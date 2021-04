Android 12 udgivelsesdato, funktioner og hvad vi lærte fra den nye beta

Der har nu været tre Android 12 forhåndsvisninger – tidlige udgaver af styresystemet designet med henblik på app designere, men de giver os et indblik i, hvad der kan ende med at være med i den endelige udgave. Udover det har der været en bunke af lækager og rygter.

På baggrund af disse forskellige kilder, har vi en rimelig god idé om, hvordan Android 12 kommer til at være, men vi bliver nødt til at vente til Google IO i midten af maj for en officiel bekræftelse.

Android 12 er 2021s opdatering til Googles Android styresystem, der bygger videre på Android 11 fra 2020, som nogle smartphones ikke engang har fået endnu. Vi forventer, at Android 12 udkommer hen mod slutningen af 2021, men en offentlig beta-version bliver højst sandsynligt udgivet forud for det, og som vi tidligere har nævnt, er udvikler betaen allerede ude.

Latest News Den tredje Android 12 forhåndsvisning er udkommet med nye animationer, når man åbner apps, forbedret haptisk feedback, nye kameraværktøjer og mere.

Vi har samlet alle rygterne og beta Android 12 funktionerne her, så du nemt kan kigge listen igennem, og vi sørger for at holde den opdateret løbende.

Nederst finder du også en ønskeliste over de primære ting, vi ønsker os fra Android 12.

Kom til sagen

Hvad er det? Den næste store Android opdatering

Den næste store Android opdatering Hvornår udkommer den? Muligvis september 2021

Muligvis september 2021 Hvor meget kommer det til at koste? Den er gratis!

Android 12 udgivelsesdato

Den tredje forhåndsvisning for udviklere af Android 12 - en tidlig udgave af opdateringen designet til app udviklere, der skal opdatere deres apps til den nye Android opdatering - er allerede ude, og den viser os nogle af softwarens nye funktioner.

Mellem d. 18-20. maj ved Google IO 2021, som nu er blevet bekræftet til disse datoer, får vi muligvis den første offentlige beta-version at se – den tidligste version beregnet til normale forbrugere som du og jeg. Her får mange af de nye funktioner for første gang dagens lys at se.

Den endelige version af Android 12 udkommer højst sandsynligt i september, baseret på tidligere udgivelser, men bliver nok først udgivet på en mindre skare af telefoner, som for eksempel telefoner som Google Pixel 5 og Google Pixel 4a samt den nye Google Pixel 6, såfremt den bliver udgivet i samme ombæring.

Det er op til producenterne af enhederne at lokalisere Android 12 til netop din telefon, og det kan godt tage op til flere måneder at gøre, så vær ikke overrasket, hvis din specifikke håndholdte først får adgang til Android 12 i 2022.

Android 12 funktioner i udvikler betaen

(Image credit: Future)

Vi adskiller de lækkede og de rygtedes funktioner fra udvikler betaen, da sidstnævnte mere eller mindre er blevet bekræftet i forvejen. Google har selv listet nogle af funktionerne i Android 12 udvikler betaen.

Nogle af disse funktioner inkluderer mere effektive video og billede komprimering for at spare på din data, nemmere kopier og klistre funktioner, forbedrede lydfunktioner, bedre understøttelse til tablets, foldbare telefoner og fjernsyn, ændringer i navigation, en redesignet notifikationsmenu og muligheden for at blokere gentagne notifikationer.

Ifølge flere brugere er disse ændringer dog kun toppen af isbjerget. 9to5Google påstår, at en mulighed for at reducere farverne kan gøre det muligt at reducere kontrasten på skærmen, at opdateringen gør det muligt at skrumpe app ikoner, så du kan få plads til mere på din startskærm, at medieafspilleren på låseskærmen ser en smule anderledes ud, at du kan sende Wi-Fi kodeord til telefoner i nærheden, at du kan tilføje emoji og skrift til skærmbilleder, at du kan dobbelttrykke på bagsiden af telefonen som en genvej, og at du vil være i stand til at tage rullende screenshots, men de to sidstnævnte ser ikke ud til at være blevet aktiveret endnu.

XDA Developers har også haft skovlen fremme og lavet noget gedigent graverarbejde. Udover at fremvise nogle af de førnævnte funktioner, ser det ud til, at der er et stort fokus på at designe indstillinger og menuer anderledes, såvel som forbedrede et-hånds modes og nye uigennemsigtige baggrundsmodes til notifikations panelet, der matcher temaet på dit system. Ifølge XDA ser låseskærmen ud til at være et specifikt fokus med et renere altid-på-design og en mindre medieafspiller.

Den anden Android 12 udvikler-beta udkom d. 17. marts og gav fingerpeg om nogle forbedringer til brugeroplevelsen, såsom bedre overgange til billede-i-billede, bedre kontrol til notifikationer på låseskærmen, UX-tilpasning der bedre passer til telefoner med runde kanter og flere back-end muligheder for udviklere.

Denne anden beta har også vist sig at indeholde beviser på, at der kommer en fingerprintsskanner under skærmen på den kommende Pixel 6 og et nyt mørketema, der skifter fra en sort til en grå baggrund.

Og den tredje beta er også landet nu. Den udkom d. 21. april og inkluderer en ny oplevelse, når man åbner en app, hvor en ’splash’ skærm med appens ikon bliver vist, inden appen åbner. Den indeholder også ændringer til haptisk feedback, der muligvis gør den mere varieret og fordybende i spil. Udover det indeholder den også muligheden for, at tredjeparts apps kan tage fordel af ’pixel binning’ på kameraer med mange megapixel, samt andre små justeringer, hvor nogle af dem kan forbedre ydeevnen og batterilevetiden.

Android 12 nyheder og lækager om funktioner

Det muligvis største Android 12 læk indtil videre gav os billeder af det opdaterede styresystem, hvilket inkluderer hints om funktioner, den nye opdatering kunne føre med sig.

Det lader til, der kommer til at være notifikationer om privatliv, der kan fortælle dig, når din telefons kamera eller mikrofon bliver brugt, et større fokus på widgets på hjemmeskærmen, en gentænkt Quick Settings menu der giver dig adgang til færre indstillinger. Endelig lader der til at være grundlag for en funktion, vi kommer til at diskutere senere, der omhandler farvesammensætningen på telefonen.

Android 12 features (Image credit: XDA Developers)

I følgende blog indslag har Google udtalt sig om Android 12 opdateringen. Her skriver de, at Android 12 vil ”gøre det endnu nemmere for folk at bruge andre appbutikker på deres enheder, samtidig med de gør sig umage med ikke at gå på kompromis med Androids allerede eksisterende sikkerhedsforanstaltninger.”

Google har endnu ikke sagt, hvordan det kommer til at virke. Det er allerede muligt at tilgå andre appbutikker på Android, men måske vil det her gå ind og fremhæve nogle af dem, eller bare gøre muligheden mere tydelig.

Udover det kan Android 12 potentielt gøre det nemmere for Google at sende nye opdateringer ud. XDA Developers opdagede, at Google planlægger at gøre Android Runtime (ART) til et centralt modul i Android 12. Det ville gøre det muligt for firmaet at sende flere styresystemsopdateringer ud gennem Google Play butikken, i stedet for at skulle sende dem ud som traditionelle opdateringer.

Det kan betyde en hyppigere frekvens af opdateringer, og endnu vigtigere kunne det betyde, at du ikke behøver vente på, at producenten af din telefon sender opdateringen ud til dig. En stor del af opdateringer ville dog stadig være nødsaget til at blive skubbet ud på den gammeldags facon.

I en anden artikel melder XDA Developers om, at de har fundet en funktion på Android 12, der gør det muligt for apps at gå i dvale, når de ikke bliver brugt, hvilket gør dem mindre kraft-intensive for telefonen.

Nogle brugerdefinerede Android overlays har allerede en sådan funktion, men det har det oprindelige Android system ikke, og ovennævnte funktion ville kunne bringe det til alle Android enheder. Det er dog endnu ikke helt klart, hvordan det ville virke.

(Image credit: XDA Developers)

Et sideløbende læk omkring dvaletilstand for apps påstår, at det ville være muligt at rydde appens cache på din telefon, der ville gøre det til en delvis sletning i et forsøg på at minimere de apps, du ikke bruger.

Vi har også hørt, at Android 12 kunne bringe dobbelttryk-på-ryggen-genvejsfunktionen tilbage, der er brugbar i forhold til at tage skærmbilleder, aktivere Google Assistant og mere – i hvert fald på Google Pixel telefonerne. Det ville være en slags efterfølger til Active Edge, og det blev meget kort vist i tidlige udvikler betaer af Android 11, før det blev taget tilbage.

En interessant Android 12 funktion, der er blevet lækket, handler om app par eller to apps, der ofte bliver brugt sammen, som du kan åbne på samme tid. Mulige eksempler inkluderer kort og musik apps eller browsere og note-apps.

Det er endnu ikke helt klart, hvad app par gør, men da split-screen på Android telefoner kan være ret utilregnelig, er det muligt, det er en forbedring, der er designet omkring specifikke app par.

Det ser også ud til, at Android 12 får en Wi-Fi dele mode lig den, man kan se hos iOS, der ville gøre det muligt at dele Wi-Fi kodeord mellem folk i nærheden af dig. Det ville erstatte QR kodesystemet, der lige nu bliver brugt på Android telefoner, og ville virke sammen med folk, der ikke sidder lige ved siden af dig.

Baseret på den skjulte kode fundet i Android 12, ser det ud til, en skraldespand til at genskabe ens slettede filer samt automatisk app oversættelse kunne være på vej.

Et sidste rygte er, at Android 12 kan komme med et nyt farvesystem, der både vil påvirke indfødte og tredjeparts apps. Det vil tillade dig at vælge en hovedfarve og en supplerende farve, og så vil alle apps og menuer bruge denne stil.

Der findes også en stor liste over funktioner fundet ved et læk, der lister en stor mængde mindre funktioner, inklusive bedre split-screen på tablets, en sikkerhedsfunktion der stopper apps fra at læse din telefons udklipsholder, nye måder at få Google Assistant frem på, en redesignet lydstyrkebar og mere.

Hvad vi gerne vil se

Android 11 er i ret god form, men der er altid plads til forbedring. De følgende ting topper vores ønskeliste.

1. Et helt nyt look

Android har ikke haft en ægte visuel overhaling i lang tid – ikke siden Material Design landede i 2014.

Det er et godt look, og man kan argumentere for, at Google ikke bør ændre ting, bare for at gøre det. Men at friske ting op, ville gøre den næste version af Android en hel del mere spændende.

2. Widgets der kan stables

iOS 14 lader dig stable widgets (Image credit: Apple)

Med iOS 14 tilføjede Apple en del funktioner, der længe var at finde på Android telefoner, inklusive widgets, men det inkluderede også én vældig smart funktion, vi ville elske at se Google kopiere. Her snakker vi om Smart Stack funktionen, der gør det muligt at skabe en stabel af widgets på din hjemmeskærm, som du enten kan bladre gennem eller lade dit styresystem vælge, hvilken den skal vise baseret på, hvordan du bruger din telefon.

Hvis du for eksempel altid tjekker vejrudsigten som det første, når du står op, vil den muligvis vise vejrudsigten som det øverste i stablen, før den ændrer det til noget andet senere på dagen. Det er en elegant måde at undgå at rode ens hjemmeskærm til med widgets, samtidig med det sikrer, at du altid ser dem, du bruger mest.

3. Understøttelse til flere telefoner

Det muligvis største problem med Android er, at nyere versioner simpelthen ikke kommer ud på ældre telefoner. Selvfølgelig bliver ingen enhed understøttet for evigt, men mange får kun opdateringer i to år, og nogle får endda kortere tid end det.

Med Android 12 vil vi gerne se en fremgang i, at enheder bliver understøttet længere tid, og ideelt set også, at de enheder får opdateringerne hurtigere, da man ofte venter flere måneder på den nye Android opdatering.

En del af dette er op til Google at gøre det hurtigere og nemmere for producenterne af enhederne at lokalisere opdateringerne til deres telefoner, men resten vil højst sandsynligt være op til producenterne selv.

(Image credit: Shutterstock)

Vi har tidligere argumenteret for, at det måske ikke er nødvendigt med en årlig Android opdatering længere. Det er en arbitrær periode af tid, og nogle gange er der ikke mange opdateringer at komme med. Så fremfor en stor – eller i hvert fald højt profileret - opdatering hvert år, så vi hellere, at opdateringerne bliver rullet ud på telefonerne løbende, når de er blevet færdigudviklet.

Vi får allerede mindre opdateringer i løbet af året, primært for at rette op på bugs og forbedre sikkerhed, men vi ser ikke nogen god grund til, hvorfor større funktioner ikke også kunne være en del af dette.

5. Alle funktioner på alle telefoner

Ikke nok med, at alle telefoner ikke får den nyeste version af Android, så får dem der gør ikke altid de nyeste funktioner.

Det er der en del forklaringer på. For det første tilbageholder Google ofte nogle funktioner for at gøre dem eksklusive til Pixel-serien. Et eksempel på dette fra Android 11 er foreslåede apps i stedet for den standard app dock, en funktion der (valgfrit) udfylder den nederste række af apps på din hjemmeskærm med apps, den tror, du helst vil have adgang til på ethvert givent tidspunkt.

Den anden grund er, at Google ikke forlanger af producenterne at inkorporere alle funktioner. Et eksempel på dette er ’samtale’ sektionen på notifikationer dropdown. Det er en handy funktion, der holder alle chat notifikationer separate fra dine andre notifikationer. Det er en af de mest interessante tilføjelser til Android 11 – men producenterne er ikke tvunget til at tilbyde det på deres håndholdte enheder.

Hvis man ikke får adgang til de seneste funktioner ved en Android opdatering, tager det noget af spændingen væk, så det så vi gerne ændret.