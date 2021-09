iOS 15: lanceringsdato, funktioner og alt det nye på vej til iPhone

Selvom iOS 15 blev annonceret på WWDC 2021 i juni, er styresystemet undergået betydelige ændringer før den officielle udgivelse i dag. Apple har i denne opdatering fokus på tre aspekter - at holde kontakten, finde fokus med produktivitet og privatliv.

Udgivelsesdatoen for iOS 15 blev bekræftet ved Apple-eventen den 14. september, hvor virksomheden lancerede iPhone 13, den nye iPad mini (2021) og andre enheder.

Selvom den offentlige beta blev lanceret i juni er nogle funktioner siden blevet forsinket til en fremtidig udgivelse, såsom SharePlay og App Privacy Reporting, mens Safari har set sit redesign skaleret tilbage.

Hvis du vil have et tidligt kig på, hvad der kommer i den fulde udgivelse og videre, har vi gennemgået de offentlige betaudgivelser af iOS 15 for at vise dig, hvad der kommer til din iPhone 6S og nyere.

Seneste net Apple har meddelte, at iOS 15 kommer den 20. september. Alle med en iOS 15-kompatibel iPhone kan få den nye opdatering.

iOS 15: kort og godt

Hvad er det? Den næste store opdatering af iOS.

Den næste store opdatering af iOS. Hvornår kommer den? 20. september

20. september Hvor meget vil den koste? Den er gratis.

iOS 15-udgivelsesdato

Apples iPhone 13 blev lanceret den 14. september, og Apple lancerede ved samme lejlighed blandt andet den nye iPad mini (2021) og en ny ipad (2021), men udgivelsesdatoen for iOS 15 blev ikke bekræftet.

Apple meddelte efter eventen, at iOS 15 udgives i dag den 20. september, fire dage før frigivelsen af iPhone 13 og iPhone 13 Pro.

Sørg for at sikkerhedskopiere din enhed, lige før du opdaterer til iOS 15.

Selvom vi taler om iOS 15 her, så kommer iPadOS 15 selvfølgelig også den 20. september til din iPad.

iOS 15-understøttede enheder

Som det fremgår af Apples hovedside om iOS 15, fungerer opdateringen på iPhone 6S-enheder og nyere.

Men hvis du undrer dig over, hvilke funktioner der mangler fra en ældre iPhone på iOS 15, har vi oprettet en guide, der kommer nærmere ind på dette.

Forbedringer i FaceTime

Apple flotter sig med nye funktioner i FaceTime i iOS 15 med fokus er på at gøre oplevelsen mere behagelig og levende.

Spacial sound skal give dig 3D-lyd, så lyden kommer fra det sted på skærmen, hvor personen befinder sig, og hvor det samtidig lyder, som om I befinder jer i samme rum.

En Voice Isolation-funktion gør det muligt for lyden kun at fokusere på din stemme og blokere uønsket støj. Du får også noget, Apple kalder "Wide Spectrum", hvor både din stemme og lyden fra det omgivende miljø går igennem på Facetime.

Du kan også få vist gittervisning i en gruppesamtale sammen med portrættilstand. i Portræt-mode er baggrunden er sløret, og fokus er helt på dig.

Med FaceTime-links kan du lave links og sende dem til personer, du gerne vil planlægge et Facetime møde med på samme måde som du kan med for eksempel Google Meet.

SharePlay

SharePlay er også nyt i iOS 15. Her kan du dele musik, se tv -serier og film, mens du også deler skærmen, så du for eksempel kan vise en samtalepartner, hvordan du bruger en app.

Du kan også bruge SharePlay på AppleTV, hvilket burde fungere godt, hvis du vil dele en film.

Understøttede tjenester som Disney +, Twitch, TikTok og mere bruger SharePlay i iOS 15.

Imidlertid kommer SharePlay ikke, når iOS 15 gør det, da Apple dette tilbage til en fremtidig udgivelse af iOS 15, måske iOS 15.1

iMessage

En anden massiv forbedring af iOS 15 er, at gruppechats nu får collager som en måde at nemt vise flere billeder på.

Delt med dig i appen Nyheder viser, hvad dine venner har delt med dig, f.eks. links, og de kan let kopieres til en besked-chat. De er også tilgængelige i Safari, Musik og flere apps.

Der er også statuser, der meget ligner WhatsApp og andre besked-apps.

Du kan endda slå lyden fra i gruppechats individuelt, hvis du ønsker det. Så hvis du vil slå lyden fra i en time eller et døgn, kan du nu.

Notifikationer

Efter mange små forbedringer i de seneste år har notifikationerne nu gennemgået en total renovering i iOS 15. Nyt i år er en overblikket over notifikationer, hvor du kan planlægge, hvornår notifikationer kan vises, eller du kan lade Apples egne maskinlæringsalgoritmer gøre arbejdet.

Det nye Notifikationscenter viser notifikationerne på en ny måde, som skal give dig et bedre overblik over alle dine iPhone-notifikationer.

Forstyr ikke-tilstand er også blevet forbedret. Nu vises det til venner og familie, hvis de også har tilstanden slået til.

En ny funktion i notifikationsoversigten er såkaldt Focus, som giver dig anbefalinger, når du har låst skærmen, så du kan få adgang til bestemte apps, afhængigt af din kalender og hvor du er i verden.

Apple ser satse på det, de kalder Intelligence, som tilsyneladende er et nyt navn for maskinlæringsdelen på dine enheder, og som bruges f.eks. i forslag fra Siri.

Safari

Apples webbrowser har undergået et stort redesign i iOS 15, hvor udvidelser blev overført fra macOS til iPhone.

Adresselinjen er nu i bunden, med gestusstyring, så man nemt kan skifte mellem forskellige faner og gå tilbage til en fuldskærmsvisning. Safari har også fået en træk-funktion for at opdatere webvindue, svarende til at opdatere din mail eller endda dine tweets. Du kan dog selv bestemme, om adresselinjen skal være øverst som før eller i bunden, så du let kan nå den med din tommelfinger.

Der er også en ny startskærm, som du kan tilpasse til din smag og endda vælge dine egne fotos.

Mange knapper, der var tilgængelige, er nu skjult bag en knap, men denne brugergrænseflade kan ændre sig, når vi modtager nye betas i de kommende måneder.

I betaperioden oplevede Safari mange designændringer, hvilket nu har resulteret i et design, der mere afspejler iOS 14, med nogle små designforbedringer.

Live Text

Craig Federighi viste også en funktion, hvor han tog et billede af en tekst, som telefonen markerede og derefter kopierede ind i et dokument. Det blev også demonstreret, at denne tekst kunne oversættes. Med andre ord er dette en direkte konkurrent til Google Lens, og det ser ud til at være meget rart at have, hvis du har for vane at tage billeder for at huske ting eller tit er på rejse.

Fotos

Fotos vises nu også i Spotlight-søgninger, så hvis du leder efter et bestemt billede af en bestemt person, kan du finde dette ved blot at søge efter den pågældende person.

Forbedringer kan også findes i såkaldte intelligente billeder, som Apple kalder "Memories", som automatisk opretter diasshow og gallerier med billedsamlinger ledsaget af musik (det viser endda, hvilken musik der afspilles.)

Apple Wallet

Apple Wallet bliver også opdateret med nyheder i iOS 15: Bilnøgler (CarKey) får nu U1-understøttelse, hvilket giver dig mulighed for at låse bilen op (eller endda åbne bagklappen, så du har adgang til bagagerummet.)

Du kan også få adgang til arbejdspladsen eller hjemmet med Wallet, og snart vil hotelkæder som Hyatt gøre brug af denne funktion på enheder, der understøtter iOS 15.

ID-kort som kørekort (dette gælder kun USA) vil også kunne tilføjes til Apple Wallet og TSA (der driver blandt andre lufthavnssikkerhed) i USA) vil kunne bruge snart denne funktionalitet ved sikkerhedskontroller.

Andre funktioner

Som vist i resuméet af alle iOS 15 -funktioner, er forstørrelsesglasset nu tilbage, når du vælger tekst, hvilket gør det meget lettere at se de bogstaver og ord, du vil foretage ændringer af.

Vejr-appen er nu blevet redesignet og nyder godt af Dark Sky-opkøbet sidste år. Nu får du mere detaljerede og præcise vejrudsigter, og du får adgang til vejrkort i høj opløsning, så du kan få et ordentligt indblik i de lokale byger.

Der er nu notifikationer om, hvornår der kommer regn eller sne i løbet af den næste time, og du kan endda slå lyden fra for visse byer, som du har tilføjet i appen, for at kontrollere mængden af advarsler, du måtte få fra, uanset hvor mange byer du har tilføjet.

Maps er også forbedret og tilbyder nu chauffører langt flere detaljer og sørger for at vise endnu flere detaljer, når du kommer tæt på indviklede kryds og sammenfletninger. Du vil også kunne se cykelstier og perspektivet fra gadeplan, og du får besked om aktuelle trafiksituationer, der vedrører din rute.

Du kan nu også oprette favoritruter, så du kan finjustere pendlervejen og endda inkludere strækninger på for eksempel metroen. Kortappen overvåger, hvor langt du er på vej, og sørger for at komme af ved det rigtige stop.

Samtidig får du bedre indsigt i topografisk højde og en ny farvepalet er også på plads, nu vil vartegn være mere fremtrædende.

Widgets har også fået en række forbedringer i år. Nye varianter kan findes i form af Where is?, Game Center, Mail og mere.

Selvom Kontrolcentret ikke har set et redesign i år, er der flere nemme adgangspunkter til Focus og meget mere, sammen med en redesignet Siri-fjernbetjening til Apple TV -enheder.

Da genveje nu også er tilgængelige i macOS Monterey, betyder det, at alle genveje, du opretter eller redigerer, nu kan synkroniseres mellem en iPhone med iOS 15 og macOS, så du kan fortsætte med at arbejde på en Mac.

Der er masser af små funktioner, som brugerne allerede opdagede, da udviklerens beta-version kom.

Din DualSense eller Xbox Controller kan bruge deres rumble-funktioner, når du spiller et spil i iOS 15, så dine spil kan være meget lettere at styre, hvis der er en overflod af kontroller, der dækker din iPhones berøringsskærm.

Når du vælger en dato og et tidspunkt for, hvornår du indstiller en alarm eller en begivenhed i Kalender, kan du nu rulle gennem disse tidspunkter, som du kunne i tidligere iOS-udgivelser. Nu har du valget mellem at rulle eller skrive den dato og det klokkeslæt, du skal tilføje.

Du kan nu trække for at opdatere i den nydesignede Safari sammen med lydløse notifikationer i en app eller en meddelelsestråd i enten en time eller en dag, svarende til, hvordan du kan slå chats fra i WhatsApp.

Med træk og slip nu i iOS 15, kan du vælge et foto fra filer og f.eks. droppe det i en e-mail, hvilket gør det meget lettere at dele dine filer og fotos mellem applikationer.

Hvordan installerer jeg iOS 15? Fra den 20. september kan du gå til Indstillinger> Generelt> Softwareopdatering, og du vil kunne downloade og installere Apples seneste opdatering til din iPhone.

Hvilke iPhones kan opdateres tiliOS 15? Enhver iPhone fra 6S og opefter kan opdateres til IOS 15, inklusive begge modeller af iPhone SE.

Hvad er hovednyheden i iOS 15? Apple fokuserer på produktivitet i år med Focus, der redesigner, hvordan og hvornår meddelelser vises. En anden nyhed er deltagelse i et FaceTime-opkald via et weblink, der minder om Google Meets.