Anmeldelse: Sonos IKEA Symfonisk Bordlampe med wi-fi-højttaler

Lys og musik har længe gået godt sammen – så det er måske slet ikke så underligt, at Sonos og IKEA har slået sig sammen om at lave en lampe.

Symfonisk-lampen er en del af en serie, som indtil videre indeholder to produkter, hvoraf den anden er Symfonisk Wi-Fi-højttaleren. Begge kan netop nu kan købes i IKEA, og det ser ud til, at der bliver tale om et længere partnerskab imellem de to producenter. For nyligt annoncerede IKEA, at de snart tilføjer en ny rund fjernbetjening til Symfonisk-sortimentet, så det bliver endnu lettere at styre musikken.

Begge Symfonisk-højttalere er billigere end Sonos One, og Symfonisk-serien er derfor nu den billigste adgangsbillet til det californiske lydfirmas økosystem.

Pris og tilgængelighed

Symfonisk-serien er ganske billig. Symfonisk Bordlampe med wi-fi-højttalerkoster 1.699 kroner og fås i sort og hvid. Den mindre SymfoniskWi-fi-højttaler koster 799 kroner. Begge højttalere forhandles eksklusivt igennem IKEA.

Design

Det er ikke svært at se, at IKEA har haft en finger med i spillet, når det kommer til designet af Symfonisk-højttalerne. Men bare rolig - har du tidligere haft traumatiske oplevelser i form af manglende skruer og lignende, kan du godt ånde lettet op. Selvom lampen, i vanlig IKEA-stil, skal samles, er der blot tale om, at selve glasskærmen skal skrues fast over fatningen, efter du naturligvis først har sat en pære i, som ikke følger med, hvorefter du kan sætte stikket i væggen.

Lampen fylder med sine runde former godt op i rummet, men ikke nok til, at det generer. Den burde derfor fint kunne passe ind i de fleste hjem. Selve kroppen er beklædt med et hæklet stof. Det står ikke helt så skarpt som på eksempelvis Apples Homepod, og nogle havde måske foretrukket en mere enkel beklædning.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Udover strømtilførslen, er den eneste anden fysiske måde at tilslutte lampen på via en ethernet-port på bagsiden. Du kan sagtens nøjes med at bruge en trådløs forbindelse, men er sikret en mere pålidelig en af slagsen, hvis du kører med kabler. Resten af enheden er ganske bar, når vi ser bort fra tænd/sluk-knappen, samt play/pause og volumen-knapperne på foden af enheden.

Symfonisk er lavet til at benytte en standard E14-pære, men vi anbefaler naturligvis, at man monterer en af de smartere, som eksempelvis IKEAs egne Trådfri eller Philips Hue. På denne måde behøver du aldrig fysisk tænde for lampen, men er til gengæld nødsaget til at bruge en app eller stemmeassistenter. Det er dog noget man hurtigt vænner sig til og langt at foretrække.

Funktioner

Et kort blik på specifikationerne for Symfonisk afslører, at der her er tale om mere end bare en generisk IKEA-lampe. Proppet ind i basen sidder drivere leveret af Sonos, hvilket giver dig adgang til et af de, hvis ikke bedste, multirumssystem på markedet. Du kan med andre ord tilslutte lampen til dit netværk, og danne forbindelse til de øvrige Sonos-højttalere og sågar sætte to lamper op i stereo, hvis du har to styk.

Har du allerede en Sonos-soundbar, som eksepelvis Sonos Beam, kan du desuden benytte et sæt med to lamper som baghøjttalere i et 5.0 eller 5.1-setup. Placer dem på hver side af sofaen og du har nu et anderledes surround-setup, som kun bliver endnu smartere, hvis du samtidig smider smarte pærer i hver lampe.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Prisen bliver naturligvis højere, hvis du vil have det fulde udbytte ud af dine Symfonisk-højttalere, men her er det samtidig rart at vide, at Sonos garanterer din investering i kraft af fremtidige softwareopdateringer i stil med dem vi kender fra Sonos’ egne produkter.

Som i de fleste af Sonos’ egne højttalere, på nær den helt nye Move, er der ikke indbygget Bluetooth i Symfonisk lampen, og du må derfor nøjes med at streame til den igennem dit netværk. Den er dog kompatibel med Apple AirPlay 2 og Spotify Connect, hvis du vil spille musik uden at bruge Sonos-appen.

Ydelse

Fordi her er tale om en højttaler, der fungerer og opfører sig præcis som en almindelig Sonos-højttaler, bør du som noget af det første gå ind i Sonos-appen og benytte dig af den specielle Trueplay-kalibrering. Til dette bruger du mikrofonen i din smartphone eller tablet, som du går rundt og vifter med i lokalet, hvor du har sat højttaleren op. Det ser fjollet ud, men der er en mening med galskaben, da der herved tages højde for omgivelserne, som også påvirker lyden.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Derudover er der naturligvis også en almindelige tobåndsequalizer til finjustering af bas og diskant. Stiller du lampen op ad en væg, skal du gerne skrue lidt ned for især bassen, men prøv dig frem. Vi slog også Loundness-funktionen til, hvilket giver lidt ekstra fokus og slagkraft. Vi skal dog retfærdigvis sige, at du næppe behøver pille ret meget ved standardindstillingerne, da lampen lyder ganske godt fra fabrikken, og det er intet problem at fylde rummet med musik.

Her er en god balance imellem diskant og mellemtone, men skrues der lidt ned for bassen, kommer detaljerne alligevel lidt nemmere frem. Når vi sammenligner direkte med Sonos One, som nok er den højttaler der kommer lampen nærmest, kan man godt høre lidt forskel, hvor det på førstnævnte er lidt nemmere at adskille detaljerne i mellemtonen. Lyden er dog stadig godkendt og markant bedre end i den mindre Symfonisk Wi-Fi-højttaler.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Her er tale om en højttaler, der egner sig fint til at levere baggrundsmusik i eksempelvis stuen eller soveværelset – hvilket vi også tænker er dens primære formål, eftersom den også fungerer som en lampe – men den er alligevel også interessant nok, til at vi også får lyst til at give den lidt ekstra opmærksomhed.

Lyden er både dynamisk og lydbilledet bredt nok til, at de fleste vil være godt tilfredse. Du får ikke helt samme detaljegrad i lydbilledet, som vi eksempelvis finder i Sonos One eller hos andre anerkendte højttalerproducenter i samme prisklasse, men lyden er på ingen måde heller dårlig, og især efter justering med Trueplay får du masser af værdi for pengene.

Dom

Konkurrencen er hård, men IKEA og Sonos har her formået at skabe et produkt, som tydeligt adskiller sig og ikke ligner noget andet på markedet. Symfonisk lampen er en vellavet trådløs højttaler, som passer fint ind i Sonos-familien – til trods for at det er en lampe. Lyden er bred og velbalanceret, men savner lidt finesse i særlig mellemtone. Vi havde gerne set et lidt mere finpudset ydre, men mener stadig, at her er meget at komme efter og det til en pris, der er værd at betale.