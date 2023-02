Samsung Unpacked 2023: Så er den nye Galaxy S23-serie landet

Samsung Galaxy S23-serien er nu lanceret på Samsungs Unpacked event den 1. februar. Her har Samsung præsenteret den nye Galaxy S23-serie og sammen med en række bærbare computere.

Vi har tidligere skrevet om forventningerne til Galaxy S23-serien, og vi ser ud til at ramme nogenlunde plet med forudsigelserne.

Her er alt det, vi ved om Samsung Galaxy S23 indtil videre (Åbner i nyt vindue)

Samsung vil holde en livestream af Galaxy Unpacked 2023 på sin hjemmeside (Åbner i nyt vindue), så du kan følge med i alle de nyheder, der bliver afsløret der.

Vi forventer også, at begivenheden vil blive udsendt på virksomhedens YouTube-kanal (Åbner i nyt vindue) og sandsynligvis også andre steder, f.eks. på Samsung Newsroom (Åbner i nyt vindue).

Pris og tilgængelighed på S23-serien

Galaxy S23 Ultra vil være tilgængelig til en vejledende pris fra 10.999 kr.

Galaxy S23 Plus vil være tilgængelig til en vejledende pris fra 9.499 kroner.

Galaxy S23 vil være tilgængelig til en vejledende pris fra 7.499 kroner.

Her er nyhederne fra Samsung Galaxy S23

1. Samsung Galaxy S23

Galaxy S23-serien kommer i farverne Cream, Lavender, Green og Phantom Black. Køber du hos Samsung kan du desuden få farverne Lime og Graphite (grå). (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 blev som forventet lanceret, og Samsung har valgt at fortsætte med navnene, så modellerne i den nye serie hedder Galaxy S23, Galaxy S23 Plus og Galaxy S23 Ultra.

Basismodellen ligner Samsung Galaxy S22 (Åbner i nyt vindue), med den samme 6,1" FHD+-skærm, den samme opdateringshastighed på 120 Hz og den samme mængde RAM (8 GB). Skærmen har fået en opgradering, når det gælder lysstyrke: Hvor S22 havde en maks. lysstyrke på 1300 nits, er Galaxy S23 oppe og ringe på 1750 nits, hvilket er en kraftig forbedring.

Kameraerne minder også meget om sidste års mobil dvs. et 50 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 10 MP telekamera med 3 x optisk zoom. Selfiekameraet er dog opgraderet fra 10 til 12 MP sammenlignet med S22.

Kameraerne har fået et nyt design. Det lille kamera-modul fra Galaxy S22 er væk, og i stedet er Galaxy S23 udstyret med "fritstående" kameraer ligesom topmodellen Samsung Galaxy S22 Ultra fra sidste år. En flot forbedring, synes vi.

Samsung Galaxy S23 er også udstyret med det nyeste - og årets måske kraftigste - chipsæt Snapdragon 8 Gen 2 (Åbner i nyt vindue) for Galaxy. Det ser ud til at Samsung denne gang bruger samme chipset i alle regioner, i stedet for som tidligere at bruge sit eget Exynos-chipsæt i udvalgte regioner. Det er værd at bide mærke i, at chipsættet hedder Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Det betyder nemlig, at dette chipsæt er anderledes end andre Snapdragon 8 Gen 2 chipsæt. Ifølge blandt andre XDA-Developers (Åbner i nyt vindue) går det ud på, at Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy har en øget clockhastighed fra 3,2 GHz til 3,36 GHz og en øget GPU- clockhastighed fra 680 MHz til 719 MHz. Så Galaxy-brugere får en lille smule mere hastighed end andre Snapdragon 8 Gen 2 chip i mobilen.

Galaxy S23 har også fået et lidt større batteri, så det nu er på 3900 mAh sammenlignet med 3700 mAh i S22. Galaxy S23 kommer med hhv. 128GB, 256GB og 512GB lagerplads, hvor S22 kun havde 128GB og 256GB som valgmulighed.

Størrelsesmæssigt måler S23 146.3 x 70.9 x 7.6 mm. Den er dermed tre mm bredere og længere sammenlignet med S22 på 146.0 x 70.6 x 7.6 mm.

2. Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Plus (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 Plus også præsenteret. Her er igen tale om en mobil, der minder meget om forgængeren fra sidste år.

Den har en 6,6-tommers FHD+-skærm og et større 4.700 mAh-batteri (sammenlignet med 4500 mAh på S22 Plus). Lagerplads på S23 Plus kommer i 256GB og 512GB, hvor den tidligere version kørte 128Gb og 256GB.

Ellers vil specifikationerne sandsynligvis være næsten identiske med basismodellen Samsung Galaxy S23, hvilket også betyder, at mange ting vil være de samme som på Samsung Galaxy S22 Plus, med chipsættet som den største opgradering. De få opgraderinger og forskelle mellem basismodellen og Plus-modellen fik en af vores skribenter på det amerikanske team til at mene, at Samsung helt burde droppe sine Plus-modeller (Åbner i nyt vindue) efter Galaxy S23-serien.

3. Samsung Galaxy S23 Ultra

Her er et tidligere uofficielt billede af Samsung Galaxy S23 Ultra. (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Den tredje og sidste Galaxy S23-model, som vi kommer til at se til Samsung Unpacked, er Samsung Galaxy S23 Ultra, og ligesom andre år vil denne model sandsynligvis få flere opgraderinger end resten af serien.

Ifølge lækager vil Samsung Galaxy S23 Ultra få et nyt hovedkamera på 200 MP, som vil kunne tage fantastiske natbilleder. Det er afløser hovedkameraet på 108 MP, som blev brugt på Samsung Galaxy S22 Ultra.

Det - sammen med et nyt Snapdragon 8 Gen 2-chipsæt, som beskrevet ovenfor - kan være den største forbedring, mens de andre rygter om specifikationer stort set ligner forgængeren, herunder en 6,8-tommers QHD+-skærm, op til 12 GB RAM, op til 1 TB lagerplads og et batteri på 5.000 mAh.

Samsung Galaxy S23 Ultra kan også ligne sin forgænger, hvilket ikke er nogen stor overraskelse, da designet blev opdateret sidste år. Det betyder et kantet design og en dedikeret plads til en S Pen-stylus. Vi har samlet alle de rygtede specifikationer for Samsung Galaxy S23, S23 Plus og S23 Ultra (Åbner i nyt vindue) i en separat artikel, hvor vi gennemgår de vigtigste forskelle mellem de tre modeller.

4. Samsung Galaxy Book 3

Måske får vi den første Ultra laptop fra Samsung. (Image credit: Samsung / The Tech Outlook)

Det er ikke kun mobiltelefoner, som Samsung sandsynligvis vil præsentere den 1. februar, da Samsung Galaxy Book-familien også rygtes at være til stede. Samsung har faktisk åbnet for reservationer til en ny Galaxy Book i USA, så der vil helt sikkert komme en ny model, det er bare navnet, der er usikkert.

Disse bærbare computere kunne omfatte Samsung Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360 og Galaxy Book 3 Ultra, hvis man skal tro på lækager; dette ville i så fald blive den første "ultra" bærbare computer fra Samsung.

Der er kun få detaljer om specifikationerne, men der er blevet lækket et par billeder på TheTechOutlook (Åbner i nyt vindue), hvoraf du kan se et af dem ovenfor. Du kan forvente et tyndt og let design kombineret med masser af kraft.

5. One UI 5.1

Udover ny hardware vil vi sandsynligvis også få ny software at se i form af One UI 5.1. Dette er sandsynligvis den brugerflade, som Samsung Galaxy S23-serien vil være udstyret med. Her forventer vi ikke nogen større ændringer i Samsungs Android-brugeroplevelse. Det forventer vi først vil ske, når Google senere på året ruller Android 14 ud.

UI 5.1 er angiveligt i øjeblikket ved at blive testet (via @SamSWUpdate (Åbner i nyt vindue)), hvilket kraftigt antyder, at vi vil se den dukke op på Galaxy-mobilerne. Det er dog uklart, præcis hvilke ændringer det vil medføre, ud over de forventede fejlrettelser og sikkerhedsrettelser.

Det forventer vi ikke at se ved lanceringen af Samsung Galaxy S23

Det er usandsynligt, at efterfølgeren til Galaxy Tab S8 Ultra dukker op. (Image credit: Future)

Ovenstående er alt, hvad vi forventer at se ved lanceringen på Samsung Unpacked 2023. Det betyder også, at der er en række produkter, som vi nok ikke kommer til at se.

For det første vil vi sandsynligvis ikke se Samsung Galaxy Tab S9 der, selvom Galaxy Tab S8-serien (Åbner i nyt vindue) debuterede sammen med Samsung Galaxy S22-serien. Disse tablets er angiveligt blevet forsinket (Åbner i nyt vindue) på grund af langsomt salg af de nuværende modeller, og det føles troværdigt påstand, for der har været meget få rygter om Tab S9-serien. Hvis den var ved at være klar til lancering, ville vi sandsynligvis have hørt mange flere rygter i de sidste par måneder.

Der er stadig en masse produkter, vi forventer at se i år, men først senere på året. De kommende store Samsung-lanceringer gælder også Samsung Galaxy Z Fold 5, Samsung Galaxy Z Flip 5 og Samsung Galaxy Watch 6, men dem forventer vi ikke at se før sent 2023, hvis vi går ud fra tidligere udgivelsesplaner. Af samme logik passer timingen for et par nye Galaxy Buds heller ikke. Men man ved jo aldrig, hvad der kan ske.