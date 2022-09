Bedst i test: Bedste klaptelefoner i 2022 - Her er de bedste klaptelefoner lige nu

Er du på udkig efter en ny sammenklappelig mobil? Der er en hel masse gode muligheder at vælge imellem - her er vores favoritter lige nu.

Leder du efter den bedste klaptelefon lige nu? Så er du kommet til det rette sted, for her finder du vores opdaterede topliste over de bedste klaptelefoner, der samler alle de nyeste bedste modeller i klassen. Samsung dominerer i øjeblikket toppen af listen med sine Flip- og Fold-modeller, men forhåbentlig vil flere producenter snart komme med deres egne modeller.

Vi har testet alle mobilerne på denne liste over de bedste klaptelefoner, hvor vi har kigget på ting som batterilevetid, ydeevne, holdbarhed, understøttelse af stylus, skærme og meget mere. Derefter sammenligner vi dette med prisen på telefonen for at se, hvor overkommelig den er, og til sidst giver vi den en placering på toplisten. Vi opdaterer toplisten regelmæssigt, så kig tilbage senere, hvis du ikke finder noget, der passer denne gang.

Bedste klaptelefon 2022 - Bedst i test lige nu

Samsung Galaxy Z Fold 4 er langt den bedste klaptelefon, du kan købe lige nu. (Image credit: Peter Hoffmann)

1. Samsung Galaxy Z Fold 4 - Bedste premium-model Den absolut bedste klaptelefon du kan købe lige nu. Specifikationer Lanceret: August 2022 Vægt: 263 ggram Mål: 155.1 x 67.1 x 14.2-15.8 mm / 155.1 x 130.1 x 6.3 mm OS: Android 12 Skærm: 6,2 tommer / 7,6 tommer Opløsning: 904 x 2316 / 1812 x 2176 CPU: Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 12GB Lagring: 256 GB / 512 GB / 1TB Batteri: 4 400 mAh Hovedkamera: 50MP + 10MP + 12MP Selfiekamera: 10MP / 4MP Grunde til at købe + To enheder i én + Imponerede gode skærme + Forbedret multitasking + Skjult selfie-kamera i hovedskærmen Grunde til at lade være - Kameraerne er ikke Samsungs allerbedste - Folden er stadig synlig - Dyr mobil

Galaxy Z Fold 4 er ikke nogen revolution i forhold til forgængeren. Den kommer med små, men vigtige forbedringer af design, skærme, kameraer og hængsel. Resultatet er en Galaxy-enhed, der mere og mere ligner en hvilken som helst anden flagskibstelefon, men som er mere alsidig, sjov og fantastisk til produktive brugere.

Den er tyndere og lettere end forgængeren. Den tager gode fotos og lader dig multitaske eller se Netflix i storformat, men den høje pris vil måske afskrække nogle købere.

Læs anmeldelsen af Samsung Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4 (Image credit: Peter Hoffmann)

2. Samsung Galaxy Z Flip 4 - Bedste lille, klaptelefon Z Flip 4 klapper sammen og passer i de fleste lommer Specifikationer Lanceret: August 2022 Vægt: 183 gram Mål: 166 x 72,2 x 6,9 mm / 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 mm OS: Android 11 Skærm: 1,9 tommer / 6,7 tommer Opløsning: 260 x 512 / 1080 x 2640 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8 GB Lagring: 128GB / 256GB Batteri: 3 300 mAh Hovedkamera: 12MP + 12MP Selfiekamera: 10MP Grunde til at købe + Godpris + Forfinet design og skærme + Lommevenligt format Grunde til at lade være - Batteri på mellemniveau - Intet zoom-kamera

Denne mobil er en fantastisk klaptelefon. Cover-skærmen giver dig valgfrie informationer, som du har brug for, og du kan tage fotos uden overhovedet at klappe telefonen ud. Den bliver ikke ridset i tasken, fordi den er klappet sammen, og så kan du stille den på jævne overflader, hvor den kan bruges til at optage fotos og video til sociale medier. Fantastisk.

For Z Flip 3-brugere er der i mine øjne ikke sket ændringer nok til at retfærdiggøre en udskiftning af mobilen. For alle andre, der ønsker at opgradere til en moderne klaptelefon, ser Z Flip 4 ud til at være den bedste foldbare til prisen, selv med en lille prisstigning i forhold til forgængeren.

Læs anmeldelsen af Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3 er en stor klaptelefon, som giver stor fleksibilitet. (Image credit: Future)

3. Samsung Galaxy Z Fold 3 - Bedste billige model Den absolut bedste billige klaptelefon du kan købe lige nu. Specifikationer Lanceret: August 2021 Vægt: 271 gram Mål: 158,2 x 67,1 x 14,4-16 mm / 158,2 x 128,1 x 6,4 mm OS: Android 11 Skærm: 6,2 tommer / 7,6 tommer Opløsning: 2268 x 832 / 2208 x 1768 CPU: Snapdragon 888 RAM: 12GB Lagring: 256 GB / 512 GB Batteri: 4 400 mAh Hovedkamera: 12MP + 12MP + 12MP Selfiekamera: 10MP / 4MP Grunde til at købe + S Pen-understøttelse - endelig + Mere holdbart design + Vandtæt Grunde til at lade være - Stadig meget dyrt - Kameraerne kunne have været bedre

Samsung Galaxy Z Fold 3 var den bedste klaptelefon, indtil Z Fold 4 ankom. Nu er Z Fold 3 til gengæld blevet billigere, så du kan få en fremragende klaptelefon til en virkelig god pris. Du får en klaptelefon, som er vandtæt, og du får endelig understøttelse for S Pen-stylus til brug på 7,6-tommersskærmen.

Læs hele vores test af Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3 er en klaptelefon med en lommevenlig formfaktor. (Image credit: Peter Hoffmann)

4. Samsung Galaxy Z Flip 3 Z Flip 3 har kommer i et lommevenligt foldbart format, der vil passe alle Specifikationer Lanceret: August 2021 Vægt: 183 gram Mål: 166 x 72,2 x 6,9 mm / 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 mm OS: Android 11 Skærm: 1,9 tommer / 6,7 tommer Opløsning: 260 x 512 / 1080 x 2640 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8 GB Lagring: 128GB / 256GB Batteri: 3 300 mAh Hovedkamera: 12MP + 12MP Selfiekamera: 10MP Grunde til at købe + Godpris + Forfinet design og skærme + Lommevenligt format Grunde til at lade være - Batteri på mellemniveau - Intet zoom-kamera

Samsung Galaxy Z Flip 3 var ikke en stor opgradering i forhold til den oprindelige Galaxy Z Flip. Men den er vandafvisende og kan altså tåle en tur i regnvejr udet at gå i stykker. Den er billigere nu, hvor Flip 4 er udkommet, men der er stadig tale om en fremragende klaptelefon, især hvis du ønsker en lidt mindre formfaktor. Den er solidt bygget, har flagskibskraft fra Snapdragon 888-chipsættet og 8 GB RAM og har en skarp 6,7" AMOLED-skærm med en opdateringshastighed på 120 Hz.

Kameraerne er ikke så gode, og batteritiden er kortere, end vi gerne ville have set, men Samsung Galaxy Z Flip 3 er stadig en fremragende klaptelefon, der tilbyder en mindre formfaktor og en lidt billigere pris. Den ligger virkelig godt i hånden, og med lidt øvelse kan du lære at åbne den med én hånd.

Læs hele anmeldelsen af Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip er nu en billigere mulighed, hvis du vil have en Flip-formatfaktor. (Image credit: Future)

5. Samsung Galaxy Z Flip En lidt ældre klap-telefon, der nu er blevet endnu billigere. Specifikationer Lanceret: Februar 2020 Vægt: 183 g Mål: 167,3 x 73,6 x 7,2 mm / 87,4 x 73,6 x 17,3 mm OS: Android 10 Skærm: 1,1 tommer / 6,7 tommer Opløsning: 112 x 300 / 1080 x 2636 CPU: Snapdragon 855 Plus / Snapdragon 865 Plus RAM: 8 GB Lagring: 256 GB Batteri: 3 300 mAh Hovedkamera: 12MP + 12MP Selfiekamera: 10MP Grunde til at købe + Gode specifikationer + Kan "låses" i enhver vinkel Grunde til at lade være - Hulrum i midten, når den er foldet sammen - Absurd lille ydre display

Samsung Galaxy Z Flip er en lidt ældre klaptelefon, men den er stadig af høj standard, og den er også lidt billigere at købe. Samsung Galaxy Z Flip har et Snapdragon 855 Plus-chipsæt, 8 GB RAM, et dobbeltkamera på bagsiden og en fantastisk fotosoftware. Den indre skærm på 6,7 tommer er af god kvalitet med en Full HD+-opløsning, og det er nemt at vippe den opad for at se indhold som videoer eller film.

Vores største negative aspekt ved Galaxy Z Flip er den ydre skærm, som er alt for lille med en sølle 1,1 tommer og en opløsning på 300 x 112. Den er så lille, at den knap nok er brugbar og kun kan vise lidt information ad gangen.

Læs vores indtryk af Samsung Galaxy Z Flip

Motorola har holdt fast i designet fra deres kendte klaptelefon (Image credit: Future)

6. Motorola Razr 2020 Flot design, men en mindre imponerende pris. Specifikationer Lanceret: September 2020 Vægt: 192g Mål: 169,2 x 72,6 x 7,9mm / 91,7 x 72,6 x 16 mm OS: Android 10 Skærm: 6,2 tommer / 2,7 tommer Opløsning: 2142 x 876 / 800 x 600 CPU: Snapdragon 765G RAM: 8 GB Lagring: 256 GB Batteri: 2 800 mAh Hovedkamera: 48 MP Selfiekamera: 20 MP Grunde til at købe + Stilfuldt flip-design + Fremragende 48 MP hovedkamera + selfie-kamera Grunde til at lade være - Dyr - Ucharmerende plastikskærm

Motorola Razr 2020 er en klaptelefon med et elegant design med en flip-formfaktor og et imponerende kamera - et område, hvor klaptelefoner normalt har store problemer. I denne opdaterede version af Motorolas Razr-mobil får du en forholdsvis stor 2,7-tommers skærm med understøttelse af et rimeligt udvalg af apps, browsing, beskeder, selfies og meget mere. Den indre skærm imponerer derimod ikke meget med en svag opløsning, der minder om de skærme, du får på billige telefoner.

Men hvis du vil have en klaptelefon med et godt kamera eller bare vil have et andet mærke end Samsung, er Motorola Razr 2020 en god mulighed. Den kan fås hos udvalgte forhandlere, herunder Proshop og CDON.

Læs anmeldelsen af Motorola Razr 2020

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den bedste klaptelefon?

Samsung Galaxy Z Fold 4 er den bedste klaptelefon, du kan købe lige nu. Den har løst de problemer, som tidligere modeller led under, og tilbyder nu et holdbart design med S Pen-understøttelse og alle de andre gode ting, du forventer af en foldbar telefon. Hvis du foretrækker en clamshell klaptelefon, er Samsung Galaxy Z Flip 4 det bedste valg lige nu. Den fylder ikke meget i lommen, og har generelt et rigtig godt format.

Hvorfor er der så få foldbare mobiltelefoner?

Foldbare mobiltelefoner er stadig en ret ny ting. Samsung var den første til at komme med denne formfaktor for et par år siden, men da det er en helt ny type mobil, tager det tid for producenterne at udvikle deres egne modeller og finde løsninger på nogle af de mest almindelige problemer for foldbare mobiler, f.eks. hængselløsninger og holdbare designs.

Hvilke foldbare mobiler er på vej?

Google Pixel Fold, iPhone Flip og Motorola Razr 2022 er nogle af de foldbare telefoner, der forventes at være på vej. Motorola Razr er lanceret i Kina, og Google Pixel Fold kan lande inden årets udgang, men den foldbare telefon fra Apple forventes tidligst at dukke op i 2025. Markedet for foldbare mobiler er dog begyndt at tage fart for alvor, og flere og flere producenter hopper med på vognen og begynder at gøre deres egne modeller klar, så forhåbentlig vil vi se flere muligheder dukke op i fremtiden.

Hvem er foldbare mobiler egnede til?

Egentlig er foldbare mobiler nok mest egnet til folk, der har brug for meget skærmplads og som bruger mobilen produktivt. Her vil det være logisk, at muligheden for at få endnu mere skærmplads og eventuelt arbejde med en stylus, vil være en fordel.

Men modeller som Galaxy Z Flip 3 viser, at der er rigtig mange brugere, som vil tage en foldbar mobil til sig. Flip 3 kan klappes halvt op, og så kan telefonen stå på en hvilken som helst flade og bruges til at optage video uden stativ. Samtidig er det lommevenlige format også forfriskende i forhold til de mange mobiler med skærme over 6 tommer. Så der er ingen tvivl om, at vi vil se flere brugere, der tager teknologien og formfaktorenmed de foldbare mobiltelefoner til sig.