Anmeldelse: Ultimate Ears Boom 3

Boom 3 er den nyeste i Ultimate Ears' serie af bedst sælgende bærbare udendørs højttalere, og den har en IP67-vand- og støvtæt klassificering, hvilket betyder, at den kan være under vandet i op til 30 minutter.

Med et nyt tofarvet stofgitter og et raffineret udseende ser den bestemt godt ud, men klarer Bluetooth-højttaleren vores test? Her er, hvad vi syntes om Boom 3:

Pris og tilgængelighed

UE Boom 3 kan købes for 799 kr. Denne pris placerer Boom 3 i den dyrere ende af markedet for bærbare højttalere - dyrere end Bose SoundLink Color II, som tilbyder en højere standard af lydkvalitet, men en lavere IP-klassificering.

UE Boom 3 bliver dog muligvis nedsat under Prime Day 2021-salget, som i år finder sted mellem den 21.-22. juni.

Design

Ligesom UE Boom 1 og 2 har den nyeste model i serien en cylindrisk konstruktion for 360 lyd, og med en højde på ca. 18 cm er den behageligt kompakt og nem at tage med på farten.

UE Boom 3 fås i en række tofarvede iriserende stofudførelser, herunder solnedgangsrød, laguneblå, skovgrøn og nattesort. Vi prøvede det skovgrønne design, som har en tofarvet khaki- og guldfarvet stoffinish, som skinner smukt, når det fanger lyset. Denne særlige farvepalet er måske ikke for alle, men med så mange muligheder på Ultimate Ears' websted kan selv den mest kræsne kunde helt sikkert finde en kombination, som hun eller han kan lide.

Udover at se godt ud er dette stof designet til at være super holdbart, da det oprindeligt blev udviklet til motorcykeljakker og brandudstyr.

UE Boom 3's trumfkort er dens utrolige vandtæthed. Den kan nedsænkes helt i vand i op til 30 minutter takket være et super tæt væv og en fuldt beskyttet opladningsport.

Hvis du planlægger at tage Boom 3 med i poolen for at tage en dukkert, kan den også flyde - selvom den vandtætte klassificering for de fleste af os vil vise sig at være mest nyttig i brusebadet.

På toppen af højttaleren har du en tænd/sluk-knap og en "magisk knap", som kan bruges til at sætte på pause, afspille og springe sange over. Du kan også bruge den magiske knap til at få direkte adgang til dine afspilningslister fra nogle få udvalgte musikudbydere - for at gøre dette skal du indstille denne funktion i den medfølgende Megaboom-app.

Skuffende nok fungerer denne funktion kun med Apple Music, hvis du er på en iOS-enhed, og Deezer Premium, hvis du er Android-bruger - med så mange Spotify-brugere derude ville oplevelsen virkelig blive forbedret med Spotify-integration.

Gummikappen, som rummede knapperne på UE Boom 2, er væk, og de store "+" og "-" lydstyrkeknapper er nu integreret direkte i stofgitteret. Selvom dette ser langt mere æstetisk tiltalende ud, gør det lydstyrkeknapperne lidt sværere at trykke ned, især hvis du bruger højttaleren i brusebadet.

Funktioner og ydeevne

Med en maksimal lydstyrke på 90 decibel er denne lille højttaler virkelig stærk, og den har to 2-tommers drivere og to 4-tommers passive radiatorer, der giver en rumfyldende lyd. Det koniske design giver mulighed for 360 graders lyd, og vi fandt lyden rummelig med god frekvensadskillelse.

Selvom basfrekvenserne lyder godt (hvis ikke de mangler lidt dybde) i forhold til højttalerens størrelse, blev vi ikke blæst væk af mellemfrekvenserne, som er meget fremherskende i vokal og tangenter - de føltes en smule afdæmpede i forhold til bassen.

Diskantfrekvenserne havde det samme problem med en generel mangel på klarhed i de øverste toner - vi prøvede guitartunge numre som Belle and Sebastians "Your Cover's Blown", og vi syntes, at de højeste frekvenser kunne have haft gavn af et skarpere spark.

Hvis du er utilfreds med standardindstillingerne for equalizeren, kan du ændre dem i appen - den leveres med fire forskellige forudindstillinger 'The Standard', 'Cramped Spaces', 'Voices' og 'Bass Jump'. At skifte mellem disse forudindstillinger havde ikke nogen stor effekt på lydoutputtet. Du kan dog selv oprette dine egne brugerdefinerede equalizerindstillinger med den justerbare tuner - du skal blot flytte skyderne op og ned på bas-, mid- og diskanttuneren, indtil du finder en lyd, du er tilfreds med.

En fed funktion i appen er, at du kan forbinde to UE Boom 3'ere for at få stereolyd - selvom det er muligt at forbinde op til 150 Boom- og Megaboom-højttalere for at få en vanvittig lydvæg.

For at oplade UE Boom 3 kan du enten tilslutte den til en strømkilde via den medfølgende micro-USB eller bruge Ultimate Ears' egen opladningsdock, hvilket giver dig et par forskellige muligheder, alt efter om du er på farten eller lytter derhjemme.

Med hensyn til bærbarhed opfylder højttaleren alle de rigtige krav: den er let, nem at bære og har en imponerende 15 timers afspilning fra en enkelt opladning. Vi stødte heller ikke på problemer med Bluetooth-forbindelsen og fandt den angivne rækkevidde på 150 fod ret præcis.

Det vandtætte design ser ud til at fungere godt, og vi stødte ikke på problemer, da vi brugte den i brusebadet. Den har også en stofkrog på toppen af højttaleren, så du kan hænge den op.

Dom

Alt i alt er UE Boom 3 en solid lille højttaler, der løser nogle af problemerne fra forgængeren UE Boom 2. Med en trådløs rækkevidde på 15 fod og øget vandtæthed er det helt sikkert en forbedring i forhold til den tidligere generation, men Ultimate Ears har stadig ikke helt opnået perfektion med UE Boom 3.

Til denne pris er det forunderligt, at Ultimate Ears ikke har foretaget en væsentlig forbedring af lydkvaliteten, der, selvom den er kraftig, mangler klarhed og præcision, især i de lavere mellem- og diskantfrekvenser. At have mulighed for at ændre equalizer-indstillingerne er dog en fin detalje.

Batterilevetiden er også forblevet den samme mellem generationerne på 15 timer, hvilket virker lidt lavt sammenlignet med UE Megaboom 3's 20 timer. Alligevel er Megaboom 3 en del dyrere, så hvis du ønsker at spare nogle penge på en bærbar højttaler, så gå efter Boom 3.