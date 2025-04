JBL lancerer Tour ONE M3 – Hovedtelefoner med auracast delelyd

JBL har lanceret hovedtelefonerne Tour ONE M3, som nu fås i butikkerne. Modellen er udstyret med aktiv støjreduktion og JBL’s såkaldte SMART Tx – en ny trådløs transmitter med touchskærm, der er udviklet til underholdning undervejs, eksempelvis ombord på fly.

SMART Tx fungerer ved at overføre lyd trådløst fra flyets underholdningssystem til hovedtelefonerne, hvilket gør det muligt at undgå de udleverede høretelefoner på flyrejsen. Brugeren får samtidig adgang til funktioner som justering af lyd, sangskift og personlig opsætning direkte på touchskærmen.

Hovedtelefonerne har fået et opdateret design, der ifølge JBL skal sikre bedre komfort. Understøttelsen af Auracast™ betyder, at lyden kan deles med andre brugere. SMART Tx gør det desuden muligt at tilpasse skærmen med personlige billeder.

Tour ONE M3 er udstyret med JBL Pro Sound og JBL Spatial 360. Den aktive støjreduktion skal gøre det nemmere at lukke af for omgivelserne, hvad enten man er på forretningsrejse eller ferie. Med Personi-Fi 3.0 kan brugeren tilpasse lydprofilen til egne præferencer.

Afspilningstiden er op til 70 timer, og fem minutters opladning giver op til fem timers ekstra spilletid. Modellen leveres med et rejseetui og karabinhage, som gør det nemt at fastgøre den til tasken.

(Image credit: Harman)

Pris og tilgængelighed

JBL Tour ONE M3 fås nu i farverne sort, latte og blå. Prisen er 2.999 kroner for hovedtelefonerne og en SMART Tx-transmitter og 2.699 kroner uden SMART Tx-transmitter.

Begge versioner er tilgængelige nu på jbl.com. JBL Tour ONE M3 er desuden tilgængelig hos elektronikforhandlere, og fra 1. juni gælder det også versionen med SMART Tx.

