iPhone 18 kan få kæmpe performance-boost - og en højere pris

iPhone 18 rygtes at gå over til 2nm-teknologi igen

Det betyder længere batterilevetid, bedre ydelse og højere produktionsomkostninger

Telefonerne forventes at blive lanceret i september næste år

Skal du opgradere til iPhone 17 i år eller vente på iPhone 18? Et nyt læk tyder på, at iPhone-modellerne i 2026 vil give et stort løft i ydeevnen - men at prisen kan blive betydeligt højere.

Dette kommer fra den erfarne lækker Digital Chat Station via kinesiske sociale medier Weibo (via MacRumors). Ifølge oplysningerne vil A20-chippen, som skal bruges i iPhone 18-serien, blive fremstillet ved hjælp af en 2 nanometer-proces i stedet for den nuværende 3 nm - hvilket i praksis betyder, at der er plads til flere transistorer på den samme overflade.

Det skulle resultere i en betydelig forbedring af både ydeevne og energieffektivitet (hvilket igen kan forbedre batteriets levetid). Mens iPhone-chips bliver hurtigere for hvert år, er generationsforskellene ofte endnu mere udtalte, når der sker et teknologisk spring i fremstillingsprocessen, som f.eks. en ændring i nanometerklassen.

Vi har hørt dette rygte før fra troværdige kilder og nu, hvor det dukker op igen, er det endnu mere sandsynligt. Forvent, at Apple vil gøre et stort nummer ud af ydeevnen i næste års iPhones.

Den blive dyr!

iPhone 16 blev lanceret i september 2024. (Image credit: Future)

Det samme læk siger (via Google Translate), at prisen på disse chips forventes at »stige betydeligt« med »endnu en runde med prisstigninger på nye telefoner«. Læg dertil den nuværende usikkerhed omkring toldsatser, og iPhone 2026-serien kan blive Apples dyreste til dato.

Andre chipsetproducenter, som Qualcomm og MediaTek, forventes også at gå over til 2nm-teknologi næste år - hvilket betyder, at de bedste Android-telefoner sandsynligvis også vil blive dyrere, ikke kun Apples enheder.

Det er også noget, der andre lækager har forudsagt. Så det er ikke et helt nyt rygte, men det forstærker ideen om, at iPhone 18-serien bliver både kraftfuld - og muligvis rigtig dyr.

Det kan dog vise sig at blive en udfordring for producenterne. For i en tid, hvor alt fra havregryn til toiletpapir bliver dyrere, er det ikke sikkert, at forbrugerne vil have råd til at betale endnu mere for mobilproducenternes topmodeller. Her kan forbrugerne endda være tvunget til at fravælge en opgradering af deres iPhone, hvis prisen bliver for høj. Ja, folk elsker deres mobil, men det er trods alt stadig vigtigere at få mad på bordet.

Vi kan forvente flere lignende rygter i løbet af resten af året og ind i det næste. I mellemtiden har vi fået at vide, at iPhone 17-serien kan tilbyde et gennembribende redesign, visse forbedringer i videooptagelse og en helt ny model.