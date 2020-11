Anmeldelse: Apple Watch SE

Hvis du har besluttet dig for, at du vil have et Apple Watch, så er Watch SE det åbenlyse valg: Den har alle de praktiske funktioner fra Watch 6, men den er meget billigere og et af de bedste smartwatches på markedet lige nu. Den mangler funktionen Altid til, men fitness-sporing - der også kan motivere dig til at holde dig aktiv - er bedre end nogensinde, og Fitness Plus vil kun gøre det bedre. Watch SE kommer dog med de samme problemer som resten af Apple Watch-linjen: Nogle funktioner og apps er bare ikke gode nok, og batteritiden er bare for kort til at få det bedste ud af uret.

Sammenfatning af anmeldelse

Før du går i gang med at læse anmeldelsen igennem, så tænk lige for dig selv engang: Hvad vil du rent faktisk have ud af et smartwatch? Hvis det er, fordi du bare vil have 'et Apple Watch', så er Apple Watch SE nemlig er ret undervurderet ur, men som giver enorm god værdi.

Den har dog ikke løst mange af de problemer, som vi før har konstateret blandt Apples smartwatches, selvom den kommer med gode fordele og en startpris på 2299 kroner.

Designet af Apple Watch SE er helt, som du kender det: de samme buede kanter, afrundet aluminiumsstel og Digital Crown på siden. Hvis du har haft et Apple Watch før, eller du har beundret enhederne helt tæt på og gerne ville eje et, så finder du ikke noget overraskende hr.

Både denne model og Apple Watch 6 er "større" Apple Watch, og den kommer med en bredere skærm og tilbydes i størrelser 40 mm og 44 mm sammenlignet med Apple Watch 3, fra 2017, som stadig kan findes på udsalg, der var 38 mm og 42 mm og med en mindre skærm.

Skærmens skarphed og opløsning kender man også fra de andre odeller. Takket være OLED-teknologi er det klart, lyst og let at læse i alle slags situation - og det her, at man ser Apple fra sin bedste side.

Her slukker skærmen dog nogle gange, da de ikke har tilføjet funktionen Altid til. Apple har fjernet den her for at holde prisen nede, så som på ældre urmodeller skal nu du løfte dit håndled for at se tiden, hvordan træningen går, følge et kort eller ja... stort set alt, du har gang i.

Selvom det er skønt, at uret er billigere, og det sparer batteri, så føles det bare ikke ideelt til hverdagsbrug.

Apple Watch viser dog sin stærke side som værende en af de bedste "udvidelser" af en telefon til et håndled, og andre smartwaches har svært ved at leve op til samme niveau. Alarmer synkroniseres fejlfrit. Dine data deles øjeblikkeligt mellem apps. Integrationen i Apples økosystem er utrolig god.

Men mens mange af Watch SE-funktionerne er mindre udvidede versioner af dem på din iPhone, gør Apple Watch det godt, når det kommer til fitness. Listen over øvelser, der kan spores i standard-træningsappen, vokser hele tiden, og tredjepartsapps som Strava fungerer godt - også selvom funktioner er forenklede på uret.

Smid et abonnement til Apple Music og et par AirPods, aog du kan gå ud af huset uden din telefon og tag på løbetur med masser af musik. Disse gnindningsfrie oplevelser er det, der virker lokkende på Apple Watch-brugere. Selvom dette kan gøres på alle modeller i Apple Watch-udvalget, er kombinationen af SE's større skærm, hvor du kan spore din træning, og den lavere pris, hvad som gør Watch SE til en overbevisende fitness-ledsager, når man sammenligner med Watch-6.

Men når det kommer til batteritiden, har Apple stadig flere ting, som de bliver nødt til at rette op på. Hvis man har et smartwatch, der kun varer halvanden dag i 2020, så er simpelthen bare ikke godt nok - og især ikke nu, hvor Apple endda har implementeret søvnsporing på Watch SE.

Så hvornår skal du så finde tid til at oplade den? Der er ikke noget tidspunkt på dagen, hvor opladning virker som naturlig mulighed, som opladning om natten ellers plejer at gøre. Derfor ender du med at oplade lidt her og der, eller du kan også komme til bare at glemme det.

Selvom batteritiden er god i forhold til resten af Apple Watch-serien (og på grund af manglen på en Altid til-skærm og en den mest effektive chip nogensinde fra Apple), så mangler den nemmest bare, når man sammenligner med resten af markedet.

Hvis funktionen til søvnsporing rent faktisk havde været god, skulle du have besluttet, om du ville ændre din opladningsrutine for at kunne bruge den eller bare ikke bruge den særligt meget. Men alt, søvnsporingsfunktionen egentlig gør, er at fortælle dig, hvornår du har sovet, og der er mange andre billigere smartwatches på markedet, som kan give dig mere flere data på dette punkt.

Hvis du er på udkig efter et banebrydende Apple Watch, men ikke vil bruge en alt for mange penge, giver Watch SE 'luksusfunktioner' og kan byde på det, som de fleste bruger i hverdagen. Den er et sted mellem Apple Watch 4 og Apple Watch 5, når det kommer til strøm og funktioner, og hvis du kan få den ældre Watch 4 på tilbud, er den måske endda også værd at tjekke ud.

Men hvis du vil have et nyt Apple Watch, anbefaler vi absolut denne model - så længe du kan leve uden, at skærmen ikke forbliver tændt.

Apple Watch SE: Pris og frigivelsesdato

Prisen på Apple Watch SE afhænger af, om du vælger versionen kun med GPS eller med mobilfunktioner, og om du foretrækker det enkle Solo Loop/Sport-bånd eller den mere elegante flettede Solo Loop.

Vi fik tilsendt testversioner med Solo Loop, men desværre var de lidt for store til vores håndled. Det var til gengæld super nemt at glide dem på snarere end at skulle rode rundt med et spænde.

Apple Watch SE er tilgængelig nu fra Apple Store eller online, og fra den 18. september 2020 har den været solg rundt omkring forskellige steder i verden.

Apple Watch SE-priser: Solo Loop / Sport Band Region 40 mm GPS 40 mm GPS+LTE 44 mm GPS 44 mm GPS+LTE Danmark 2299 DKK 2699 DKK 2599 DKK 2999 DKK

Apple Watch SE-priser: Flettet Solo Loop Region 40mm GPS 40mm GPS+LTE 44mm GPS 44mm GPS+LTE US 2699 DKK 3099 DKK 2999 DKK 3399 DKK

En basal 'opgradering'

Det første spørgsmål, du stiller, er måske: Hvad erstatter Apple Watch SE egentlig? Det har ikke Altid til-skærmen som i Watch 5, men den har mere power end Watch 4, og man kunne næsten være fristet til at kalde den model for en Apple Watch 4.5.

Med det i tankerne, hvilke opgraderinger (hvis du kan kalde dem det) giver SE så i forhold til Watch 4 (som ikke længere er til salg)?

Den vigtigste ændring er til chipsættet indeni. Vi fandt ud af, at batteritiden på Apple Watch 5 forbedrede sig markant, når funktionen Altid til blev slået fra, og da det ikke er et problem med Watch SE, forventes der en god battertid fra denne enhed - og det er også, hvad vi så i vores test efter at have gået rundt med den i et par dage.

Der er stadig mange nyttige funktioner på Apple Watch SE, som man får rigtig meget glæde af, hvis man opgraderer fra Apple Watch 3, og mange af dem er også gode til sporing af sundhed - og hvis du er vild med det, så er det en super grund til at købe dette ur.

Decibelmåleren ombord på Watch SE gør et godt stykke arbejde med at advare dig, når lyden omkring dig er for høj. Søvnsporingen - som du kan få på alle ure, der kan køre den nye WatchOS 7 - er nyttig, selvom den ikke har lige så mange funktionaliteter som deciderede søvnmonitorer, og den kan ikke specificere, når du har sovet dybt eller ej.

Det konstant kørende højdemåler er praktisk, hvis du vil kende den sande afspejling af din højde under en løbetur. Det skal dog siges, at vi lavede en test side om side med Apple Watch 6 på en træningstur, og vi så at meterne varierede et sted mellem 10-15 meter på en tur på lidt over 3 km.

Det er ikke helt forfærdeligt, men vi ville ikke bruge Watch SE til at beregne vores nøjagtige højdestatistikker fra træninger.

I den anden ende af fitnessskalaen kan Apple Watch SE være en god mulighed at give til et ældre familiemedlem, hvis du gerne vil holde øje med deres sundhed - at være i stand til at modtage alarmer, hvis de skulle falde, eller advarsler om problemer med hjerterytmen. Det kan være noget, der virkelig kan give ro i sindet.

Den større skærm på både 40 mm / 44 mm størrelse (pga. af en mindre ramme) er også noget, som vil være gavnligt for ældre personer.

Med den nye funktion Familiedeling til Watch-serien, kan du opsætte et Apple-ur til en anden fra din iPhone. Det er med til at gøre det nemmere, hvis du køber Watch SE til nogen, der ikke bruger en iPhone.

Design

Designet af Apple Watch SE kommer ikke som en overraskelse. Det billigere ur er designet på samme måde som andre Apple Watch, der er blevet lanceret siden Apple Watch 4 i 2018.

Den samme buede design, der foldes elegant ind i OLED-skærmen (mere om den om et øjeblik) er til stede og korrekt, og har jo Digital Crown, der ruller behageligt under fingeren, når du bruger den til at rulle gennem en liste på uret .

Nedenfor har du tænd/sluk- og multitasking-knappen, som du kan bruge til at bladre gennem apps, som du har brug for nyligt, så du let kan finde, hvad du har brug for.

På trods af at vi her har et billigere Apple Watch, er der intet, som tyder på, at der blevet sparet på designprocessen.

På undersiden af ​​Watch SE finder du pulsmåleren med de lysende grønne lysdioder, der kontrollerer din puls hele dagen. De bukker lidt udad, men ikke kan mærkes på håndleddet ved normal brug.

I 2020 lanceres en helt ny stil til remmen, Solo Loop, der er en rigtig pæn tilføjelse. Det er en silikone (eller flettet silicium) løkke, der strækker sig over din hånd, så du behøver ikke konstant at åbne og lukke spænden på dit SE-ur ud for at tage det af og på.

Men du skal tjekke, at du får den rigtige størrelse til dit håndled. Apple sendte os optimistisk den største og tredjestørste størrelse til rådighed, og det gjorde vores Apple Watch SE til en armbånd.

Normalt kunne du gå ind i en Apple-butik og blive målet, men i dagens Covid-verden er der måske flere, der gerne vil undgå dette. Alternativet er at skulle printe nogle guider ud i papir, men det virker også lidt stressende.

Heldigvis er der masser af andre remme at vælge imellem, så du finder altid noget der passer til dig. De er en smule dyre, ikke altid nemme at tænde og slukke for. Vi håber, Apple finder på et design, der gør det muligt for dig at udskifte remmene lettere.

I modsætning til Apple Watch 6 er der ingen smarte nye favermuligheder til Apple Watch SE. De beholder tydeligt den røde farve til flagskibsuret for at lokke købere til at bruge lidt flere penge, hvis de vil have den (efter vores mening) flotteste model på hånleddet. Du kan altså vælge mellem guld, sølv eller rumgrå, hvis du vil have Watch SE.

Skærmen

Apple Watch SE-skærmen bruger den samme OLED-skærmteknologi, som du ser de andre Watch-modeller - og helt tilbage fra den første. Som vi nævnte ovenfor, er den større end Apple Watch 3 og kommer i størrelserne 40 mm og 44 mm, og det er en rigtig vigtig grund til, at du bør vælge Watch SE over Watch 3.

For dem, som elskeder Altid til-funktionen på Watch 5 eller Watch 6, så er det en af de store mangler på Watch SE. Det, der er interessant er, at SE bruger den samme lavtemperatur polykrystallinsk oxid (LTPO) -teknologi som de Apple-ure med den skærme, der altid er til, men skuffende ser det ikke ud til, at Apple vil gøre denne teknologi i fremtiden:

LTPO displays allow for variable refresh rates, thus enabling the Apple Watch’s always-on display. If the Series 5/6 have LTPO and get always on, why doesn’t the SE with LTPO get always-on, too? Could this, one day, be enabled through software? pic.twitter.com/5IZ8KvxGHnSeptember 18, 2020

Vi begynder dog at vænne os til idéen om, at du ikke nødvendig altid har brug for en skærm, der altid er til, især ikke indtil Apple kan tage sig sammen og give os et ur, der varer tre til fire dage på en enkelt opladning.

Indtil det tidspunkt kommer, har vi ikke noget imod at vippe håndleddet for at se klokkeslættet eller tjekke en meddelelse - det virker ikke så slemt igen. Vi venter stadig på, at udviklere får lov til at tilføje Altid til-funktionalitet til deres apps, da lige nu viser skærmen bare et flydende ur, når Watch 5 eller Watch 6 slumrer.

Kort fortalt foretrækker vi den batteritid og de omkostningsbesparelser, der fører med sig at have en skærm på Watch SE, som ikke altid er tændt. Den udendørs lysstyrke kan sammenlignes med Watch 6, så der er ikke noget problem med at prøve at se klokken, når du har solen lige i øjnene, og det lyser ikke som et fyrtårn om natten, eller når du er på et dystert sted og har glemt at aktivere teatertilstand.

Fitness

Træningsfunktionerne i Apple Watch SE er sandsynligvis hovedårsagen til, at du køber denne enhed. Apple har arbejdet hårdt på at omdanne sine ure til seriøse fitness- og wellness-enheder, siden det første ur udkom i 2015 - og de er kun blevet bedre og bedre siden da.

I betragtning af at Watch SE stort set kan sammenlignes med sidste års Apple Watch 5 (udover manglende Altid til-funktion), så ved du, at du allerede er sikret en stærk sundheds- og fitnessenhed til mindre penge end prisen på modellen fra 2019.

De vigtigste funktioner her er GPS og Glonass (en anden satellit, som Watch SE kan spore for at forbedre placeringsnøjagtigheden), 5 ATM-vandmodstand, så du kan svømme med denne enhed ned til 50 meter, og nu også søvnsporing.

Med frigivelsen af watchOS 7 får du også flere måder at spore din kondition i Workouts-appen med dans og nedkøling, som føjes til løb, gåture, cykling, yoga og mere. Disse nye muligheder betyder, at din kalorieforbrænding bliver mere præcis, og du ved mere præcis, hvornår du har nået dine fitnessringe.

Ja, det er deciderede ringe, som Apple Watch SE bruger til at hjælpe dig med at leve et sundere og bedre liv. Mange kender måske konceptet nu, men hvis du ikke gør, så er de farvede, animerede ringe, der fyldes op alt efter, hvor meget du træner hver dag, hvor meget bevægelse du klarer, og hvis du stiller dig op fra dit skrivebord ofte nok.

Det lyder simpelt, men uret kan lære dine generelle bevægelsesmønstre at kende, og mod slutningen af ​​dagen får du en meddelelse, der fortæller dig, hvad Watch SE mener, du skal gøre for at nå dine bevægelsesmål. Disse forslag er ikke altid de smarteste: Det virker fx ikke særligt praktisk at få at vide, at man skal gå en lang tur klokken 23, men det kan stadig virke til at booste din motivation generelt.

Den måler det nu ikke perfekt - vi har fx nået vores mål for bevægelse, mens vi kørte, og mens vi skrev denne anmeldelse, fik vi besked om, at vi ville have ramt vores mål for at stå op... mens vi sad. Men det er aldrig dårligt med en påmindelse!

Med hensyn til de mere detaljerede fitnesselementer på Apple Watch SE, så kan vi ikke påstå, at uret er designet til dem, som gerne vil tage deres fitness og træning til næste niveau. Løb handler her stadig mere om bekvemmelighed end forbedring. Der fx ikke en GPS-lås i starten af ​​løbet, og det gør, at du kan få en lidt unøjagtigt læsning.

Vi sammenlignede Watch SE en del med en avanceret Garmin Forerunner 945 og fandt ud af, at resultaterne stort set var de samme - og der var især imponerende øjeblikke, hvor Watch SE opdagede, at vi var startet med at løbe, spurgte, om vi gerne ville logge det, og gav os resultater, der kom tæt med ca. Garmins resultater med under en halv kilometer.

Det er dog større sandsynlighed for fejl, når dækningen bliver sværre i sfx kovklædte og bebyggede områder, og det understreger, at hvis du virkelig vil forbedre dine løbe- eller cykelmål, så skal du nok hellere købe en decideret fitnessenhed.

Men hvis du bare leder efter noget, der kan hjælpe dig med fitnessregimer, spore dine kalorieforbrændinger med et (stadigt voksende) udvalg af træningsprogrammer eller bare give dig de regelmæssige motivationer og data, du har brug for for at holde dig sundere, så er Watch SE en fantastisk mulighed.

En af de største fordele ved Watch SE er tilføjelsen af den nye Fitness Plus-tjeneste fra Apple, som du kan abonnere på for at få adgang til en masse videoer, der hjælper dig med at nå dine fitnessmål.

Din puls og andre data fra dit ur vises på den telefon eller tv-skærm, du bruger, om det så er iPhone, iPad eller Apple TV, og ændres dynamisk afhængigt af, hvad den forindspillede træner beder dig om at gøre. Den kan købes med en pris pr. måned eller pr. år, men den er ikke helt billig. Hvis du køber et nyt ur får du 3-måneders abonnement med deres køb, mens nuværende Apple Watch-ejere kan prøve tjenesten gratis i en måned.

Det er klart noget, man bør overveje, og måske endda mere for Watch SE end Watch 6, da den er billigere i pris. Dine fitnessdata sendes til din træning, uanset hvilket ur du har på, så du kan bruge mindre penge på Watch SE og få den samme træningseffekt.

Batteritid

Batteritiden Apple Watch SE er let at gennemgå: Den er længere, end du ville forvente, hvis du lyttede til Apple. Mærket siger, at du får omkring 18 timer eller batteritid 'hele dagen', men virkeligheden er, at du får meget mere end det.

På grund af Watch SE-skærmen, som holdes slukket det meste af tiden, fik vi 24-36 timers brug fra en fuld opladning i løbet af vores test: Her løb vi endda næsten hver dag, så GPS'en ville være i fuld gang fra 45 minutter til to timer.

Selvom den har det ældre S5-chipsæt, virkede det til, at Watch SE stadig havde en fremragende batteritid sammenlignet med de andre Apple Watch-modeller - bedre end Watch 5. Det står klart, at det er på grund af skærmen og effektivitetsforbedringer i operativsystemet.

SE mangler også den avancerede puls- og iltovervågning i blodet, som du får på Watch 6, og det er nemlig funktioner, som kan tage meget af batteriet også.

Watch 6 klarer sig bedre under GPS-trackede træningsprogrammer, og når man lytter til musik på enheden, fordi den har det mere effektive S6-chipsæt indeni, men i den daglige brug var Watch SE helt fint til de fleste situationer.

Vi siger 'fleste', fordi der stadig er et problem med den nye søvnsporingsfunktion i watchOS 7 (mere om det på et øjeblik).

Som vi har nævnt, er 24 timer en vanskelig batteritid, hvis du godt kunne tænke dig at spore din søvn. Opladning af Watch SE til 100%, hvis den er het tom, tager ca. 2,5 time (selvom vi timede det tættere på 2) - og det kan godt være svært at finde 2 timer i løbet af dagen til dette, hvis du ikke vil oplade den om natten.

I sidste ender kommer du altså til at oplade din enhed en smule her og der. Medmindre du har en rutine, der gør det nemt for dig at gøre det på samme tidspunkt hver dag, ender du hurtigt med at skulle oplade den natten over med et par dages mellemrum, og derfor går du glip af søvndata.

watchOS 7

Hvis du gerne vil se vores fulde gennemgang af, hvad du kan finde i det nyeste Apple Watch-operativsystem, skal du tjekke vores Apple Watch 6-anmeldelse. Oplevelsen med de nye funktioner virkede ifølge vores oplevelser identisk på alle måder på Watch 6 og SE.

En af de vigtigste fordele ved Apple Watch er indbygget musik, og hvis du har et Apple Music-abonnement, kan du gemme offline musik (eller streame det over LTE, hvis du har den version af uret).

Og endelig opgraderes Spotify, så du kan streame musik uden at skulle være forbundet til en iPhone (så længe du har LTE-versionen af Watch SE), selvom der stadig ikke er nogen offline support, der giver dig mulighed for at downloade musik fra Spotify - det er frustrerende, men måske det kommer snart.

Til jer, som bare gerne vil have en opsummering af højdepunkterne, eller hvordan visse funktioner virker på Watch SE, har vi her de vigtigste ting, som vi kunne lide (eller ikke kunne lide).

Søvnsporing

Det er en god funktion at kunne spore søvn på Apple Watch SE. Funktionen kommer til de fleste ure med opgraderingen til watchOS 7, men det længerevarende batteri på SE kommer virkelig modellen til gode her.

Det var ret lige til at komme igennem natten, så vi kunne samle data, men som vi har diskuteret, så bør batteriets levetid være bedre, hvis man skal undgå ikke at blive irriteret. Hvad du vil have, er et ur, der kan komme igennem flere dages søvnsporing og derefter kun har brug for en times opladning en gang imellem, når du alligevel sidder ved et skrivebord.

Resultaterne er også lidt kedelige. De siger ikke meget om, hvorvidt du har sovet godt eller ej, men er bare en opdatering om, hvor længe du har sovet baseret på accelerometeret. Der er bedre apps derude til mere dybtgående søvnsporing end det, som Apple tilbyder. Vi forventede lidt mere fra dette brand, selvom det er deres første forsøg på at overvåge søvnmønstre.

Vask hænder

Apple hævder, at denne funktion ikke blev tilføjet på grund af coronapandemien, men det virker som noget af at tilfælde, at den kommer på samme tid, som pandemien rigtigt har fat.

Oprindeligt følte vi, at dette var en overflødig funktion, der tog for meget tid på at aktivere, og som ikke gav os kredit for at vaske vores hænder, når vi rent faktisk gjorde det.

Vi lærte dog, at vi skulle vaske mere grundigt, så indsatsen blev registreret, og vi fandt hurtigt ud af, at vi blev bedre til at vaske i den tid, som det ren faktisk kræves, og med den rigtige mængde kraft! Normalt ville det være irriterende, at vi havde brug for at arbejde så hårdt for at bruge en Watch-funktion, men her er det faktisk det værd.

Siri

Du kan aktivere Siri ved bare at hæve dit ur op til dine læber, og for det meste fungerede det ret godt. Der var et par gange, hvor det ikke fungerede, eller der ikke kunne oprettes forbindelse til internettet, men det er Siri i en nøddeskal: Fantastisk, når det fungerer, men ofte er det bare ikke særlig præcist.

Funktionen blev også udlæst flere gange, hvor uret troede, at vi havde sagt kommandoen 'Hey Siri', hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Og så er der hele idéen om at kontrollere dit Smart Home fra dit håndled: Du kan enten trykke på en knap på skærmen eller mere bekvemt bede Siri om at udføre handlinger i dit Smart Home for dig. Men som altid med Apples kontrol til Smart Home var der tidspunkter, hvor uret ikke kunne tænde og slukke lys med et kort tryk på skærmen eller fuldføre handlingen med Siri. Det kan være frustrerende, når ens dyre ur ikke kan slukke og tænde lyset, da det ellers virker simpelt.

Køb den, hvis...

Du vil have et Apple Watch til færre penge Watch SE har en lavere pris, men du får stadig mange af de avancerede funktioner i Watch 6 - det afhænger i høj grad af, hvor meget du vil have en skærm, som altid er tændt eller ej.

Du er ligeglad med ilt i blodet Evnen til at kontrollere, hvor godt dit åndedrætssystem fungerer, er en af de vigtigste funktioner på Watch 6, men det er mere noget, som er rart at have, end noget man skal have, og mange mennesker kan leve uden.

Du vil have god batteritid Mens Apple Watch langt fra den bedste på markedet her, er batteritiden, der fås på Watch SE, det bedste, vi har set indtil videre pga. et mere moderne chipsæt og udeladelsen af Altid til-funktionen.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have det nyeste og det bedste Watch SE er nok nærmere en hybrid af Watch 4 og Watch 5, og det gør den sådan ca. 1,5 generation gammel. Hvis du elsker at have alle de nyeste funktioner, så er den nok ikke noget for dig.

Du vil have det billigste Apple Watch Det er Apple Watch 3, og den er stadig på tilbud. Den har heller ikke en skærm, som altid er tændt, men den har også en mindre skærm, og mange af de mest nyttige urfunktioner er der.

Lige et hurtigt kig Selvom skærmfunktionen Altid til tager en masse batteri, gør det det lettere at se tiden hurtigt - og det virker som en ret god funktion på et ur, tænker vi nok.

Først gennemgået: November 2020