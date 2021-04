Anmeldelse: Sonos Roam

Sonos Roam er muligvis den bedste bærbare højttaler i verden med sin kraftige lyd, det robuste design og fremragende forbindelsesmuligheder og styring af smarthome. Vi venter med at give en endelig karakter, fordi vores engelske kollega har oplevet, at deres højttaler lukkede ned midt i testen. Nu afventer vi en undersøgelse af, om der er tale om et enkeltstående tilfælde eller om det er et generelt problem. Vi vender tilbage med en karakter, så snart vi ved mere.

Anmeldelsen kort

Note: Som nævnt oplevede en Techradar-anmelder, at Sonos Roam holdt op med at fungere under testen. Vi har ikke haft problemer under testen i Danmark, men er ved at undersøge, om det er et enkeltstående tilfælde, inden vi kommer med en karakter.

Sonos Roam er den nyeste af de trådløse højttalere fra multi-rums lydproducenten. Og Sonos CEO Patrick Spence kalder den for "den smarteste højttaler, vi nogensinde har bygget".

Lige som forgængeren Sonos Move kommer Roam med både Bluetooth- og Wi-Fi-forbindelse, hvilket betyder, at den kan fungere som en bærbar højttaler via Bluetooth, og at den via Wi-Fi forbindelsen kan indgå som smart højttaler i det samlede Sonos-system med flere rum - og med Google Assistant og Alexa ombord.

Til 1.349 kroner er det den billigste og mindste Sonos-højttaler til dato, og derfor den mest overkommelige adgangsbillet til Sonos bandets multirums lydsystem.

Prisen er (relativt) høj, men så får du til gengæld også rigtig meget for dine penge her. Med det enkle og glatte design vil Sonos Roam kunne passe ind i de fleste hjem uden at se malplaceret. Samtidig betyder højttalerens robuste, vand- og støvtætte konstruktion og 10-timers batterilevetid, at den er ideel til at sørge for musikken, når du er udenfor.

For at gøre denne overgang fra indendørs til udendørs så problemfri som muligt, kommer Sonos Roam med en række smarte funktioner. Den første af disse nye funktioner er Sound Swap - hold blot afspilningsknappen nede, og så "kaster" Sonos Roam din lyd til den nærmeste anden tilgængelige Sonos-højttaler.

En anden funktion - automatisk skift mellem Bluetooth- og Wi-Fi-forbindelser - betyder, at Sonos Roam, automatisk skifter fra Bluetooth forbindelse til Wi-Fi, når du træder ind ad døren derhjemme. På den måde slipper du for at fumle med app og knapper, og Sonos Roam er tilgængelig i Sonos systemet lige så snart, du kommer inden for rækkevidde af dit hjemmenetværk.

Den automatiske TruePlay-funktion, som blev introduceret med Sonos Move, har her fået en opgradering, så Sonos Roam nu løbende tilpasser lyden til dine omgivelser for hele tiden at give dig den bedste lytte oplevelse - uanset om du bruger Bluetooth eller Wi-Fi.

Selvfølgelig er alle disse smarte funktioner helt meningsløse, hvis Sonos Roam ikke lyder godt - men bare rolig - på trods af sin lille størrelse leverer Sonos Roam en kraftig lydpræstation med en bemærkelsesværdigt fremtrædende bas.

(Image credit: TechRadar)

Sonos Roam pris og tilgængelighed

Kan forudbestilles nu - Sonos begynder at sende dem til kunder den 30. april.

1.349 kr.

Den billigste (og mindste) Sonos højttaler til dato.

Sonos Roam kan forudbestilles nu fra Sonos danske hjemmeside. Prisen er 1.349 kroner, og Sonos vil begynde at sende højttalerne til kunderne fra den 30. april.

Til den pris, er det den billigste højttaler til dato og går endda lidt under prisen på Sonos One SL til 1.499 kroner.

Den koster under halvdelen af Sonos' første bærbare højttaler, Sonos Move, der koster 2.999 kroner, og som dermed prismæssigt ligger i toppen af de bærbare Bluetooth højttalere. Selv om prisen er rimelig, takket være den fantastiske lyd og de smarte Sonos-funktioner, du får med i købet.

Hvis Sonos Roam kan leve op til sine ambitiøse specs, så gør den forholdsvis lave pris den til en skarp konkurrent til de bedste Bluetooth højttalere på markedet i dag. Samtidig er det den billigste vej komme ind i Sonos-systemet af smarte multirums højttalere.

Den lidt billigere UE Boom 3 koster cirka 800 kroner og hører til en af vores absolutte favoritter blandt bærbare højttalere lige nu, selv om den må undvære understøttelse af stemmeassistenter og muligheden for at indgå i Sonos-systemet.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Design

IP67-rating gør den vand- og støvafvisende

0,43kg

Robust kvalitet

Selv om Sonos Roam bevarer den minimalistiske æstetik fra brandets tidligere højttalere, så er designet med fokus på at gøre højttaleren ultra mobil og samtidig robust alligevel noget nyt hos Sonos.

Sonos Roam lang og tynd i modsætning til den relativt buttede Sonos Move, og Roam har en størrelse, der minder om en vandflaske. Med sine 430 gram er Sonos Roam også meget lettere end Move, der vejer 3 kg., og du kan nemt tage Roam med i hånden eller smide den i en taske, når du er på farten.

Denne lette konstruktion kombineret med en IP67-rating, der gør den vand- og støvafvisende, betyder, at den er meget mere mobil end sin forgænger og samtidig robust nok til at modstå elementerne. Faktisk siger Sonos, at det kan overleve at være en meter under vandet i op til 30 minutter.

På forsiden af højttaleren er der et hvidt Sonos-logo. Over logoet sidder det lille LED-lys, der viser højttalerens forbindelsesstatus, mens en LED i den modsatte ende viser, når batteriet er lavt.

Knapperne til styring af højttaleren sidder i venstre ende af højttaleren, når den er placeret vandret - du kan også orientere højttaleren på højkant og så sidder knapperne i toppen. Der er lydstyrke-op-og-ned knapper, en afspil/pause knap og en knap til at tænde og slukke mikrofonen. Afspil/pause-knappen kan trykkes dobbelt for at springe til næste spor eller tredobbelt for at gå tilbage til det forrige nummer.

For at parre Roam med andre Sonos-produkter skal du trykke på play/pause-knappen: Hvis du holder knappen nede i længere tid, aktiveres den ovennævnte "kast"-funktion, som smider lyden fra din Roam over til den den nærmeste anden Sonos-højttaler. Knapperne er let hævet og føles mere taktile og nemmere at bruge sammenlignet med de berøringsfølsomme knapper oven på Sonos Move - og de er derfor lettere at mærke for brugere med synshandicap.

(Image credit: Peter Hoffmann)

På bagsiden af højttaleren finder du er tænd / sluk-knappen. For at forbinde Sonos Roam via Bluetooth skal du på knappen og holde den nede, indtil du hører tonen for parring. Under knappen er der en USB-C-port til opladning - du får et USB-A til USB-C-kabel med i kassen, men du er nødt til at bruge din egen adapter.

Enderne af højttaleren er buer lidt indad. Det skal ifølge Sonos øge dens modstandsdygtighed mod fald og hjælpe med at forhindre, at du trykker på knapperne ved et uheld, så du for eksempel ikke skruer lydstyrken op til 11, hver gang du strejfer den.

Selve knapperne beskriver Sonos som “taktile og let hævede”, At knapperne er markeret med let hævede tegn (play/pause + og -), gør det let at slå play eller ændre lydstyrken. De reagerer hurtigt, og vi oplevede ingen forsinkelse imellem at trykke på knappen og den ønskede handling.

Sonos Roam kommer i to farver: "Shadow Black" og "Lunar White". Højttaleren kan prale af det "præcisionskonstrueret" bikube-gitter på forsiden. Det går dog ikke hele vejen rundt, så du får ikke 360-graders lyd.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Der er flere forskellige måder, du kan placering højttaleren på: Roam kan placeres vandret for stabilitet på ujævnt underlag eller lodret for fylde mindre med sin trekantede form, der trækker lyd opad. Hvis du placerer Roam vandret på en plan overflade som et bord, hjælper små gummifødder, som i den position sidder i bunden, højttaleren med at stå stabilt.

Alt i alt synes vi, at designet af Sonos Roam er virkelig flot. Mens mange bærbare vandtætte højttalere er designet i skrappe farver og meget robuste materialer, bevarer Roam den enkle æstetik fra Sonos-brandets højttalere, og den lette og kompakte konstruktion gør den ideel til at lytte til musik på farten.

Det er helt klar lykkedes Sonos at skabe en højttaler, der fungerer lige så godt indendørs som udendørs.

(Image credit: TechRadar)

Lydkvalitet

Kraftig lyd

Bassen kan virke overvældende indenfor

Bred understøttelse af streamingtjenester

På trods af sin lille størrelse leverer Sonos Roam en kraftfuld lyd med bemærkelsesværdigt massiv bas. Inde i højttaleren er der to klasse-H forstærkere med en højeffektiv motor, som ifølge Sonos øger lydeffektens volumen og rækkevidde, såvel som en specialbygget midtwoofer og en tweeter.

Selv om lyden ikke fylder rummet på samme måde som lyden af den større Sonos Move, kommer Roam temmelig tæt på takket være nogle smarte designvalg med hensyn til transduceren.

Transduceren omdanner det elektriske signal til bølgeformede ændringer i lufttrykket - altså til den lyd, du hører - og til det har den brug for plads til at bevæge sig, såvel som plads i højttaleren til at sætte så meget luft som muligt i bevægelse.

Som Sara Morris, produktchef i Sonos, forklarer, er det lykkedes holdet bag udviklingen af højttaleren at gøre transduceren så lille som muligt ved at gøre den til en del af selve højttalerhuset. Derfor kan Sonos Roam altså være, levere rigtig god lyd på trods af at den er mindre og lettere end mange andre bærbare højttalere.

Det er virkelig lykkedes for Sonos at levere god lyd i miniformat. Når vi lytter til Childish Gambinos "Feels Like Summer", kan vi tydeligt høre de dunkende baslinjer, der kører ved siden af den glatte lyd af synthesizeren, imens den klare og detaljerede falset-sang meget tydeligt hæver sig op over resten af musikken.

Hvis du bruger Roam indenfor på netværk, kan du justere EQ-indstillingerne i Sonos app'en og tilpasse bas og diskant. Den kraftige bas fungerer godt udendørs, hvor der ikke er nogen vægge til at kaste lyden tilbage, men indenfor kan den virke for overvældende.

Generelt set, er lyden virkelig god, og vi var overraskede over, hvor højt den lille og ret lette højttaler kan spille.

Med hensyn til support til musiktjenester understøtter Roam AirPlay 2 på Apple-enheder på enheder med iOS 11.4 og op, og den understøtter Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube Music, 7Digital, Sonos Radio og mere via Sonos-app'en S2.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Sound Swap

Kaster lyden fra din Sonos Roam til nærmest Sonos højttaler

Træk lyden til Sonos Roam

Sound Swap er en af de bedste funktioner på Sonos Roam, så du kan "smide" musikken fra din Sonos Roam til den nærmeste tilgængelige Sonos-højttaler og omvendt.

Du skal bare holde play / pause-knappen inde, indtil du hører den tredje tone (en mere end hvis du parrede to højttalere), mens du holder Sonos Roam tæt på den anden højttaler. Din musik skal begynder så at spille fra den anden højttaler - eller fra den hele højttaler-gruppen, hvis du har lavet en i Sonos-system.

Vi prøvede Sound Swap med vores hjemmebiografsystem bestående af en Sonos Arc, to Sonos One SL baghøjttalere og Sonos Sub, og det fungerede problemfrit. Det er fantastisk at kunne tage Sonos Roam med fra køkkenet ind i stuen og hurtigt kunne høremusikken i et surround sound-system uden at skulle fumle rundt med mobilen.

Denne smarte funktion virker også den anden vej. Så holder du play / pause-knappen inde, henter Roam lyd, der afspilles på en anden højttaler eller opsætning - praktisk, når du f.eks. vil tage Roam med ud i haven.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Forbindelser

Nemt at installere

Bluetooth og Wi-Fi forbindelse

Skifter automatisk

På trods af sit fokus på at være mobil er Roam i høj grad en del af Sonos økosystem, hvilket betyder, at du kan bruge den som en del af en større multirum-opsætning eller parre to højttalere til stereolyd. Parring af Sonos Roam med andre Sonos-højttalere kan gøres ved blot at holde afspil / pause-knappen nede. Desværre kan du dog ikke bruge to Sonos Roams som to baghøjttalere til din hjemmebiograf. Det havde vi heller ikke regnet med, da det samme gør sig gældende for Sonos Move. Sonos siger selv, at det skyldes udfordringer med synkronisering af lyd mellem højttalerne. Samtidig kan der den retningsbestemte lyd miste fokus, hvis højttalerne ikke er optimalt placeret i rummet - og det kan være svært at sikre sig med en bærbar højttaler.

Roam fungerer med både Wi-Fi og Bluetooth 5, så du kan bruge den i hjemmet eller på farten, og den nye automatiske skiftefunktion skal gøre den overgangen lettere end nogensinde før, fordi højttaleren automatisk opretter forbindelse, når dit Wi-Fi netværk er inden for rækkevidde, og parrer med din telefon igen, når du er går uden for netværkets rækkevidde.

For at begynde at bruge Sonos Roam bliver du nødt til at oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk via Sonos S2-appen - det fremgår ikke særligt tydeligt af brugervejledningen, som følger med i boksen. Men du kan ikke parre via Bluetooth uden at først at forbinde til netværket og Sonos app'en.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Opsætningen af Sonos Roam tager kun et par minutter. For at komme i gang skal du downloade Sonos-appen, hvis du ikke allerede har den, og derefter trykke på Indstillinger> System> Tilføj produkt.

Når du begynder at forbinde Sonos Roam til dit netværk, bliver du bedt om at indtaste en 8-cifret kode, som du finder i bunden af højttaleren - denne kan enten indtastes manuelt eller automatisk ved hjælp af NFC.

Når du har gjort det, vil du høre en klokkelyd, der fortæller dig, at at koden er indtastet med succes, og at højttaleren begynder at oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk. Du skal muligvis også vente på, at Roam opdateres, hvis en opdatering er tilgængelig.

Når du er tilsluttet, kan du via app'en slå Auto Trueplay til, tilføje din valgte stemmeassistent (Google Assistant eller Alexa) og skifte andre indstillinger. Der er også en "produktgennemgang" i appen, der hjælper dig med at lære Sonos Roam at kende - det er en god introduktion, der gør installationsprocessen virkelig nem og overskuelig.

Stemmeassistent

Google Assistant eller Alexa

Styring af dit Smart-home

Virker kun på Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til Google Assistant eller Alexa, og du kan bruge din valgte stemmeassistent til at styre højttaleren håndfrit, styre dine andre smarte hjemmeenheder, kontrollere din kalender, stille spørgsmål og alle de andre ting, stemmeassistenterne kan klare - du skal bare have forbindelse til Wi-Fi for at bruge disse funktioner.

(Image credit: TechRadar)

Batterilevetid

10 timers batterilevetid

10 dage i dvale

Understøtter trådløs opladning

Den batterilevetid for Sonos Roam er sat til 10 timer, og i vores test passede det meget godt med vores oplevelse. Sonos har også meldt ud, at højttaleren kan holde i op til 10 dage i dvaletilstand - den går automatisk i dvaletilstand, når du ikke hører musik. Den batterilevetid svarer næsten til Sonos Moves 11 timer og passer også med, hvad du får blandt nogle af de bedste bærbare højttalere på markedet.

Du kan oplade Sonos Roam med en hvilken som helst Qi-certificeret trådløs oplader, men hvis du vil holde dig til Sonos-udstyr, kan du købe Sonos egen trådløse oplader til 369 kroner. Den har indbyggede magneter, så du skal bare stille Roam oven på laderen, så klikker den på plads med magneter. På den måde kan du også bruge Roam som permanent højttaler i hjemmet.

Hvad sker der nu?

Vi afventer et svar fra vores kolleger angående deres ødelagte Sonos Roam, før vi kan give højttaleren en endelig karakter. Sonos Roam kan forudbestilles nu, og Sonos begynder at sende dem ud til kunderne den 30. april.

Vi håber, at vi hurtigt kan udelukke, at der er nogen større problemer med denne model. Det sker undertiden, at en defekt model kommer igennem alle kontrolelementer under produktionen.

Sonos siger selv, at de lige nu er ved at finjustere softwareoplevelsen med nogle forbedringer, før højttaleren sendes ud, men at hardware- og lydoplevelsen i vores testkopier er den samme som i de enheder, der snart sælges.

Fordi alt på højttaleren fungerer godt - lyden, designet, de nye tilslutningsfunktioner - håber vi, at de problemer, vi stødte på, handler om en enkelt defekt test-enhed. For så kan Sonos Roam nemt indtage placeringen som den bedste bærbare højttaler, du kan købe i 2021.

