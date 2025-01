OnePlus klar med OnePlus 13 og OnePlus 13R

The OnePlus 13 is fully waterproof

OnePlus har præsenteret sin nyeste flagskibsserie, herunder OnePlus 13 og OnePlus 13R, der lover banebrydende teknologi og et elegant design. Lanceringen inkluderer også opgraderede OnePlus Buds Pro 3 og nyt tilbehør som magnetiske etuier og trådløse opladere.

OnePlus 13 - mobil med masser af power

(Image credit: OnePlus)

OnePlus 13 er IP68/IP69-klassificeret

Batteri på 6.000 mAh giver batteri til hele dagen

AI-funktioner

Det er en betydelig opgradering i forhold til OnePlus 12

Med OnePlus 13 bygger OnePlus videre på sit succesfulde partnerskab med Hasselblad og introducerer markante forbedringer inden for mobilfotografering og videografi. Enheden er udstyret med et avanceret tredobbelt kamerasystem, der inkluderer et 50 MP hovedkamera med Sony LYT-808-sensor og optisk billedstabilisering (OIS), et 50 MP 3x Triprism Telephoto-kamera med OIS og et 50 MP ultra-vidvinkelkamera.

Med OnePlus 13 bygger OnePlus videre på sit succesfulde partnerskab med Hasselblad og introducerer markante forbedringer inden for mobilfotografering og videografi. OnePlus 13 har et tredobbelt kamerasystem med et 50 MP hovedkamera, et 50 MP telefotokamera med 3x optisk zoom og et 50 MP ultra-vidvinkelkamera. Telefonen er den første Android-enhed med indbygget Live Photo-funktion og 4K Dolby Vision på alle kameraer.

Kameraet får blandt andet følgende nye funktioner: Clear Burst til serieoptagelser. Action Mode til skarpe optagelser under bevægelse. 4K Dolby Vision på alle kameraer.

OnePlus 13 introducerer også en række AI-funktioner, der skal forbedre brugeroplevelsen. Blandt andet kan Intelligent Search gennemsøge lokale filer, Circle to Search lader brugeren søge efter indhold på billeder og videoer, og AI Translation tilbyder oversættelse i realtid på mere end 20 sprog.

Telefonen har en skærm på 6,7" QHD+ (3168x1440p) med en adaptiv opdateringshastighed på op til 120 Hz. Den har et stort 6.000 mAh batteri, der skulle give strøm til en hel dag. Den er udstyret med en Snapdragon 8 Elite processor. OnePlus 13 er IP68- og IP69-klassificeret, hvilket betyder, at den er støv- og vandtæt.

OnePlus 13 kommer i tre farver (hvid, sort og blå) og i to versioner: 12 GB RAM / 256 GB lagerplads eller 16 GB RAM / 512 GB lagerplads.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Her tager vi hatten af for, at OnePlus ikke gør som mange af de andre store producenter, som i 2024 lancerede flagskibsmodeller med sølle 128GB lagerplads. Det er simpelthen pinligt, og forhåbentlig ikke noget, vi kommer til at se i 2025.

OnePlus 13R - stort batteri og AI-funktioner

OnePlus 13R er modstandsdygtig overfor vand og støv. (Image credit: OnePlus)

OnePlus 13R er udstyret med en Snapdragon 8 Gen 3 processor og har op til 12 GB RAM. Telefonen har en 6,78" 1,5K ProXDR skærm med en opdateringshastighed på op til 120 Hz.

OnePlus 13R er udstyret med et tredobbelt kamerasystem med et 50 MP hovedkamera, et 50 MP portrætkamera og et 8 MP ultra-vidvinkelkamera.

Ligesom OnePlus 13 har OnePlus 13R et 6.000 mAh batteri og understøtter hurtigopladning. Telefonen er IP65-klassificeret, hvilket gør den modstandsdygtig over for vand og støv.

Fælles funktioner:

Begge telefoner kører OxygenOS 15 og har en række AI-funktioner til at forbedre produktivitet og kreativitet. De understøtter også Beacon Link, der lader enheder op til 200 meter fra hinanden fungere som walkie talkies via Bluetooth.

Pris og tilgængelighed

OnePlus 13: Fra 7.999 kroner for 12/256GB-varianten. Køber du modellen med 16GB/512GB, får du lige nu 700 kroner i rabat hos OnePlus og slipper med 8.299 kroner i stedet for 8.999 kroner.

OnePlus 13R: Kommer i én udgave: 12GB RAM og 256GB lagerplads. De koster 5.799 kroner, og kan forudbestilles fra 7. januar. De kommer i butikkerne 14. januar.

OnePlus Buds Pro 3: De koster normalt 1.599 kroner, hvilket efter vores mening er en god pris for lydkvaliteten. Hos OnePlus er de dog endnu billigere. Her får du lige nu 150 kroner i rabat, så så OnePlus Buds Pro 3 koster 1.449 kroner.

OnePlus Buds Pro 3: Forbedret forbindelse og ny safirblå farve

OnePlus Buds Pro 3 (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus introducerer opgraderede Buds Pro 3 sammen med OnePlus 13-serien, nu tilgængelige i en luksuriøs safirblå farve. De nye funktioner inkluderer Steady Connect, der sikrer stabil Bluetooth-forbindelse og udvidet rækkevidde på op til 150 meter, samt en AI-oversættelsesfunktion, når de parres med den nye serie, der gør det lettere at kommunikere på tværs af sprog.



De nye Buds Pro 3 leverer fortsat enestående lyd med dobbelte drivere, Adaptive Noise Cancellation og imponerende batterilevetid på op til 43 timer. Hurtig opladning, et ergonomisk design og understøttelse af Google Spatial Audio sikrer en førsteklasses lytteoplevelse.