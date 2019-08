IFA 2019: datoer, udstillere og alt hvad vi forventer at se i Berlin

Bor du i Europa og elsker teknologi, så bør IFA 2019 være at finde på din radar. Det er Europas største tech-baserede messe og agerer vindue til at den cool teknologi som 4K TV, soundbarer, højttalere og smartphones, som udkommer senere på året.

Lyder det svært bekendt, er det fordi, at du allerede har hørt om CES, som er den amerikanske pendant og finder sted hvert år i januar i Las Vegas Nevada.

Selvom de to messer er ens på mange åmråder, fokuserer IFA mere på den europæiske tech-scene – hvilket betyder læssevis af TV fra Philips, Panasonic og Hisense inklusiv nye smartphones fra Huawei, Honor og LG.

Og hvad kan vi så forvente os fra IFA 2019? Hvilke producenter vil stille med de største kanoner og bliver der overraskelser? Lad TechRadars redaktører give dig en gennemgang af en af årets største messer.

Hvad har du brug for at vide

Hvad er IFA? IFA-messen afholdes hvert år i Berlin og er Europas største forbruger- og tech-konference, hvor der lanceres og fremvises produkter fra nogle af verdens største elektronikvirksomheder. Messen kan dateres tilbage til 1924, hvor den startede som en radiomesse.

IFA-messen afholdes hvert år i Berlin og er Europas største forbruger- og tech-konference, hvor der lanceres og fremvises produkter fra nogle af verdens største elektronikvirksomheder. Messen kan dateres tilbage til 1924, hvor den startede som en radiomesse. Hvornår afholdes IFA 2019? IFA 2019 afholdes fra d. 6. til d. 11. september 2019. Pressen får som altid tidlig adgang til messegulvet og visse produkter afsløres sågar før den officielle åbning. Så forvent at se nyheder fra IFA allerede i dagene op til dørene åbnes fra d. 4. september.

Sidste nyheder og rygter fra IFA 2019

Hundredevis, hvis ikke tusinder, af udstillere vil fylde hallerne i Berlins Messe konferencecenter til IFA 2019. Det er alt-dækkende messe, hvor du vil se drone-fabrikanter ved siden af mikroovnsproducenter. At navigere igennem showet og dets nyheder kan være et mareridt. Så inden det går løs og fylder hele sendefladen, får i her en gennemgang af hvad vi forventer at se fra de største spillere.

(Image credit: TechRadar)

Acer

Computerfirmaet Acer er altid tilstede på IFA og har afholder i 2019 en keynote session, hvorfra vi forventer at se en stor del af deres kommende produkter blive afsløret.

IFA har det med at være stedet, hvor Avers Predator-gaming-serie opdateres og det er også ofte her, hvor Aver debuterer med nye koncepter, såsom deres gaming laptop Predator 21Xeller Acer Predator Thronoskontorstolen. Forvent et stærkt lineup fra firmaet.

AMD

AMD kører for tiden med klatten med sin Ryzen 3000 CPU-serie og det forventes, at deres Navi rDNA graphics-arkitektur skal drive værket i Xbox Project Scarlett og PS5-konsollerne, så de har rigeligt travlt. Vi forventer derfor ike de store afsløringer i år, selvom de som altid vil være at finde på messegulvet.

(Image credit: Future)

BlackBerry

BlackBerry! Ja, kan du huske dem? De er ikke helt forsvundet fra jordens overflade endnu. Vi hørte sidst om BlackBerry-navnet angående nye telefoner (som nu laves af TCL), der skulle udkomme i 2018 i form af BlackBerry Key2 LE.

Da vi ikke har set spor af Key3 i 2019 indtil videre, og grundet brandets overordnede tilstand ikke er for lovende og næppe heller bliver det foreløbig, tvivler vi stærkt på at se noget til dem på IFA i år.

Dell

Vi forventer at se masser af nye produkter fra Dell på IFA 2019. Dell kan overraske os med endnu et XPS-produkt eller bruge lejligheden til at opdatere nogle af deres andre produktserier.

Dell og Alienware har været wildcards på de sidste par års IFA-messer – er der ét område som kan stjæle opmærksomheden, er det spilhardware, så hold øje med gear fra Alienware på IFA 2019.

(Image credit: Future)

Fossil

Bærbar tech fylder stadig meget på IFA og Fossil annoncerer ofte nye ure på messen. Kan vi få Fossil Sport 2 at se? Hvis ikke kan du forvente, at andre firmaer som Michael Kors eller Diesel vil forsøge at udfylde det runde hul på dit håndled.

Garmin

Ligesom Fossil vil Garmin også tage til IFA med en række sportsbaserede bærbare produkter. Men de har et lidt anderledes udgangspunkt i år, da de allerede har haft en del annonceringer. Forvent at se varianter af Garmins eksisterende serier i stedet for noget spritnyt.

HP

Det Houston-baserede computerfirma fylder generelt ikke meget på IFA og foretrækker i stedet hallerne på Computex eller CES. Vi kommer måske til at se et eller to nye produkter, men heller ikke mere end det.

(Image credit: Hisense)

Hisense

Nu hvor deres serie af OLED-TV endelig rammer butikkerne, gætter vi på, at Hisense vil fordoble deres tilstedeværelse på IFA 2019. Deres nuværende bedste OLED TV er dyrt, men mangler nogle af de premium-funktioner, som findes hos konkurrenterne. Selvom mærket hælder mest mod den billigere ende af spekteret, håber vi at se mindst ét produkt, som virkelig skiller sig ud og satser på mere luksus til en rimelig pris.

Honor

Her er et brand, som kan komme til at overraske. Honor annoncerede Honor Magic 2 på IFA i 2018, men talte også rigt om det allerede annoncerede Honor Play samme år.

Honor 9x og 9x Pro samt Honor Band 5 er netop lanceret i Kina, så IFA kan måske blive deres europæiske debut? Uanset hvad hører firmaet til under Huawei-paraplyen, så forvent at moderselskabet vil sige mest.

(Image credit: Future)

Huawei

Sidste år gemte Huawei deres hårdtslående Mate 20/ 20 Pro-lancering til efter IFA, men introducerede dog serien med Mate 20 Lite i Berlin. VI kan komme til at se en gentagelse af dette, hvor Mate 30-navnet vil komme i spil med en mellemklasse-enhed. Regn dog ikke med at se topmodellerne endnu, da firmaet foretrækker sine egne lanceringer.

Firmaet har ligeledes arbejdet på sin egen smarte højttaler, its AI Cube, som både er en højttaler og 4G router. Kan der være en 5G-opdatering på vej?

Vi så desuden Huawei lancere en ny MateBook sidste år. Deres laptops, som eksempelvis Huawei MateBook 14, er allerede blandt vores favoritter, så vi ser frem til at se flere computerprodukter fra kineserne.

Intel

Intel er også på IFA 2019. Fordi konkurrencen fra AMD er skærpet alvorligt til, regner vi med, at de vil fylde meget på IFA. Vi tænker, at de måske har 10. generation af Comet Lake processorerne med, såvel som deres Project Athena laptops.

(Image credit: Future)

Lenovo

Firmaet bag Yoga-laptops og Motorola-telefonerne har et større nattearrangement planlagt under IFA 2019 kaldet ”Tech Life”, som vil danne grundlag for en række produktafsløringer. Det er meget muligt, at Lenovos flagskibsprodukter for 2019 bliver afsløret her, herunder de nye Yoga og ThinkPad-maskiner.

Her er det vigtigt at huske, at Lenovo også satser på smart home-scenene. Vi var eksempelvis tidligere på året ganske imponerede over Lenovo Smart Clock. Det kan derfor meget vel tænkes, at de har mere på denne front.

LG

TV og hjemmebioudstyr fylder uden tvivl meget på LGs stand på IFA, idet firmaet (som er den eneste producent af teknologien) stadig høster ros for sine OLED TV.

De plejer også har have en række mellemklassetelefoner med på messen. I 2018 var det LG G7 One og LG G7 Fit – som bygger videre på flagskibsserien men til en lavere pris. Hvad angår lyd, håber vi, at partnerskabet med britiske Meridian Audio vil bære frugt.

Men LG er en af de helt store kanoner i branchen og har en hånd med i stort set alle produktkategorier – fra frysere til laptops, skærme til robotter. Sidste år var deres CLOi bots noget af det, som der blev skrevet mest om.

(Image credit: Future)

Motorola

Smartphone-grenen af Lenovo er gået hen og er blevet en bastion, for de som ønsker en telefon med de bedste specs til en lav pris. Sædvanligvis har Moto en eller to telefoner med på IFA – i 2018 så vi Motorola One, en respektabel mellemklassemobil. Selvom vi næppe får nye flagskibstelefoner at se i Berlin, er chancen for nye mellemklasse-mobiler bestemt til stede.

Philips

Fordi den Europæiske gren (læs: bedre) af Philips TV-divisionen ikke kan være tilstede på CES, forventer vi store nyheder fra firmaet på IFA 2019. Dette er producentens chance for at skinne og vi forventer at selækre nye OLED Ambiligt-flagskibe blive lanceret på messen.

Dertil skruer Philips op for deres lydprodukter og støver den gamle Fidelio-serie af. De var engang en stor spiller inden for hovedtelefoner – kan de forsøge at genindtage den position?

Samsung

IFA plejede at være den store telefonmesse for Samsung – rent bogstaveligt, idet det var her de først afslørede deres dengang gigantiske Note-smartphone-serie. Det er ikke tilfældet i 2019, da firmaet allerede har afsløret Note 10, Note 10 Plus, Watch Active 2 og Galaxy Tab S6 til sit eget show i starten af august.

Forvent at Samsung i stedet vil fokusere på sin imponerende serie af QLED TV.

Ligesom LG laver Samsung også en lang række produkter. Så hvis du er på udkig efter en vaskemaskine eller ny internetforbunden fryser, bør du vente til efter firmaets IFA 2019 pressekonference, for at se hvad de har at byde på.

(Image credit: Sony)

Sony

IFA plejer at være en stor messe for Sony, som historisk set har lanceret smartphones. Sidste år introducerede de Xperia Z3, så måske får vi Xperia2 (som bygger videre på 21:9-skærmforholdet på Xperia1, der blev lanceret tidligere i 2019) at se. Vi kan også risikere at få mellemklassemodeller at se.

I 2018 viste de også deres besynderlige FES Watch U frem. Der er en chance for at vi ser flere bærbare enheder i år, eller måske nogle betagende koncepter. Spny har naturligvis også masser af Android-drevne OLED-TV med. Men er det noget vi skal blive begejstrede for? Vi krydser også fingre for en efterfølger til de prisvindende Sony WH-1000XM3-hovedtelefoner, som blev afsløret på sidste års messe.

Skyggen af PS5 vil uden tvivl lure i kulissen, men vi tvivler stærkt på, at Sony bil benytte IFA til at afsløre sin næste spillekonsol.