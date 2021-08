Anmeldelse: IKEA Symfonisk billedramme med wi-fi højttaler

Symfonisk trådløs højttaler fra Sonos og IKEA er den perfekte blanding af design og ydeevne. Det ser ikke kun godt ud, men lydkvaliteten kan sammenlignes med nogle af de bedste højttalere på markedet, f.eks. Sonos One. Hvis du har råd til en lidt højere pris, vil du helt sikkert blive glad for denne højttaler.

Anmeldelsen kort

IKEA Symfonisk billedramme med Wi-Fi-højttaler er en fantastisk enhed, der er lykkedes med at lave en god blanding af stil og funktion. Hvis du vil have en trådløs højttaler, der imponerer, men ikke forstyrrer indretningen i rummet, er dette en glimrende løsning.

Til prisen 1.499 kroner får du en fantastisk enhed, der leverer spændende lyd, dunkende bas og levende detaljer i en grad, der er svært at matche i sin prisklasse. Du kan skrue op for lydstyrken uden frygt for forvrængning, og højttaleren har forudindstillede volumengrænser for at sikre, at dine naboer ikke bliver generet at den gode lyd fra din bolig.

Takket være sin slanke formfaktor kan billedrammen passe næsten hvor som helst, uanset om den hænger på din væg eller står på kommode - og strømkablet på 3,5 m garanterer næsten, at du kan nå hent til en stikkontakt.

Gennem Sonos-appen kan du integrere denne højttaler problemfrit med dit eksisterende Sonos-lydsystem. Men er du nu i Sonos universet, vil du opleve, at det er meget nemt at konfigurere højttaleren. Det hele foregår i app'en, hvor du kan styre hele din streaming, og hvor du nemt kan skifte imellem dine yndlingssange, podcasts og lydbøger fra din smartphone. Du kan også åbne din yndlings-streaming-apps som for eksempel Spotify og styre musikken derfra.

Desværre er der ingen Bluetooth ombord, men du kan afspille indhold fra telefonen via appen, så du kommer du ikke til at savne det. Derudover kan Apple-brugere benytte sig af Airplay til at caste musik, hvis de har brug for det. Apple-brugere har også adgang til Trueplay-funktionen, hvor højttalerne bruger deres Apple-enhed til at finjustere højttaleren, så lyden er kalibreret perfekt til boligen (beklager, Android-bruger - men du må låne noget Apple-grej, hvis du vil have finjusteret Trueplay-lyd).

Designet af Symfonisk billedrammen er måske ikke for alle. Men hvis du kan lide det eller bare hører til dem, der kan leve med det, vil du stå tilbage med en trådløs højttaler, der helt sikkert vil imponere dig og eventuelle gæster takket være den fantastiske lydoplevelse. Der er ingen tvivl om, at der med tiden vil komme flere designs at vælge imellem.

Pris og tilgængelighed

Køb den hos IKEA nu

1.499 kroner

Du kan kun købe Symfonisk billedramme med wi-fi-højttaler hos IKEA, hvor prisen er 1.499 kroner. Det er en ganske udmærket pris for højttaler, der kan sammenlignes med den fremragende Sonos One med hensyn til lydydelse, selv om prisen betyder, at du ikke kan købe den, hvis du er på et virkelig stramt budget.

Hvis du ikke er vild med det påtrykte motiv, som er på forsiden af højttalerstoffet, så findes der flere valgmuligheder hos IKEA, hvor de udskiftelige stof-forsider koster 250 kroner stykket. Lige nu er udvalget ikke imponerende, men der vil helt sikkert komme flere designs, og måske vil andre også kunne tilbyde kompatible fronter med tiden.

Højttaleren er forholdsvis diskret med den hvide forside. (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Flere mulighed forside-print

Formet som et malere

Kan hænges eller stilles vandret eller lodret

Det er nok lidt misvisende at kalde Symfonisk for en billedramme, for du kan ikke vise dit familieportræt eller yndlingsbillede her. I stedet har billedrammen et print skabt af IKEA -designere.

Det ville altid være svært at lave en forside med et mønster eller farver, der appellerer til alle, men vi synes, at det design, der er valgt af IKEA og Sonos (som er tænkt som en visualisering af lyd og musik) ser ganske pænt ud. Men som nævnt kan findes der allerede flere andre valgmuligheder, som du kan købe hos IKEA.

Når du køber selve højttaleren, kan du vælge imellem en sort front med hvidt mønster eller en hvid front med sort mønster alt efter din personline smag.

Symfonisk-serien af højttalere - som også inkluderer en lampehøjttaler og en højttaler til bogreolen - er designet til at passe til audiofiler, der ikke har plads til et dedikeret lydsystem. Billedrammens flade form på 41 cm x 57 cm x 6 cm (HxBXD), betyder, at du højst sandsynligt vil kunne finde mindst ét sted i dit hjem, hvor du kan placere Symfonisk, uden at skulle flytte rundt på møblerne.

IKEA og SONOS har gjort det muligt at hænge den på vægen - vandret eller lodret. Men du kan også stille den på gulvet eller på en kommode eller et skab, hvor den også kan stå vandret eller lodret. Der kan du stille den på de to medfølgende gummifødder, der følger med i kassen, og som gør det muligt at stille højttaleren sikkert op ad væggen.

Ledningen er 3,5 meter lang, så medmindre du bor i et palads, vil der sandsynligvis være en stikkontakt inden for rækkevidde. Hvis ledningen er for lang, kan du rulle den op og placere den overskydende ledning i et hulrum bag på højttaleren, hvilket er en super smart løsning, så ledningen ikke ligger og roder på gulvet.

På siden af højttaleren finder du nogle få knapper, der gør det muligt at justere lydstyrken eller afspille/sætte det aktuelle nummer på pause. Men det er ikke noget, du kommer til at bruge særligt ofte, da musikken er meget lettere at styre via en streaming-app eller i Sonos-appen.

Det er nemt at pille forsiden af, så du kan skifte til et andet "cover". (Image credit: Peter Hoffmann)

Setup

Virker med Sonos app

Understøtter Sonos' multi-room system

TruePlay-opsætning for iOS brugere

For at bruge Symfonisk-højttaleren skal du først downloade Sonos-appen og via appen tilslutte din højttaler til dit wi-fi (den typiske IKEA-betjeningsvejledning forklarer det, hvis du er i tvivl).

Sonos-appen fungerer meget på samme måde som Google Home-appen, så du kan tildele højttalere til bestemte rum. Du kan derefter styre, hvor din musik afspilles, aktivere alle dine enheder, bare dem på ét sted eller endda en individuel højttaler. Hvis du allerede har flere Sonos-højttalere, kan du bruge hver højttalers specifikke kvaliteter til at levere fantastisk lyd i et trådløst setup - for eksempel ved at bruge et par Sonos Ones som baghøjttalere.

For at afspille musik - eller podcasts og lydbøger - skal du logge ind på din foretrukne streamingtjeneste via Sonos -appen. Dette kan føles kedeligt i starten, men resultatet er, at du får alle dine vigtigste tjenester samlet ét sted, og det gør livet meget lettere.

Du skal helt om på siden for at se, at billedrammen ikke sidder ind til væggen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Desværre er der ingen Bluetooth, hvilket betyder, at der er nogle grænser for, hvad højttaleren kan. Men faktisk kan du via Sonos-appen afspille indhold som musik og podcasts, som du har liggende som lydfiler på f.eks. mobilen. Og så snart du har vænnet dig til Sonos-universet, er det faktisk rart ikke at skulle bekymre sig om forstyrrende telefonopkald eller notifikationer, der pludselig blæser ud af højttalerne sammen med musikken, når du afspiller via Bluetooth. For det slipper du for med Symfonisk.

Apple-brugere vil sandsynligvis ikke lægge mærke til den manglende Bluetooth, da Symfonisk Picture Frame understøtter AirPlay 2. Det giver dig lidt mere frihed til, hvad der kan afspilles gennem højttaleren - og det er ikke det eneste smarte, du kan gøre med din iPhone og iPad. Hvis du bruger en enhed, der kører den nyeste version af iOS (undtagen dem, der er angivet som ikke-understøttede på Sonos' hjemmeside), kan du få adgang til Trueplay, et system, der automatisk indstiller din højttaler, så den kommer til at lyde så godt som muligt, der hvor du har placeret den.

Android -brugere må i stedet nøjes med den manuelle EQ -kontrol i Sonos -appen. Her kan du tænde eller slukke for "Loud"-funktionen, der giver mere bund og power. Du kan også skrue op og ned for bassen og diskanten. Det fungerer fint, og det tager ikke langt tid at justere lyden.

Stoffet sidder på et plastikgitter, der lader lyden passere lige igennem. (Image credit: Peter Hoffmann)

Lyden

Klar, detaljeret lyd

Får ikke væggen til at vibrere for meget

Du kan indstille en maks. volumen

Normalt skal et billede på væggen se pænt og tiltalende. Men denne højttaler skal også levere en fantastisk lyd. Og selv om det er op til hver enkelt af afgøre, om man kan lide udvalget af motiver, så er der i hvert fald ingen tvivl om, at IKEA Symfonisk billedrammen lykkedes med at levere virkelig god lyd.

Uanset, om du kan lide at lytte til rock, pop, en klassisk symfoni eller din yndlingspodcast, giver højttaleren en virkelig god lydoplevelse. Lytter du til musik, der bare skal have power, formår Symfonisk at levere lyd, som får det til at dunke i kroppen, men som samtidig er tydelig og detaljeret og fri for forvrængning. Bassen er kraftfuld, men ikke mudret, selv når du skruer op.

Der er masser af plads til overskydende ledning i hulrummet på bagsiden af højttaleren. (Image credit: Peter Hoffmann)

Selv ved mere afdæmpet lyd giver Symfonisk meget detaljeret lyd, hvor hvert instrument går tydeligt igennem. Du vil kunne høre detaljer og nuancer, som du ikke nødvendigvis vil kunne opfange i billigere højttalere eller hovedtelefoner.

Du skal heller ikke være bekymret for at forstyrre dine naboer. I vores test skabte Symfonisk billedrammen ikke mærkbare vibrationer i væggen. Og vi kunne hverken mærke vibrationer eller høre musikken, da vi gik ind i lokalet bag den væg, hvor Symfonisk var placeret. I hvert fald ikke, da lydstyrken var sat til middel.

Hvis du vil sikre dig, at du aldrig kommer til at skrue for højt op for lyden, kan du i Sonos-appen indstille en maksimal volumen fra 0-100%, så du aldrig skal bekymre dig om at forstyrre dine naboer igen.

Skal du købe den?

(Image credit: IKEA)

Køb den hvis…

Du vil have en fremragende højttaler

Selv om du kan finde bedre højttalere, så leverer Symfonisk billedramme fremragende lyd, masser af detaljer og god bas, som du sikkert vil nyde, til en fornuftig pris.

Du vil have en højttaler, der er er mindre synlig

Hvis du ikke vil fylde dit hjem med store, firkantede højttalere, så er Symfonisk måske lige det, du leder efter.

Du er Apple-bruger

Selvom Android-brugere også får meget ud af Sonos IKEA -billedrammen, giver Trueplay-funktionen Apple-brugere endnu mere en grund til at vælge denne højttaler.

Køb den ikke, hvis…

Du ikke bryder dig om designet

Med denne højttaler vil spørgsmålet, om du kan lide billedrammens udseende være meget personligt. Den er tænkt som et kunstværk, så hvis du ikke kan lide de tilgængelige motiver, skal du nok vente på et større udvalg eller købe en anden højttaler.

Du har et stramt budget

Sonos' og IKEAs billedramme leverer en fantastisk lydoplevelse, men den er ikke gratis, så hvis du har et stramt budget, skal du måske lede efter en billigere enhed hos forhandlerne.

Du vil have 360-graders audio Formen på denne Symfonisk-højttaler betyder, at du ikke får 360 graders lyd. Tjek i stedet cylindriske Bluetooth-højttalere som UE Boom 3, hvis dette er en bekymring.