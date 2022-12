Samsung Galaxy S23: Det ved vi indtil videre

Vi hører allerede masser om lækager og rygter om Samsung Galaxy S23 længe før den forventede lancering - men det er et tegn på, hvor spændte folk er på efterfølgeren til Samsung Galaxy S22 (Åbner i nyt vindue).

Du skal ikke forvente, at denne nye Android-telefon lanceres før i begyndelsen af 2023, da forgængeren landede i begyndelsen af 2022, men der dukker masser af rygter op om dette spændende flagskib, og vi har samlet dem herunder. Vi vil også tilføje til denne artikel, når der dukker nye lækager op, så kom tilbage for at blive opdateret.

Herunder finder du også vores ønskeliste over de ting, som vi ønsker os mest af Samsung Galaxy S23 og dens søskende, baseret på vores erfaringer med Samsung Galaxy S22-serien.

Derudover har vi også inkluderet oplysninger om den sandsynlige udgivelsesdato og pris for Samsungs 2023-flagskibe.

Hvad forventer vi af Galaxy S23?

Hvad er det? Den næste flagskibstelefon fra Samsung

Den næste flagskibstelefon fra Samsung Hvornår kommer den? Muligvis i februar 2023

Muligvis i februar 2023 Hvad kommer den til at koste? Sandsynligvis vil prisen være højere end startprisen på Galaxy S22. Så over 6.639 kr.

Samsung Galaxy S23 lanceringsdato

Samsung Galaxy S23 vil sandsynligvis blive annonceret i februar 2023. Ikke alene peger alle lækagerne i den retning, men med undtagelse af Samsung Galaxy S21 (Åbner i nyt vindue) (som blev annonceret i januar 2021) er nye modeller i serien konsekvent blevet præsenteret i februar i årevis nu.

For at være mere præcis er det seneste rygte, vi har hørt om lanceringsvinduet, at det bliver på et tidspunkt i den første uge af februar.

En anden kilde har også tidligere sagt, at den vil lande i den første uge af februar. Samme kilde antyder, at telefonen kan komme til salg den 17. februar, så det kan være, du skal justere dine planer for opsparing, så du kan få råd til at købe den der.

Samsung Galaxy S23: Pris

Hvad angår prisen, så kan den ligge på niveau med Samsung Galaxy S22, som kostede fra 6.639 kr. Men med tanke på, at priserne generelt er steget en del, så er det nok mere sandsynligt, at Samsung også har været nødt til at hæve priserne, så de bliver en smule højere.

Nogle rygter hævder nemlig, at Galaxy S23 på grund af inflationen vil blive dyrere, men de nævner ikke hvor meget dyrere.

Der er dog også en lille chance for, at prisen kan blive sænket, især fordi lækeren @chunvn888888 (Åbner i nyt vindue) hævder, at vibrationsmotoren bliver nedgraderet, hvilket kan spare Samsung penge.

Det er selvfølgelig kun for standardmodellen. Samsung Galaxy S22 Plus startede ved 8.000 kr. og og Galaxy S22 Ultra (Åbner i nyt vindue)kostede 9.899 kr. for den billigste version. Så Samsung har altså plads til at sætte prisen op, uden at ramme niveauerne fra de endnu dyrere modeller.

Vi gætter på, at prisen på Galazy S23 bliver en smule højere end S22. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23 design og skærm

Uofficielle bud på udseendet som @OnLeaks - en lækker, der ofte rammer plet - har delt med SmartPrix (Åbner i nyt vindue) og Digit (Åbner i nyt vindue), har givet os et kig på det mulige design af Samsung Galaxy S23 og Galaxy S23 Plus, og du kan se dem nedenfor.

De viser telefoner, der ligner deres forgængere meget, med flade skærme, et hulkamera i samme position og en metalramme.

De har også, ifølge samme kilde, identiske skærmstørrelser og lignende dimensioner, nemlig 6,1 tommer og 146,3 x 70,8 x 7,6 mm for Galaxy S23 og 6,6 tommer og 157,7 x 76,1 x 7,6 mm for Galaxy S23 Plus.

Som du sikkert har bemærket, har de dog ikke en kameramodul, men objektiverne stikker i stedet ud individuelt ligesom på Galaxy S22 Ultra. Disse renders og påstande kommer fra @OnLeaks, som har en fremragende track record, så der er en god chance for, at de er korrekte.

Image 1 of 2 Et uofficielt bud på designet af Samsung Galaxy S23 fra @OnLeaks (Image credit: @OnLeaks / Digit.in) Et uofficielt bud på designet af Samsung Galaxy S23 Plus fra @OnLeaks (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Hvad angår Samsung Galaxy S23 Ultra, har en kilde antydet, at den kan have en skærm, der er buet i alle fire sider i stedet for kun to sider, men de lyder ikke helt sikre på dette.

Faktisk er der måske ikke meget, der ændrer sig på Galaxy S23 Ultra overhovedet, idet @UniverseIce for nylig sagde, at den vil have dimensioner på 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, hvilket er næsten identisk med dimensionerne på S22 Ultra. De siger også, at den ligesom sin forgænger vil have en 6,8 tommer 1440 x 3088 skærm på 1440 x 3088 tommer.

The size of the Galaxy S23 Ultra is almost unchanged from that of the S22 Ultra, with only an increase of 0.1~0.2mm, 5000mAh, 8.9mm thickness, and still a 6.8-inch 3088x1440 screen.As long as the Snapdragon 8Gen2 + One UI 5.1 is excellent, the appearance can remain the same.August 21, 2022 See more

Denne påstand om, at der kun sker få ændringer, ser ud til at være sandsynlig, da uofficielle renders - hvoraf du kan se en af dem nedenfor - viser et næsten identisk design til Galaxy S22 Ultra; alt ovenstående forstærkes af angiveligt lækkede tredjeparts covers for hele S23-serien, som stammer fra den populære tweeter IceUniverse.

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

De vigtigste ændringer er dimensionerne, som ifølge denne kilde er en smule anderledes på 163,4 x 78,1 x 8,8 mm, sammen med et mindre kurvet design. De to mindste bagkamera-sensorer på bagsiden kan også sidde i niveau med bagsiden af telefonen denne gang, og metallinsernes omslutninger kan være lidt større.

Kilden hævder også, at skærmen vil få nogle forbedringer, såsom bedre HDR, en højere maksimal lysstyrke og forbedret farvepræcision, men at den igen vil være 6,8 tommer.

Vi har også hørt en forudsigelse (Åbner i nyt vindue) om, at Galaxy S23 kun vil være tilgængelig i beige, sort, grøn og lyserød - det er noget af et skift fra Galaxy S22, som var tilgængelig i flere nuancer.

Galaxy S23 holder sig måske også til en 6,1 tommer 1080p-skærm, ligesom forgængeren. Det rygte går i hvert fald igen flere steder.

Samsung Galaxy S23 Kamera og batteri

Vi har allerede hørt meget om kameraerne, herunder at Samsung Galaxy S23 Ultra måske får et 200 MP-kamera. Der er en rimelig chance for, at dette er sandt, da påstanden kommer fra @UniverseIce, der tit har ret i sine forudsigelser, og Samsung har allerede afsløret et 200MP-kamera. Vi har også for nylig hørt en anden gang, at der er planlagt en 200MP-sensor, og nu en tredje gang, så det virker meget sandsynligt.

Samsung has optimized the 108MP sensor for three years, and the result is better year by year, which is better than replacing the sensor frequently. It is said that the S23 Ultra will adopt 200MP sensor from next year, and then it will be optimized for several years.December 25, 2021 See more

Dette kamera kan ifølge en kilde være en enorm opgradering og give mulighed for meget bedre natfotos og videoer om natten. Samme kilde hævder også, at Samsung Galaxy S23 Ultra vil tage bedre teleoptagelser end S22 Ultra - selvom de optiske zoomafstande tilsyneladende vil være de samme.

Forbedringerne i S23 Ultra-modellens kamerafunktioner er tydelige i det, der angiveligt er et billede taget med Galaxy S23 Ultra-mobilen (Åbner i nyt vindue). Hvis billedet faktisk er ægte, er det det første lækkede billede, der er taget af telefonen. Siden er der dukket et andet billede op side om side med billeder taget med Galaxy S22 Ultra og Google Pixel 7 Pro (Åbner i nyt vindue).

Et andet kameralæk fra GalaxyClub (Åbner i nyt vindue) tyder på, at selfie-kameraet opløsning kan nå op på 12 MP, som er en opgradering af de 10 MP, der sidder i S22, hvilket ville være en moderat, men værdsat opgradering. Et andet læk fra Wccftech (Åbner i nyt vindue) tyder dog på, at vi ikke får et kamera under skærmen på Galaxy S23.

Også på kamerafronten har vi fra GalaxyClub (Åbner i nyt vindue) hørt, at Samsung Galaxy S23 og S23 Plus måske vil have det samme 10MP-telekamera som deres S22-forgænger. Ligeledes kan Galaxy S23 Ultra måske også have det samme periskopkamera som S22 Ultra.

Ultraviddekameraerne på alle tre modeller kan også være de samme 12MP-kameraer, som vi har set i årevis nu også.

Et læk af Geekbench-test for standardversionen af S23 (Åbner i nyt vindue) peger på, at alle kameraet er det samme som på S22.

The size of the Galaxy S23 Ultra is almost unchanged from that of the S22 Ultra, with only an increase of 0.1~0.2mm, 5000mAh, 8.9mm thickness, and still a 6.8-inch 3088x1440 screen.As long as the Snapdragon 8Gen2 + One UI 5.1 is excellent, the appearance can remain the same.August 21, 2022 See more

Ice Univers-kilden har antydet, at Samsung Galaxy S23 Ultra måske kommer med et batteri på 5.000 mAh. Det er noget vi har hørt to gange nu, og den anden kilde (GalaxyClub via GSMArena (Åbner i nyt vindue)) har tilføjet, at Galaxy S23 Plus får et 4.700mAh-batteri - en lille stigning fra de 4.500mAh på S22 Plus.

Samsung Galaxy S23 kan på samme måde få et batteri boost på 200 mAh, hvilket bringer det op på 3.900 mAh. Det er Pocket Lint, der har fundet informationerne på Weibo (Åbner i nyt vindue).De siger også, at den vil oplade langsomt, og selvom de ikke går i detaljer med, hvad det betyder, har vi andre steder hørt, at telefonen måske holder sig til 25W opladning, ligesom forgængeren. Siden da har en anden kilde også peget på et 3.900mAh-batteri og 25W-opladning, så det virker sandsynligt.

Samsung Galaxy S23 specifikationer og funktioner

En rapport fra Korea Business (Åbner i nyt vindue) kommer med en påstand om, at Samsung helt usædvanligt måske bruger et MediaTek-chipsæt i Samsung Galaxy S23-serien, i hvert fald i nogle dele af verden. Dette ville være en stor ændring, da selskabet i tidligere modeller altid har brugt Snapdragon- eller Exynos-chips - normalt begge dele, idet forskellige regioner fik forskellige mærker.

To andre kilder har dog sidenhen antydet, at et skifte til MediaTek sandsynligvis ikke er på tale, så indtil videre vil vi sige, at det virker usandsynligt.

It is not happening in the future as well 😅April 11, 2022 See more

Siden da har en anden lækage antydet, at Samsung vil bruge Qualcomm Snapdragon-chipsæt overalt (Åbner i nyt vindue), i stedet for at nogle regioner bruger Exynos. Dette er tilsyneladende for at virksomheden kan fokusere sine ressourcer til fremstilling af chipsæt på at udvikle et nyt brugerdefineret chipset til brug i en fremtidig Galaxy S-model.

Denne forudsigelse er blevet bakket op af en af de bedste analytikere i telefonbranchen (Åbner i nyt vindue), og siden da har Qualcomm selv antydet, at S23-serien vil bruge deres chipsæt globalt (Åbner i nyt vindue) (dog med en formulering, der giver et vist spillerum), så det ser ret sandsynligt ud, at Galaxy S23 vil gå all in med Snapdragon 8 Gen 2-processoren.

Faktisk er det samme rygte siden dukket op igen, og en kilde har nu specifikt peget på, at Samsung vil bruge det nyeste Snapdragon 8 Gen 2 chipsæt.

Endnu bedre er det, at en leaker hævder, at Samsung vil have eksklusiv adgang til en version af Snapdragon 8 Gen 2 med højere clockhastigheder end standard. Det kan altså gøre Galaxy S23-serien til de mest kraftfulde Android-telefoner i 2023.

Under alle omstændigheder forventer vi, at en eller anden version af Snapdragon 8 Gen 2 vil blive brugt i i hvert fald i nogle regioner. I en Geekbench-benchmark for en amerikansk model af Samsung Galaxy S23 Ultra (Åbner i nyt vindue) ser den ud til kun at være udstyret med 8 GB RAM.

Yogesh Brar - der tidligere har haft ret i sine forudsigelser - har også udtalt, at Snapdragon 8 Gen 2 kommer til at ligge i standard Galaxy S23-mobler, der får 8 GB RAM og kommer med enten 128 GB eller 256 GB lagerplads.

Det har tidligere været rygter om, at Galaxy S23 ville få installeret en større og mere præcis fingeraftrykssensor, men nu mener flere, at 2023-telefonerne kommer til at bruge de samme sensorer som deres 2022-forgængere.

Snapdragon-chipsæt kan blive brugt globalt i S23-serien (Image credit: Future)

Hvad vil vi gerne se i en Galaxy S23?

Mens vi venter på flere nyheder og rygter om Samsung Galaxy S23, får du her vores bud på, hvad vi godt kunne tænke os at se.

1. Større batteri

Samsung Galaxy S22 er udstyret med et batteri på blot 3.700 mAh, hvilket ikke er særligt stort, selv når vi tager den relativt kompakte skærm på 6,1 tommer i betragtning. Galaxy S22 Plus og S22 Ultra klarer sig bedre med henholdsvis 4.500mAh og 5.000mAh, men selv disse størrelser er ikke bemærkelsesværdige.

Så for Samsung Galaxy S23-serien ønsker vi at se alle modellerne have et større batteri, men især standardmobilen. Batterilevetiden er en ting, der ikke ser ud til at blive ret meget bedre, selv når mobiltelefonerne bliver bedre på mange andre områder, og dén forbedring med ekstra batterilevetid, vil vi virkelig gerne se.

2. Snapdragon til alle

Samsung leverer forskellige chipsæt i sine Galaxy S-flagskibe til forskellige dele af verden, og det er ikke ideelt, da chipsættene aldrig er ens, og det kan have både have konsekvenser for telefonens power, men men også for batterilevetiden og kamerakapaciteten. Resultatet er, at den samme telefon kan være meget forskellig, alt efter hvilket land du køber den i.

Ud over at det er forvirrende - og betyder, at anmeldelser du læser på nettet måske ikke afspejler den enhed, du får - er det betyder også, at det uundgåeligt at ét af chipsættene er dårligere end det andet. Ofte har det været Samsungs Exynos-chipsæt, der klarer sig dårligere.

Så for Samsung Galaxy S23-serien ønsker vi, at Samsung opgiver Exynos og bare sætter den næste generation af Snapdragon chipsæt i dem alle. Det vil næsten helt sikkert ikke ske, men det ville give en globalt ensartet oplevelse på telefonerne.

3. Flere ændringer til standard- og Plus-modellerne

Et nyt design vil være forfriskende (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S22 og S22 Plus ligner på mange måder deres forgængere ret meget. De har nye chipsæt og nogle ændringer i kameraet, men designet og nogle af de andre specifikationer er ens.

Så for Samsung Galaxy S23-serien ønsker vi mere radikale ændringer - mere som det, vi så Samsung Galaxy S22 Ultra gennemgå. Det kan betyde et nyt design eller nye funktioner, men kort sagt ønsker vi, at Samsung ryster posen og giver os noget helt nyt.

4. Hurtigere software

I Samsung Galaxy S22 Plus føles telefonens software ikke helt så hurtig som nogle rivaliserende brugerflader som dem fra OnePlus eller Xiaomi, og bestemt ikke så hurtig som standard Android.

Selv om Samsungs One UI næppe er langsomt, kan det til tider føles en smule sløvt, hvilket er det sidste, du ønsker med en premium-telefon. Så vi kunne godt tænke os, at firmaet arbejder på at forbedre dette for den version af dets software, som Galaxy S23-serien kører.

5. Nye kameraer til S23 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra har nogle fantastisek kameraer, men de er også næsten identiske med kameraerne i Samsung Galaxy S21 Ultra (Åbner i nyt vindue), så vi ønsker virkelig at se nogle væsentlige ændringer i Samsung Galaxy S23 Ultra.

Tidlige S22 Ultra-rygter talte om kontinuerlig optisk zoom - så telefonen kan zoome optisk på et hvilket som helst niveau mellem 1x og 10x. Det fik vi ikke i sidste ende, idet telefonen holdt sig til 3x og 10x mulighederne, men det kunne helt sikkert være forfriskende med noget nytænkning her, ligesom vi rigtig godt kunne tænke os at se den rygtede 200MP sensor. Den er der flere der har forudsagt, så her får vi måske vores ønske opfyldt. Vi er ret begejstrede for Samsung Galaxy S22 Ultra, og det er absolut en af de bedste mobiltelefoner på markedet lige nu. Så vi glæder os virkelig til at se, hvad Samsung kommer med til næste generation af deres topmobiler.