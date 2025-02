Samsung Galaxy S25 Ultra og S25 Plus har et opladningsproblem - her er løsningen

Brugere rapporterer om opladningsproblemer med Galaxy S25 Ultra og S25 Plus

Problemet ser ud til at opstå, når et 5A USB-C-kabel bruges sammen med en 45W-oplader

Samsung arbejder på en løsning, men der er midlertidige foranstaltninger i mellemtiden

Hvis du ejer en Samsung Galaxy S25 Ultra eller Samsung Galaxy S25 Plus, er du måske stødt på et problem, der fik din enhed til at oplade betydeligt langsommere end den lovede 45W-hastighed - eller i nogle tilfælde slet ikke.

Dette problem er blevet rapporteret på Reddit og Samsungs egne community-fora (via Android Police), men både årsagen og en midlertidig løsning ser ud til at være blevet identificeret.

De fleste af opladningsproblemerne ser ud til at ramme brugere, der bruger Samsungs 45W-oplader sammen med det 5A USB-C-kabel, der følger med Galaxy S25. Ifølge et indlæg fra Samsung Italia på X Problemet burde dog kunne løses ved at bruge det 3A-kabel, der følger med telefonen, i stedet.

Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future)

En software-løsning muligvis på vej

Det er stadig uklart, om denne løsning vil fungere for alle, men forhåbentlig kommer der snart en mere permanent løsning. I samme indlæg skrev Samsung Italia, at problemet ville blive løst i en fremtidig softwareopdatering.

Siden da er den første softwareopdatering begyndt at rulle ud til Samsung Galaxy S25-serien, og den nævner opladningsforbedringer, men det er ikke klart, om netop denne fejl er blevet rettet.

Hvis du er stødt på dette problem, skal du sørge for at downloade opdateringen - det bør du gøre uanset hvad, da den også indeholder andre fejlrettelser og sikkerhedsopdateringer.

Hvis opdateringen ikke løser problemet, kan du prøve at skifte til et 3A-kabel. Nogle indlæg foreslår også, at du kan prøve en langsommere oplader eller slå funktionen til superhurtig opladning fra på din Galaxy S25-enhed. Hvis intet andet virker, kan du altid bruge trådløs opladning, indtil der er fundet en permanent løsning.

Hvis du derimod har en Samsung Galaxy S25 og ikke en S25 Plus eller Ultra, behøver du ikke gøre noget, da basismodellen ikke ser ud til at være påvirket - sandsynligvis fordi dens opladningshastighed er begrænset til 25 W i stedet for 45 W.