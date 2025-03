Det bedste fra MWC 2025: De 10 mest spændende produkter på messen

TechRadar-teamet har været på plads i Barcelona for at dække den store mobilmesse - Mobile World Congress - MWC 2025 - og test de nyeste og bedste innovationer inden for mobil-, computer- og wearables-teknologi, som er blevet afsløret på dette års messe.

MWC er bedst kendt for at være det sted, hvor nogle af de største telefon- og tabletproducenter fremviser deres seneste innovationer. Men i de senere år er begivenheden blevet udvidet til at omfatte flere wearables, bærbare computere og endda audio-produkter. Så nu er der rigtig mange mobiler og wearables på MWC.

I år er ingen undtagelse, selvom AI også fylder mere på messen og har betydet færre fysiske enheder til test. Til gengæld har der været flere demonstrationer af AI-værktøjer. Men bare rolig, mærker som Honor, Samsung, Lenovo og Xiaomi har stadig medbragt imponerende teknologiske nyheder.

Her kan du læse om vores favoritlanceringer, udvalgt af vores skribenter og redaktører på stedet.

Bedste telefon

Xiaomi 15 Ultra

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Den bedste telefon på MWC 2025 er Xiaomi 15 Ultra, som vi beskrev som et flagskib med »alt og mere til« i vores anmeldelse tidligere på ugen.

Telefonen er drevet af Qualcomms kraftfulde Snapdragon 8 Elite og er en AI-mobil, der klarer sig godt i konkurrencen. Men dens virkelige styrke ligger i Leica-kameraet, som tager fotografering og videografi til et nyt niveau.

Det er skabt til at efterligne en professionel fotografs værktøjskasse, og opsætningen med fire kameraer omfatter et 50 MP vidvinkelkamera, 50 MP ultravidvinkelkamera, 70 MP 3x telefoto og et 200 MP 4x telefoto-kamera. Og resultatet? Helt fantastiske billeder.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Læs mere: Vi har testet Xiaomi 15 Ultra - og det er en af de bedste kameratelefoner nogensinde

Bedste mellemklassetelefon

Nothing (3a) Pro

(Image credit: Future)

Nothing Phone 3a Pro er mere end bare et kønt ansigt med blinkende lys. Det er en af de bedste budgetmobiler, du kan købe, med alsidige kameraer og et unikt design, der virkelig skiller sig ud.

Den har god batterilevetid og hurtig opladning, så du kan bruge timer på at skabe dine egne lysmønstre i Glyph Maker. Desuden er det den eneste telefon i denne prisklasse, der har et kamera med 3x optisk zoom.

Den er måske ikke den bedste til spil, men den slanke NothingOS-software er lavet til folk, der vil have en fokuseret brugeroplevelse. Nothing Phone 3a Pro vil være tilgængelig globalt senere i denne måned.

Læs mere om det: Vi har testet Nothing Phone 3a Pro - Det er ikke de kun prangende lys, der gør den til den bedste budgetmobil

Bedste budget-telefon

Samsung A56 5G

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy A-serien står ofte i skyggen af S-seriens flagskibe, men Galaxy A56 5G fortjener bestemt opmærksomhed i år.

Den gør Galaxy AI (eller i det mindste en enklere version kaldet »Awesome Intelligence«) tilgængelig i en helt ny prisklasse. Telefonen har funktioner som Circle to Search og Object Eraser samt One UI 7, som omfatter premium-funktioner som Now Bar.

På hardwaresiden får du en 6,7« FHD+-skærm (samme størrelse som Galaxy S25 Plus), et Samsung Exynos 1580-chipsæt og et system med tre kameraer. Det er den perfekte løsning for Samsung-fans, der vil have en prisvenlig telefon uden at gå for meget på kompromis med funktionerne.

Læs mere om det: Vi har testet Samsung Galaxy A56 - og den kan faktisk være et bedre køb end Galaxy S25

Bedste foldbare telefon

ZTE Nubia Flip 2 5G

(Image credit: Future)

Vi bruger meget tid på at teste de bedste foldbare telefoner, men billigere modeller som Nubia Flip 2 5G fortjener også opmærksomhed. Den er en direkte efterfølger til Nubia Flip 5G og kommer med et lettere og mere holdbart design, et kraftigere chipsæt samt AI-funktioner som realtidsoversættelse og Google Gemini-integration.

Prisen er lidt højere i år, men den er stadig betydeligt billigere end Samsung Galaxy Z Flip 6. Eventuel tilgængelighed og pris i Danmark er stadig uklar.

Læs mere om det: Den billige Nubia Flip 2 kan få dig til at fravælge Galaxy Z Flip 6

Bedste bærbare computer

Lenovo Yoga Solar PC

(Image credit: Future)

En bærbar computer, der kan oplades med sollys? Hvorfor har ingen gjort det før? Lenovo Yoga Solar PC er dybest set en almindelig Yoga Slim-laptop, men med et solpanel indbygget i skærmen. Den giver dig 1 times opladning på bare 20 minutter i direkte sollys ved hjælp af smart strømstyring, der prioriterer solenergi for at forlænge batteriets levetid. Den kan også oplades i svagt lys takket være ultraeffektiv solcelleteknologi, og du får et selvstændigt solcelledrevet tastatur i fuld størrelse.

Læs mere: Jeg vil have en bærbar computer, der oplades af solen - og Lenovos Yoga Solar PC er et stort skridt i den retning

Bedste computer-innovation

Lenovo ThinkBook 'Codename Flip'

(Image credit: Future)

Vi har set foldbare laptops før, men hvad med en, der kan foldes baglæns? Det er præcis, hvad Lenovos ThinkBook Flip-koncept gør. Skærmen kan foldes ud for at skabe en stor lodret skærm og derefter foldes tilbage for at give en bærbar computer med skærme på begge sider af låget (se billedet).

For dem, der vil have maksimal skærmplads på deres bærbare computer, er dette en mere praktisk løsning end tidligere foldbare bærbare computere har tilbudt. Desuden har den nogle smarte funktioner, som et oplyst numerisk tastatur og mediekontroller skjult i touchpad'en. Et andet imponerende aspekt er, at den er mærkbart tyndere end mange andre foldbare bærbare computere, vi har set tidligere, hvilket lover godt for fremtiden for denne teknologi.

Läs mer: Vi elsker Lenovos dristige design på ThinkBook Flip, men vi er bekymrede for, hvor skrøbelig den er

Bedste smartwatch

Honor Watch 5 Ultra

(Image credit: Future)

Honor Watch 5 Ultra er et af de få smartwatches, der formår at kombinere overkommelige priser, lang batterilevetid og bred kompatibilitet. De fleste smartwatches har kun få dages batterilevetid, medmindre de er strømbesparende modeller, der er specielt designet til løb. Dette ur bryder mønsteret ved at levere 15 dages batterilevetid, en titanium-urkasse og en 1,5-tommers AMOLED-skærm, alt sammen til en pris, der er på niveau med Apple Watch SE 2.

Honor har måske ikke genopfundet hjulet, men de har skabt et prisvenligt, alsidigt og holdbart smartwatch, der fungerer lige så godt med Android som med iPhone. Det er en oplagt vinder af dette års udgave af MWC.

Læs mere: Honours nye Android-smartwatch har en 1,5-tommers AMOLED-skærm, 15 dages batteritid og fungerer med både iPhone og Android

De bedste sundheds- og fitnessteknologier

(Image credit: Future)

Nogle gange kommer der produkter, som får os til at tabe kæben, ligesom da vi første gang så den allerførste iPhone eller forskellen i grafikken mellem PlayStation 2 og PlayStation 3. En skærm i en kontaktlinse eller en linse udstyret med avancerede biosensorer føles som noget, der er taget direkte ud af en James Bond-film - men nu er det her.

XPANCEO fremviste tre nye kontaktlinser i en interaktiv udstilling på MWC. I samarbejde med universiteter og forskningscentre i Spanien, Sverige, Storbritannien og Frankrig afslørede virksomheden en AR-kontaktlinse med indbygget mikrodisplay, en biosensorlinse, der måler glukose- og hormonniveauer, og en linse til ikke-invasiv sporing af grøn stær. Den kan opdage tidlige tegn på sygdommen og overvåge øjets sundhed i realtid.

Andre koncepter, der blev vist, omfattede linser, der kan overføre data direkte til en tilsluttet enhed. I praksis betyder det, at du kan se på noget, og så sender linsen oplysningerne direkte til din telefon. Fremtiden er her.

Læs mere: Disse prototyper på smarte kontaktlinser kan få mig til at droppe brillerne takket være trådløs strøm og biosensorer for øjets sundhed

Bedste øretelefoner

Honor Earbuds Open

(Image credit: Future)

Kategorien med åbne øretelefoner er en af de hotteste i teknologiverdenen lige nu, og konkurrencen bliver stadig hårdere. Men den bedste måde at skille sig ud på er at gøre det grundlæggende rigtig godt - og det er præcis, hvad Honor Earbuds Open gør.

Vi havde mulighed for at teste dem et stykke tid før deres officielle debut, og vi var virkelig imponerede over lydkvaliteten. Bassen er betydeligt fyldigere end i mange lignende hovedtelefoner, hvilket resulterer i en mere kraftfuld og afbalanceret lyd. De har også aktiv støjreduktion, AI-drevet live-oversættelse og et slankt, tyndt design med et meget tyndere kabinet, end det er standard for denne type hovedtelefoner. Det gør dem både praktiske og nemme at have med.

Honor har formået at skabe et produkt, der leverer på alle de vigtigste punkter - og samtidig tilføjer noget ekstra. Det gør dem til den klare vinder i denne kategori.

Læs mere: Jeg prøvede Honours nye Earbuds Open - og de blev straks mine nye favoritter

Bedste audio-innovation

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi

(Image credit: Future)

Da vi for nylig fandt ud af, at Qualcommlovede at se første hovedtelefoner med Wi-Fi til elite-lyd i høj opløsning var på vej - og nu er de her. Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi er de første af deres slags takket være integrationen af Qualcomm S7 Pro-chippen.

Det betyder, at de kan levere 24-bit lyd i høj opløsning med en bitrate på op til 4,2 Mbps - hvilket er næsten fire gange mere data, end Sonys LDAC Bluetooth-teknologi kan håndtere. Og det bedste af det hele? Det sker uden forringelse af batterilevetiden sammenlignet med traditionel Bluetooth-streaming.

For at maksimere lydkvaliteten har hovedtelefonerne også et trevejs højttalersystem, hvilket er ekstremt usædvanligt for trådløse hovedtelefoner. De tilbyder også aktiv støjreduktion og AI-funktioner. Med 10 timers batterilevetid pr. opladning beviser de, at Wi-Fi-teknologi i hovedtelefoner ikke behøver at være ensbetydende med kompromis.

Det ligner i hvert fald starten på en ny generation af trådløse hovedtelefoner.

Læs mere: Xiaomi afslører de første hovedtelefoner med Wi-Fi, der leverer high definition-lyd op til 4,2 Mbps