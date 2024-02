Vi får sandsynligvis en foldbar iPad før en foldbar iPhone

Det virker næsten uundgåeligt, at Apple en dag vil lancere en foldbar iPhone, men det ser nu mere og mere sandsynligt ud, at vi først vil se en foldbar iPad.

De seneste nyheder på denne front kommer fra Mark Gurman (via Phone Arena), som i den seneste udgave af sit nyhedsbrev Power On hævder, at Apples første foldbare produkt vil være en foldbar iPad.

Det er noget, vi har hørt før, hvor kilder i forsyningskæden allerede i 2023 sagde, at en foldbar iPad ville blive lanceret før en foldbar iPhone, sandsynligvis i slutningen af 2024 eller begyndelsen af 2025. For nylig hævdede en anden kilde, at det var uklart, om Apples første foldbare enhed ville være en telefon eller en tablet, og for blot et par dage siden sagde en kilde i forsyningskæden, at Apples første foldbare enhed ville være en "større enhed" som en tablet eller en bærbar computer.

Nu fortsætter rygterne om en foldbar iPhone også, men konsensus blandt de seneste lækager ser ud til at være, at den kommer efter en foldbar iPad.

For skrøbelig til en telefon

Gurman tilføjede på sin side, at grunden til, at vi ikke har set nogen foldbare enheder fra Apple endnu, er, at problemer som deres skrøbelighed og skærmfoldninger er uacceptable for virksomheden. Så hvis og når vi ser en foldbar iPhone, vil den sandsynligvis være en hel del mere holdbar og poleret end nutidens bedste foldbare telefoner.

Det kan også forklare, hvorfor vi måske ser en foldbar iPad først, da skrøbelighed nok er et mindre problem for tablets - som ikke opbevares i lommer eller normalt følger dig overalt.

Med hensyn til, hvornår vi får begge enheder at se, tyder de seneste lækager på, at vi får en foldbar iPad at se i 2025, efterfulgt af en foldbar iPhone i september 2026. Så forvent ikke en foldbar enhed fra Apple i år.

Men som altid med lækager vil vi tage alt dette med et gran salt, især da vi taler om produkter, der sandsynligvis er over et år væk. Der har dog været markant flere lækager omkring en foldbar iPhone og iPad på det seneste, hvilket tyder på, at de i det mindste er tættere på en lancering.