Anmeldelse: iPad Air (2022)

For to år siden imponerede iPad Air os, og 2022-modellen gentager bedriften: Det er en imponerende alsidig og dygtig tablet. Den kraftfulde nye M1-chip er meget velkommen, og den ekstra kraft vil især blive værdsat af digitale kunstnere og gamers, selvom den ikke giver en klar hverdagsfordel på den samme måde, som forbedret batterilevetid ville. iPad Air 2022 er nu også faretruende tæt på iPad Pro, som har oplevet rabatter siden lanceringen sidste år, og det er sværere at fastlægge Airs plads i iPad-serien som følge heraf. Men dette er en fantastisk tablet til tekstbehandling, digital skitsering, spil, beskeder og meget mere. Den er alle de ting, der gør Apples iPad fantastisk, i et stilfuldt design med nogle attraktive farvemuligheder.

To minutters gennemgang

iPad Air 2022, også kendt i daglig tale som iPad Air 5, har meget at leve op til efter den fantastiske Air 2020.

Denne model bragte et slående nyt design, mere kraft end mange forventede, og var den perfekte showcase for iPadOS. Den nye Air er dybest set mere af det samme, med et chipset med større kraft.

Hvis det lyder som om, vi siger, at det er en kedelig tablet, er det langt fra tilfældet – vi har virkelig nydt vores tid med den nye iPad. 2022 Air kommer til samme prisniveau som sin forgænger, men øger strømmen, tilføjer 5G og bringer et helt nyt frontkamera til bedre videoopkald.

Det kantede, industrielle design fra iPhone 12 og iPad Pro-serien vender tilbage, hvilket gør det muligt at bruge Apple Pencil 2 til tabletten og den er øjeblikkeligt tilgængelig til skitsering eller notetagning; den oplader også, når den er docked.

Det er irriterende, at magneten ikke er lidt mere kraftfuld. Den holder din Pencil fast, når du bærer din iPad Air, men det er muligt at slå den af, når du for eksempel lægger din tablet ned i en taske.

(Image credit: TechRadar)

Den nye iPad Air er smukt lavet og let, med en 10,9-tommer skærm i den ideelle størrelse til at se dine apps, e-mails og film på farten.

Vi stødte på ét problem: Touch ID-sensoren er stadig anbragt i den lange, tynde tænd/sluk-knap øverst på tabletten – og som på den tidligere model rasler den lidt under fingeren, hvilket virkelig formindsker premium-følelsen.

(Bemærk: Denne ranglen var ikke til stede i alle de anmeldelsesmodeller, vi prøvede, men det var foruroligende nok til at være et problem med vores main anmeldelsesenhed).

Skærmen er lys nok, med anstændig farvegengivelse til alle opgaver. Lysstyrken er ikke på niveau med iPad Pro (500 nits vs 600 nits peak lysstyrke), men de fleste mennesker ville kæmpe for at se forskellen, hvis de ikke redigerer video eller nærstuderer billeder.

Vi er stadig ikke store fans af Apple Pencil som stylus, for uanset hvad folk siger, efterligner den ikke fornemmelsen af en blyant på papir godt nok til at overbevise os om at gå væk fra at tegne og skrive på døde træer. Hvis Apple kunne udvikle nogle smarte haptiske midler til at efterligne strømmen af bly over papir, så ville vi være begejstrede, men Apple Pencil generelt; som den er, glider stadig for frit over skærmen.

Når det er sagt, er mængden af ting, du kan gøre med blyanten, imponerende. Udvalget af skitserings- og fotoredigeringsapps, der nu er tilgængelige til iPad, betyder, at du kan gøre iPad'en til et genialt kreativt værktøj – selvom du skal bruge næsten 800 kr. for at tilføje pennen til dit arsenal, hvilket ikke er så lidt oven i prisen på tabletten.

iPad Air 2022s M1-chip bringer et stort kraftboost, og sætter tabletten skulder ved skulder med iPad Pro-serien med hensyn til rå kraft.

(Image credit: TechRadar)

Der var overhovedet intet, vi kunne udsætte Air for, som kompromitterede dens ydeevne – i både benchmark-test og brug i den virkelige verden viste den sig langt overlegen i forhold til iPad Air for to år siden, og det er sjældent at se sådan et skift mellem iterationer.

M1-chippen er lavet til dem, der ønsker at manipulere 3D-modeller problemfrit i Procreate, eller som ønsker at køre de mest grafisk-intensive spil (eller kode til dem) på farten. Vil du problemfrit hoppe fra The Last Campfire til Affinity Photo til GarageBand? Denne tablet kan absolut gøre dette. Skiftet er ikke øjeblikkeligt, da apps er sat i stå, når de ikke er på skærmen, men den tid, det tager for en app at vende tilbage til livet, er meget minimal.

iPadOS 15.4-softwaren, som den nye iPad Air kører på, er god... men kun god til en tablet. Og dette hænger sammen med vores største problem med den nye Air – hvem, og hvad er det egentlig til for? Den er god til mange ting, men den er ikke den bedste til mange af de ting.

iPadOS er et fantastisk styresystem til en tablet med masser af brugervenlige apps og en smart brugergrænseflade, der giver dig mulighed for at hoppe mellem opgaver med høj effekt. Par det med et Magic Keyboard (så længe du har yderligere omkring 800 kr. at bruge på det) og Apple Pencil, og så kan iPad Air være en digital skitsebog, avanceret gaming-enhed, en yderst bærbar laptop og underholdningscenter alt i ét.

Men... der findes bedre muligheder derude til alle disse opgaver. Vi har forsøgt at skrive denne anmeldelse på selve iPaden, og for det meste har det været muligt, og til tider virkelig nyttigt, når vi havde brug for en lille letvægts bærbar, som vi bare kunne finde frem, mens vi ventede på et tog og skrive et par ord.

Tastaturet og pegefeltet føles dog lidt trangt, og selvom Safari og Chrome browserne kan tilbyde en ægte desktop-oplevelse, er det stadig ikke nær så vidtstrakt som på en rigtig laptop.

(Image credit: TechRadar)

Vi kunne ikke arbejde med regneark med helt samme kontrolniveau. Google Docs reagerer ikke lige så godt som Apple Pages, når du forsøger at redigere dokumenter. Det er behageligt at se film, men de to højttalere og LCD-skærmen giver ikke den bedste seeroplevelse. Det er en kraftfuld mobil gaming oplevelse, men det er ikke den bedste.

Og selvom iPadOS er god, er den stadig ikke klar til produktivitet – og 64 GB som basislagerniveau er simpelthen ikke nok, når apps i disse dage regelmæssigt kræver over 1 GB.

Med mange af de ting, der er nævnt ovenfor – digital skitsering, spil, film og så videre – er iPad Pro 11 overlegen og ikke så ulig i omkostninger nu, hvor den har været tilgængelig i et år.

En dedikeret laptop er stadig bedre til at arbejde på farten, og hvis du bare vil have iPadOS og det store udvalg af apps, så er basismodellen iPad allerede perfekt.

iPad Air 2022 er helt sikkert en god tablet. Den fungerer godt til næsten alt, hvad du vil købe den for. Men for alle disse opgaver findes der noget bedre derude til en lignende (eller endnu lavere) pris.

Den nye iPad Air er en af de bedste iPads – og en af de bedste tablets – der findes, og du vil ikke fortryde at købe den; men et par vigtige opgraderinger til ting som opbevaring og skærmkvalitet ville have været en stor forbedring. I sidste ende kommer det an på, om du vil have en tablet, der udfører de fleste opgaver godt, og mange meget godt, men ikke er villig til at betale det ekstra for iPad Pro.

iPad Air 2022 udgivelsesdato og pris

iPad Air 2022 udkom i marts

iPad Air 2022s pris er 5.299.- til 8.099.- (afhænger af specifikationer)

iPad Air 2022s pris starter ved 5.299.- for 64 GB ingen mobilnetværk og stiger, hvis du vil have 5G-forbindelse, 256 GB lagerplads eller begge dele op til 8.099.-

Til sammenligning koster 2020 iPad Air 4 5.055.- for en entry-level, kun Wi-Fi, 64GB lagermodel.

iPad Air 2022: Design og display

(Image credit: TechRadar)

Designet af iPad Air 2022 vil imponere i det sekund, du får den i hænderne. De skarpe kanter gør ikke ondt at holde – de giver følelsen af en førsteklasses konstruktion med en stivhed, der fortæller dig, at du har et godt sammensat produkt.

Det anodiseret aluminium, som kommer i en række forskellige farver (vi kan godt lide den blå farve, som vi blev sendt til anmeldelse) føles glat at røre ved, og de flade kanter gør det muligt for Apple Pencil at klikke let til siden til opbevaring og opladning – selvom den, som vi har nævnt, kan løsne sig lidt for let.

iPad Air 2022 vejer kun 469g (Wi-Fi) eller 478g (5G), og er nem at have med i hånden og i tasken. Med det tunge Magic Keyboard, som er det tilbehør, vi anbefaler dig at købe (forudsat at du har råd til det), går vægten op til over 1 kg – men det er stadig mindre end mange bærbare computere og med lige så meget strøm, så det er en værdig afvejning.

Det eneste problem, vi har med iPad Airs byggekvalitet, er Touch ID-sensoren, som er placeret i tænd/sluk-knappen på oversiden (eller på venstre side, hvis du bruger tabletten i liggende tilstand). På vores enhed bevægede den sig lidt under fingeren, når den blev trykket på, hvilket øjeblikkeligt formindskede 'premium-fornemmelsen' - selvom en anden Air, vi testede, ikke viste problemet i samme omfang.

Derudover er byggekvaliteten fremragende. USB-C-stikket i bunden af tabletten (eller i højre side) er let at tilslutte til opladning og kommer ikke for meget i vejen.

Apple byggede en smuk tablet i 2020 - iPad Air 4, og den nye model er identisk (til det punkt, hvor vi konstant ville være blevet forvirrede, hvis vores 2022 og 2020 modeller ikke havde haft forskellige farver). Det ligner en iPad Pro Lite, hvis en sådan enhed fandtes – og sådan fungerer den i daglig brug.

Display

(Image credit: TechRadar)

iPad Air 2022-skærmen er ikke blevet opgraderet i forhold til sin forgænger, og selvom det ikke er et problem med hensyn til brugervenlighed, mangler den OLED-skærmen på iPhone 13-serien – og på rivaliserende tablets som Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Skærmen på 10,9 tommer er fantastisk til bærbarhed, og du vil hurtigt vænne dig til de mindre dimensioner sammenlignet med en typisk bærbar computer – så længe, at du ikke regelmæssigt bruger regneark eller navigerer på hjemmesider, der har brug for et bredere udsyn, så du kan se alt på én gang; vi fandt ud af, at det hurtigt blev frustrerende og det fik os til at række ud efter en laptop, så vi kunne få mere gjort.

Det er svært at lade være med at sammenligne iPad Air-skærmen med iPad Pro 11, som har en næsten identisk størrelse på skærmen (11 tommer, som navnet antyder); men mens de begge bruger IPS LCD-teknologi, bringer Pro'en jævnere 120Hz ProMotion-scrollning og større lysstyrke.

(Image credit: TechRadar / Warner Bros)

Selvom de fleste ikke vil bemærke denne ændring, når de ser film, er det værd at opgradere, hvis du er en person, der har brug for ekstra lysstyrke, når du redigerer film eller video.

Som vi nævnte i vores to-minutters gennemgang, var vi ikke voldsomt imponerede, da vi så 4K HDR-filmindhold på Apples egen tv-app. Det ser bestemt ikke dårligt ud og giver dig hurtigt mulighed for at blive fordybet i dit valgte indhold, men du får ikke de øjeblikke, hvor du tænker 'wow'.

Skærmen er anti-reflekterende, til det punkt, at vi under vores test aldrig oplevede, at vi ikke kunne se, hvad der var på skærmen på grund af baggrundsbelysning - det er ofte en undervurderet funktion i en tablet.

Selvom det ikke er en del af skærmen, er højttalerne på den nye iPad Air kun gennemsnitlige sammenlignet med den blomstrende, rige lyd fra iPad Pro og endda iPhone 13 Pro Max – og fantastisk lyd kan dramatisk forbedre det, du ser.

Det er værd at bemærke, at iPhone 13 Pro koster næsten dobbelt så meget som den nye Air, så du ville også forvente en overlegen lyd fra den.

iPad Air 2022: Specifikationer, ydeevne og Apple Pencil

(Image credit: TechRadar)

Når det kommer til de interne specifikationer, er iPad Air 2022 meget tæt på iPad Pro-seriens ydeevne, hvilket er imponerende, når man tænker på den oprindelige pris.

Men i betragtning af at der er gået et år siden vi sidst fik en ny iPad Pro, er prisen på den mindre model kommet ned til det punkt, hvor du kan få den til næsten samme pris som den nye iPad Air.

Det største problem, som de fleste vil have med iPad Airs specifikationer, er, at 64 GB storage bare ikke er godt nok i 2022. Download et par film på Disney Plus, og de vil sluge 3 eller 4 GB. GarageBand er også ret heftig, og det er forudinstalleret (selvom det er rigtig godt).

Sketching apps, såsom Affinity Photo, Sketchbook og Procreate, er også store i størrelsen, og de fleste avancerede spil er en GB eller to.

Du vil være i stand til at administrere 64 GB, hvis du er forsigtig med, hvad du downloader, men hvis Apple havde lanceret iPad Air med basismodellen på 128 GB, ville vi være langt mere tilbøjelige til at anbefale den.

Okay, med det irriterende ved specifikationerne af den nye iPad Air af vejen, kan vi komme ind på, hvad vi godt kunne lide – og det, vi kunne lide mest, er, at denne tablet er hurtig. Virkelig hurtig, takket være den nye M1-chip.

Vi testede den side om side med iPad Air 2020, som bruger A14 Bionic-chip, der også er i iPhone 12, og den nye Air var så meget bedre til multitasking og var i stand til at køre spil med dobbelt frame rate i vores benchmarking-tests.

Vi manipulerede hurtigt 3D-objekter i den populære app Procreate, og igen var Air 2022 betydeligt hurtigere. Vi har aldrig rigtig følt, at den tidligere iPad Air var langsom, men denne nye version er bare så meget lettere. Apple har virkelig forstærket kræfterne her, og det kan ses – og hvis kraft er vigtigt for dig, så kan du trygt vælge iPad Air frem for iPad Pro.

En anden nøglespecifikation: 5G er nu ombord, hvilket betyder, at hvis du går efter den dyrere iPad Air-model, kan du få de lynhurtige datahastigheder på farten, hvis dækning og udbyder tillader det. Apple taler om det, som om det er en stor opgradering, men de fleste vil bruge deres tablet med Wi-Fi og ville måske tro, at 5G ville være inkluderet til denne pris.

Apple Pencil

(Image credit: TechRadar)

Apple Pencil er en nyttig, og for nogle en væsentlig opgradering til din iPad – selvom den har eksisteret så længe nu, at du kan blive overrasket over, at det faktisk er et ekstraudstyr – og en dyr en.

Den række af ting, den kan, fra et dobbelttryk for at skifte mellem viskelæder og pen, helt op til en blændende række af trykfølsomhedsniveauer i avancerede fotoredigeringsapps, viser, hvor alsidig blyanten er.

Vi oplevede, at vi nyder digital skitsering, billedmanipulation og notetagning med pennen - men Apples forestilling om, at du kan skrive alt andet end korte noter i stedet for at bruge tastaturet, er meningsløs. Glassets glatte natur betyder, at håndskrift aldrig føles eller ser godt ud, og kun med en utrolig koncentration kunne vi opnå anstændige resultater og give afkald på det meget mere handy tastatur.

Invester bestemt i Apple Pencil, hvis du skal bruge apps som Photoshop, Lightroom, Affinity Photo, Sketchbook eller Procreate, men ellers klarer du dig fint uden.

iPad Air 2022: iPadOS

(Image credit: TechRadar)

iPadOS 15.4 er en fin, iterativ opdatering til Apples tablet-operativsystem, med nogle pæne justeringer, der gør det mere anvendeligt.

Lige meget hvad vi lavede på den nye iPad Air, fandt vi, at vores fingerstryg blev registreret problemfrit (selvom vi i nogle spil kæmpede for at aktivere gestuskontrollen for at hoppe mellem apps, da handlingen kom i vejen), og animationerne var flydende.

Vi vil anbefale, at de, der kommer fra ældre iPads og er fristet til bare at kopiere deres normale startsideopsætning til den nye enhed, starter forfra. Bakkerne yderst til højre på startskærmene er smarte og et nemt sted at finde alle dine apps; og at have et rent skrivebord er så meget mere forfriskende end at skulle løbe gennem flere skærme for at finde den app, du har brug for.

Vi har brugt de nye iPadOS multitasking-funktioner i årevis nu, og med iPadOS 15 føler vi os endelig sikre på, at vi kan opnå det meste, vi gerne vil, uden at spekulere på, om nogle vinduer vil ændre størrelse, nogle klikker på tværs og nogle bare svæver irriterende.

Vi var i stand til at åbne et regneark og kopiere på tværs af statistikker fra Google Analytics på to måder: En med det lille vindue svævende for en hurtig opdatering, og en anden, hvor de to apps var helt åbne side om side – og begge fungerede problemfrit.

Et andet tilfælde så os forsøge at opdatere et dokument med fakta fra Gmail – dette fungerede også rigtig godt, og vi kan endelig sige, at tredjepartsapps (i hvert fald dem fra Google Suite, vi bruger til arbejde) ser ud til at være på niveau med dem fra Apple.

(Image credit: TechRadar)

Men når du prøver at få iPad Air til at være en bærbar computer, begynder den som nævnt hurtigt at afsløre softwarens begrænsninger.

At åbne tekstbokse på tredjepartssoftware, som normalt er øjeblikkeligt tilgængelige på Windows-maskiner, tager et par ekstra klik. Hver gang du åbner en ny fane på Google Chrome, skal du trykke på søgefeltet for at indtaste tekst og begynde at kigge på nettet.

At bruge Google Docs er lidt mere besværligt, når du bruger musemåtten sammenlignet med Apple Pages – det er ikke et massivt problem, men det føles ikke så nemt som at bruge en bærbar computer, medmindre du bruger Apples egen software.

Hvis du er en, der er vild med Pages, Safari og alle de andre apps, som Apple tilbyder (gratis, vel at mærke), så vil du ikke bemærke så meget af et problem, men hvis du går for langt væk fra det økosystem, kan du blive en smule frustreret – eller i det mindste finde dig selv at længes efter den mere ekspansive brugergrænseflade på en dedikeret bærbar computer.

iPad Air 2022: Batteri og kamera

(Image credit: TechRadar)

Apple hævder, at iPad Air burde være god til omkring 10 timers videoafspilning eller ni timers kontinuerlig surfing og vandring rundt i flere apps.

Vi vil sige, at det stort set er nøjagtigt, selvom vi havde nogle få tilfælde, hvor batteriet løb tør lidt hurtigere, end vi havde forventet.

Vi formåede at dræne batteriet på et par forskellige måder: først når vi forsøgte at downloade et spil med 5G-dækning, som tømte batteriet til næsten dødt på under fem timer, og derefter når vi skrev i Apple Pages med skærmen tændt i fire timer, hvilket dræbte næsten 75 % – selvom batteriet i det tilfælde holdt ud i omkring syv timer.

Ligeledes, når vi skrev et stykke tid, mens vi var på toget til arbejde, lykkedes det os at slippe et 100 % batteri ned til under 85 % inden for en time, tilsluttet Wi-Fi og ved at surfe på nettet / skrive en artikel.

Apples påstande om batterilevetid føles rigtigt det meste af tiden, men der var nogle få lejligheder, hvor tallene føltes lidt på den generøse side.

Men med mindre intens brug er iPad Air 2020 god til at holde på strømmen. Den kan gå i hele 12 timer og kun bruge omkring 5 % af batteriet, så hvis du bare har brug for den i en time hist og her, mens du er på weekendtur, bør du være okay med at lade opladeren blive derhjemme.

Apropos opladeren, så er det en skam, at Apple kun har inkluderet en 20W opladningsblok i kassen - selvom vi skulle være glade for, at der overhovedet er en inkluderet, da Apple og andre mærker i stigende grad skærer ned på at levere opladere og andet ekstraudstyr i boksen.

I vores test tog det næsten tre timer at lade iPad Air 2022 helt op, selvom den blev kom op på 25 % på kun en halv time (præcis samme tid som den gamle model), så hurtigopladningen er der, selvom det er ikke blevet forbedret med M1-chippen.

Hvis du har en opladningsblok i MacBook-størrelse, kan du oplade den til fuld effekt på kortere tid - dog har vi nu testet dette fuldt ud, og det kommer ikke rigtigt til at bringe dig derhen så meget hurtigere.

20W opladningsblokken vil fylde dit batteri på 2:35, hvor 30W strømadapteren vil nå det på 2:11. Nyttigt, hvis du har en, men ikke pengene værd, hvis du ikke har.

Kamera

Billede 1 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 (Image credit: TechRadar)

Kameraet på bagsiden af iPad Pro er en enkelt sensor på 12 MP, hvilket er mere end nok til en tablet af denne kraft, og til denne pris.

iPad Pro-serien kommer med to kameraer og en Lidar sensor. Vi ser stadig ikke et stort antal apps, der virkelig gør brug af Lidar-sensoren, så dens udeladelse fra iPad Air giver mening i forhold til at spare på produktionsomkostningerne.

M1-chippen kombineret med en stærk sensor betyder, at billeder fra bagkameraet ser fine ud med masser af farver, skarphed og dybde.

Tingene bliver en smule kornet, når du zoomer ind, men i betragtning af at de fleste billeder skal tages for at understøtte en apps funktion – for eksempel at tage et hurtigt billede for at redigere eller fange en persons bevægelse til analyse i en biologi-app – har vi ikke brug for avancerede sensorer som den, der findes på iPhone 13 Pro Max, for eksempel.

F/1.8 blændekameraet er dog også godt nok til at tage billeder i svagt lys, så Air kan klare opgaven i de fleste situationer – men i betragtning af at sensoren ikke er blevet opgraderet siden sidste iPad Air, er det klart, at bagkameraet ikke er en prioritet for Apple.

Det frontvendte kamera er dog blevet forbedret med en 12 MP ultra-bred sensor, der tillader Apple at tilføje Center Stage - den funktion, der holder dig i midten af billedet, når du er i et FaceTime-opkald.

Det er pænt nok i brug, hvor kameraet panorerer rundt (digitalt) for at sikre, at du ikke går ud af billedet, og giver den person, der taler, mulighed for at være i fokus.

Kvaliteten af videofeedet fra den nye sensor er god, og vi havde ingen problemer med videoopkald. Tilføj et par AirPods, og så har du en top videokonferencemaskine her. Eller det ville du i hvert fald, hvis det ikke var for kameraets placering.

Som betyder, at du aldrig ser direkte på højttaleren – ville det være så svært at tilføje endnu en sensor i tablettens lange side, så den ville blive et fantastisk videokonferenceværktøj, når den placeres på et skrivebord i liggende retning, uanset om den er støttet på et stativ eller bruges sammen med Magic Keyboard.

Skal jeg købe iPad Air 2022?

(Image credit: Apple)

Køb den hvis...

Du vil have en tablet, der kan alt iPad Air 2022 har uhæmmet nytte, da det store udvalg af opgaver, den kan udføre godt, er imponerende. Det er en genial skitseblok, filmskærm, internetbrowser og spillemaskine, samt fungerer – til en vis grad – som en bærbar erstatning.





Du er en digital kunstner med et lille budget M1-chippens rå kraft er i høj grad vist her, og hvis du kan lide at manipulere 3D-objekter eller arbejde med flerlagsbilleder, finder du en vinder her... du kan spare penge frem for at købe en iPad Pro og stadig bruge apps, du elsker nemt.

Du vil gerne udtrykke dig Det er måske overset, at iPad Air-serien kommer i en række attraktive farver - chancen for at tilføje en lille smag af personlighed til en tablet er vigtig for mange.

Køb den ikke hvis…

Du har råd til iPad Pro For ikke mange flere penge kan du få iPad Pro 11, som har en overlegen skærm, bedre kameraer, tyndere rammer og mere intern lagring - stærkere højttalere også.

Du er vild med regneark Vi siger ikke, at du ikke kan redigere regneark på farten – vi har lige opdateret et, mens vi skrev denne sektion, og bladrede derefter tilbage til skrivningen – men hvis du er en, der gerne vil opdatere hurtigt, er det en frustrerende oplevelse.

Du vil have en fantastisk filmoplevelse på farten iPad Air 2022 er en god filmenhed, men den er ikke genial. De to stereohøjttalere er høje, men ikke rige, og 10,9-tommers LCD-skærmen mangler noget fra OLED- eller mini-LED-skærmene på andre enheder fra Apples sortiment.

Anmeldt første gang i 2022