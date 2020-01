De bedste Bluetooth-højttalere i 2020: de bedste transportable højttalere til ethvert budget

Her er guiden til de bedste Bluetooth-højttalere: Velkommen til TechRadars hitliste over de Bluetooth-højttalere, du kan købe i 2020.

Der er to yderligheder i audioverdenen. I den dyre ende findes der kostbare hi-fi-opstillinger, sat sammen af mange forskellige dele. De kan lyde fantastisk, men koster gerne spidsen af en jetjager og fylder en hel reol.

I den anden ende af spektret finder vi Bluetooth-højttalerne. Ja, du er nødt til at sørge for, at der er strøm på deres batterier. Og fordi forbindelsen kører via Bluetooth i stedet for gode gammeldags kabler, bliver lydkvaliteten aldrig lige så god. Men de er langt billigere og en hel del mere handy i brug.

Uanset om du er på jagt efter en højttaler, du kan pakke med i kufferten på vej til dit næste eventyr, et transportabelt powerhouse til at tage med på stranden, eller en rockende trådløs speaker til din næste store fest, så findes der helt sikkert en Bluetooth-højttaler derude til dig.

Mangler du et par ideer? Så kig med her, hvor vi præsenterer vores Top 10 over de bedste Bluetooth-højttaler på markedet. Nogle er rå. Nogle er i lækkert design. Nogle er vandtætte, og andre skal helst holdes inden døre – læs selv og vælg selv.

De bedste Bluetooth-højttalere netop nu

Sonos Move UE Boom 3 JBL Charge 4 Bose Home Portable Speaker Anker Soundcore Flare UE Wonderboom 2 Tribit XSound Go Bose SoundLink Mini II Sony SRS-XB501G Bose SoundLink Revolve Denon Envaya (DSB-250BT) Urbanista Brisbane

Sådan vælger du den bedste Bluetooth-højttaler

Et af de mest almindelige spørgsmål, vi får, når vi snakker med folk om Bluetooth-højttalere, er: Hvordan vælger jeg den bedste?

Lige meget hvilke features du ønsker, din højttaler skal have, er to ting bydende nødvendige: fornuftig batterilevetid og ordentlig lydkvalitet. Der er ingen idé i at have en højttaler, der er pakket med features, hvis batteriet dør hurtigt, eller den lyder rædselsfuldt. Alle valg på vores liste opfylder de to krav, så når du vælger her fra listen, kan du tillade dig at kigge mere på højttalernes andre features.

Almindelige ønsker til Bluetooth-højttalere er, at de skal være vandafvisende (se også vandtætte højttalere), kunne modtage opkald på medhør og oplade andre devices - det sidste er en feature, der gør det muligt at plugge mobilen eller tabletten ind i højttaleren og trække lidt strøm derfra, hvis deres batterier er ved at løbe tør. Nogle af de bedste Bluetooth-højttalere (for eksempel UE Boom 2) kan tilbyde alle tre features!

En anden god måde at snævre feltet ind på er at vælge din Bluetooth-højttaler ud fra, hvilken aktivitet du vil bruge den til. For eksempel har en virkelig god rejsehøjttaler sandsynligvis ikke præcis de samme egenskaber som den bedste model til brug hjemme i lænestolen.

Med det i baghovedet har vi herunder forsøgt at fremhæve de mest almindelige anvendelser og valgt en Bluetooth-højttaler, der passer perfekt til hvert scenarie.

(Image credit: Sonos)

1. Sonos Move

Sonos Move spiller op både ude og inde

Vægt: 3 kg | Batterilevetid: 10 timer | Forbindelser: Wi-Fi (802.11 b/g/n, 2.4 GHz, og 5GHz) og Bluetooth 4.2 | Drivere: 1 down-firing tweeter, 1 mid-woofer, 2 Class-D digital amplifiers | NFC: Nej | AUX-indgang: Nej | USB-opladning: Ja, USB-C og dock

Spiller fantastisk

Meget alsidig

IP56-certificering

Tung og dyr

Her er hvad du skal vide om Sonos Move – den er så god, at du nok kommer til at bruge den som både din primære og din party-højttaler. Med sine to kvalitets-drivere, en solid app, der giver adgang til hundredevis af trådløse kilder, multirumsegenskaber og smart lydjustering er Sonos Move meget mere end en almindelig Bluetooth-højttaler. Det er en alsidig højttaler, som passer perfekt ind i det allerede veletablerede økosystem fra Sonos. Den er ikke perfekt – den er tung, takket være sin gode lyd, den er dyr grundet sine mange funktioner og kan desværre ikke bruges som baghøjttaler i et surround-setup. Men har du råd, er det svært at sætte en finger på Sonos Move, når det kommer til at vælge den bedste Bluetooth-højttaler på markedet.

Læs hele anmeldelsen: Sonos Move

2. UE Boom 3

Den tidligere nummer ét

Vægt: 608 g | Batterilevetid: 15 timer | Trådløs rækkevidde: 10+ meter | Frekvensrespons: 90-20.000 Hz | Drivere: 2 x 1,75" drivere og to 1,75" x 3" passive radiators | NFC: Ja | AUX-indgang: Ja | USB-opladning: Ja

IP67 vand- og støvtæt

Kraftfuld lyd

Solidt design

Batterilevetiden er ikke forbedret i forhold til den gamle model

Selvom vi ikke er ligeså imponerede over UE Boom 3, som vi var med forgængeren, er dette stadig den bedste Bluetooth-højttaler du kan købe i 2019. Denne højttaler kan spille højt uden at lyden bliver skinger ved høj volumen; er let nok til at du kan have den med op teltferie og stadig solid nok til at kunne tåle at flyve rundt i en taske uden ekstra beskyttelse.

Den er både vand- og støvtæt, og har nu fået en one-touch mix-knap, som lader dig afspille din favorit-playliste uden behov for at have fat i telefonen. Der er helt sikkert højttalere derude med mere detaljeret lyd (se: Bowers and Wilkins Zeppelin længere nede), men med en pris der er overkommelig for de fleste, rammer UE Boom 3 rigtigt for tredje år i træk.

Læs hele anmeldelsen: UE Boom 3

3. JBL Charge 4

En fremragende højttaler som også kan oplade din telefon

Vægt: 800 g | Batterilevetid: 20 timer | Trådløs rækkevidde: 10+ meter | Frekvensrespons: 60-20.000 Hz | Drivere: To 1,7" drivere og to passive radiators | NFC: Nej | Bluetooth-version: 4.2 | AUX-indgang: Ja | USB-opladning: Ja

Fed bas

Vandtæt

Sårbare woofere

Til prisen er JBL Charge 4 et oplagt valg. For kun 999 kroner får du en højttaler, som holder hele dagen, som spiller godt, kan tåle at få tæsk og sågar oplader din telefon samtidig. Ja, der er bedre højttalere derude, men de er til gengæld også dyrere. Selvom JBL Charge 4 kun byder på mindre opdateringer i forhold til forrige generation, får du stadig masser for pengene og samtidig en af de bedste vandtætte højttalere på markedet.

Læs hele anmeldelsen af: JBL Charge 4

(Image credit: Bose)

4. Bose Home Portable Speaker

Et glimrende alternativ til Sonos Move

Vægt: 1kg | Batterilevetid: 12 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | Frekvensrespons: N/A | Drivere: N/A | NFC: Nej | Bluetooth-version: 4.2 | AUX-indgang: Nej | USB-opladning: Ja

Hvis 2019 var den smarte højttalers år, så er 2020 den transportable smarte højttalers år – og med Bose Portable Home Speaker, samt modeller som Sonos Move, som både byder på Google Assistant, Alexa og Bluetooth, er markedet i vækst.

Bose Portable Home Speaker er ikke firmaets første udendørsvenlige højttaler og det ses: det smukke minimalistiske design kombineres med et robust ydre, som stadig er let nok til, at du kan tage højttaleren med dig. Den spiller ikke helt så godt som Sonos Move, og giver ikke lige så meget værdi for pengene som UE Boom 3 og JBL Charge 4 – men hvis du elsker Boses lyd og byggekvalitet, er det denne højttaler, som du skal vælge.

Læs hele anmeldelsen af: Bose Portable Home Speaker

5. Anker Soundcore Flare

Den bedste udendørs Bluetooth-højttaler

Vægt: 530 g | Batterilevetid: 12 timer | Trådløs rækkevidde: 20 meter | Frekvensrespons: Ikke opgivet | Drivere: 2 x 1.75 full range + 2 x Passive Radiator | NFC: Nej | AUX-indgang: Ja | Vandtæt: Ja-IPX7 | USB-opladning: Ja

Imponerende lyd for sin størrelse

Glimrende mobil-app

Middelmådig batterilevetid

Lyden skratter ved høj volumen

Anker er kendt for at lave glimrende billige trådløse højttalere. Og selvom vi ikke var specielt imponerede over lyden i Anker SoundCore 2 , ser vi stadig nogle kvaliteter i den lille fyr på grund af den lave pris.

Så hvad kan du få, hvis du ofrer lidt mere? For omkring 150 kr. mere kan du få Anker Soundcore Flare, som er en fin vandtæt Bluetooth-højttaler, der kan måle sig med konkurrenterne.

Soundcore Flare er et godt køb til i ca. 600-kronersklassen. Konkurrenter såsom UE Wonderbook (som ses herover) giver Flare kamp til stregen mht. byggekvaliteten, men Flare har et lille forspring, når det kommer til lydkvaliteten. Vi anbefaler Flare til alle, som er ude efter en trådløs højttaler, der ikke koster en bondegård.

Læs hele anmeldelsen: Anker Soundcore Flare

(Image credit: Ultimate Ears)

6. UE Wonderboom 2

Den bedste udendørshøjttaler er blevet genopfrisket

Vægt: 425 g | Mål: 104 x 95.3mm (H x D) | Batterilevetid: Op til 13 timer | Trådløs rækkevidde: 33 meter | Frekvensrespons: 75 Hz – 20 kHz | Drivere: to 40 mm full-range drivere og to 46,1 mm x 65,2 mm passive radiators | NFC: Nej | Bluetooth-version: N/A | AUX-indgang: Nej | USB-opladning: Ja

God lyd størrelsen taget i betragtning

IP67-certificering støv og vandtæt

30% bedre batterilevetid

Begrænset lydscene

Ingen speaker-phone

Den originale UE Wonderboom har længe ligget i toppen af vores liste med de bedste vandtætte højttalere og med god grund: Den er robust, den spiller højere end størrelse antyder og kan parres med andre UE Wonderboom-højttalere for endnu mere lyd.

Selvom UE Wonderboom 2 ser næsten identisk ud med originalen, har Ultimate Ears proppet et par opgraderinger ind i den , som gør Wonderboom 2 endnu bedre, som eksempelvis den forbedrede batterilevetid (op til 30% bedre end originalen), bedre basgengivelse og den nye Outdoor Boost-funktion, som hjælper højttaleren til at spille højere end før.

UE Wonderboom 2 er en fantastisk robust og vandtæt højttaler, som du vil tage med dig. Den beskedne størrelse mærkes ikke på lyden og den kan tværtimod spille ganske højt og godt. Selvom den har både varme og en intensitet, som orignalen mangler, kan den dog ikke matche basgengivelsen fra større højttalere såsom UE Boom 3 eller Bose SoundLink Revolve men er stadig en af vores yndlingshøjttalere at tage med til poolen eller stranden.

Læs hele anmeldelsen: UE Wonderboom 2

(Image credit: Tribit)

7. Tribit XSound Go

Den bedste transportable Bluetooth-højttaler til lavpris

Vægt: 362 g | Batterilevetid: Op til 24 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | Frekvensrespons: 85 - 20,000 Hz | Drivere: 2 x 6W | NFC: Nej | Bluetooth-version: 4.2 | AUX-indgang: Nej | USB-opladning: Nej

Super billig

IPX7-certificering

Overraskende lydkvalitet

Opladning tager lang tid

Ikke så kraftig

Tribit XSound Go burde ikke spille så godt til så lav en pris, men det gør den. Højttaleren har en imponerende afbalanceret lyd, som næsten er fri for knas ved høj volumen og spiller imponerende 20+ timer ved medium volumen.

Læg dertil at højttaleren har en IPX7-certificering, der gør den vand og støvresistent, så du uden problemer kan tage den med på stranden eller til poolen. Designet er måske kedeligt, men det er ligegyldigt, når den spiller så godt.

Vil du have bedre lyd, skal du ofte en del mere. Eksempelvis er UE Wonderboom en fremragende udendørshøjttaler, men koster det dobbelte og holder ikke ligeså længe på batteriet.

Læs hele anmeldelsen: Tribit XSound Go

8. Bose SoundLink Mini II

Den bedste mellemtone-højttaler

Vægt: 670 g | Mål: 5,1 cm x 18 cm x 5,8 cm (H x B x D) | Batterilevetid: Op til 10 timer | Trådløs rækkevidde: Op til 9 meter | Frekvensrespons: N/A | Drivere: N/A | NFC: Nej | Bluetooth-version: N/A | AUX-indgang: Ja | USB-opladning: Nej

Strålende lyd

Bygget som en tank

Kompakt design

Hverken NFC eller multipoint Bluetooth

Bose SoundLink Mini II er nærmest antik, da den blev lanceret i juni 2015. Men at afskrive SoundLink Mini II på grund af alder vil være en fejl, da den fortsat er en af de mest vellydende trådløse højttalere på markedet.

Den spiller langt over evne i forhold til sin størrelse med en markant dyb bas, gnistrende diskant og fyldige mellemtoner. Mens de fleste trådløse højttalere lyder OK, beviser Bose SoundLink Mini II, at små højttalere ikke behøver at gå på kompromis med lyden. Desuden kan den prale af andre Bose-fordele som en elegant ladestation.

Læs hele anmeldelsen her: Bose SoundLink Mini II

(Image credit: Future)

9. Sony SRS-XB501G

Den ultimative festhøjttaler med indbygget Google Assistant

Vægt: 3.100 g | Batterilevetid: Op til 12 timer | Trådløs rækkevidde: 30m | Frekvensrespons: 20 - 20,000Hz | Drivere: 45mm | NFC: Ja | AUX-indgang: N/A | USB-opladning: Nej

Transportabel festhøjttaler

Kraftig og luftig lyd

Lyset er ikke synkroniseret

Gennemsnitlig stemme-registrering

SRS-XB501G er en stor højttaler, som har indbygget lysshow, tripod-fod, stor lyd og Google Assistant. Dette er en højttaler du kan bruge på farten og derhjemme. På farten kan højttaleren spille i op til 16 timer. Men hjemme er det forældede sign og middelmådige stemmegenkendelse kompromisser sammenlignet med dedikerede smarthøjttalere.

Konkurrenter som LG PK7 lyder lidt bedre og har lys, som faktisk reagerer på musikken. Den har dog ikke Google Assistant. Leder du efter en transportabel højttaler, som kan være i en taske og har Google Assistant, vil JBL Link 20 være et godt bud. Forvent dog ikke lige så meget bas og bredde i lydbilledet. Til syvende og sidst er XB501G en god all-round højttaler, som passer til flere scenarier og formål. Det er ikke den bedste og ej heller den smarteste højttaler på markedet, men dog stadig en god højttaler. Det er desuden sjældent at vi ser et produkt, som passer ind i begge lejre.

Læs hele anmeldelsen: Sony SRS-XB501G

10. Bose SoundLink Revolve

Den tredje bedste Bluetooth-højttaler

Vægt: 1.7 kg | Batterilevetid: Op til 12 timer | Trådløs rækkevidde: 10+ meter | Frekvensrespons: Ikke opgivet | Drivere: Ikke opgivet | NFC: Nej | AUX-indgang: Ja | USB-opladning: Ja

Ægte 360-graders lyd

Smukt design og god byggekvalitet

Detaljeret og fyldig lyd

Fungerer bedst indendørs

Kun 10 meters rækkevidde

Bose SoundLink Revolve er en fremragende højttaler til folk, der er ude efter ægte 360-graders lyd. Den er god til at dele musik under en fest eller til at blive flyttet rundt i rummet uden at det går ud over lyden. Men Bose SoundLink Mini II lyder stadig lidt bedre og er samtidig lidt billigere.

Du skal samtidig tage med, at den ikke er helt støv og vandtæt, så tænk dig om før du tager Revolve med på stranden.

For den halve pris, er Wonderboom en god højttaler, som er helt og aldeles støv- og vandtæt, og selvom den ikke byder på samme gode lyd og features som Bose, er den stadig god til at have med på farten. Hvis bas er hvad du søger, er JBL Charge 3 en glimrende helt vandtæt højttaler, som spiller godt, men er lidt stor og tung at have med rundt.

Læs hele anmeldelsen: Bose SoundLink Revolve

11. Denon Envaya DSB-250BT

Den mest holdbare Bluetooth-højttaler

Vægt: 750 g | Dimensioner: 209 x 74 x 77 mm (B x D x H) | Batterilevetid: 13 timer | Trådløs rækkevidde: 30 meter | Frekvensrespons: N/A | Drivere: to 40 mm full-range drivere og en 53x135 mm passive radiator | NFC: Nej | Bluetooth-version: N/A | AUX-indgang: ja | Vejrbestandig: Ja - IP67 | USB-opladning: Nej

Kraftfuld, rig og fyldig lyd

Bedre afbalanceret lyd end de fleste

Stive betjeningsknapper

Mat diskant

Den nyeste højttaler i Denons Envaya-serie er en af de første højttalere, som virkelig blæste os bagud i 2018. Den byder på kraftfuld lyd, der virkelig fylder rummet, og som vil lyde godt i de flestes ører. Desuden kommer Envaya DSB-250BT med IP67-rating, der betyder, at den er både støv- og vandtæt. Endelig er den bygget som en tank, og det gør den til en af de mest robuste højttalere, vi nogen sinde har haft i hænderne.

På trods af en næsten fejlfri performance er Denon Envaya DSB-250BT ikke helt perfekt. Lydkvaliteten er kraftfuld og klangfuld, men den mangler den sprøde diskant, som nogle godt kan lide, og knapperne langs siden opleves som stive og svære at indstille.

I sidste ende er det småfejl, så Denon Envaya DSB-250BT er fortsat en stærk Bluetooth-højttaler - og det er meget muligt, at den er et af de bedste køb i år.

Denon Envaya DSB-250BT er desværre ikke på markedet i Danmark, men den kan købes over nettet, for eksempel på amazon.co.uk.

Læs hele anmeldelsen her: Denon Envaya DSB-250BT

(Image credit: TechRadar)

12. Urbanista Brisbane

God lyd møder skandinavisk design

Vægt: 705,4 gram | Batterilevetid: 10 timer | Trådløs rækkevidde: 30m | Frekvensrespons: 80-20,000Hz | Drivere: 2 x 52mm | NFC: Nej | AUX-indgang: Nej | USB-opladning: Nej

God lyd

Mulighed for at parre højttalere i stereo

Måtte godt være mere robust

Kedeligt design

Urbanista Brisbane ser måske ikke videre ophidsende ud, men under overfladen er der en kraftfuld Bluetooth-højttaler. Den spiller højt og rummeligt, har en rimelig pris, god battterilevetid og kan parres med en anden Brisbane i et stereo-setup.

Til prisen er Urbanista Brisbane et sandt røverkøb. Du finder ganske vist bedre lyd derude, men skal til gengæld også betale en del mere. Alt i alt er denne mellemklassehøjttaler et godt valg, til de som ønsker frihed til at lytte hvor som helst uden at gå på kompromis med lydniveauet.

Læs hele anmeldelsen af: Urbanista Brisbane