De bedste vandtætte højtalere 2021: de bedste udendørs højttalere til ethvert budget

Hvis du leder efter de bedste vandtætte højttalere, du kan købe i 2021, er du kommet til det rette sted.

Uanset om du er på vej til en campingplads eller har brug for noget til at afspille din musik, mens du slapper af ved poolen, er disse udendørs højttalere holdbare, klar til at tage imod elementerne og lyder stadig raffineret.

Så hvorfor købe en vandtæt højttaler i stedet for en almindelig bærbar højttaler? Det er ikke alle Bluetooth-højttalere, der er holdbare nok til at forhindre, at stænk, svømning, regn eller vandpytter.

Så i stedet for at udsætte din nuværende bærbare højttaler for fare, er det bedre at vælge en af de bedste vandtætte højttalere, der kan modstå stort set alt, hvad du kan smide efter den.

Alle de vandtætte højttalere i denne guide har IPX7 (eller højere) vandtæthedsklassificering. Det betyder, at selvom du ikke har planer om at svømme med din vandtætte højttaler (selvom du teknisk set kunne gøre det), kan du være rolig, fordi du ved, at den kan klare en utilsigtet dukkert eller et regnskyl - eller endda en tur i brusebad.

Disse udendørs højttalere er ikke kun designet til at være vandtætte, men de er også lavet til at være robuste. Det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om et tilfældigt fald på jorden eller om stød og skrammer.

Selvom holdbarhed og vandtæthed er vigtigt, er det ikke det eneste en god højtaler skal have. Nedenfor har vi udvalgt de bedste vandtætte højttalere ud fra en række kriterier, herunder pris, lyd, design og tilslutningsmuligheder - disse enheder er ikke kun regn-, pool- og spildvenlige, men også de bedste udendørs højttalere, du kan købe lige nu.

Er du på et budget? Glem ikke, at Prime Day-tilbuddene begynder at rulle ind meget snart, og det betyder, at mange af de udendørs højttalere i denne guide vil være nedsatte.

Læs videre for at se de bedste vandtætte højttalere, som vi har testet.

De bedste valg

(Image credit: Ultimate Ears)

Den originale UE Wonderboom har stået øverst på vores liste over de bedste vandtætte højttalere siden sin debut, og det er der en god grund til: Den er robust, spiller højere end dens lille størrelse antyder, og den kan parres med andre UE Wonderboom-højttalere for at forstærke lyden.

Selvom UE Wonderboom 2 ser næsten identisk ud med originalen, har Ultimate Ears pakket en masse opgraderinger ind, der gør Wonderboom 2 endnu bedre, som f.eks. den forlængede batterilevetid (op til 30 % i forhold til originalen), bedre basrespons og den nye Outdoor Boost-funktion, der hjælper højttaleren til at blive endnu højere end før.

Tilsammen holder disse tilsyneladende mindre opgraderinger ikke kun UE Wonderboom 2 på vores liste over de bedste udendørs højttalere endnu et år, men de er med til at gøre den til en af de bedste Bluetooth-højttalere, du kan købe. Punktum.

Læs den fulde anmeldelse: Ultimate Ears Wonderboom 2 review (på engelsk)

(Image credit: Sonos)

Sonos Roam har en IP67 støv- og vandtæthedsklassificering og kan uden problemer klare udendørslivet.

Sonos Roam følger i fodsporene på Sonos Move og leveres med både Bluetooth- og Wi-Fi-tilslutning, hvilket betyder, at den kan fungere som en udendørs højttaler såvel som en del af dit bredere Sonos-system i flere rum - og med Google Assistant og Alexa ombord kan den også fungere som en smart højttaler.

Mini Sonos-højttaleren kan prale af en kraftig lyd, et robust design, fremragende tilslutningsfunktioner og smart hjemmestyring. En bastung lydpræstation gør den ideel til brug udendørs, mens en smart automatisk omskiftningsfunktion betyder, at den også nemt kan bruges indendørs - selvom lydeksperter måske ikke bryder sig om de overvældende lave frekvenser og den rytmiske håndtering.

Læs den fulde anmeldelse: Sonos Roam anmeldelse

(Image credit: JBL)

JBL Flip 5 er et bevis på, at de bedste Bluetooth-højttalere ikke altid er dem med de mest imponerende specifikationer - og med en IPX7-klassificering er den egnet til brug som vandtæt højttaler.

JBL's Flip 5 er en simpel sjæl med kun Bluetooth-afspilning og beskedne funktioner, men hvis du ønsker en robust, velklingende bærbar højttaler med god lyd og kan ofre stemmestyring eller håndfri opkaldsfunktionalitet, vil du ikke blive skuffet.

Takket være det pæne design og den gode lyd er den et røverkøb. Leder du også efter USB-opladning? Tjek JBL Charge 4 ud.

Læs den fulde anmeldelse: JBL Flip 5 review (på engelsk)

(Image credit: Anker)

Du kender måske Anker bedst for sit elektroniske tilbehør og sine opladere, men deres flagskib, Anker Soundcore Flare, kombinerer de bedste funktioner fra konkurrenterne i en prisbillig pakke, der er svær at slå.

Til prisen tilbyder Flare god lyd, en robust vandtæt konstruktion og en fremragende brugeroplevelse. LED-lys-showet er ganske vist lidt af en gimmick, men det er bestemt sjovt og kan slås helt fra. Mens andre udendørs højttalere måske lyder bedre, skal du bruge langt færre penge på denne.

Læs den fulde anmeldelse: Anker Soundcore Flare review (på engelsk)

(Image credit: Ultimate Ears)

UE Boom 3 er en af de bedste vandtætte højttalere, der kan købes for penge i 2021. Dette er en højttaler, der kan blive høj og ikke forvrænger ved højere lydstyrker; den er let nok til at have med sig på farten, men stadig holdbar nok til at kunne tumle ubeskyttet i en taske.

Den er både vandtæt og støvtæt, og den har en one-touch mix-knap, så du kan hente dine yndlingsspillelister uden at skulle tage din smartphone op.

Der findes helt sikkert mere detaljerede udendørs højttalere derude (se Bowers og Wilkins Zeppelin nedenfor), men til en pris, der er relativt overkommelig for alle, rammer UE Boom 3 alle de rigtige toner for tredje år i træk.

Læs den fulde anmeldelse: UE Boom 3 anmeldelse

(Image credit: Ultimate Ears)

UE Megablast er toppen af Ultimate Ears' serie af vandtætte højttalere. Dens større størrelse betyder, at Megablast kan blive høj og kan holde op til 20 timer ved en fornuftig lydstyrke.

Bassen er stærkere og fyldigere end dens yngre søskende UE Boom 3 og Wonderboom 2. Dette er højttaleren til alle, der virkelig vil blæse deres musik op til en fest. For folk, der ønsker at spare lidt penge, koster de andre Ultimate Ears udendørs højttalere dog meget mindre og lyder næsten lige så godt. Alligevel er det ikke et dårligt valg, hvis du vil have en personlig assistent med dig på stranden.

Læs den fulde anmeldelse: Ultimate Ears Megablast review (på engelsk)

(Image credit: JBL)

JBL Charge 4 er ikke et stort skridt fremad i forhold til JBL Charge 3, men det skyldes, at højttalerserien allerede var så stor en succes. Hvad Charge 4 imidlertid gør, er at tilføje en meget bedre tonal balance, samtidig med at den stadig er i stand til at udsende en seriøs bas, der ikke overvælder andre dele af frekvensspektret.

JBL Charge 4 virker måske som en kedelig opdatering på papiret, men det er stadig en af de bedste vandtætte højttalere, der findes. For pengene får du en udendørs højttaler, der lyder fantastisk, en hårdfør højtaler, der fungerer som oplader til din telefon og holder hele dagen.

Læs den fulde anmeldelse: JBL Charge 4 review (på engelsk)

(Image credit: Tribit)

8. Tribit XSound Go Denne billige udendørs højttaler har ingen ret til at lyde så godt Specifikationer Vægt: 376 g Dimensioner: 56 x 59 x 170 (mm) Batteritid: Op til 24 timer Trådløs rækkevidde: 30 meter Frekvensrespons: 85 – 20,000 Hz Drivers: N/A NFC: Nej Aux-in: Ja USB-opladning: Nej Grunde til at købe + Ekspansiv lyd + Fremragende batterilevetid Grunde til at lade være - Midt-fremad-lyd - Opladning tager lang tid

Hvis du tror på det gamle ordsprog om at få det, du betaler for, forventer du måske ikke meget af Tribit XSound Go's lydkvalitet. Heldigvis har det ordsprog aldrig været mindre relevant: højttaleren bliver høj nok til at fylde et mellemstort rum, og ved fuld lydstyrke er der kun en lille forvrængning på de høje toner.

Helt ærligt, Tribit XSound Go burde ikke lyde så godt til prisen, men det gør den. Højttaleren imponerede med en afbalanceret lyd og holder utrolige 20+ timers spilletid ved medium lydstyrke. Desuden er denne udendørs højttaler IPX7 vand- og støvresistent, så den kan klare en dag på stranden eller ved poolen uden problemer. Selvom dens design måske er til at glemme, vil du være ligeglad, når du hører, hvor godt XSound Go lyder.

Læs den fulde anmeldelse: Tribit XSound Go review (på engelsk)

(Image credit: Braven)

9. Braven Stryde 360 En alsidig, vejrbestandig højttaler til en overkommelig pris Specifikationer Vægt: N/A Dimensioner: N/A Batteritid: N/A Trådløs rækkevidde: N/A Frekvensrespons: N/A Drivers: N/A NFC: Nej Aux-in: Nej Bluetoothversion: N/A USB-opladning: Nej Grunde til at købe + Kan synkronisere med en anden højttaler + Godt forhold mellem pris og ydelse Grunde til at lade være - Intet 3,5 mm AUX-stik - Gennemsnitlig batterilevetid

Sidst på vores liste er Braven Stryde 360, som retfærdigvis er en solid vandtæt højttaler, der er gennemsnitlig på stort set alle områder. Lydkvaliteten er god, men højttaleren kæmper med basresponsen. Batterilevetiden er gennemsnitlig 12 timer, og dens design skiller sig ikke specielt ud. Til prisen er der bedre muligheder (se en af de udendørs højttalere ovenfor), men hvis du er nået så langt og stadig ikke har fundet det, du leder efter, kan Braven være det.

Læs den fulde anmeldelse: Braven Stryde 360 review (på engelsk)

FAQ

Ofte stillede spørgsmål om udendørs højttalere

Kan man sætte en indendørs højttaler udenfor? Det er muligt, afhængigt af typen af udgangseffekt. En trådløs højttaler kan placeres hvor som helst, forudsat at den er tæt nok på sin kildeenhed - smartphone, computer eller andet. Husk dog på, at indendørs højttalere normalt ikke er vandtætte. Så det er altid bedst at få en, der er bygget til udendørs brug, for at være sikker.

Det er muligt, afhængigt af typen af udgangseffekt. En trådløs højttaler kan placeres hvor som helst, forudsat at den er tæt nok på sin kildeenhed - smartphone, computer eller andet. Husk dog på, at indendørs højttalere normalt ikke er vandtætte. Så det er altid bedst at få en, der er bygget til udendørs brug, for at være sikker. Hvad er et godt watttal for udendørs højttalere? 5W er måske passende til en stille picnic, men du vil have mere til en fest i det fri. Til sammenligning leveres de fleste smart-tv'er med højttalere på højst 10W.

5W er måske passende til en stille picnic, men du vil have mere til en fest i det fri. Til sammenligning leveres de fleste smart-tv'er med højttalere på højst 10W. Hvor mange udendørs højttalere har jeg brug for? Det afhænger af enhedens lydstyrke, og hvor du placerer den. Hvis du skal dække forskellige steder i en have eller gårdsplads, skal du måske bruge flere.

Vandtæt vs. vandafvisende

Vandtæt vs. vandafvisende højtalere

Vandtæt og vandafvisende betyder ikke det samme, men begge betyder i grove træk, at "vand ikke ødelægger den".

Når du er på jagt efter den bedste vandtætte højttaler til udendørs brug, skal du kigge efter dens IP-klassificering. Det er sådan, at vandafvisende gadgets kategoriseres. Du vil se IP-mærket efterfulgt af to tal - IP67 er et af de mest almindelige og betyder, at højttaleren kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter. Det er det tal, du ønsker.

Vandtæt er den bedste af de to, da den normalt har en IP67-klassificering, hvilket betyder, at den kan tåle at flyde i omkring en meter vand i en halv time, før den bider i støvet.

Vandafvisende på den anden side betyder, at den kan overleve et stænk eller to, men det er ikke den slags, som du bare kan smide i poolen uden videre.

Selvfølgelig er vandtæthed ikke det eneste, vi har kigget efter, da vi valgte højtalerne til denne liste. Vi overvejede også faktorer som lydkvalitet, pris og funktioner, som alle var med til at opstille et sæt kriterier, som vi kunne måle alle højttalere op imod. Det, du ser ovenfor, er resultatet af denne indsats - vores endelige liste over de bedste vandtætte højttalere.