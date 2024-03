Hvornår ser vi iPhone SE 4, en foldbar iPhone og Apple-briller?

Vi har hørt masser af rygter om iPhone SE 4, en foldbar iPhone og et par Apple AR-briller, og nu har en lækket køreplan givet os en bedre idé om, hvornår vi rent faktisk kan se disse enheder blive lanceret.

Dokumentet, som tilsyneladende er fra finansselskabet Samsung Securities, blev lækket af den velkendte leaker @Tech_Reve (via Wccftech). Det giver et overblik over, hvad der er på vej fra Apple i de næste par år, frem til 2027.

2027 er det år, hvor vi tilsyneladende får augmented reality-brillerne. Vi har ikke hørt meget om specifikationerne i de seneste måneder, hvor Apple Vision Pro har fået det meste af opmærksomheden, når det gælder AR og VR (eller mixed reality, hvis du foretrækker det). Det ser også ud til, at vi får en billigere Vision Pro engang i 2026.

En foldbar 20-tommers iPad forventes at komme i 2027, mens en foldbar 8-tommers iPhone dukker op et år tidligere. Det går lidt imod de seneste rygter om, at en foldbar iPad ville komme først - men da en foldbar iPhone alligevel ville have omtrent samme størrelse som en iPad mini, kan der være en vis forvirring om, hvilket produkt der er hvilket.

SE 4 kommer snart

Der er også en omtale af den længe rygtede OLED MacBook i 2026, og ser vi på næste år, nævnes iPhone SE 4. Det stemmer overens med et rygte fra sidste måned, der pegede på en tidlig 2025-lancering af mellemklassemobilen - muligvis med en overgang til et mere moderne design og med en bedre OLED-skærm.

Hvad angår resten af året, ser det ud til, at vi får en 11-tommers iPad Pro og en 12,9-tommers iPad Pro, begge med OLED-skærme. De fleste lækager har forudsagt en lancering i 2024 for disse tablets, og de kan dukke op hver dag nu.

Som sædvanlig med rygter skal man dog tage alt dette med et gran salt; det er ikke sikkert, at disse datoer er helt præcise, og selv hvis de er, kan Apples planer altid ændre sig. Når det er sagt, passer denne køreplan godt med andre oplysninger, der er blevet lækket indtil videre.

Vores gæt er, at den næste store meddelelse fra Apple vil fokusere på iOS 18, kunstig intelligens og Apples øvrige software. Den vil sandsynligvis finde sted på WWDC (Worldwide Developers Conference) 2024, en gang i juni.