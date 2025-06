Meta har netop annonceret et partnerskab med Oakley

Dette er højst sandsynligt de længe rygtede Oakley smart-briller

Vi får alt at vide den 20. juni

Oakley og Meta samarbejder nu officielt om noget - vi taler selvfølgelig om smarte briller - og vi finder ud af alt om det om bare et par dage, den 20. juni 2025.

Metas Chief Technology Officer, Andrew Bosworth, gik på de sociale medier med en flot reklamevideo, hvor Metas og Oakleys logoer ses sammen.

Denne meddelelse har været længe undervejs. Tilbage i januar hørte vi, at Meta er ved at udvikle Oakley-versioner af sine Ray-Ban Meta smart-briller, og det er et samarbejde, der bestemt giver mening.

Ray-Ban-briller er blandt Metas mest populære gadgets, og da Oakley også er ejet af EssilorLuxottica, er mærket perfekt placeret til at gå ind i en verden af smarte briller.

Det mærkelige er, at Meta ikke gør dette under Meta Connect i september, som de plejer at gøre. I stedet står der på Oakleys hjemmeside, at "Den næste evolution kommer den 20. juni."

Hvad denne udvikling betyder, er endnu uvist, men ifølge lækager vil Oakleys model være baseret på Sphaera-brillerne. Funktionerne ser ud til at være de samme som i den nuværende Ray-Ban-model (dvs. kamera, men ingen skærm), men med kameraet flyttet til midten af stellet og funktioner rettet mod cyklister og atleter.

(Image credit: Oakley)

Okay, Meta har ikke udtrykkeligt sagt, at det handler om Oakley-smartbriller, men i betragtning af tidligere læk, og at Oakley er et brillemærke, er der ikke megen tvivl om, at det er præcis, hvad vi får.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Udfordrer Android XR

Det har måske altid været planen, men på grund af den usædvanlige timing er det svært ikke at tolke det som en reaktion på Googles lancering af Android XR.

Fem mærker samarbejder nu med Google om at producere XR-briller baseret på Android, herunder Samsung, Xreal og Gentle Monster. Indtil nu har Meta kun haft én partner.

Meta er næppe bagud, men deres største fordel er, at deres briller allerede er på markedet, og at de dominerer hele markedet for smartbriller. Ved at lancere Oakley-modellen tidligt, presser Meta Android XR.

Vi forventer ikke, at de første XR-briller fra Android-partnere kommer før 2026, og hvis markedet allerede er fyldt med stærke Meta-alternativer, kan det være et problem for det nye XR-operativsystem.

(Image credit: Google)

En anden fordel ved at lancere nu er, at det giver plads til, at Meta's andet rygtede smartbrilleprojekt kan få fuld opmærksomhed fra Meta Connect.

Det er selvfølgelig de lækkede smartbriller med skærm. Ifølge rygterne vil du kunne se apps og notifikationer via et system, der lyder identisk med det, som Google netop har afsløret for sine AR-briller.

Selvom Google var den første til at fremvise den næste generation af AR-briller for forbrugerne, ser det ud til, at Meta bliver den første til rent faktisk at lancere et par - noget, der stadig forventes at ske under Meta Connect 2025.

Vi må vente og se, hvad Meta afslører den 20. juni og i september, men deres Ray-Ban smartglasses har været en af vores yndlingsgadgets i de senere år, og vi er virkelig glade for, at der endelig nogle flere hardware-nyheder.