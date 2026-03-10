Sonos lancerer to nye højttalere - Sonos Play og Era 100 SL
Sonos Play er en bærbar højttaler med batteri, mens Era 100 SL er udviklet som en nem adgang til Sonos’ multiroom-system.
Sonos har præsenteret to nye højttalere, der skal gøre det enklere at komme i gang med virksomhedens trådløse lydsystem. Sonos Play er en bærbar model med batteri, mens Sonos Era 100 SL er udviklet som en fast højttaler til brug i hjemmet.
Ifølge Sonos er fokus på at gøre systemet nemmere (og billigere) at udvide over tid. Nye højttalere skal kunne tilføjes til eksisterende opsætninger, så brugere kan bygge videre på deres system i stedet for at udskifte tidligere produkter.
Sonos Play
Sonos Play er udviklet som en alsidig højttaler, der både kan bruges i hjemmet og tages med udenfor. Den minder om Sonos Move 2 i design, men ser endnu mere mobil og let ud. Højttaleren kan forbindes via Wi-Fi og indgå i et Sonos-system, hvor flere højttalere kan grupperes på tværs af rum eller opsættes som stereopar.Artiklen fortsætter nedenfor
Modellen har et batteri med op til 24 timers afspilning. Der findes en opladningsbase til højttaleren, så du kan have den stående i opladeren, hvor den altid er opladet, hvis du skal have den med ud i verden.
Kabinettet er IP67-klassificeret mod vand og støv og udstyret med en aftagelig strop. Højttaleren indeholder også en indbygget powerbank, der kan bruges til at oplade en telefon.
Flere Sonos Play- eller Move 2-højttalere kan forbindes via Bluetooth i grupper på op til fire enheder. Automatisk Trueplay-kalibrering tilpasser lydprofilen til rummets akustik.
Styring kan ske via stemmetjenester, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 eller gennem Sonos-appen, hvor musik, rum og enheder samles i samme system.
Specifikationer
- Trådløs højttaler med Wi-Fi-forbindelse
- Op til 24 timers batterilevetid
- IP67-klassificeret mod vand og støv
- Bluetooth-gruppering med op til fire højttalere
- Automatisk Trueplay-kalibrering
- Udskifteligt batteri
- Understøtter stemmestyring, Spotify Connect og Apple AirPlay 2
Sonos Era 100 SL
Sonos Era 100 SL er udviklet som en enklere model til brug i Sonos-systemet. Højttaleren kommer den mikrofon, så du kan altså ikke bruge stemmestyring her.
Den kan anvendes alene, i stereopar eller som baghøjttaler i en hjemmebiograf. Højttaleren kan samtidig indgå i multiroom-opsætninger, hvor musik, podcasts, tv-lyd og lyd fra film kan afspilles i flere rum.
Sonos oplyser, at platformen understøtter mere end 100 streamingtjenester og kan bruges via Wi-Fi eller Bluetooth. Produkterne er udviklet med input fra partnere og feedback fra virksomhedens brugercommunity. Lyden er desuden finjusteret med hjælp fra Sonos’ Soundboard, som består af fagfolk fra film- og musikbranchen.
Specifikationer
- Højttaler uden indbygget mikrofon
- Kan anvendes alene eller i stereopar
- Kan bruges som baghøjttaler i hjemmebiograf
- Understøtter multiroom via Sonos-platformen
Pris og tilgængelighed
Sonos oplyser, at Sonos Play og Sonos Era 100 SL kan forudbestilles fra 10. marts på Sonos' hjemmeside og ventes i udvalgte butikker fra 31. marts 2026.
Sonos Play får en vejledende pris på 2.599 kroner, mens Sonos Era 100 SL lanceres til 1.499 kroner.
