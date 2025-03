Jeg arbejder med at teste tv - her er de 3 bedste tv, du kan købe lige nu

Den oprindelige artikel er skrevet af vores tv-skribent Al Griffin;

En af de store fordele ved at arbejde som tv-anmelder på fuld tid er at få praktisk erfaring med markedets bedste tv-apparater. Denne adgang gør det muligt præcist at vurdere ydeevnen og funktionerne i topmodeller fra de mest etablerede mærker, samtidig med at der sættes et benchmark for evaluering af alt fra mellemklasse- til budgetmodeller.

Ud af de mere end 30 tv'er, som TechRadar gennemgik i 2024, var der tre modeller, som virkelig skilte sig ud. Ikke overraskende var det flagskibsmodeller for deres respektive mærker - og det er heller ikke overraskende, at prisen er højere, end de fleste mennesker er villige til at betale for et tv.

Hvad der dog overraskede mig? En mini LED-model kom ind på min top 3-liste.

Tidigare har topplistorna över TV dominerats av OLED-TV, primært på grund af deres uendelige kontrast, detaljerede skygger og levende farver. Men de bedste mini LED-tv'er i dag er ved at indhente OLED'erne med hensyn til billedkvalitet, samtidig med at de tilbyder højere lysstyrke - hvilket gør dem til et godt valg, ikke kun til film og spil, men også til at se sport i løbet af dagen.

Jeg har testet flere imponerende mini-LED-TV-apparater i årenes løb og har endda givet nogle af dem femstjernede karakterer for billedkvalitet. Men af alle disse modeller Sony Bravia 9 det første mini-LED-tv, jeg har testet, som næsten når OLED-niveau, når det gælder gengivelse af skygger i mørke filmscener. Desuden var billedet næsten helt fri for blooming-effekter i baggrundsbelysningen.

Efter at have set Bravia 9 i flere uger i løbet af testperioden kan jeg ærligt sige, at jeg beundrede dens billedkvalitet lige så meget som de to andre modeller på listen: Samsung S95D og LG G4 OLED.

Sony Bravia 9

Sony vakte opsigt, da de meddelte, at de ville skifte fra OLED til mini-LED på deres eneste nye flagskibs-tv i 2024. Men ved de første demonstrationer af Bravia 9 lykkedes det virksomheden at lave en overbevisende præsentation af deres nye XR Backlight Master Drive med High Peak Luminance-teknologi.

Denne teknologi bruger en meget formindsket 22-bit LED-driver (de fleste tv'er bruger 10- eller 12-bit drivere) til at forbedre den lokale dæmpning. Det hjælper også, at Bravia 9 har 325 % flere lokale lysdæmpningszoner sammenlignet med Sonys tidligere bedste mini-LED-tv.

Så hvad betyder det for dig? En skærm, der er betydeligt lysere som leverer fantastiske farver og HDR, men som stadig har de mørke biograftoner og kontrasten fra OLED.

Jeg målte den højeste HDR-lysstyrke til 2.280 nits (i standardtilstand), hvilket betyder, at Bravia 9 kan gengive det fulde spektrum af højlys i HDR-film. Dets evne til at gengive detaljerede skygger er også bedre end noget andet mini-LED-tv, jeg har testet.

Jeg var også imponeret over X-Wide Angle-funktionen, som sikrer, at billedet ser lige godt ud over en bred betragtningsvinkel - uanset om du sidder lige foran tv'et eller langt ude til siden.

Ud over den imponerende billedkvalitet har Bravia 9 et 2.2.2-kanals lydsystem på 70 watt med »Frame«-diskanthøjttalere placeret i tv'ets ramme og »Beam«-diskanthøjttalere ovenpå for at skabe en af de bedste lydoplevelser, jeg har hørt fra et tv.

Det gør Bravia 9 til en komplet premium tv-pakke, præcis som der står i vores anmeldelse af Sony Bravia 9.

Samsung S95D

Samsung S95D gjorde et stærkt indtryk som det lyseste OLED-tv, vi nogensinde har målt, takket være et QD-OLED-panel, der interagerer med intelligent AI-baseret billedbehandling for at optimere HDR, detaljer og farvegengivelse.

Det bruger også Samsungs Glare Free-teknologi, som stort set eliminerer skærmrefleksioner i lyse rum - en klassisk svaghed ved OLED-tv'er, da deres lysstyrke i fuld skærm er begrænset sammenlignet med LED-modeller. Er du træt af at se spejlbilleder af dig selv eller vinduer på tv'et? Det slipper du for, takket være den matte skærm. Det mest imponerende er, at det ikke ser ud til at påvirke billedkvaliteten. Samsungs Glare Free-teknologi er noget af det mest imponerende, der er sket for TV - og vi er utroligt imponerede over forskellen i vores anmeldelse af Samsung S95D.

Vores anmeldelse roste den lyse og levende farvegengivelse, de imponerende detaljer og det livagtige billede og den overlegne kontrast, som OLED-teknologien er kendt for. Efter at have set den i virkeligheden kan jeg bekræfte alt dette. Faktisk var Samsung S95D vores vinder af "Bedste tv" i TechRadar Choice Awards 2024, primært takket være den fantastiske billedkvalitet.

Samsung S95D handler dog ikke kun om billedkvalitet. Den har også et 4.2.2-kanals, 70W indbygget lydsystem, der leverer præcis og omsluttende lyd med kraftig bas. Designet er slankt og elegant, og alle tilslutninger håndteres af en ekstern One Connect Box, så der kun skal et enkelt kabel ind i skærmen, hvilket giver en meget mere stilfuld installation.

Samsung S95D har også brancheførende gamingfunktioner, herunder fire HDMI 2.1-porte med understøttelse af 4K 144Hz og Samsungs Gaming Hub til cloudbaseret gaming. Hvis du er på udkig efter det bedste OLED-tv i 2024, er Samsung S95D svær at slå.

LG G4

LG G4 er virksomhedens mest lysstærke OLED-tv til dato, en forbedring, der er muliggjort af en ny generation af LG's OLED evo-panel med MLA-teknologi (Micro Lens Array), som bruger mikroskopiske linseelementer til at øge lysstyrken. Dette paneldesign øger ikke kun lysstyrken, men forbedrer også farverne, hvilket resulterer i et mere robust og detaljeret billede, som giver G4 en klar fordel i billedkvalitet i forhold til det lige så imponerende LG C4 OLED-tv.

Vores lysstyrkemålinger for G4 var ikke så høje som for S95D, men i vores anmeldelse af LG G4 Vi bemærkede, at det ikke betyder så meget i praksis. Vi synes, at det leverer et smukt og velafbalanceret billede med ekstremt præcise farver lige ud af kassen. Vi beskrev det som »en mester i at udpege detaljer i mørkere områder af et billede«, hvilket er præcis, hvad man ønsker af et OLED-tv til biografvisning.

Dets usædvanligt tynde design gør det perfekt til vægmontering, og det leveres med et specialdesignet vægbeslag, der gør, at det kan sidde helt plant med væggen. Til 55- og 65-tommer-modellerne medfølger der også en bordstander.

LG's OLED-flagskib er spækket med spilfunktioner, herunder 4K 120Hz (og op til 144Hz til pc-spil) på alle fire HDMI 2.1-porte samt 4K 120Hz Dolby Vision-spil. På trods af sit slanke design har G4 et kraftfuldt indbygget lydsystem med et 4.2-kanals højttalersystem og AI Sound Pro-tilstand, som upmixer lyd til virtuel 11.1.2-surroundlyd. De to andre tv'er på denne liste har dog generelt bedre indbygget lyd.

Mine topvalg er naturligvis i premiumklassen - men det er kun naturligt, at de dyreste modeller ofte også er de bedste! Hvis du er på udkig efter noget i mellemklassen eller budgetklassen, kan jeg varmt anbefale at tjekke Hisense og TCL, som tilbyder virkelig gode og budgetvenlige modeller.