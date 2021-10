Bedste powerbanks 2021: Bærbare opladere der holder dine gadgets i gang

Alle dine bærbare gadgets har det samme problem - begrænset batterilevetid - så du kan næsten helt sikkert bruge en af de bedste powerbanks til at hjælpe med at holde dine enheder i gang, når du er væk fra en fast strømkilde.

Uanset om du ønsker at oplade din telefon, tablet, bærbare computer, smartwatch eller andre enheder, er der dog meget at overveje, før du køber en powerbank. Som hvor meget kapacitet du har brug for, hvor meget du er villig til at bruge, og hvor slank eller bærbar du gerne vil have, at enheden skal være. Du kan endda blive fristet af en solcelle powerbank.

Hvis du planlægger bare at bruge den til at oplade din telefon i ny og næ, vil en powerbank med super høj kapacitet ikke være nødvendig, men hvis du vil oplade din bærbare computer eller Nintendo Switch, har du brug for meget mere. Mere strøm øger typisk prisen og størrelsen, så det er en balancegang at finde den rigtige powerbank til dig, og endnu mere hvis du skal oplade flere enheder på én gang.

Så hvor begynder du? Heldigvis er vi her for at hjælpe. Vi har arrangeret de bedste powerbanks i henhold til de vigtigste ting, du måske leder efter. Det betyder hverdags powerbanks, lette, slanke, høj kapacitets powerbanks sammen med trådløse enheder og dem, der kan bruge solenergi til at genoplade. Det er muligt at bruge lidt eller mange penge på disse, så vi har også kigget på forskellige budgetter.

Bedste hverdags powerbanks

De bedste hverdags powerbanks er ret ligetil. Disse plejer at være dem, du tager med på din sædvanlige arbejdsdag og tilbage igen. Vi taler om middel kapacitet, mens den er nem nok at bære, men ikke helt så let eller så slank som de kategorier. De er solide all-rounders, selvom de måske ikke udmærker sig til én ting. De har dog den fordel, at de typisk er godt prissat for det, de tilbyder.

Anker PowerCore 20.100mAh powerbank er stilfuld for prisen og tilbyder et enormt 20.100mAh batteri, så du kan genoplade flere gange uden problemer. Den understøtter ikke Qualcomms QuickCharge teknologi, men vi har fundet ud af, at den stadig genoplades ret hurtigt med enheder, der understøtter PowerIQ eller VoltageBoost. Vær opmærksom på, at den kan blive en anelse varm under brug.

Mophie Powerstation Plus XL 10.000mAh powerbank er ideelt designet til iPhones og iPads takket være dens indbyggede Lightning kabel. Det betyder, at du ikke kan miste den, og du kan heller ikke glemme den, hvilket sparer dig for tid og kræfter. Udover det har powerbanken et smart blødt stof finish, der ser ret flot ud sammenlignet med det typiske plastikydre på de fleste powerbanks. Den kan også oplade to enheder på én gang via 10W USB-A porten og den integrerede oplader.

Bedste letvægts powerbanks

De bedste letvægts powerbanks tilbyder sjældent den største kapacitet, men de er nemme at opbevare. Den slags enheder, du næsten ikke bemærker, at du har med dig. Selvom du ikke kan bruge den til at genoplade din bærbare computer eller spillekonsol, er de gode til et hurtigt boost til din telefon, når du indser, at du har overvurderer dit batteris muligheder.

Anker Astro E1 5,200mAh powerbank Utrolig lille, men alligevel ret stærk for sin størrelse Grunde til at købe + Meget smalt design + Letvægts Grunde til at lade være - Begrænset kapacitet - Ingen Qualcomm Quick Charge support

Anker Astro E1 5.200mAh powerbank vil ikke være en langsigtet løsning, men hvis din smartphone blot har brug for en elektronisk peptalk, vil dette klare jobbet. Den har en lav kapacitet på 5.200 mAh, men det er nok til at oplade din smartphone næsten to gange eller en tablet til omkring 70%. I løbet af en travl dag på arbejdet kan det gøre hele forskellen, men regn ikke med den på længere sigt.

Mophie Powerstation Mini Universal Battery Let at gribe og letvægt Grunde til at købe + Meget let + Let at gribe Grunde til at lade være - Begrænset kapacitet

Mophie Powerstation Mini Universal Battery ser ret godt ud til prisen, og den er bestemt let. Kapaciteten er kun 5.000 mAh, men det er fint til daglig brug, og du kan oplade flere enheder på én gang via USB-C- og USB-A portene. En integreret four-light LED strømindikator viser dig opladningsstatus og den aktuelle batterilevetid til enhver tid, hvilket er nyttigt. Den føles også godt i dine hænder med et førsteklasses stof finish og tekstureret omkreds for et let greb.

EAFU Power Bank Letvægtsdesign med indbygget lommelygte Grunde til at købe + Oplader op til 3 enheder + Indbygget lommelygte Grunde til at lade være - Ikke den mest kraftfulde

EAFU Power Bank gør mere end blot at oplade din telefon og enheder. Den har også en indbygget lommelygte, som er nyttig, når du er på camping eller lider af strømafbrydelse. I stand til at oplade op til tre enheder på én gang, kan du løbe tør for juice hurtigere, end du ønsker, men det er rimeligt for en enhed, der er lille og let nok til at have i lommen.

Anker PowerCore 13000 Power Bank Let men ikke særlig slank Grunde til at købe + Anstændig kapacitet til prisen + Letvægtsdesign Grunde til at lade være - Ingen Qualcomm Quick Charge support

Anker PowerCore 13000 Power Bank ser omfangsrig ud, men den er overraskende let. Med masser af juice til prisen og størrelsen kan den oplade en iPhone et par gange uden problemer samt en tablet fra 0% til 100%. Der er ingen Qualcomm Quick Charge understøttelse, men den er stadig ret hurtig. En mat finish gør den også nem at gribe fat i.

Bedste høj kapacitets powerbanks

De bedste høj kapacitets powerbanks er designet for strøm. Det betyder, at de typisk er ret omfangsrige og nogle af dem vil du helt sikkert lægge mærke til i din taske, men de er bygget til at holde, hvilket er en stor hjælp. Hvis du har brug for at kunne genoplade alle dine enheder flere gange og over et antal dage, er det disse powerbanks, du har brug for. Hold øje med, hvor mange porte de tilbyder for maksimal effektivitet.

PowerOak 50,000 mAh Power Bank Et powerhus af en powerbank Grunde til at købe + Høj kapacitet + Seks udgangsporte Grunde til at lade være - Meget omfangsrig

PowerOak 50.000 mAh Power Bank er ikke designet til at smide i din taske uden at tænke over det, fordi den er enorm. Den har dog en enorm kapacitet på 50.000 mAh, så vi tilgiver det. Den har også seks udgangsporte med en rettet mod bærbare computere, en til digitale kameraer, to til smartphones og tablets, og et andet par for en god ordens skyld. Dette er powerbanken til at tage med på campingpladsen, men du bliver nødt til at planlægge i overensstemmelse hermed vægtmæssigt.

Bedste slanke powerbanks

De bedste slanke powerbanks er slanke nok til, at du ikke behøver at planlægge forud, når du tager dem med overalt. De vil passe godt ind i din livsstil, selvom de måske ikke tilbyder den bedste kapacitet eller de fleste funktioner. Vi taler bekvemmelighed frem for funktion, men det er fantastisk, hvis du vil holde tingene lette. Hold øje med strøm nok til at holde din telefon opladet et par gange, men regn ikke med at genoplade din bærbare computer så let med disse, og der vil sandsynligvis heller ikke være for mange portmuligheder.

Belkin 5,000mAh power bank Lille i størrelsen, stor i kvaliteten Grunde til at købe + Kompakt design + Overkommelig Grunde til at lade være - Lav kapacitet

Belkins 5.000 mAh powerbank er ret lille i kapacitet, men det betyder også, at den også er meget slank. Du vil stadig være i stand til at oplade din telefon et par gange, og den er MFI-certificeret, så du ved, at den vil fungere godt med alle dine Apple enheder, såvel som alt andet, du kaster efter den. Hvis portabilitet er alt, er dette en pålidelig mulighed fra et godt navn.

Anker Power Bank PowerCore Slim 10,000mAh Slank, lidt lang, men med rigeligt juice DAGENS BEDSTE TILBUD 227 kr. Læs mere hos Computersalg DK Grunde til at købe + Slankt design + Ret hurtig genopladning Grunde til at lade være - Ret lang - Ingen Quick Charge funktionalitet

Slank, men lidt lang, er Anker Power Bank PowerCore Slim 10.000mAh en velrenommeret powerbank fra et velrenommeret navn. Den kan oplade din iPhone 12 mindst to gange med fuld opladning til en iPad også takket være dens 10.000 mAh kapacitet. Den er på størrelse med mange smartphones, hvilket ikke er så slankt som nogle andre, men Anker er et pålideligt navn, så du ved, at du er garanteret sikkerhed her.

Anker Power Bank 20,000 En mere potent slimline Anker powerbank Grunde til at købe + To USB-porte + Høj kapacitet for størrelsen Grunde til at lade være - Ingen Qualcomm Quick Charge

Anker Power Bank 20.000 er lidt af et udyr for sin størrelse. Den har en massiv kapacitet på 20.000 mAh, men er stadig slank nok til at være med her. Du kan oplade to enheder på én gang med både USB-C og Micro USB, en mulighed med mere end fem opladninger til iPhone XS let muligt. Bare pas på det faktum, at det ikke er den hurtigste af opladere, selvom PowerIQ og VoltageBoost hjælper her.

Bedste trådløse powerbanks

De bedste trådløse powerbanks betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om at have for mange kabler med dig for at genoplade dine enheder. Ved at bruge mange Apple- og Android enheders evner til at oplade trådløst, får du al den bekvemmelighed ved en ledningsfri tilværelse, mens du er på farten. Ligesom med hverdagens powerbanks kan kapaciteten variere enormt her afhængigt af dit budget, men du skal ikke regne med, at den er for høj i betragtning af den anvendte teknologi. Bekvemmelighed er i højsædet.

Mophie Powerstation all-in-one 20,000mAh power bank Den bedste mulighed for Apple enheder Grunde til at købe + Oplader op til fire enheder + Indbygget magnetisk Apple Watch oplader Grunde til at lade være - Lidt dyr

Er du gået all in med Apple? Mophie Powerstation alt-i-én 20.000 mAh powerbank er den trådløse powerbank for dig. Den har en indbygget magnetisk uroplader til dit Apple Watch, muligheden for trådløst at oplade din iPhone eller AirPods, plus der er en USB-C port til de gammeldags opladningstider. Det er muligt at oplade op til fire enheder på én gang med hurtig opladning mulig via USB-C. Den er dog dyr, især for 8.000 mAh kapacitet.

iWALK Magnetic Wireless Power Bank En smart måde at holde tingene trådløse på Grunde til at købe + Fingerholder + Enkelt design Grunde til at lade være - Lav kapacitet

iWALK Magnetic Wireless Power Bank bruger en blanding af en fingerring, som du kan gribe om, samt Mag-Suction teknologi til at holde din telefon og din trådløse powerbank forbundet sammen. Det er lidt akavet, men iWALK Magnetic Wireless Power Bank er godt prissat, hvilket gør op for det. Dens 6.000 mAh kapacitet burde betyde, at du heller ikke vil bekymre dig om at finde strøm for tidligt, plus der er en LED, der fortæller dig, hvad der foregår.

MagSafe Battery Pack Den bedste officielle løsning til iPhone 12 DAGENS BEDSTE TILBUD Low Stock 738 kr. Læs mere hos Proshop.dk 757 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Meget pålidelig + Praktisk pasform Grunde til at lade være - Kun god til iPhone 12

MagSafe Battery Pack er det Apple tilbehør, du modvilligt køber, vel vidende at det vil gøre det bedste stykke arbejde for din iPhone 12. Den sættes fast på bagsiden af den via MagSafe med sine perfekt justerede magneter, hvilket betyder, at den aldrig vil svigte dig. Den er ikke meget brugbar for andet, men det er næppe meningen. For iPhone 12-ejere er det en nødvendighed, men den er lidt dyr.

Anker PowerCore III Wireless Power Bank One stop shop løsningen Grunde til at købe + Kablet og trådløs opladningsmuligheder + Pålideligt mærke Grunde til at lade være - Ikke den letteste

Anker PowerCore III Wireless Power Bank er temmelig fleksibel, den kan bruges som opladningsplade såvel som en trådløs powerbank. Den har USB-A og USB-C porte samt trådløse muligheder med 10.000 mAh, der holder dig kørende så længe du har brug for. Der er ingen enhed, som Anker PowerCore III Wireless Power Bank ikke kan klare, hvilket helt sikkert bliver nyttigt.

Bedste solar powerbanks

Hvis du leder efter de bedste solar powerbanks, har du sikkert planer om at være ret meget udendørs. Selvom du ikke er gået helt væk fra nettet, er det nyttigt at vide, at du kan genoplade din telefon eller andre enheder uden at være i nærheden af civilisationen. Solenergi powerbanks har tendens til at have de samme funktioner som almindelige powerbanks, men det er vigtigt at kontrollere, at disse stemmer overens med dit behov og budget.

Pxwaxpy Solar Power Bank 26800mAh God kapacitet med nogle anstændige port muligheder Grunde til at købe + Høj kapacitet + USB-C og mikro-USB muligheder Grunde til at lade være - Omfangsrig

Pxwaxpy Solar Power Bank 26800mAh er lidt omfangsrig, men den har både mikro-USB og USB-C porte, og det kan vi bestemt godt lide. I stand til at oplade dine enheder et godt halvt dusin gange, vil den heller ikke svigte dig. Flere porte ville selvfølgelig være rart, men som det står, klarer Pxwaxpy Solar Power Bank 26.800mAh jobbet ret godt. LED indikatorer viser sig også nyttige.

Anker PowerCore Solar 20,000mAh Robust og yderst kompetent Grunde til at købe + Robust design + God kapacitet Grunde til at lade være - Kun to porte

Anker PowerCore Solar 20.000mAh sætter pris på, at du er udendørs, og den er designet til at håndtere støv, regn og et par slag takket være dens IP65-klassificering. Udover det er den ret potent med en kapacitet på 20.000 mAh, men husk på, at der kun er to porte, hvilket er lidt en skam. Alligevel er den meget nem at bruge og fungerer også som en lommelygte med håndtaget, der gør det ekstra enkelt.