Samsung Galaxy S25 Ultra og S25 Plus har et ladeproblem – her er løsningen

Brukere rapporterer ladeproblemer med Galaxy S25 Ultra og S25 Plus

Problemet ser ut til å være forårsaket av bruk av en 5A USB-C-kabel med en 45W lader.

Samsung jobber med en løsning, men det er midlertidige tiltak i mellomtiden

Hvis du har en Samsung Galaxy S25 Ultra eller Samsung Galaxy S25 Plus, kan det hende du har støtt på et problem som førte til at enheten lader betydelig langsommere enn den lovede 45W-hastigheten – eller i noen tilfeller ikke i det hele tatt.

Dette problemet har blitt rapportert på Reddit og Samsungs egne fellesskapsfora (via Android Police), men både årsaken og en midlertidig løsning ser ut til å ha blitt identifisert.

De fleste ladeproblemer ser ut til å påvirke brukere som bruker Samsungs 45W-lader sammen med 5A USB-C-kabelen som følger med Galaxy S25. Men ifølge et innlegg fra Samsung Italia på X kan problemet løses ved i stedet å bruke 3A-kabelen som følger med telefonen.

Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future)

En programvareløsning

Det er fortsatt uklart om denne løsningen vil fungere for alle, men forhåpentligvis kommer en mer permanent løsning snart. I samme innlegg skrev Samsung Italia at problemet ville bli fikset i en fremtidig programvareoppdatering.

Siden den gang har den første programvareoppdateringen begynt å rulle ut til Samsung Galaxy S25-serien, og den nevner forbedringer av lading, men det er ikke klart om akkurat denne feilen er fikset.

Hvis du har støtt på dette problemet, sørg for å laste ned oppdateringen – du bør gjøre dette uansett, siden den også inkluderer andre feilrettinger og sikkerhetsoppdateringer.

Hvis det ikke løser problemet, prøv å bytte til en 3A-kabel. Noen innlegg foreslår også at du kan prøve en tregere lader eller slå av superrask ladefunksjonen på Galaxy S25-enheten. Hvis ingenting annet fungerer, kan du alltid bruke trådløs lading til en permanent løsning er funnet.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Hvis du imidlertid har en Samsung Galaxy S25, i stedet for en S25 Plus eller Ultra, ser det ikke ut til at du trenger å gjøre noe, siden basismodellen ser ut til å være upåvirket – sannsynligvis fordi ladehastigheten er begrenset til 25W i stedet for 45W.