Blizzard forklarer filosofien bak «Classic Plus» – slik skal WoW: Forever bevare følelsen av det opprinnelige spillet

Blizzard Entertainment har redegjort for hvordan studioet arbeider med å skape en autentisk «Classic»-opplevelse i World of Warcraft: Forever .

Studioet styres av fire grunnleggende designprinsipper i arbeidet med å videreutvikle det opprinnelige spillet.

Ettersom spillet etter planen skal lanseres i 2026, byr det på en utfordring å finne den rette visuelle balansen; Blizzard legger stor vekt på å bevare følelsen fra originalversjonen med tanke på spillets langsiktige fremtid.

Teamet bak World of Warcraft: Forever hos Blizzard Entertainment har delt flere detaljer om designfilosofien sin og målet om å skape en autentisk «Classic Plus»-opplevelse, samtidig som de finner den rette balansen for dagens spillere.

I et intervju med TechRadar Gaming – der teamet også kommenterte den omstridte beslutningen om å introdusere den nye spillbare rasen Skyborne – forklarte utviklerne hvor viktig det er å forbli tro mot opplevelsen av det originale WoW (ofte kalt «Vanilla»), som så mange MMO-tilhengere kjenner og elsker. For å oppnå dette støtter de seg på fire grunnleggende designprinsipper i den videre utviklingen av spillet.

«Filosofien handler i stor grad om å ta verden fra det originale WoW – Vanilla-versjonen – og bygge videre på den på en måte som ivaretar originalspillets kjernedesign, tempo og atmosfære,» forklarer Blizzard. «Vi bevarer 'Classic'-følelsen ved konsekvent å følge designprinsippene våre hver gang vi vurderer å innføre endringer.»

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De fire prinsippene er: Nurture and Protect Social Experiences: Pleie og beskytte sosiale opplevelser; Approachable and Familiar: Skape en spillopplevelse som er lett å komme i gang med og som føles gjenkjennelig; World as the Main Character: sette spillverdenen i sentrum; og Journey Before Destination: Prioritere selve reisen høyere enn sluttmålet.

«Disse prinsippene har utviklet seg gjennom årene mens vi har spilt ulike versjoner av Classic, og de er solid forankret i Vanilla-WoW,» forklarer studioet. «Samtidig tenker vi vanligvis ikke i baner som 'Er dette Classic?' når vi tar beslutninger. I stedet veier vi ideene våre opp mot disse prinsippene. Hvis en idé ikke støtter dem, gjennomfører vi den ikke. På en måte er det bare en annen måte å si det samme på, men skillet er likevel svært viktig.»

Selv om det er viktig å bevare den klassiske følelsen i WoW: Forever, har Blizzard også innført mer moderne grafikk – inkludert nye lyseffekter og rendering-teknikker – som skal få spillverdenen til å føles mer levende. Studioet forklarer at en av de største utfordringene har vært å finne den rette balansen mellom den opprinnelige kunststilen og det mer moderne uttrykket man finner i den nåværende versjonen av World of Warcraft. «Målet er ikke å lage grafikk som ser ut som om den ble laget i 2004, men heller ikke å oppnå samme detaljnivå som i det moderne WoW,» sier Blizzard. «Vi må fange den rette følelsen fra 'vanilla'-æraen for at spillet skal fungere på lang sikt. For å være mer spesifikke når det gjelder hva vi mener med vanilla-æraen: Vi snakker om elementer som kunne ha eksistert i det opprinnelige spillet, Burning Crusade eller Wrath of the Lich King.»

«Dette er et spill vi lanserer i 2026, og vi har gjort en rekke endringer i lyssetting, gjengivelse og andre aspekter ved spillmotoren. Ideelt sett ønsker vi å finne et visuelt detaljnivå som samsvarer med filosofien vår om 'WoW slik du husker det, ikke slik det faktisk var', samtidig som det ser bra ut sammen med eldre grafiske elementer og fungerer godt med de nye tekniske forbedringene.»

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I samme intervju bekreftet Blizzard også at de overvåker handel med ekte penger (RMT) i WoW: Forever og arbeider for å bekjempe problemer med botting – tiltak som kan føre til permanent utestengelse for spillere som bryter reglene.

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