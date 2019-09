Symfonisk-højttalerne fra IKEA og Sonos får fjernbetjening

Tilbage i august sendte IKEA og Sonos sine nye trådløse Symfonisk-højttalere på markedet. Nu udvider de sortimentet med en fjernbetjening, så det bliver lettere at styre afspilningen.

Nyheden stammer fra den hollandske hjemmeside Tweakers, der samtidig kan fortælle, at fjernbetjeningen kan købes fra d. 1. oktober.

Indtil videre er det nye produkt kun oprettet på den franske IKEA-hjemmeside, hvor produktet er sat til at koste 14.99 euro. Vi forventer derfor en pris imellem 100-150 kr.

(Image credit: IKEA)

Satser mere på Smart Home

Symfonisk-serien består foreløbig af den lille hyldehøjttaler og lampen, som begge tilsluttes via WiFi. Ingen af dem kvalificerede sig til en plads på listen over de bedste trådløse højttalere, men vi er stadig imponerede over design og lydkvaliteten i dem begge.

Med den nye fjernbetjening bliver det nu endnu lettere at styre musikken, og du er ikke længere så afhængig af Sonos-appen eller de indbyggede knapper.

Når først den runde lille fjernbetjening er tilsluttet dit trådløse net, kan du ifølge Engadget starter og stopper du musikken med et enkelt tryk, dobbelttrykker for at hoppe til næste nummer og trykker tre gange for at springe til forrige. Du drejer på den for at justere volumen.

Den er magnetisk på undersiden, så du kan hænge den på væggen. Engadget påpeger, at den lave pris er lidt misvisende, da du også har brug for en Trådfri Gateway før Ikeas smart home-produkter kan tale sammen, hvilket også gælder Symfonisk.

Kilde: Engadget