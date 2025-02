¿Problemas de carga en los Galaxy S25 Ultra y Plus? Te contamos al respecto

The Samsung Galaxy S25 Ultra

Usuarios informan problemas de carga con los Samsung Galaxy S25 Ultra y S25 Plus

El problema parece deberse al uso de un cable USB-C de 5A con un cargador de 45 W.

Samsung afirma estar trabajando en una solución, pero mientras tanto, hay varias posibles soluciones temporales.

Si tienes la suerte de tener un Samsung Galaxy S25 Ultra o un Samsung Galaxy S25 Plus, es posible que hayas tenido un problema que te haya hecho sentir que no tienes tanta suerte. Los usuarios informan que estos dispositivos se cargan mucho más lento que la velocidad de 45 W anunciada o, en algunos casos, no se cargan en absoluto.

Hay informes de este problema en Reddit y en los propios foros de la comunidad de Samsung (como lo detectó Android Police ), pero parece que se han identificado tanto el culpable como una solución temporal.

La mayoría de los problemas de carga parecen surgir cuando se utiliza el cargador de 45 W de Samsung junto con el cable USB-C de 5 A que viene incluido con el Galaxy S25. Sin embargo, en una publicación en X , Samsung Italia sugirió que usar el cable de 3A incluido debería resolver el problema.

Una solución de software

Desde esa publicación, la primera actualización de software comenzó a implementarse en la serie Samsung Galaxy S25, y menciona mejoras en la carga, aunque no dice si este error, en particular, se ha solucionado.

Entonces, si te has encontrado con este problema, asegúrate de descargar esta actualización; de hecho, deberías hacerlo de todos modos, ya que también incluye otras correcciones de errores y parches de seguridad.

Si eso no funciona, comprueba si cambiar a un cable de 3 A ayuda. Algunas publicaciones sugieren que también puedes intentar usar un cargador más lento o desactivar la función de carga superrápida en tu dispositivo Galaxy S25 y, si todo lo demás falla, siempre puedes cambiar a la carga inalámbrica hasta que haya una solución adecuada.

Pero si tienes un Samsung Galaxy S25, específicamente, en lugar de un S25 Plus o Ultra, no deberías tener que hacer nada, ya que el modelo base no parece verse afectado, presumiblemente porque su velocidad de carga alcanza un máximo de 25 W en lugar de 45 W.