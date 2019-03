Anmeldelse: Sonos One

Sonos’ første Alexa højttaler har et enkelt design, mange gode funktioner og en fantastisk lyd. Dermed lykkes det Sonos at samle det bedste fra to verdner i denne højttaler. På den ene side har du Alexa, der hele tiden bliver bedre og bedre, og på den anden side har du Sonos’ multirums-system, der også er ret smart. Hvis du er parat til at betale det mere for Sonos, end du skal give for Amazons Echo højttaler, så giver Sonos One noget for pengene.

Sonos One startede en revolution. Det var den første intelligente højttaler, der ikke tvang brugerne til at vælge imellem intelligens og lydkvalitet (den har begge dele), og i nærmeste fremtid vil det være den første intelligente højttaler, der ikke tvinger brugerne til at vælge imellem Alexa, Google Assistant og Siri (alle tre kommer til at virke med højttaleren).

Selv uden det er Sonos One en spektakulær højttaler, og det er sandsynligvis den bedste smart højttaler på markedet i 2019. I den tid, hvor vi har testet højttaleren derhjemme, er vi hele tiden blevet imponerede over lydkvaliteten – både når vi bruge én højttaler, og når vi havde to højttalere i stereoopsætning. Samtidig har det været imponerende at se, hvordan Alexa hele tiden har udviklet sig.

Men Sonos er ikke alene om at have store ambitioner. Selv om Sonos stadig giver mest for pengene, så leverer både Google og Amazons egne højttalere bedre og bedre lyd (se Amazon Echo Plus og Google Home Max )

Sonos har her en stor fordel med sit multi-rum økosystem, der langt hen ad vejen kan dække over de mangler, der er i Alexas økosystem.

Det er muligt, at Amazon og Googles hi-fi højttalere en dag overhaler Sonos One – men indtil den dag kommer, kan du roligt regne med at Sonos med sin store ekspertise og geniale forbindelsesmuligheder bliver siddende solidt på førstepladsen.

[Opdatering: Sonos One har for nyligt fået en hardware opdatering. 2. generations Sonos One har nu fået opgraderet hukommelse og en bedre processor, men Sonos siger, at den vil fungere næsten identisk med 1. generations højttaleren. 2. gen. højttaleren har et klistermærke på æsken, der viser, at det er 2. udgave, og 1. gen. højttaleren sælges til en nedsat pris.]

Design

Selv om designet på Sonos One henter inspiration hos Play:1 smart højttaleren, så er der kommet en del forbedringer.

I toppen af højttaleren finder du en berøringsfølsom overflade, som er en hel del smartere end Play:1s tre knapper til styring af volumen og start/pause. Swiper du til højre eller venstre, hopper du til næste eller forrige sang på din playliste, et kort tryk midt på overfladen bruges til at starte/pause musikken. Og korte tryk til højre eller venstre på panelet hæver eller sænker volumen.

Selv om det er nemt at styre funktionerne, så vil du sandsynligvis oftest styre højttaleren via Sonos app’en, som er måden de fleste betjener deres Sonos-enheder på. Betjening på højttaleren er rare at have, hvis du lige vil hoppe videre til næste sang, men det er usandsynligt, at du kommer til at bruge touch-panelet ret meget, især nu, hvor stemmestyring er en mulighed.

For at gøre det muligt at bruge stemmestyring har Sonos udstyret højttaleren med seks interne mikrofoner, så du snøvlende og halvfuld kan bede den om at spille ”Hey Jude” bare en gang til. Ud over mikrofonerne er indmaden stort set den samme som i Sonos Play:1: Et par D-klasse forstærkere, 1 diskant og en bas/mellemtone driver.

I toppen af højttaleren finder man også LED power-indikatoren ved siden af et lille lys, der tænder, hver gang Alexa er aktiveret og lytter med. Dette lys er direkte forbundet med de seks mikrofoner, og Sonos lover, at det er umuligt for mikrofonerne at lytte med så længe lyset er slukket.

Setup

Sluk lyset En lille LED lampe lyser op for at vise, at Alexa er slået til, og lyset slukker, når du slukker for Alexa. Det er designmæssigt markant anderledes end den lysende røde ring på Echo, og det betyder, at Sonos One ligner sig selv, selv om du slår stemmegenkendelse fra.

Fordi højttaleren kombinerer teknologi fra Amazon og Sonos tjenester, er installationen af Sonos One er en smule mere kompliceret end med Amazons egen Echo højttaler, men det er heldigvis ikke en umulig opgave.

Undervejs skal du både installere Sonos app’en og Alexa app’en, og så skal du logge ind i begge tjenester, lige som du også skal logge ind på de streamingtjenester, som du vil lytte til på højttaleren.

Du bliver også opfordret til at bruge ”Truplay Tuning”-funktionen, som kræver, at du bevæger dig rundt i lokalet med din mobil i hånden, imens højttaleren afspiller en række test-lyde. Din telefon registrerer, hvordan musikken lyder i lokalet og tuner så lyden for at få den bedste mulige lyd efter forholdene.

Du kan selvfølgelig også justere diskant og bas manuelt, hvis du har specielle ønsker til lyden, men vi klarede os rigtig fint med bare at lade default-niveauet køre videre.

Du skal også huske at fortælle Sonos One, hvilket lokale den står i, så du kan identificere den i Sonos app’en. Det også i app’en, du har mulighed for at parre Sonos One med en anden One, så de kan afspille musik i stereo. Desværre er det ikke muligt at parre den med Sonos Play:1, selv om højttalerne ligner hinanden.

Lydkvalitet

Da der er tale om en Sonos højttaler, vil det næppe komme bag på dig, at Sonos One lyder fantastisk.

Afspil nummeret Elegie af bandet Mouse on the Keys på højttaleren, og du vil mærke kraften og energien i sangen. Sangens kick tromme… øh… giver os kick og mætter sangen med energi. Det er imponerende, at så lille en højttaler kan levere så meget power.

Højttaleren leverer også varen, når vi udsætter den for mere komplicerede musikstykker. Silent Earthlings af bandet Three Trapped Tigers lyder klar og sprød, selv om instrumenterne i flere forskellige lag cirkulerer i løbet af sangen.

Det skal dog siges, at højttaleren, når den står alene, ikke formår at separere lyden i samme grad som et par stereohøjtalere, fordi musikken bliver mast sammen i en enkelt kanal. Men den leverer en solid ydelse i forhold til sin størrelse og pris. Når man benytter sig af muligheden for at parre den med andre Sonos højttalere, bliver lyden bare endnu bedre.

Alexa, Sonos app’en og den fremadrettede udvikling

Konkurrerende multi-rum Sonos er kendt som virksomheden, der opfandt multi-rum systemet, men efterfølgende har mange andre også kastet sig ind på multi-rum markedet, inklusive selveste Amazon. Amazon Echo højttalere kan også parres i grupper og danne et multi-rum system, men uheldigvis – og højst overraskende – kan Sonos One ikke samarbejde med dem og synkronisere musik på tværs af enheder.

Mange af de ting, der er skrevet herover, kunne lige så godt være skrevet om den originale Play:1 højttaler, da den udkom i 2013. Den største nyhed ved Sonos One handler om, hvordan stemmestyringen er blevet integreret – og det har Sonos gjort virkelig godt.

Lige ved og næsten perfekt.

Da den først udkom virkede funktionerne lidt mere begrænsede, end vi forventede, på grund af den manglende integration af Spotify. Det er nu blevet rettet med en software opdatering.

Det er en god nyhed, fordi Spotify er en af de mest populære streamingtjenester, der findes. Så det er meget nemt at bruge, når man bare kan bede Spotify om at afspille en sang i stedet for at skulle åbne app’en på sin telefon.

Med Spotify ombord er Sonos One en multi-rum højttaler med mange imponerende funktioner. Højttaleren bliver samtidig understøttet af den gode Sonos app, som løbende er blevet udviklet over årene, så den er blevet bedre og bedre, og så den nu bruges med alle de store musik-streamingstjenester.

Bortset at den har adgang til mange integrerede streamingtjenester opfører Sonos One sig faktisk stort set på samme måde, som vi ville forvente, at en Alexa højttaler vil gøre. Den virker med de samme produkter i hjemmet, du kan spørge om vejret, eller du kan få den til at fortælle dig vittigheder eller fjollede fakta.

Takket være den nyeste Sonos Alexa-funktion kan du også bruge stemmestyring til at få Sonos systemet til afspille musik på andre højttalere i dit hjem. Den funktion er stadig i beta-fasen, så den virker ikke helt perfekt endnu (den nægtede at afspille musik på ”køkkenhøjttaleren” men havde ingen problemer med ”køkken”), men når funktionen bliver endeligt rullet ud, bliver det endnu en brugbar funktion, vi kan føje til listen.

Og det er ikke alt. I 2018 lovede Sonos, at de ud over Alexa også vil integrere Google Assistant i Sonos One… og det venter vi stadig på.

Der er ikke kommet ret mange detaljer om, hvordan det præcist kommer til at fungere (kan vi for eksempel få adgang til begge tjenester, eller skal vi ind i app’en for at vælge én af dem?), men der vil helt sikkert følge nogle fordele med. Som for eksempel muligheden for at synkronisere Sonos med alle de Chromecast Audio forbundne højttalere i din bolig.

Vi opdaterer denne anmeldelse, når Google Assistant-funktionen bliver tilføjet.

Final verdict

Det føles som om Sonos One med tiden kan ende med at blive den perfekte Alexa højttaler. I bund og grund fordi højttaleren leverer lydkvalitet, der er et niveau over den lyd Amazons nuværende Echo hardware kan levere. Samtidig er det en højttaler, der på alle måder spiller fantastisk sammen med resten af Sonos’ multi-rum enheder.

Ja, det er en skam, at højttaleren kom på markedet uden at understøtte Spotify, den mest populære streamingtjeneste på planeten, men Sonos får point for hurtigt at komme med en opdatering, der tilføjer tjenesten til højttalerens funktioner. Så nu er højttaleren lige så god som Amazon Echo til at afspille din musik, og så lyder den meget bedre end Amazons egen højttaler.

Vi forventer, at Google Assistant bliver integreret i løbet af 2019, og samtidig er vi sikre på, at der også løbende vil komme forbedringer til Alexa-funktionen i form af opdateringer. Derfor er vi sikre på, at Sonos One fremadrettet vil blive endnu bedre.