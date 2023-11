Lanceringsdatoen for Samsung Galaxy S24 kan være lækket

Det har i et stykke tid set ud til, at Samsung Galaxy S24-serien lander i januar, og flere forskellige kilder har hævdet det. Tidligere har det mest specifikke, vi har hørt, været "midt til sidst i januar", men nu har vi endelig hørt en præcis dato.

Ifølge det sydkoreanske site SBS Biz (via SamMobile) vil Samsung Galaxy S24 og dens søskende - Samsung Galaxy S24 Plus og Samsung Galaxy S24 Ultra - blive annonceret den 17. januar.

Sitet hævder, at Samsung har færdiggjort sine planer for lanceringen, som tilsyneladende vil finde sted i San Francisco. Det er også en troværdig dato, da den er i tråd med, hvad tidligere lækager har antydet.

Hvis dette er sandt, vil lanceringen finde sted lidt tidligere på året end Samsung Galaxy S23-serien, som blev annonceret i februar. Så vi anbefaler stadig, at du tager det med et gran salt.

Den tidlige afsløring kan dog give mening, da SBS Biz bemærker, at Samsung sandsynligvis planlægger denne tidligere lancering for bedre at kunne udfordre iPhone 15, samt for at kompensere for det i øjeblikket træge tempo i Samsungs halvlederforretning.

Samsungs "AI-mobil"

Denne rapport tilføjer, at Samsung Galaxy S24 vil være en "AI-mobil", da den tilsyneladende vil bruge generativ AI. Det er ikke første gang, at det hævdes, at Samsung Galaxy S24-serien vil indeholde en masse AI-funktioner, så det er en troværdig påstand, især i betragtning af at vi forventer at se masser af mobiler afsløre deres nye AI-funktioner i det kommende år, i betragtning af hvor meget AI der er blevet udviklet for nylig.

Det er ikke helt klart, hvilken slags AI Samsung Galaxy S24-serien vil tilbyde. Men tidligere lækager har nævnt, at den kunne være i stand til lignende ting som ChatGPT, samt være i stand til at skabe billeder fra tekstbeskeder, ligesom Dall-E. Men vi må bare vente og se, hvad Samsungs nye mobiler har at byde på, når de officielt bliver præsenteret af virksomheden.

Rygterne vil dog vide, at Samsung vil lancere en ny kamerateknologi for kameraer med 200 MP billedsensorer - ISOCELL Zoom Anyplace. Den avancerede teknologi gør det muligt at zoom ind forskellige steder i billedet og stadig få optagelser i 4K. se videoen herund

