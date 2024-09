To nye Apple AirPods 4 - herunder et par med støjreduktion og rumlig lyd

Gode nyheder for AirPods-fans: Apple AirPods 4 er endelig kommet - i to versioner! Apple benyttede også lejligheden til at afsløre væsentlige opdateringer af AirPods-serien. AirPods 4 og AirPods 4 med Active Noise Cancellation fik deres debut på Apples længe ventede "It's Glowtime"-event for iPhone 16.

Det burde ikke komme som en overraskelse; Apples største AirPods-lanceringg indtil videre blev forudsagt tidligere i år, ligesom den justerbare støjreduceringg som mange af os håbede på, takket være iOS 18.

For dem, der har ventet på dem, er den billigere variant sandsynligvis den længe ventede AirPods Lite. Selve topmodellen AirPods Pro 3 er endnu ikke lanceret, men flere softwareopdateringer er blevet annonceret. Selvom nye AirPods Max gjorde sin entré (til en vis grad) ved Apple-eventet, var det ikke med understøttelse af tabsfri lyd, som mange havde håbet på. Men vi er tilfredse med et helt nyt par AirPods i stedet for slet ingen - vi har trods alt ventet et stykke tid.

Dette har forbedret

(Image credit: Aplpe)

Designet er ved første øjekast det samme gamle Apple. Og hvis du havde håbet på en lilla farvevariant som Apple engang planlagde, vil du blive skuffet. Men Apple har arbejdet intensivt på størrelsen af sine åbne hovedtelefoner og udviklet over 50 millioner størrelseskort. Desuden er der en helt ny akustisk arkitektur i det, som Apple kalder sit »bedste åbne AirPods-design nogensinde«.

De specifikationer, der virkelig skiller sig ud, omfatter Apples H2-chip, som betyder understøttelse af aktiv støjreduktion i high-end-varianten (for første gang i ikke-Pro AirPods), samt understøttelse af »Conversation Awareness« og trådløs opladning i etuiet, som nu også indeholder en højttaler for lettere brug med »Find«-funktionen.

Batterilevetiden var et område, der skulle forbedres i 2024 for Apples banebrydende hovedtelefoner, men Tim Cooks gigantiske virksomhed har været lidt stille om udholdenheden af disse nye hovedtelefoner med Spatial Audio-understøttelse. Der blev dog nævnt en samlet batterilevetid på 30 timer, men det vil vi rapportere mere om senere, når vi får mulighed for at teste dem.

Hvad med prisen? Det er naturligvis en vigtig faktor, når man overvejer at købe et nyt par AirPods. Det er usandsynligt, at de kommer på vores topliste over bedste billige øretelefoner, men de er heller ikke ekstremt dyre: 1.599 kroner for modellen med aktiv støjreduktion og 1.199 kroner for indgangsmodellen AirPods 4.

Lanceringsdato? Den 20. september. Så er det snart!