, at telefonen nu understøtter dobbelt SIM-kort eller eSIM.

Hvor god er skærmen på Oneplus 11?

6,7" skærm er større end mange dyrere konkurrenter

Levende og farverig skærm med hurtig opdateringshastighed

Mange kalibrerings- og indstillingsmuligheder

Skærmen på Oneplus 11 er noget, der virkelig skiller sig ud. Den ser simpelthen fantastisk ud, når du spiller spil eller ser på billeder. Den hurtige opdateringshastighed kombineret med Snapdragon-processoren gør den til en fornøjelse at bruge.

Samtidig er skærmen betydeligt større end mange af konkurrenterne i den dyre ende. Størrelsen er 6,7 tommer, mens mange andre lander på 6,1 tommer. Det betyder ganske vist en større telefon, men en langt bedre oplevelse, når det gælder spil og film.

På trods af prisskiltet og den større skærm har Oneplus ikke sparet på pixelantallet. Pixeltætheden ligger på stabile 525 PPI (pixels per tomme). Det gør den skarpere end konkurrenterne, hvor Apples retina-skærm i iPhone 14 kun lander på 460 PPI.

OnePlus har sparet lidt, når det gælder skærmens lysstyrke. Her kommer den til kort i forhold til i hvert fald nogle af konkurrenterne. Men den kompenserer for den manglende lysstyrke med rigtig gode farver og kontrast. Du får også understøttelse af Dolby Vision og HDR10+. Til sammenligning har iPhone 14 det samme farvespektrum, men mangler opdateringshastigheden og de samme levende farver.

Skærmen er af LTPO-typen, hvilket betyder, at den kan justere opdateringsfrekvensen alt efter, hvilket indhold du kigger på. Ved maksimal hastighed kører den med 120 hertz, hvilket er perfekt til spil. Men den kan også sænke opdateringsfrekvensen til et par hertz, hvilket gør den strømbesparende, når det er nødvendigt. I dvaletilstand kan der vises en enklere skærm uden at trække for meget strøm.

Hvor godt er kameraet i Oneplus 11?

Kameraer af Hasselblad-mærket med fokus på farver og lys

Ingen ægte telezoom

God til portrætter, ikke så god til detaljer

Kameraet i Oneplus 11 er beregnet til fotografer, der gerne går tæt på og arbejder kunstnerisk med deres kompositioner. Kameraerne er udviklet med Hasselblad, hvis kameraer bruges til alt fra modefotografering til rumfart. Det betyder dog, at du skal tilpasse dig deres standard for billeder.

I praksis betyder det, at telelinser og nærobjektiver ikke er noget match for konkurrenterne. Zoomen går helt op til 2x, mens Samsung Galaxy S23 har 3x zoom. Mens Iphone 14 helt mangler zoom, får du 5x zoom med Google Pixel 7 Pro til næsten samme pris.

Oneplus 11 skiller sig derimod ud, når det kommer til portrætter og landskabsfotografering. Detaljerne i portrætbillederne er lidt svage, men lyset og farverne er utroligt gode. Bokeh-effekten er lavet, så det ligner effekten, når billederne er taget med rigtige Hasselblad-kamerae, og ser rigtig godt ud. Mens mange andre går efter et så realistisk look som muligt, giver Oneplus 11 dig et lidt mere kunstnerisk look, som stadig ser rigtig godt ud.

Kameraet kræver lidt arbejde at lære at kende, så det er nok ikke for alle. Men når man ved, hvordan det fungerer, er det virkelig godt. Oneplus 11 har måske et lidt for bredt synsfelt på nogle af objektiverne, men de fikser bokeh-effekten fantastisk godt.

Image 1 of 13 (Image credit: Future / Philip Berne) Fotoeksempel fra Oneplus 11 Fotoeksempel fra Oneplus 11 (Image credit: Future / Philip Berne)

Panoramabild med OnePlus 11

Fotoeksempel fra Oneplus 11
Fotoeksempel fra Oneplus 11
Fotoeksempel fra Oneplus 11
Fotoeksempel fra Oneplus 11
Fotoeksempel fra Oneplus 11
Fotoeksempel fra Oneplus 11
Fotoeksempel fra Oneplus 11
Fotoeksempel fra Oneplus 11
Fotoeksempel fra Oneplus 11
Fotoeksempel fra Oneplus 11

Desværre er der nogle problemer med kameraet: Hvis du zoomer for langt ind, bliver billederne ind imellem uklare og ligner mere et impressionistisk maleri end et foto. Billedstabiliseringen fungerer fantastisk, men resultatet ser alligevel forfærdeligt ud, fordi detaljerne flyder sammen.

Selv om portrættilstanden giver flotte farver, havde vi ind imellem problemer med at forgrund og baggrund ikke ikke blev adskilt korrekt. Selv kanterne på et glas forsvandt i portrættilstand.

Image 1 of 2
Lyset, uden protræt-funktion
Mislykket portrætfoto af et glas

Portrættilstanden fungerede ikke altid optimalt, og nogle gange virker det som om baggrunden ikke bliver sløret overhovedet. Andre gange oplever vi sløret baggrund med meget skarp og unaturlig overgang til objektet i fokus. Men når det virker, tager det bedre billeder end konkurrenterne. Madbilleder ser virkelig appetitlige og mindre kunstige ud gennem linsen på Oneplus 11 end på iPhone 14 Pro. Det er ikke alle hårene på en hund, der er synlige, men varmen i pelsen bliver godt fanget af kameraet og reflekterer lyset fint.

Image 1 of 7
Exempelbild från Oneplus 11
Exempelbild från Oneplus 11
Exempelbild från Oneplus 11
Exempelbild från Oneplus 11

Exempelbild från Oneplus 11
Exempelbild från Oneplus 11

OnePlus 11: Software

Oxygen OS kører oven på Android 13

Ren brugerflade med mange skjulte funktioner

Brugerfladen på OnePlus 11 hedder Oxygen OS 13 og kører oven på Android 13. Der er ikke så meget fyldstof, så du får en brugerflade, der er tæt på Googles oprindelige Android-software, som du finder i den fantastiske Pixel 7 Pro (Åbner i nyt vindue). Brugerfladen er ren, moderne og hurtig, og du kan justere rigtig mange ting, hvilket godt kan blive lidt uoverskueligt, hvis du går i dybden med tingene. Men du kan også bare bruge det, som det er.

De, der tidligere har brugt Oxygen OS, vil måske blive lidt skuffede, for brugerfladen er nu koordineret medmoderselskabet Oppos Color OS. I dag er de to så ens, at det kun er navnet, der adskiller dem. Dette har også fjernet noget af charmen ved Oxygen OS.

Ligesom med Samsungs telefoner er det værd at bruge tid på indstillingerne. For der er en masse sjov gemt derinde. Selv om brugerfladen umiddelbart er blevet slanket og forenklet, er der meget at finde bag kulisserne.

En funktion, der er værd at fremhæve, er muligheden for at bruge selfiekameraet, mens du optager skærmen. Perfekt til streamere, der gerne vil have deres ansigt synligt i billedet, mens de spiller et spil.

I indstillingerne er der et menupunkt med Speicalfunktioner, hvor man kan gå ind og finde ud af, hvordan du opdeler skærmen mellem to apps, får flydende vinduer, kan lynstarte hyppigt anvendte apps eller aktivere Kid Space (hvor du blandt andet kan lave en startside for børn, eller begrænse barnets skærmtid).

Så hurtig er Oneplus 11

Superhurtig Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip

Høj ydeevne for både systemer og videooptagelser

Ligesom designet antyder, er der også masser af ydeevne under motorhjelmen. En hurtig processor kombineret med en hurtig skærm giver dig en fantastisk oplevelse. Uanset om du spiller de nyeste spil, redigerer billeder eller bare bruger din telefon i hverdagen. Alt går hurtigt, og der er mærkbar forskel på OnePlus 11 og OnePlus 10 Pro.

Spil med avanceret grafik, som f.eks. mange partikeleffekter samtidig, ser faktisk bedre ud på Oneplus 11 end på Iphone 14 Pro, selv om sidstnævnte har sin A16-chip, som normalt vinder ydelsestests.

Et godt eksempel er Call of Duty Mobile. Her satte vi spillet til maksimale grafikindstillinger og landede på lidt over 90 fps i spillet. Det er intet mindre end fantastisk.

Uanset hvad vi udsatte telefonen for, skuffede den ikke med hensyn til ydeevne. Selv afspilning af 8K-videoer, som nogle bærbare computere kan have svært ved at håndtere, påvirkede ikke ydelsen nævneværdigt her. Så med OnePlus 11 får du helt klart en af årets mest kraftfulde mobiler indtil videre.

Hvordan er batteriet i Oneplus 11?

Største batteri i sin klasse med 5.000 mAh

Hurtig opladning via kabel

Ingen trådløs opladning

Batteriet i Oneplus 11 holder i en hel dag, hvis du ikke bruger telefonen for meget.

Den dårlige nyhed er, at de mange kræfter under motorhjelmen kan dræne batteriet hurtigere, især når du spiller med højst mulig ydelse. Det er helt sikkert værd at holde øje med dem, hvis du er langt fra en oplader.

Heldigvis behøver du ikke gå længe uden strøm. For telefonen lader hurtigt op - meget, meget hurtigt. 100 watt er det maksimale telefonen kan lade med. Og det giver ifølge OnePlus 50 procent opladning på ti minutter og fuld opladning på 25 minutter. Det lykkedes os at gå fra nul til hundrede på knap 30 minutter, men aldrig 25. Det er stadig meget imponerende tal. Det er hurtigere end både iPhone og Samsung Galaxy-telefonerne kan lade op.

Den hurtige opladning Oneplus' egen teknologi og den medfølgende oplader. Sjovt nok er det USB-A til USB-C. Ifølge Oneplus skyldes det, at forbrugerne ikke er helt klar til USB-C i begge ender... selv om de har leveret sådanne opladere før.

Du må undvære muligheden for trådløs opladning, men det ser vi ærligt talt ikke som et kæmpe problem. Ja, det kan være rart at bare at lægge mobilen på opladeren, og det er noget vi tidligere har set i OnePlus Pro-telefoner. Rigtig mange mobiler i denne prisklasse er QI-kompatible, men vi går ud fra, at det er omkostningen ved at levere en kraftfuld mobil til prisen. Desuden vil vi langt hellere have hurtig opladning via ledning end trådløs opladning.

Hvis du har skærmen sat til automatisk at justere lysstyrken efter omgivelserne, holder telefonen længere. Batteriet på 5.000 milliampere er det samme som i Samsung galaxy S23 Ultra. Den store skærm bruger godt nok mere strøm, men store batterier holder til gengæld også længere.

Skal du købe OnePlus 11 5G?

Køb den, hvis...

Du føler, at de andre producenter er kedelige

Oneplus 11 er stadig en vildbasse til prisen. Du får mange gode funktioner fra et rebelsk brand, som inddrager sine brugere meget i deres produktudvikling. Hvis du synes, at Samsung og iPhone er kedelige, kan det være interessant at tjekke OnePlus 11.

Du tager mange portrætfotos

Hvis du er på udkig efter et mere unikt kamera i en telefon, får du det i Oneplus i stor stil. Kameraet er mere kunstnerisk, og når det bruges korrekt, får du en ret unik form for blødhed og farver i dine billeder.

Du skal bruge en lynhurtig mobil

Oneplus startede som brandet, der leverede flagship killers. De vender tilbage til rødderne med OnePlus 11, men det er samtidig en vanvittig hurtigt telefon til prisen.

køb den ikke, hvis...

Du ikke er en foto-entusiast

Du kan tage fantastiske billeder med OnePlus 11. Men man skal arbejde for det og bruge lidt tid på at finde ud af, hvordan man får mest muligt ud af kameraet.

Du skal bruge en vejrbestandig mobil

Det er svært at anbefale en telefon, som ikke kan tåle vand. Desværre ligger OnePlus 11 i den kategori. Når næsten alle andre premium-telefoner kan klare en hel time i vandet, er Oneplus 11's manglende vandtæthed et stort minus.

OnePlus 11: Alterantiver

Swipe to scroll horizontally Andra telefoner värda att jämföra med OnePlus 11 Samsung Galaxy S23 Apple iPhone 14 Pris: 4.499 kr. 7.499 kr. 8.299 kr. Skärm: 6.7-tommer LTPO @120Hz 6.1-tommer AMOLED @120Hz 6.1-tommer OLED Plattform: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Apple A15 Bionic Batteri: 5,000 mAh 3,900 mAh 3,280 mAh Vattentålighet: IP64 (regn) IP68 (1m vand i 30 min) IP68 (1m vand i 30 min)