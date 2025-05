Er Apple på vej med udfordrer til Ray-Ban Meta-brillerne?

Apple arbejder efter sigende på en ny chip til at drive smartbriller, som skulle være klar i 2027.

Disse første smartebriller fra Apple vil sandsynligvis konkurrere med Ray-Ban Meta-brillerne.

Virksomheden arbejder efter sigende stadig på et mere avanceret par.

Der har meget længe været rygter om, at Apple arbejder på smartbriller, og det giver mening, når man tænker på, at denne bærbare gadget vil være lettere end Apple Vision Pro, med et slankere design og forhåbentlig også lettere for pengepungen.

En ny rapport fra Bloombergs Mark Gurman beskriver, at den Cupertino-baserede tech-gigant gør fremskridt med en chip, der skal drive »deres første smartglasses«.

Rapporten bemærker, at der er sket »fremskridt« med chippen, hvilket betyder, at det interne arbejde med smartbrillerne er ved at blive intensiveret, og at produktionen af processoren bør begynde inden udgangen af 2027.

Datoerne kan ændre sig, men det betyder, at disse smartglasses vil blive frigivet om cirka to år.

Det er dog ikke de fuldgyldige AR-briller, som der ellers længe har været rygter om. I stedet skriver Bloomberg, at disse smartbriller »kan konkurrere med de populære Ray-Ban-briller« fra Meta. Meta Ray-Bans er en succes for virksomheden og har en konstruktion, der ligner klassiske briller. De giver dig mulighed for at tage billeder eller videoer uden at tage din telefon frem og giver nem adgang til Metas AI-assistent.

Apples nøjagtige funktioner til disse smarte briller, som altså ikke inkluderer AR-funktioner, er dog ikke fastlagt endnu. Ifølge nyheden »arbejder Apple i øjeblikket på udvikling af briller uden AR-, der bruger kameraer til at scanne omgivelserne og er afhængige af AI til at hjælpe brugerne.«

Det lyder meget lig det, Meta Ray-Ban tilbyder, og også Visual Intelligence på iPhone 16-serien – og iPhone 15 Pro og 15 Pro Max - som bruger Google eller ChatGPT til at identificere, hvad der er på billedet. Forhåbentlig vil Apple Intelligence være mere udbredt i 2027 med AI-drevet Siri i hænderne på mange forbrugere på iPhone, iPad og Mac.

Da den omtalte chip er bygget efter Apple Watch's SoC, er det sandsynligt, at disse smartbriller vil blive parret med en anden enhed, f.eks. en iPhone, sandsynligvis i en proces, der ligner opsætningen af et Apple Watch eller AirPods.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Men Apple er ikke kun i gang med at fokusere på at bygge smartbriller uden AR. Rapporten bemærker, at denne nye model og den tidligere nævnte er under udvikling, og at Tim Cook virkelig ønsker at slå Meta i smartbrilleverdenen.

At tilbyde mere end én model, når tiden er inde til en lancering, ville være en nem måde at tiltrække flere forbrugere på, især hvis det sænker indgangsprisen.

Der er stadig lang vej til Apples påståede smartglasses, for to år betyder tidligst 2027, men vi kommer helt sikkert til at se mange flere rygter og rapporter i tiden op til.

Apples World Wide Developers Conference begynder 9. juni 2025, og virksomheden bør fortælle mere om sin næste generation af platforme og Apple Intelligence generelt. Hvem ved, måske får vi endda en mere omfattende opdatering til Vision Pro, som kan give et hint om fremtidige briller.