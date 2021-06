Anmeldelse: JBL Flip 5

Den berømte sætning ’less is more’ er ikke en almindelig tilgang for Bluetooth højtalere i dag, der stræber efter at have Wi-Fi, multi-room, stemmestyring, Airplay og vi kunne blive ved.

Den minimalistiske JBL Flip 5 bærbare højtaler er uventet. Især fordi den endda fjerner nogle af funktionerne fra sin forgænger, JBL Flip 4.

Alligevel er de bedste Bluetooth højtalere ikke altid dem med flest funktioner, og JBL har en historik med at lave kvalitetshøjtalere.

Price and availability

Flip 5 blev lanceret i 2019 som efterfølgeren til Flip 4, som vi også tildelte 4 stjerner for en god lyd og et robust design. Prisen er faldet en smule siden da, hvilket sætter den op imod konkurrenter som UE Boom 3 og JBLs egen Charge 4.

Som det er typisk for JBL højtalere, er Flip 5 tilgængelig i en bred variation af farver, herunder ørkensand, sennepsgul, støvet rosa, stengrå, flodgrøn, fiesta rød, havblå, midnatssort, stålhvid, skovgrøn og cameo.

Design

Heldigvis vil Flip 5s design tillade dig at tage den med hvor som helst. Den vejer blot et halvt kilo og er på størrelse med en lille termoflaske. Den kompakte og alligevel robuste Flip 5 kan let bæres i hånden, smides i tasken eller takket være remmen, kan højtaleren hænges på dørhåndtaget i et soveværelse eller et træ i en park.

Forestiller du dig allerede din nye bærbare højtaler spille soundtracket til din sommer picnic? Vejret skal overvejes for at redde dine snacks, men ikke denne højtaler. Dens IPX7 vandtætte klassificering betyder, at den kan sænkes i vand op til en meters dybde i maksimalt 30 minutter.

Højtalerens passive bas radiatorer i begge ender kan ikke let beskadiges, selvom vi ville være forsigtige med at bære den i en taske med skarpe eller spidse genstande.

Men vi kan ikke forestille os, at JBL modtager mange returneringer for ødelagte højtalere inden for garantien. Flip 5 er, som så mange af sine søskende i JBLs line-up, velbygget, og med et enkelt knaplayout og praktisk batteriindikator meget ligetil at benytte.

Features

Uanset hvilket udseende der passer dig bedst, får du den samme ligetil og nem bærbare højtaler. Der er naturligvis Bluetooth afspilning (tryk blot på knappen), JBLs PartyBoost-funktion, der parrer Flip 5- eller Pulse 4 højtalere enten til stereoparring eller samtidig afspilning i den medfølgende JBL Connect-app, og et USB-C-stik til opladning – og det bliver du virkelig glad for.

JBL har besluttet ikke at udstyre Flip 5 med et AUX-stik til hardwiring af en smartphone eller alternativ lydenhed, og der er heller ikke en indbygget mikrofon til at lave håndfri opkald og aktivere Siri og Google Assistant.

Det er overraskende, man ikke har valgt at inkludere disse funktioner, særligt fordi Flip 4 har dem. Måske mere usædvanligt er, at den understøtter Bluetooth 4.2 i stedet for den nyere 5.0 standard. Det er ikke verdens undergang, men det betyder at man går glip af hurtigere datahastigheder og en trådløs rækkevidde på 240 m (4.2 har en rækkevidde der er omkring fire gange kortere).

Det som JBL til gengæld har forbedret med Flip 5 er opladningshastigheden. En fuld opladning, der tilbyder 12 timers afspilning, tager en time mindre – 2,5 snarere end 3,5 timer.

Lydkvaliteten er også forbedret, takket være et større (20 watt) udgangseffekt og et nyudviklet, racerbaneformet 44 mm driver med et øget kegleområde for større lydforstærkning.

Performance

Dette løfte på papiret realiseres også i virkeligheden. Flip 5 forlanger at blive hørt (og du vil faktisk gerne høre den). Uanset om minihøjtaleren spiller rap eller rock, så leverer denne JBL med skarp klarhed, detaljer og dynamik.

Havde vi ikke været så godt bekendt med JBLs forkærlighed for lydkvalitet, ville vi blive chokeret over, hvor klar og musikalsk denne beskedne lille højtaler lyder. I stedet bliver vi glædeligt mindet om det.

Med Gone by Charli XCX og Christine and the Queens, kommer både den hule baseline og skarpe percussion igennem hurtigt og defineret, hvilket gør det næsten umuligt at kritisere højtalerens ydeevne.

De lige så spændende vokaler i electronica musikken kommer også igennem med skarphed og præcision, og takket være Flip 5s rummelighed og rytmiske evne ser det ud til, at hvert element passer perfekt sammen.

Vi er ikke tvunget til at skrue op for lydstyrken, men selv når vi gør det, undgår det at lyde forvrænget eller som om vi presser højtaleren til det yderste. Vi føler os heller ikke forpligtet til at sidde tæt på den, Flip 5 kan sagtens sprede sin lyd på trods af dens beskedne størrelse. Hvis du står flere meter væk (frisbee?) vil du stadig fange dig selv i at synge med.

Final verdict

JBL Flip 5 er en simpel sjæl – måske for simpel for nogle i denne verden – men den minimalistiske tilgang har tilladt JBL at fokusere på ydeevne og skabe en af de bedst lydende budgetvenlig bærbare højttalere der findes.

Takket være det pæne design og IPX7-klassificering er den velegnet til brug ude såvel som inde, hvilket gør den til en ideel udendørs højtaler.

Og således forsætter JBLs sin historik med at skabe fremragende Bluetooth højtalere. På vegne af alle, der elsker musik af god kvalitet på farten, et ønske om at de vil fortsætte længe endnu.

