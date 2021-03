De bedste podcasts du kan lytte til lige nu

Da Serial udkom i 2014, meldte podcast-mediet for alvor sin ankomst, og siden da har podcasts ikke kigget sig tilbage. Danmark var, som sædvanlig, et par år bagefter, men er kommet godt efter det i de senere år. I Kulturministeriets årlige medierapport står der, at 54% af danskerne i 2019 lyttede til en podcast, mens det gennemsnitlige antal minutter danskerne lyttede til traditionel radio var dalet. Eksperter forventer da også, at udviklingen fortsat vil stige.

Og denne udvikling giver rigtig god mening, for podcast formatet passer perfekt til den moderne forbruger, som gerne vil have specifik underholdning eller information on-demand. Det er præcis samme tendens, man ser med streamingtjenesterne kontra flow-tv. Podcast er om muligt endnu nemmere at have med at gøre end Netflix, Viaplay eller HBO – du skal bare smække et par hovedtelefoner rundt om ørene, og så er du fri til at lave alverdens ting, mens du får gedigen underholdning leveret gennem øregangene.

Men hvilken podcast skal du så bruge din dyrebare tid på? Præcis som det er tilfældet med streamingtjenesterne, findes der en overflod af podcasts på de forskellige udbydere, og nogle podcasts findes kun på specifikke platforme. Og hvor det kan virke uoverskueligt at begynde på en serie som Vikings med 6 sæsoner på bagen, kan det føles som et uoverstigeligt bjerg at skulle begynde på en podcast med flere hundrede afsnit.

Derfor har vi på TechRadar lavet denne liste over podcasts, vi mener, gør sig fortjent til din tid. Der skulle gerne være noget til enhver smag, så det er bare at gå på jagt på din foretrukne podcastpushers side.

Alle podcasts kan som udgangspunkt findes på tværs af de store podcast udbydere, Google Podcasts, Apple Podcasts og Spotify, medmindre andet er specificeret.

Listen af de anbefalede podcasts:

Genstart

Wind of Change

I jaguarens fodspor

Brainstorm

Den nye stil - historien om dansk rap

Hva så?! med Christian Fuhlendorff

R8dio - Undskyld vi roder

All inclusive og All inclusive til søs

The Game Informer Show

Genstart

(Image credit: Danmarks Radio)

Du har muligvis allerede hørt om den, og hvis du ikke har, er det bare at gå i gang med at lytte. Genstart er en nyhedspodcast, der udkommer tidligt hver hverdag, og hvert afsnit varer cirka 25 minutter, hvilket gør den perfekt til turen på vej til arbejde. Formatet er kopieret fra New York Times’ ”The Daily” (som også er et lyt værd, hvis man er interesseret i internationale nyheder), men det er DR nu ikke de eneste, der har gjort. Faktisk er de hoppet lidt sent med på vognen, men det tilgiver man dem nemt, når man tager den høje kvalitet i betragtning.

Med Knud Brix’ særegne stemmeføring (giv den et par afsnit, så vil du også begynde at holde af den hypnotiserende, nærmest messende klang) bliver du ført gennem én aktuel nyhed. Knud Brix har en gæst med i studiet, der hjælper med at guide lytteren gennem historien, og produktionsniveauet er generelt højt. Lad dig ikke afskrække af antallet af episoder. Der er ingen sammenhæng i afsnittene, og du kan bare starte med at lytte fra dags dato. Hvis du bliver fanget af formatet, kan du eventuelt dykke ned i tidligere afsnit.

Lyt til Genstart her

Wind of Change

(Image credit: Crooked Media)

I 1990 udgiver det vesttyske band Scorpio nummeret ”wind of change”, der bliver en form for soundtrack til den efterfølgende revolution og Sovjetunionens kollaps. Nogle påstår endda, at det var med til at slutte Den Kolde Krig. Men mange år senere florerer et rygte om, at Scorpio ikke selv har skrevet sangen, men at den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, står bag den ikoniske sang. En besynderlig blanding af propaganda og blød magt.

Patrick Radden Keefe, der til daglig skriver for det amerikanske medie New Yorker, forsøger i 8 episoder at finde ud af, om der er hold i rygtet. Det er en velfortalt historie, og der er virkelig kælet for detaljen i lydtapetet. Præmissen kan virke helt skør, men man bliver virkelig suget med ind i fortællingen og tænker hele tiden ”kan det virkelig passe”. Persongalleriet er også skønt. Vi møder blandt andet en tidligere CIA agent, der kan fortælle nogle ret vanvittige ting på trods af, at hun hverken kan be- eller afkræfte rygtet. Der er også en manager, der i 80’erne får rodet sig ud i noget snavs og nu må leve i skjul. Og selvfølgelig besøger vi også bandet selv, der siger… Ja, det vil jeg ikke afsløre her.

Lyt til det, hvis du er fascineret af hemmelighedskræmmeri, Den Kolde Krig og musikkens indflydelse på samfundet.

Lyt til Wind of Change her

I Jaguarens fodspor

(Image credit: Politiken)

I 2019 rejste Mikkel Rønnau til regnskoven i Honduras og lavede denne podcast på 5 episoder. Det er en fortælling, der virkelig giver dig fornemmelsen af at være til stede sammen med journalisten, når han stakåndet kæmper sig vej gennem den tætte, fugtige jungle. Vi følger en biolog, der arbejder med at holde øje med jaguarbestanden i Honduras. Et farligt job, for både illegale bønder og narkokarteller huserer her, og de har ikke den samme fascination af det sjældne dyr.

Podcasten er virkelig værd at lytte til, fordi den både er medrivende i sine reportageelementer, men også fortæller en større historie, der er værd at tænke over. Mikkel Rønnau er dygtig til at fange de væsentlige lyde og skabe et overbevisende lydtapet, der tager os hele vejen over Atlanten til regnskoven, men sætter også tankerne i gang om det større spørgsmål om, hvordan mennesket skal koeksistere med naturen.

Podcasten ligger også på Politikens egen app, men vi anbefaler, at man lytter til den på en af de andre udbydere, da Politikens lydapp har nogle irriterende udfald.

Lyt til I jaguarens fodspor her

Brainstorm

(Image credit: Videnskab.dk)

Hvad foregår der egentlig oppe i hovedet på os alle sammen? Dét store spørgsmål har de to dygtige journalister Jais Baggestrøm Koch og Asbjørn Mølgaard Sørensen fra Videnskab.dk forsøgt at besvare i denne podcast. Den tager udgangspunkt i den mest aktuelle hjerneforskning og interviews med eksperter indenfor de specifikke områder. I skrivende stund er der 34 episoder, og podcasten udkommer én gang om ugen.

Opbygningen er ganske simpel. Der er to værter, Jais og Asbjørn, der sammen gennemgår en ny rapport, forskningsartikel eller andre videnskabelige goder, hvorefter de laver et interview med en ekspert eller to. Jargonen er ikke for højtidelig, og de komplekse emner bliver formidlet på en rimelig letfordøjelig måde. Når det er sagt, kan det dog godt være, at man skal være lidt mere opmærksom i bestemte passager end andre – det er trods alt hjerneforskning, som godt kan være temmelig langhåret til tider. Har du ingen idé om, hvor du skal starte, anbefaler vi episode 23 om fantasien. Herefter står det dig frit for at vælge et emne, der interesserer dig.

Lyt til Brainstorm her

Den nye stil – historien om dansk rap

(Image credit: Danmarks Radio)

MC Einar, Rockers by Choice, Cutfather, Den Gale Pose, Østkyst Hustlers, Malk de Koijn, L.O.C, Kidd. Og så har vi vist endda glemt et par stykker eller 3. Alle disse kunstnere har været med til at forme dansk rap, og selvom du ikke lige genkender dem alle sammen, er ”den nye stil” virkelig et lyt værd. Her ligger 32 knivskarpe afsnit, der tager dig igennem udviklingen på rap-scenen hjemme i Danmark. Du kan ikke andet end blive grebet af fortællingen, når drengene fra Malk de Koijn fortæller deres obskure historier om, hvordan de finder på deres mindst lige så obskure tekster, eller når Kidd fortæller om, hvordan han i et vers hopper ned blandt publikum for at slynge håndmadder ud, for så at nå tilbage på scenen til omkvædet. Der er beskidte fortællinger, emotionelle fortællinger, fortællinger så skøre, at du knapt vil tro dine egne ører. Kort sagt: har du den mindste interesse for rapmusik, så er denne podcast et must.

Hvis du vil høre mere om dansk musik, eller ikke er så stor fan af rapmusik, kan du med fordel tjekke P3’s ’Hvem er…’ ud. Det er samme format som Den nye stil, men handler om nogle andre kunstnere. Der er også DR’s ’Splittet til atomer’ med Andrew Moyo som vært. Her dissekerer han, sammen med lyddesigner Ida Skjerk, en kunstners hit fuldstændigt og får den fulde fortælling bag.

Lyt til Den nye stil her

Hva så?! med Christian Fuhlendorff

(Image credit: Christian Fuhlendorff)

En af de mest populære podcasts herhjemme, og det er selvfølgelig ikke uden grund. Podcasten er så usandsynligt simpelt bygget op, at du kommer til at ærgre dig over, at du ikke selv fandt på konceptet. Okay, måske har du tænkt noget lignende, men havde ikke lige adgang til at invitere celebre personer som Simon Kvamm, Roland Møller, Viktor Axelsen, Christopher osv osv… Listen er lang, og du forstår nok, hvad vi mener. Det skal dog ikke tage noget fra, at Christian Fuhlendorff gør det godt som gåmakker, der bare tager en snak med sin gæst. For det er egentlig dét, podcasten handler om. Fuhlendorff inviterer en gæst med ud og gå og optager samtalen. Og det er så det.

Her er over 250 afsnit, hvilket kan virke afskrækkende på nogen, men du kan stille og roligt rulle ned i listen af episoder og vælge afsnittet med den gæst, der pirrer din interesse mest. Det er herlig uforpligtende lytning, og du kan passende tage den i ørene, mens du selv går en tur i den smukke danske natur. Og hvis du skal have et ekstra tip herfra, så prøv at lyt til en episode med en gæst, du umiddelbart ikke bryder dig om – det kan være, du får ændret dit synspunkt på personen eller får et nyt perspektiv, du ikke havde overvejet.

Lyt til Hva så?! her

R8dio – Undskyld vi roder

(Image credit: R8dio)

Fældede du en tåre, da Radio24Syv i 2019 tabte udbuddet til Radio Loud? Og savner du den knivskarpe satire fra ’Den korte radioavis’? Så skulle du tage at give 'R8dio – undskyld vi roder' et lyt. Stilen kan bedst beskrives som mockumentary, som man kender det fra The Office, men tilført en bævende, usikker jysk accent i form af figuren Klaus Bundgaard (Kasper Nielsen), og en skråsikker, til tider arrogant, Allan Sindberg (Brian Lykke), der skal forsøge at få stablet den fiktive radiokanal ’R8dio’ på benene. Det er uden tvivl en klar latterliggørelse af hele radio-landskabet gennem de sidste par år, men det er gjort på en tilpas latterlig måde, så det ikke gør hen og bliver usympatisk. Du skal holde tungen lige i munden de første par episoder, men kommer du ind i universet, venter der dig en forrygende lytteoplevelse. Advarsel herfra: pas på med at have varme væsker ved hånden, mens du lytter, for du risikerer at spilde stadset i et spontant latterudbrud.

Lyt til R8dio her

All Inclusive og All Inclusive til søs

(Image credit: Radio24syv)

Nu vi er ved Radio24Syv, kan vi passende runde denne dokumentariske perle med Simon Jul i værtsrollen. Er du fan af Simon Jul, behøver du ikke læse videre – så stryger du bare ind og finder podcasten, for du vil ikke blive skuffet. Er du ikke solgt bare på navnet, får du her præmissen for programmet. Simon Jul hader konceptet all inclusive. Når han er på ferie, skal der være plads til spontane overraskelser, og han finder de bedste oplevelser gemt væk i lokale snirkelkroge, som den gennemsnitlige turist aldrig vil finde. Men hvorfor er der så mange mennesker, der finder det tiltrækkende at betale 5545 kroner for et all inclusive ophold på Kreta, hvor man bruger hele dagen ved poolen og spiser en middelmådig buffet bestående af mad, der aldrig har haft noget med Grækenland at gøre? Det vil Simon Jul forsøge at forstå, så derfor tager han til Kreta på et sådant ophold, mens han optager hele oplevelsen. Det er fortrinlig underholdning at lytte til hans overvejelser, mens han f.eks. ligger ved poolen og solbader, eller han overværer hans medpassagerer give den gas til karaoke night på cruisetogt skibet Caribbean Princess.

All Inclusive er første sæson, mens All Inclusive til søs er 2. sæson.

Podcasten kan kun findes på Radio24Syvs app, der både er tilgængelig på iOS og Android. Mens du er her, kan du passende gå på opdagelse i Radio24Syvs katalog af fremragende programmer.

The Game Informer Show

(Image credit: Game Informer)

Interesserer du dig for gaming-industrien, kan du ikke komme udenom The Game Informer Show. Det er en ugentlig podcast om alt, der rører sig i branchen, dækket af nogen af de skarpeste journalister på området. Game Informer er et af de mest anerkendte medier, og det er ikke uden grund. Her er skarpe analyser, anmeldelser og forudsigelser. Det er alt sammen gjort i en legende let tone, når vi bliver taget i hånden af 3-4 journalister fra mediet. Det er underholdende at lytte til, hvis man går op i branchen, men der er også noget at komme efter, når man kommer bagom, hvilke tanker de forskellige anmeldere gør sig, når de skal anmelde spil. Det kan give ekstra perspektiv på en anmeldelse, som man ikke lige havde overvejet. Episoderne er halvanden time lange, men er inddelt rimelig stramt, så man kan spole hen til de dele, man finder mest interessant.

Lyt til The Game Informer Show her