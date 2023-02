Se den geniale nye billedbehandlings-funktion på Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra overrasker med smart udklipsfunktion.

Samsung laver fremragende mobiler, og deres serie af Ultra-mobiler hører til blandt de bedste mobiltelefoner (Åbner i nyt vindue) overhovedet. Vi var begejstrede for Galaxy S22 Ultra (Åbner i nyt vindue), og har også haft store forventninger til Galaxy S23 Ultra (Åbner i nyt vindue).

Men vi blev alligevel overraskede, da vi opdagede denne vanvittigt smarte klippe-funktion. Hvis du vil kopiere et objekt fra et billede, så behøver du ikke tegne rundt om eller markere kanter længere. I stedet sætter du fingeren på objektet et sekund eller to, og så sørger Samsung Galaxy S23 Ultra for at klippe hele objektet ud. Herefter kan du så vælge at gemme billedet i dit galleri.

Galaxy S23 Ultra laver udklip fra egne og andres fotos

Det går vanvittigt hurtigt, og her viser Samsung og Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-chippen virkelig, hvad et lynhurtigt chipsæt kan præstere. For der er ingen tvivl om, at funktionen er ret afhængig af en masse regnekraft.

I klippet herunder har vi taget to udklip: Et, hvor vi selv tager et foto og får Galaxy S23 Ultra til at lave et udklip af mobilen, og et, hvor vi kopiere en badebro fra et billede, vi har fundet på nettet.

Begge dele går lynhurtigt, og det er utroligt nemt at bruge funktionen.

Længere nede finder du et klip, hvor vi prøver samme funktion med et landskabsbillede.

Vi har prøvet funktionen af både på egne fotos og på fotos, vi har fundet på nettet. Det er ikke noget, vi har testet til bunds, men det ser ud til at fungere både på vores egne og på andres fotos. Hvis du er typen, der godt kan lide at klippe klistre fotos og kollager på mobilen, så bliver du nok nødt til at investere i Galaxy S23 Ultra, for det er en af de mest geniale funktioner, vi længe har set.

Herunder har vi taget et billede fra altanen for at se, hvordan Galaxy S23 Ultra håndterer det, når vi prøver at klippe objekter ud. Her viser det sig, at Ultra vælger at lave et udklip af bygningerne, så det altså er himlen, der forsvinder. Det er uden tvivl en funktion, som rigtig mange brugere vil være begejstrede for.