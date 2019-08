Anmeldelse: Sonos IKEA Symfonisk Wi-Fi-højttaler

Verden blev delt op I to lejre, da Sonos og IKEA annoncerede deres planer for at samarbejde omkring en række ting til hjemmet / trådløse højttalere, som skulle sælges under navnet, Symfonisk.

For nogle gav det fin mening: to virksomheder, som alle kender – de ene er markedsførende inden for multirumslyd, den anden en global gigant inden for indretning af hjemmet – deler deres viden til glæde for et fælles publikum. At disse højttalere så samtidig skulle gå hen og blive de billigste Sonos-højttalere til dato, var kun endnu et plus.

For andre var ideen om syngende hylder og lamper ikke meget andet end en gimmick. Og skal vi være helt ærlige, formår Symfonish-Wi-Fi-højttaleren at træde elegant imellem de to lejre. Uden at miste balancen leverer den en godkendt ydelse, som gør begge familier stolte.

Er du mere spillende lamper, har vi også fået lovning på at få den forbi kontoret, så vi kan se hvordan den spiller i forhold til den mindre hyldehøjttaler.

Pris og tilgængelighed

Symfonisk Wi-Fi-højttaleren er de billigste af de to nye højttalere og koster 799 kroner. Den kan kun købes hos IKEA. Er du mere til bordlampen, skal du ofre lidt mere. Den koster 1.699 kroner.

Design

Det er tydeligt at se IKEAs fingeraftryk på højttaleren. Ikke alen tjener Symfonisk flere formål, da den kan hænges på væggen som en hylde – den kan bære op til 3kg – den er også enkel og diskret i sit udtryk.

Særligt vægophænget kan være en fornuftig ting, uanset om du vil stille noget på højttalerne eller ej, da du her kan bruge et par som surround-kanaler til dit TV. Her er det samtidig værd at notere sig, at Symfonisk kan placeres både horisontalt og vertikalt og kan bruges som enhver anden trådløs multirumshøjttaler.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Symfonisk-Wi-Fi-højttaleren kommer ikke til at dominere rummet, selvom du lader den stå frit frem, især hvis du vælger den sorte model og ikke den hvide. Den murstensagtige form gør den desuden let at gemme væk.

Når du først har sat den op, behøver du desuden slet ikke røre ved den; de eneste forbindelser er strøm og kablet internet. Sidstnævnte anbefaler vi altid at bruge; selvom højttaleren også kan forbindes trådløst til dit netværk. Et ethernet-kabel giver dog altid den bedste og mest stabile forbindelse

Den stofdækkede front er ganske bar, hvis vi ser bort fra play/pause og volumenknapperne. Fordi Sonos har den bedste app på markedet til at styre sit multirumssystem, er det dog tvivlsomt, at du kommer til at bruge disse synderligt meget.

Funktioner

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Symfonisk er ikke blot en IKEA-højttaler. Det er også et solidt bidrag til den respekterede Sonos-serie af produkter. Det har altid været mere eller mindre garanteret, at Symfonisk hyldehøjttaleren ville dele de samme basisfunktioner som firmaets andre højttalere – og har derfor droppet Bluetooth til fordel for streaming via Apple AirPlay 2 eller Spotify Connect – men det slutter ikke dér.

Højttaleren kan forbindes til alle andre Sonos-komponenter på dit netværk, og du kan sågar sætte to Symfonisk-højttalere sammen til at spille i stereo – præcis som du også kan med to almindelige Sonos-højttalere. Men mest imponerende af alt er nok alligevel muligheden for at koble dem sammen med Sonos’ allerede eksisterende hjemmebioprodukter – nærmere bestemtSonos Beam, Playbar, Playbase eller Sonos Amp – og bruge højttalerne som surround-kanaler o et 5.0 eller 5.1-surround setup.

Du skal dertil ikke frygte for, at Symfonisk med tiden bliver forældede. De vil få alle de samme opdateringer som de normale Sonos-højttalere. Den eneste mangel, som for øvrigt heller ikke er at finde i alle Sonos-højttalere, er muligheden for stemmestyring.

Ydelse

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Det tager ganske kort tid at forbinde højttalere til Sonos-appen, hvor du også har mulighed for at optimere Symfonisk, så du får den bedste lyd ud af den. Dette gør du under indstillingen TruePlay, som bruger mikrofonen i din telefon eller tablet til at scanne rummet du befinder dig i – og registrerer om der er nogen hårde flader, som påvirker akustikken – og tilpasser den indbyggede EQ derefter.

Appen indeholder en simpel to bånds EQ, til at fintune bass og diskant. Vi roder sjældent med standardindstillingerne, men placeringsmulighederne ved Symfonisk betyder, at det giver mening at pille ved dem, så man får den bedste lyd uanset du stiller eller hænger den.

Som reference testede vi højttaleren hvor den primært stod på et kraftigt plankebord og skruede lidt op for bassen, imens vi lod Sonos’ Loudness-funktionen være slået til. Sidstnævnte gav lyden lidt ekstra slagkraft og dynamik.

For de som vil forholde sig skeptisk i forhold til hvor godt en hylde kan lyde, overrasker Symfonisk positivt. Lyden er langt bedre end man skulle tro – den er frisk, fokuseret og fyldig, og bestemt ikke bleg for at smide musik ud i lokalet. Den ruller ganske vist lidt i diskanten – som man ofte ser i en trådløs højttaler i denne prisklasse – men overordnet set er der en god balance og en til fredsstillende lydkvalitet. Vi anbefaler dog, at man skruer ned for bassen under EQ-indstillingerne, da det åbner lyden en anelse og forhindrer, at instrumenter og højttalere drukner som stod de i et tæt pakket rum.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Opsummeret er Symfonisk Wi-Fi-højttaleren et lidt sløvt instrument, men det er dog et instrument, som kan være ganske effektivt, hvis det håndteres korrekt. Rytmisk set virker den udmærket, men der er langt op til den stramme timing fra Sonos One – som tidligere var billigste adgangsgivende model til Sonos-økosystemet.

Dom

Hvis den konklusion lyder negativ, er det ikke meningen. I stedet skal det forstås således. De som håber at kunne få samme ydelse som i Sonos One, men til den halve pris, vil blive skuffet. Men du får stadig mange af de samme egenskaber, som gør Sonos-højttalere så fremragende.

Symfonisk-Wi-Fi-højttaleren leverer en fremadrettet fyldig lyd, som er værd at lytte til – og vi skal endelige ikke glemme den særdeles tillokkende pris. Den sætter måske ikke nogen nye standarder, men vil være en fin tilføjelse til mange multirumssystemer, imens det for andre kan være den, der starter samlingen.