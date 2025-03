JBL lancerer nye Bluetooth-højttalere med solide opgraderinger - og de kommer snart

JBL Flip 7 lander den 1. april 2025

AI Sound Boost, længere batterilevetid og Auracast

Bliver lidt dyrere end de nuværende modeller

Når det handler om at forbedre bedste bærbare højttalere behøver producenterne ikke at tilføje en masse fede nye funktioner: De skal bare få dem til at lyde højere og bedre og få dem til at holde længere. JBL's nye Charge 6 og Flip 7 leverer på alle tre punkter - og de er endelig officielle, efter at som tidligere er blevet lækket og delvist afsløret i Kina.

Den største nyhed her er JBLs AI Sound Boost, som er designet til at optimere lydindstillingerne og især til at gøre det muligt at øge lydstyrken uden uønsket forvrængning. Denne funktion findes allerede i JBL Xtreme 4, som vi har testet og var meget glade for.

(Image credit: JBL)

JBL Flip 7 og Charge 6: funktioner og pris

Begge højttalere er IP68-klassificerede til at modstå vand og støv, og de har længere batterilevetid end tidligere: Op til 16 timer for Flip og 28 timer for Charge. Disse tal er baseret på brug af Playtime Boost-funktionen, som justerer EQ'en for at presse et par ekstra timers spilletid ud af dem.

JBL Flip 7:

Kraftfuld JBL Pro Sound med AI Sound Boost

Kvalificeret i henhold til Bluetooth® Core 5.4

Op til 16 timers afspilning med Playtime Boost

IP68-certificeret vandtæt, støvtæt og faldsikkert design

Multi-højtalerforbindelse via Auracast™

Indbygget PushLock-system med udskiftelige bærestropper.

Tabsfri lyd i høj opløsning via USB-C-forbindelse

JBL Portable-app

(Image credit: JBL)

Der er den samme Bluetooth-understøttelse i begge højttalere (5.4), og begge har Auracast til at forbinde flere højttalere. Der er seks farvemuligheder - sort, blå, hvid, rød, camouflage og lilla - og deres USB-C-stik giver dig mulighed for at afspille tabsfri lyd i høj opløsning.

JBL Charge 6:

Kraftfuld JBL Pro Sound med AI Sound Boost

Kvalificeret i henhold til Bluetooth® Core 5.4

Op til 28 timers afspilning med Playtime Boost

IP68-certificeret vandtæt, støvtæt og faldsikkert design

Multi-højttalerforbindelse via Auracast™

Aftagelig bærestrop med flere bærekonfigurationer

Tabsfri lyd i høj opløsning via USB-C-forbindelse

JBL Portable-app

JBL Flip 7 vil være tilgængelig hos JBL.com fra 1. april 2025. Flip 7 har en officiel pris på 1.199 kroner. Vi har endnu ikke set en officiel pris/levering på JBL Charge 6. Men vi forventer, at den lander cirka samtidig. På nettet nævner andre priser omkring 199 dollars. I Danmark kan det betyde en pris på cirka 1.400-1.800 kroner.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer