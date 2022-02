Samsung Galaxy Tab S8 Ultra er en tablet, der er lige så stor som en gennemsnitlig bærbar computer, og det alene er nok til at vække begejstring hos nogle og skabe forvirring hos andre.

Samsungs serie af tablets betragtes ofte som Android-økosystemets alternativ til iPad Pros, men Ultra overgår selv 12,9-tommers iPad, når det gælder størrelse, da den har en skærm på 14,6 tommer. Med andre ord er den enorm.

Hvor stor er for stor? Tja, det afhænger af, hvordan du kan lide at bruge en tablet. Nogle mennesker vil synes, at Tab S8 Ultra alt for stor til at være praktisk anvendelig, men andre nok vil sætte pris på al den skærmplads, der er til rådighed. Det er derfor, at størrelsen er anført både på listen over fordele og ulemper her under vores førstehånds indtryk.

Vi har kun brugt kort tid med tabletten, så vi kan ikke rigtig undersøge, hvor brugbar den er som underholdnings- eller produktivitetsværktøj, men du kan få vores første indtryk af denne spændende Ultra-tablet.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra pris og lanceringsdato

Dette er både den største og dyreste tablet, vi nogensinde har set fra Samsung. Den findes i tre forskellige konfigurationer, og hver af dem kommer findes i en version med kun Wi-Fi eller en version med 5G-forbindelse. Der er en version med 8 GB RAM og 128 GB lagerplads, og hvis du betaler mere, kan du komme op på 12 GB/256 GB, 12 GB/512 GB eller den helt store med 12GB/1TB.

Priserne på de forskellige Samsung Galaxy Tab S8 Ultra modeller:

128 GB wi-fi: 9.299 kr.

128GB 5G: 10.499 kr.

256 GB wi-fi: 9.999 kr.

256 GB 5G: 11.199 kr.

512 GB wi-fi: 11.699 kr.

512 GB 5G: 12.799 kr

Kan forudbestilles fra i dag hos Samsung.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Design og skærm

Lad os starte med skærmen på Galaxy Tab S8 Ultra, som nok er det vigtigste salgsargument. Med sine 14,6 tommer er den massiv og større end 11- og 12,4-tommer Tab S8 og Tab S8 Plus samt iPad Pro, der fås i 11- og 12,9-tommer versioner.

Opløsningen er imponerende 2960 x 1848 med en opdateringshastighed på 120 Hz og Super AMOLED-teknologi, der sikrer levende farver og en skarp kontrast.

Mens de andre Tab S8-modeller har deres frontkameraer skjult i rammen omkring skærmen, har Ultra faktisk et hak i midten, som huser de to objetiver. Med den størrelse skærmen har, er det lille sorte indhug øverst i skærmen nærmest usynligt.

Vi har ikke testet streaming af film, spillet spil, eller brugt Ultra til at se på billeder og lignende. Men det dækker vi selvfølgelig i vores kommende anmeldelse. Vi fik dog et kort kig på en 8K video, der dog var hentet fra Youtube, så vi aner ikke, hvilken opløsning, der rent faktisk var tale om. Men skærmen var virkelig flot og viste mange detaljer. Det blev også til en kort lydklip, som også lød fremragende. Så vi glæder os virkelig til at kigge nærmere på Tab S8 Ultra.

På afstand ligner Tab S8 Ultra en almindelig Android-tablet. Det er en grå kasse med en skærm et lille kameramodul til bagsidekameraet og en USB-C-port. Den er utroligt stor, når du har den i hånden, men som nævnt vejer er den også overraskende let.

Der sidder en magnetstribe på bagsiden, som kan holde og oplade S Pen, hvilket føles som et mærkeligt sted at gemme sin stylus. Det betyder, at der skal være et hul i etuier, og du er også nødt til at fjerne stylus, før du lægger tabletten ned. Her foretrækker vi i høj grad Apples løsning med at have pennen sidende på siden af tabletten.

Vi siger "på afstand", for når man kommer tættere på enheden, kan man se, hvorfor det ikke er en almindelig tablet. PDen er virkelig meget større end andre tablets.

Galaxy Tab S8 Ultra virker overraskende let at bære. Men på grund af størrelsen er det altså ikke en tablet, der kan betjenes med én hånd. Vi er også spændte på at se, hvordan den er at have med i hverdagen. Der er ingen tvivl om, at Samsung kommer til at sælge en del af de tilhørende Book Cover Keyboards, for de fleste vil nok være nervøse ved tanken om at den gigantiske skærm skal ligge ubeskyttet i en taske med kuglepenne, notesblokke og hvad der nu ellers ryger derned.

Samsung Galaxy S22 Plus i en frisk grøn farve. (Image credit: Peter Hoffmann)

Med 2340 x 1080 har AMOLED-skærmen lidt færre pixels end S21 Plus, men der er ingen nævneværdig forskel i pixeltæthed. I stedet for en fast 120hz opdateringsfrekvens, som den der findes på S21, understøtter Galaxy S22 Plus nu en variabel frekvens fra 10hz til 120hz. Det betyder, at skærmen kun opdaterer med en højere hastighed, når det er nødvendigt (til spil, videoer, hurtig scrolling på hjemmesider) og kan sænke opdateringsfrekvensen, når du f.eks. bare læser tekst på en statisk skærm. Den åbenlyse fordel her er bedre batterilevetid.

Vi har ikke testet, hvad den variable frekvens betyder for den daglige brugsoplevelse men det kommer. Vi kan dog afsløre, at skærmen er lys, farverig og skarp, og vi oplevede glidende bevægelser, når vi bevæger os rundt i de forskellige Samsung One UI 4.1-skærme og menuer.

Under skærmen er der en fingeraftrykslæser, som nu er blevet større en på tidligere Galaxy-telefoner, og det skal gøre både registrering af fingeraftryk og den efterfølgende aflæsning nemmere og også hurtigere end nogensinde før. Det tager under 30 sekunder at registrere et fingeraftryk.

Kameraer og batterilevetid

Pen og kameramodul ligger side om side (Image credit: Peter Hoffmann)

Galaxy Tab S8 Ultra deler bagkameraer med de andre i Tab S8-serien, så der er et 13 MP hovedkamera og et 6 MP ultravidvinkelkamera. Men der er faktisk to frontkameraer - det er derfor, der er et hak i skærmen.

Disse frontkameraer er begge 12 MP, og det ene har en bred linse, mens det andet har en ultrabred linse. Du vil sandsynligvis bruge førstnævnte til de fleste ting som selfies og videoopkald, men sidstnævnte kan også bruges til bredere selfies eller videoopkald, hvor du skal præsentere noget bag dig som et whiteboard.

Tablettens kameraapp er ret simpel sammenlignet med en smartphone-app, og her er færre indstillinger eller AI-behandling, men du bruger sandsynligvis ikke en tablet til seriøs fotografering alligevel, og funktionere virker passende.

Med hensyn til batterilevetiden er vi i ukendt farvand her. Da vi ikke har brugt en tablet af denne størrelse, ved vi ikke, hvad vi kan forvente af det 11.200 mAh-batteri, der driver den.

Det er en enorm kraftpakke, men vi bliver nødt til at se, hvor godt det passer til den gigantiske skærm i vores fulde anmeldelse.

Opladningen sker ved 45W, hvilket ligger på mellemniveau, og vi forestiller os, at det vil tage et par timer at denne tablet op til fuldt batteri.

Alt i alt er kameraet en opgradering i forhold til Galaxy S21 Plus, som har 12 MP wide- og ultra-wide-objektiver og et 64 MP, 3x optisk teleobjektiv. Vi bliver nødt til at vente til vi har lavet en rigtig test for at se, hvor godt kameraerne på S22 Plus klarer sig i forhold til deres forgængere.

50MP-kameraet bruger Samsungs nye såkaldte tetra-binning-teknologi til ikke blot at kombinere oplysningerne fra fire pixels ad gangen i én meget klar pixel. Tetra-binning kombinerer også disse billedoplysninger med det oprindelige højopløste billede for at opnå et endnu bedre slutresultat.

Vores korte hands on-oplevelse varede ikke længe nok til at teste kameraet, men de billeder vi tog, så fornuftige ud.

Samsungs nye billedteknologier rummer også noget, som de kalder "Nightography". Ja, det er et helt opdigtet ord, men i praksis kan teknologien betyde store ændringer for billeder taget ved lavt lys, om natten og endda for fotos af nattehimlen. Samsung lover, at du fremover ikke behøver et stativ til dine billeder. Det var ikke muligt at afprøve midt på dagen, da vi så telefonen, men vi ser frem til at tage vores testenhed med ud i den mørke nat.

På videosiden er Samsung Galaxy S22 Plus klar til at optage op til 8K-video med 24 billeder pr. sekund med de bageste kameraer og 4K-video med 60 billeder pr. sekund med det frontvendte kamera. Kameraerne understøtter også portrættilstand til video. Vi glæder os til at sammenligne det med Apples imponerende nye iPhone 13 Cinematic mode-video på iPhone 13.

(Image credit: Samsung)

Ydelse, specifikationer og software

Galaxy Tab S8 Ultra er (lige som resten af Tab S8-serien) udstyret med en Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-chipsættet, som er den nyeste og mest kraftfulde processor lige nu. Den sidder i de stærkeste Android-enheder som Xiaomi 12 og OnePlus 10 Pro. Så vidt vi ved findes der lige nu ikke andre tablets med denne CPU om bord.

Det gør denne tablet velegnet til intensive opgaver som video- eller fotoredigering, samt spil og hurtig navigation.

Vi bør nævne, at der ud over de rigelige mængder lagerplads (512 GB), du kan få i topmodellen af Tab S8-serien, også er muligt at udvide pladsen på op til 1 TB.

Hvad angår software, får du Android 12 med Samsungs One UI Tab 4 lagt ovenpå. Hvis du kender Samsung-enheder, vil du allerede være velbevandret i, hvordan denne brugerflade ser ud.

Vi kort brugt S Pen stylusen med tabletten, og oplevelsen er ret god. Funktionelt set er S Pen et vidunder til at tegne med. Det er nemt at bruge trykfølsomheden til at ændre, hvordan linjerne ser ud; du kan trykke hårdt for at få en tyk, fed linje eller forsigtigt for at få en tyndere, lysere linje. S Pen er udstyret med en spids, der er blød nok til at du ikke føler, at du beskadiger skærmen. Her er den bedre end Apple Pencil.

I modsætning til Apples stylus føles Samsung-pinden dog lidt kort hånden, så det føles ikke helt så godt og naturligt som en "rigtig" kuglepen.

Første indtryk

Med denne tablet handler det meget om skærmstørrelsen. Dit behov vil være afgørende for, om Samsung Galaxy Tab S8 Ultra er god for dig eller ej. Hvis du har brug for en gigantisk skærm til arbejde eller kreative aktiviteter, kan det være en god mulighed, og vi forestiller os, at den også vil være fantastisk til spil, især hvis du bruger noget som Stadia eller Xbox Games Pass.

Hvis du bare er en dagligdags tablet-bruger med lidt ekstra penge at brænde af, vil den næppe være noget for dig. Den er designet til professionelle brugere, og de mindre Galaxy Tabs vil passe bedre til dig.

Dermed er det bestemt ikke sagt, at den kun er for professionelle. Det ser ud som om den virkelig gør det godt både med lyd og billede, så den kan sagtens fungere som underholdnings-tablet.