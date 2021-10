Anmeldelse: Apple Watch 7

Apple Watch 7 er dybest set et Apple Watch 6 med en lidt større skærm og evnen til at oplade hurtigere. De fleste vil sandsynligvis vælge Watch 7 på grund af de nye attraktive farver, det kommer i, frem for nogen af de nye funktioner. Selvom det stadig har en lang række imponerende funktioner og er en fantastisk anden skærm til en iPhone-bruger (såvel som nyttig for alle, der regelmæssigt har brug for EKG eller en sensor, der måler iltniveauet i blodet), tilbyder Watch 7 ikke noget nyt i forhold til batterilevetid, fitness eller design. Derfor er der ikke rigtigt noget, som gør, at man virkelig føler trang til en opgradering.

Anmeldelsen på to minutter

Apple Watch 7 erstatter sidste års Watch 6 som premiummodellen i Apples bærbare sortiment, og slutter sig til Watch SE og Watch 3 for dem, der ønsker en anden skærm til at supplere deres iPhone.

Det er ikke den store opgradering i forhold til sidste år - den største forskel er skærmen, som er 20 % større. Det indeholder stadig det imponerende funktionssæt, der gør det værd at overveje, og det er bestemt det bedste Apple Watch til dato.. men kun marginalt.

Mens de fleste vil købe dette Apple Watch, så de ikke behøver at tage deres telefon op af lommen så ofte, eller fordi de vil have en anstændig fitness-ledsager, får du også god pulsmåling og en række nyttige apps, og det hele er pakket sammen i en attraktiv pakke.

Denne pakke kommer i fem nye farver, og den større skærm betyder, at alt er lidt mere synligt end på Watch 6 eller SE. Det har også det altid tændte display, hvilket betyder, at du ikke behøver at løfte dit håndled for at se, hvad klokken er (noget Watch SE ikke tilbyder) og glasset, der dækker det attraktive OLED-display, er let buet-selvom vi ikke kunne ser virkelig stor fordel ved dette.

Vi havde håbet på en lidt større designopgradering med Watch 7 - flade kanter, der matchede det nye iPhone-design, en endnu større skærm... det ville have været noget, der klart ville berettige en opgradering til den nyeste version af Apple Watch.

Tastaturet er godt og overraskende brugbart, når man skriver en besked. (Image credit: TechRadar)

Den større skærm giver mulighed for flere funktioner - for eksempel kan du se mere af dine meddelelser, og der er et større overfladeareal til større knapper at trykke på. Apple synes også, at denne ekstra skærmplads betyder, at det er tid til at tilføje et tastatur til uret - og vi må sige, at vi fandt det ret let at skrive beskeder på Watch 7 (selvom diktering fungerede lige så godt og var mindre besværlig).

Selve processorkraften indeni er ikke blevet opgraderet år for år, så selvom chippen her kaldes S7, er der ingen yderligere power - den er blevet lavet om for at muliggøre det lidt større design. Det er dog ikke sådan, at du har brug for mere kraft, da alt kører superglat på Watch 7 med den intuitive WatchOS 8-platform, der giver dig mulighed for let at starte en træningssession, se billeder eller læse beskeder.

Når det kommer til fitness i Watch 7, får du en forbedret cykeltilstand - dette ur kan nu registrere, når du cykler, og det fungerede fint for os, selvom det ikke lagde mærke til, hvornår vi var stoppet og glemte at afslutte træningen.

Samlet set syntes v, at det nye Apple Watch er en anstændig fitness-ledsager - og du får tre måneders gratis Fitness+, hvilket betyder, at du stort set har en træner i lommen når som helst på dagen eller natten.

Klar til en Fitness+ workout (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 7 giver dig det grundlæggende inden for tracking af løb, cykling og svømning godt (blandt andre træningsprogrammer), og der er nogle gode ekstrafunktioner som meditationsappen, som vi ofte nød at bruge. Apples ringsystem fortæller dig, hvor aktiv du er i løbet af dagen, og det er nyttigt og sjovt at se.

Elektrokardiogrammet og overvågning af iltniveauet i blodet vil ikke være til stor nytte for mange mennesker; vi vil undersøge dette mere nedenfor, men disse overskriftsfunktioner vil ikke være vigtige grune til at købe for mange.

Mens Apple Watch Series 6 stadig er til salg, kan vi ikke rigtigt anbefale det nye Watch 7, især hvis du kan få 2020-modellen med en anstændig rabat - og her skal du holde øje med Black Friday Apple Watch-tilbud, der nok kommer.

Men når den tidligere model er blevet udsolgt, så er Watch 7 din eneste mulighed, hvis du vil have et eksklusivt Apple Watch, og et med et anstændigt display, god fitness-sporing og letlæselige meddelelser. Apple formår langsomt men sikkert at fjerne alle årsagerne til ikke at købe en af dens wearables.

Lanceringsdato og pris

Digital Crown har haptisk feedback (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 7 blev vist frem ved Apples event den 14. september, og det kunne fås fra den 15. oktober.

Priserne på et Apple Watch 7 starter ved 3.299 kr. for 41 mm-varianten og stiger til 3.599 kr. for 45 mm-modellen.

Hvis du vil have mobilversionen, der giver dig mulighed for at bruge det uden telefonen, koster 41 mm-versionen 4.099 kr., og 45 mm-modellen koster 4.399 kr. plus omkostningerne til et mobilabonnement, naturligvis.

Der er også Apple Watch Nike Edition og Hermès-varianter af Series 7, og priserne dem er ganske meget højere.

Apple Watch 7 kommer i fem nye aluminium-farver: midnat (sort), stjerneskær (grå), grøn, blå og (PRODUKT) rød. Der er også tre nye Nike Sport Loop-farver samt nye Apple Watch Hermès-remme.

Design og skærm

Skærmen er stor, lys og synlig i udendørs lys - men det koster en batterilevetid. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch-designet er sandsynligvis den eneste ændring, du vil bemærke, når du sammenligner denne model med Watch 6 eller Watch SE, er rammen, og skærmen er omkring 20 % større end på de ældre modeller (og en hel del større end på den kant-tunge Watch Series 3, som også stadig fås i handlen).

Størrelsen er større end Series 3, men rammen er så lille, at du får endnu mere skærm. (Image credit: TechRadar)

Hvad du ikke vil kunne se, når du holder det for første gang, er den forbedrede robusthed - med IP6X er dette ur nu i det væsentlige støvtæt såvel som vandtæt (til WR50, til svømning i åbent vand og dyk), hvilket betyder, at snavs og andre skadelige partikler kan ikke komme under rammen.

Bag glasset er der et lyst og levende OLED-display, og selve glasset er blevet hærdet for at reducere chancen for ridser, eller at det går i stykker - selvom vi aldrig har set skader på nogen af de ure, vi har anmeldt gennem årene (ud over en dyb bule det lykkedes os at lave i et Watch 6). Dette gælder også her, hvor der overhovedet ikke var blot antydningen af ridser i vores test med uret.

Vi går du fra, at denne beskyttelse er implementeret for at gøre Watch 7 attraktiv i forhold til brug udendørs, de ser sandsynligvis allerede på noget som Garmin Fenix-serien, som giver endnu bedre beskyttelse og flere aktivitetsporingsmuligheder.

Ved at sammenligne Watch 7 med Watch 6 kan du se en sammenligning side om side over de ekstra oplysninger, der er tilgængelige - den større skærm gør virkelig en forskel for mængden af data, du kan se på skærmen, og det gør det lettere at interagere som følge heraf.

Watch 6 til højer, Watch 7 til venstre (Image credit: TechRadar)

Når det er sagt, bemærkede vi ikke en stor forskel, når vi testede begge på en gang, med nøjagtigheden temmelig ens på Watch 7 og Watch 6.

Begge har også den samme lysstyrke, idet Apple ikke ændrer, hvor mange nits Watch 7 kan levere, men dog er der tilføjet 70 % ekstra lysstyrke, når det er i 'dæmpet' tilstand, hvilkey er noget af en selvmodsigelse.

Watch 7 kommer i fem nye farver, der har smarte navne som 'Starlight', men i det væsentlige er grå, grøn, blå, sølv og rød; farverne er dog mere afdæmpede her end på tidligere modeller og er mere attraktive som resultat.

På bagsiden af Watch 7 har du det sædvanlige udvalg af lysdioder, der tænder lys under huden - dette kan til tider føles lidt underligt, men efter et stykke tid vil du næsten ikke bemærke, at det er der.

Bagsiden af Watch 7 buler lidt. (Image credit: TechRadar)

Apple er tilsyneladende meget stolt over, at glasset er mere buet ved kanten af det nye Watch 7 - det tilføjer ikke meget i vores øjne, men det giver en effekt, som får det til at se ud som om displayet, går over kanten.

En af de vigtigste måder Apple kan lide at vise dette frem på er gennem det nye Contour urskive, hvor man ser rammen af et Watch 7 fra siden og kan ane urskiven - men forsøger man at se på dit Watch fra siden, vil det få få skærmen til at gå i dvale, så det har ikke helt den ønskede effekt.

Du kan se tallene glide ind i glasset - det er smart, men det er ikke en game -changer. (Image credit: TechRadar)

Der er et par nye urskiver, hvor Modular Duo skiller sig ud som 'ikke tilgængelig' før Watch 7. Vi kan ikke se hvorfor ikke, da den større widget stadig kan gøre sig på et mindre (og ældre) ur, men hvis Apple vil gøre et stort nummer ud af dette... trækker vi blot på skuldrene.

Men hvis du bruger et Apple Watch 4 eller tidligere, vil du bemærke en stor ændring: displayet, der altid er tændt. Dette har eksisteret siden Watch 5, men det er nu lysere, hvilket gør det lettere at se, når du blot kigger ned på dit håndled.

Support til displayet, der altid er tændt, er nu langt mere omfattende, og udviklere kan tilføje funktionaliteten til deres apps (selvom vi ikke så mange, der tilbyder denne funktion endnu). Displayet, der altid er tændt, er en nyttig funktion i det nye Watch, men det har brug for mere funktionalitet ud over Apples egne apps.

Her er den dæmpede timerskærm - ved at begrænse sekunderne på timeren sparer det på opdateringer af skærmen. (Image credit: TechRadar)

Skærmen, der altid er tændt, er dog ikke altid en god ting, da der er tidspunkter, hvor du ikke vil have et blændende lyst ur, men heller ikke ønsker at skulle sætte skærmen i biofraf-tilstand, som slukker skærmen.

Ville det være så svært for Apple at implementere noget midt imellem disse to muligheder - et næsten læsbart ur, der automatisk vises i meget mørke toner?

Når det er sagt, er displayet, der altid er tændt, rigtig rart i forhold til ikke at kunne se klokken, medmindre du ryster dit håndled, sådan som det var på de tidlige Apple Watches. Nu er Watch 7 så godt som et normalt, ikke-smart ur med hensyn til synlighed.

En anden funktion, den større skærm giver mulighed for, er et tastatur på skærmen. Vi kan ikke sige, at det er noget, vi har længtes efter på Apple Watch, da tidligere smartwatches fra andre mærker havde denne funktionalitet, og vi aldrig rigtig har brugt det.

Det er brugbart, i det omfang vi skulle skrive korte beskeder, men vi vil meget hellere bruge stemmediktatet eller bare sende en emoji som svar.

Apple har haft styr på skærmkvaliteten på Apple Watch siden det allerførste Watch, og for hver opgradering bliver tingene lidt bedre - dette er en af de bedste skærme på ethvert smartwatch, og den er klar, lys og læselig i enhver situation.

Fitness

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch Series 7 er centreret omkring fitness: uanset om det er de enkle bevægelsesringe, der fylder og opmuntrer dig til at være aktiv, det stadigt stigende antal træningspas, der kan spores eller de nye cykelfunktioner, er det klart, at Apple forsøger at gøre Watch 7 mere attraktiv for dem, der holder af motion.

Men hvis du er en, der virkelig er til løb, cykling, svømning eller lignende, er det stadig svært at anbefale Apple Watch. Almindelige læsere ved, at vi altid vil anmelde Apple Watch og lægge vægt på motion, og vi har ventet i årevis på, at Apple bare tilføjede et par grundlæggende ting som intervalsessioner, pulsvarsler og lignende.

Cykling kommer nu med automatisk genkendelse, når du begynder at træde i pedalerne og glemmer at starte en træning (Image credit: TechRadar)

I stedet får du en grundlæggende GPS-enhed, der fortæller dig, hvor langt du har løbet, hvor længe, ​​din puls og... ja, det er så mere eller mindre det. GPS-nøjagtigheden virkede generelt godt, når den blev benchmarket mod high-end Garmin Forerunner 945, hvor Watch 7 lå inden for 0,03 miles over en afstand på næsten otte kilometer.

Watch 7 kommer med GPS og GLONASS. Det er to metoder til at registrere hastighed og afstand fra luften. Andre high-end ure kan dog få signaler fra langt flere, som Beidou eller Galileo (som er den kinesiske og EU-versionen af det amerikanske GPS-system).

På samme måde var målingerne fra pulsmåleren næsten identiske med dem fra brystbæltet, vi testede det mod, hvor det var stigende og faldende inden for få sekunder efter remmens registreringer, da vi skiftede gear mellem et let løbetrav og hårdere bakkesessioner eller spurter.

Denne nøjagtighed blev imidlertid kun opnået, da vi skubbede Watch 7 længere op ad armen, hvilket har vist sig at give bedre nøjagtighed fra pulsmåleren. Dette er okay, hvis du har en velcrosportrem (selvom det stadig vil glide nedad eller rotere), men hvis du har en gummirem, begynder det hurtigt at glide.

At bære Watch 7 på standardpladsen for et ur gav bare ikke præcise pulsresultater hele tiden - det gav nogle gange fornuftige tal, men andre gange ville aflæsningen skyde i vejret uden god grund, når vi ikke blev mere aktive fysisk.

SPO2 -sensoren er fin, men det er svært at finde ud af, hvad den virkelig tilbyder, da den ikke er medicinsk certificeret. (Image credit: TechRadar)

Mens vi taler puls og fitness, lad os lige vende elektrokardiogram (EKG) og overvågning af iltniveauet i blodet (SPO2), da disse var store salgsargumenter på henholdsvis Watch 5 og Watch 6, og de er til stede her igen.

Ingen af dem er på ikke medicinsk niveau, hvilket begrænser deres brug en smule - de er der mere for at opdage et muligt problem. For dem, der har brug for det, er EKG- og SPO2-skærmen fremragende tilføjelser - for mange vil du ikke bruge dem ofte nok, og selvom du regelmæssigt tjekker iltniveauet i dit blod eller overvåger dit EKG, får ikke meget ud af det.

Hvis du også er meget aktiv og har en puls, der regelmæssigt falder til under 50 slag i minuttet, fungerer denne sensor bare ikke, så tag det med i ovrvejelserne, hvis du er hardcore udøver.

Der er også mangel på advarsler med SpPO2-sensoren - hvis dit iltniveauet i blodet falder for meget natten over, ville det være nyttigt at få en advarsel om dette (på samme måde får du at vide, hvis din puls bliver for lav), så du kan gå til din læge for at blive undersøgt for fx søvnapnø.

Selvom det er rart at kunne kontrollere dit iltniveau i blodet i løbet af dagen, virker denne funktion mere som en gimmick. Hvis lægerne ikke kan bruge dataene, og hvis uret ikke advarer dig om problemer, hvor nyttigt er det egentlig?

Vi synes godt om Apple Fitness+. Disse trænerbaserede træninger er tilgængelige på iPhone, iPad og Apple TV og beder om at forbinde dit Apple Watch for at aflæse pulsen osv. og vise det på skærmen.

Apple Fitness+ er et virkelig sejt element at have i lommen eller på en tablet. (Image credit: TechRadar)

Der er masser af træningsprogrammer at vælge imellem, og med regelmæssig brug vil du komme til at udvikle en relation til dine trænere (selvom det hele er digitalt optaget og ikke live) og foretrække deres sessioner.

Der er også hårde træninger - vi nyder det konkurrencedygtige aspekt ved at forsøge at overgå gennemsnitspersonen ved at tage entræningslektion ved hjælp af 'burn bar', og selvom nogle træningsprogrammer kunne være lidt mere udfordrende og komplekse, er den gratis prøveperiode på tre måneder en glimrende måde for dig at finde ud af mere om tjenesten og se, om den passer til din livsstil.

En anden kraftfuld sundhedsfunktion, vi ønskede at tale om, er den redesignede Breathe-app - den hedder nu Mindfulness, og den indeholder nu en Relax-tilstand.

I denne tilstand får du et motivationsspørgsmål at reflektere over i starten af aktiviteten, og du vil bruge mindst et minut på at kigge på sammenblandende og kollisioner af farvede former på uret, mens du tænker på det stillede spørgsmål.

Billede 1 af 2 (Image credit: TechRadar) Nogle af forslagene er underlige, men når vi virkelig kom ind i dem, fik de os til at føle os roligere. Billede 2 af 2 (Image credit: TechRadar) Den klæbrige 'Relax' animation er noget, vi kan se på dagen lang.

Det er hypnotisk, og vi fandt den mentale tilstand, den satte os i, bestemt hjælper med at forblive roligere i denne moderne verden. Kombiner dette med en af ​​Fitness+ træningsprogrammerne, som nu inkluderer en guidet gåtur eller meditation for at hjælpe dig med at opnå en følelse af ro i løbet af dagen, og Watch 7 er en af ​​de bedste wellness-ting, vi har brugt.

Den gennemarbejdede Mindfulness-app er virkelig en af ​​grundene til at købe et Apple Watch - ikke nødvendigvis Watch 7, fordi disse funktioner findes på alle Apple Watch til salg takket være den nye WatchOS 8 softwareopdatering.

Vi har endnu ikke prøvet et fitnessur, der matcher den behagelige vibration, der kildrer dit håndled for at minde dig om at trække vejret ind og ud roligt.

En sidste ting i sundhedsafdelingen: søvnsporing dukkede op sidste år på Apple Watch 6, og vi havde store forhåbninger om, at Apple ville gøre noget fedt med dette i år.

Grundlæggende er det, du ser hver morgen, stadig kun en note, der fortæller dig vejret og den batterilevetid, du har tilbage, men intet om kvaliteten af ​​din søvn - uanset om du havde drømme eller sov let, eller om du kom godt nok gennem dyb søvn.

Søvnsporing er bare for grundlæggende på Apple Watch - det har brug for flere detaljer og retningslinjer for, hvordan du gør søvnen bedre. (Image credit: TechRadar)

Det er bare for grundlæggende til, at denne funktion fungerer godt - det burde være en enkel sag for dit ur at give dig et par hurtige tip om, hvordan du kan sove bedre, samtidig med at du får en slags score, så du ved, hvad du kan gøre bedre.

Vi havde håbet, at Apple ville have bragt en ordentlig opgradering til Apple Watch 7 til at give dig yderligere indsigt i din søvn. Fx bare nogle søjler, der fortæller dig, hvornår du sandsynligvis sov, og ikke meget andet - det ville være interessant eller nyttigt for at forbedre sundheden.

Hvad Watch 7 gør godt, er at vise dine sundhedstendenser over tid. Du kan se, hvordan din VO2 Max forbedres, lære om du tager flere eller færre skridt, sågar om din balance ændrer sig... men uden vejledning eller måder at blive bedre på, forbliver alle disse varierede og nyttige metrics en interessant ting at tjekke ind en gang imellem, men ikke mere.

WatchOS 8 og ydelse

(Image credit: TechRadar)

WatchOS 8 er det nye operativsystem fra Apple til 2021, men ligesom designet af det nye Watch bringer det ikke meget nyt til Apple Watch-oplevelsen.

Watch 7 drives af et 'nyt' chipsæt indeni, som er S7-chippen, men dennee er ikke mere kraftfuldt end S6, der findes i Watch 6 - chippen er blot er netop redesignet til at passe i den nye urkasse (og for at få det samme tal som Watch-versionen?).

Når det er sagt, fandt vi konsekvent, at Watch 7 reagerede meget godt på alt, hvad vi bad det om. At bladre gennem apps er glat, glider let under swipes med fingeren eller roterer nydeligt, når du bruger Digital Crown til at navigere gennem menuer og lignende.

WatchOS har gennemgået et par iterationer gennem årene, og det ser ud til, at Apple endelig har fundet ud af noget nyttigt - den store knap på siden lader dig springe mellem apps, mens Digital Crown gør interaktion med lister eller ændring af størrelsen på ting til en simpel opgave.

Vi fandt ud af, at Siri-kommandoen - bare løft uret 7 til dine læber og afgiv en kommando - fungerede godt cirka 80 % af tiden, hvilket stadig er lidt i den lave side, når du forsøger bare at indstille en timer. Dette er ikke tillidsvækkende og vil betyde, at du ofte som standard bare trykker på en knap for at sikre, at den udløses.

Portrættilstand som urskive er virkelig dejlig og en fantastisk funktion. (Image credit: TechRadar)

En funktion, vi godt kunne lide i WatchOS 8, var det nye portrætfunktions fotos urskive. Denne giver dig mulighed for at vælge dine yndlingsbilleder, og Watch vil bruge de indlejrede data til at indsætte uret mellem motivet og baggrunden.

Det ser virkelig godt ud, og muligheden for at dreje Digital Crown for at gøre motivet i billedet større eller mindre var også et lækkert touch.

Den anden store funktion, vi brugte, var fokusfunktionen - ja, den blev mere påtvunget til os med iOS 15, hvor er det en stor ny funktion.

Synergien mellem Apple Watch og iPhone har altid været god - fx afspejling af flyvetilstand eller afgivelse af opkald eller lyd mellem de to - og i dette tilfælde, hvis du automatisk får lydløse beskeder på din telefon, når du er et bestemt sted, eller har indstillet et tidspunkt for at begynde at afvikle før søvn, vil Watch 7 automatisk skifte til denne tilstand.

Vi vil råde dig til at bruge lidt tid med de nye fokusfunktioner, hvis du ikke allerede har prøvet dem - de kan være en rigtig velsignelse, men du skal sørge for, at de mennesker, du vil have kan kontakte dig, også kan kontakte dig, og at de apps, du bruger regelmæssigt, stadig kan 'komme igennem' på de vigtigste tidspunkter.

Nogle ting, der fungerer rigtig godt på Watch 7, har været der i lang tid, men de gør det til et meget mere overbevisende køb. Støjovervågningen er fremragende, giver daglig feedback om din lydsundhed og giver dig besked, hvis du tilbringer for lang tid i et farligt miljø.

Lydsporing er virkelig god - og det er dejligt at have noget til at give dig feedback på, hvor støjende dit liv faktisk er. (Image credit: TechRadar)

Du får også notifikationer om at vaske hænder - i denne pandemi-tid er det at blive mindet om at vaske dine hænder i 20 sekunder og blive mindet om at gøre det, når du går ind ad døren, en fantastisk funktion, og vi ville købe et Watch for denne funktion alene.

En anden ny funktion, som vi virkelig er imponeret over, er Assistive Touch - du kan styre dit ur ved at knibe og knytte knytnæver, så du kan navigere på telefonen uden at røre ved den.

Det er virkelig fedt og fungerer rigtig godt - det fremhæver elementer i grænsefladen i blåt, så du ved, hvad du rører ved og trykker på. Du kan endda omkonfigurere dette for at åbne visse apps med en dedikeret gestus - det bliver interessant at se, om Apple udvider denne funktion til at fungere uden for tilgængelighedsmenuen i fremtidige opdateringer.

(Image credit: TechRadar)

Selvom det lyder som om WatchOS 8 ikke tilføjer meget nyt, har det dog et par små svirp og tricks, der gør en forskel. Det er fx flere timere og forbedrede meddelelsesmuligheder, hvis du synes om at reagere på meddelelser fra håndleddet, der forbedres enhedens overordnede funktionalitet (og vi er stadig forvirrede over, hvordan flere timere kan komme til Watch 7, men ikke til iPhone...)

Batterilevetid

(Image credit: TechRadar)

Vi har været lidt uforstående over for batterilevetiden på Apple Watch i årevis, og Watch 7 er ingen undtagelse... og Apples undladelse af at fremhæve forbedringerne på dette område.

Apple siger, at Watch 7 skulle holde 18 timer på en enkelt opladning, men vi kom regelmæssigt over 24 timer, selv med en vis mængde batterisugende GPS-brug midt på dagen.

Du kan også oplade hurtigere end nogensinde før takket være de hurtigere spoler indeni og den nye sølvbåndede oplader i æsken (selvom den tilsluttes via USB-C, og der ikke følger med en oplader med i æsken, Apples opgraderede teknologien, men fjernede den ting, du har brug for, og tvinger dig dremed til at betale for at købe en, da få har et USB-C-stik liggende).

Billede 1 af 2 (Image credit: TechRadar) Dette er hurtigopladeren - den kommer i æsken, men har et USB-C-stik og ingen oplader at oplade den fra. Billede 2 af 2 (Image credit: TechRadar) Sådan ser det ud i forhold til den originale hvide oplader.

Officielle tal tyder også på, at det vil tage 75 minutter at oplade dit ur fuldt ud, men vi gjorde det på 64 minutter, og det hurtigere opladningskabel gør virkelig en forskel her: det lykkedes os at komme op på omkring 50 % på 30 minutter og mere 80 % på 45 minutter, og det er så meget bedre end timers opladning, der bruges til ældre modeller.

Selvom denne hurtige opladning er nyttig, skjuler den ikke over et af de store problemer: Batterilevetiden på Apple Watch 7 er ikke god nok. Ja, hvis du oplader det hver nat, vil du ikke have problemer med, at det let holder hele dagen.

Men hvis du vil lave noget søvnsporing, så sidder du en smule fast - du kan give dit ur et 20-minutters opladningsskud før sengetid for at sikre, at det let kommer igennem natten, men du skal udvikle en rutine med at give det cirka en time på opladeren hver morgen for at sikre, at du ikke løber tør for strøm i løbet af dagen.

Vi lagde mærke til, at vi mistde omkring 15 % af batteristrømmen natten over, hvilket er lidt mere end Apple selv siger - Apple regner med, at du kan oplade Watch 7 fra død på otte minutter og have nok strøm til at komme igennem natten, men vi registrerede at dette kun gav 8% batteriopladning, hvilket vi ikke ville være sikre på var nok til at klare det til næste morgen.

Brug af Footpath-appen skulle have suget masser af batteriet, men det var overraskende venligt over for batteriet. (Image credit: TechRadar)

Og uanset hvad er det ikke så let at finde tid til selv hurtige opladninger, og vi fandt konstant ud af, at vi var ved at løbe tør for strøm på Watch 7, og derefter havde vi kun tid til et par små top-ups.

Batterilevetid på 24-30 timer fra en enkelt opladning er simpelthen ikke got nok til et moderne smartwatch. Der er mange ure fra andre brands, der kan gå i flere dage uden at skulle tilsluttes en oplader, og det er noget, Apple burde sigte mod til.

Vi er med på, at Apple formår konsekvent at tilføje nye, energisultne funktioner uden at reducere batterilevetiden (det er meget imponerende, at SPO2-sensoren ikke forbruger masser af batterilevetid, som de gør på andre enheder). Og det lyse og læselige display er fantastisk at have, og det koster naturligvis i form af strøm.

Apple har også radikalt forbedret multi-tasking strømforbruget på sine Watches. Vi kørte i omkring 50 minutter med en tredjepartsapp, der giver stemmevejledning, og skærmen viser et kort hele tiden, med GPS-sporing af løbeturen og Spotify, der afspiller offline musik, og Watch 7 mistede kun 10 % batteri, hvilket var ret utroligt.

Men den præstation ændrer ikke det faktum, at det er virkelig svært at opbygge en konsekvent opladningsrutine, hvis du også kan lide at spore din søvn - Apple har brug for en ny løsning på dette i fremtidige iterationer, hvis det skal blive ved med at være blandt førstevalgene, når man skal vælge et nyt smartwatch.

Skal jeg købe et Apple Watch 7?

The calculator should be easier to use as it's larger on the middle Watch here - but it doesn't add much. (Image credit: TechRadar)

Køb det, hvis...

Du har et Apple Watch 4

Hvis du elsker dit ældre Apple Watch, og du ikke har oplevet displayet, der altid er tændt, bliver du helt sikkert begejstret over den større skærm på Watch 7, og endelig at kunne stoppe med at ryste håndleddet for blot at se, hvad klokken er.

Du vil begynde at blive sundere

Watch 7 er en god fitness-ledsager for dem, der ønsker at opgradere deres kondition, både mentalt og fysisk. Det tilbyder så mange sporingsmuligheder, og vi fandt mindfulness-mulighederne virkelig forfriskende.

Køb det ikke, hvis...…

Du går op i fitness

Selvom vi godt kan lide at lege med Fitness+, er Watch 7 ikke noget for dig, hvis du leder efter strukturerede træninger, der hjælper dig med virkelig at udvikle din kondition. Du kan downloade nogle anstændige apps, men du vil få mere ud af et dedikeret fitnessur.