Med Android 12 kan du låse bildøren op med Google Pixel- og Samsung Galaxy-telefoner

Google præsenterede en række bilrelaterede nyheder under Google IOs hovedindlæg, herunder en ny digital bilnøglefunktion, der findes i den nye Android 12.

Hvis dette lyder bekendt, er det ikke så mærkeligt. Apple har haft sin egen digitale bilnøglevariant siden juli 2020, da iOS 13.6 blev lanceret, og Samsung lancerede sin egen tjeneste i begyndelsen af ​​2021 med Galaxy S21 Plus og S21 Ultra i samarbejde med Audi, BMW, Ford og Genesis.

Ikke desto mindre betyder det at have en sådan digital nøgle indbygget i Android 12, at langt flere enheder og brugere har adgang til funktionaliteten. Den nye nøgle giver dig mulighed for at låse op, låse og endda starte motoren med din smartphone.

Funktionen bruger såkaldt UWB-teknologi (ultrabredbånd, en radioteknologi med meget høj båndbredde) og betyder, at du simpelthen kan gå over til din bil, og den låses automatisk op, uden at du engang behøver at tage din telefon op af lommen.

Du vil også være i stand til at dele digital adgang til køretøjet med andre - så du nemt kan låne bilen til en ven, uden at skulle bive den fysiske nøgle til den person, der skal køre. Hvis du bruger denne funktion, kan du også indstille tidsbegrænsninger for, hvor længe nøgellånet fungerer.

I øjeblikket er det noget uklart nøjagtigt, hvor mange og hvilke enheder der understøtter den nye funktionalitet. Det eneste, Google hidtil har sagt, er, at dette vil være tilgængeligt på nogle Pixel- og Samsung Galaxy-telefoner, når funktionen lanceres senere på året.

Vi ved, at Google har indgået et partnerskab med BMW (og andre), og at den digitale nøgle vil være kompatibel med den kommende elektriske BMW iX-model.

Trådløs Android Auto

Dette er også gode nyheder for alle, der bruger Android Auto i bilen - softwaren, der giver dig mulighed for at køre en slags spejlbillede af telefonens kerneapps på bilens hovedskærm.

Apps som Spotify, Google Maps og Google Assistant er tilgængelige via Android Auto og kan give dig bedre kontrol og flere funktioner end mange andre computersystemer, der ellers indbygget i biler.

En af systemets begrænsninger er, at mange biler kræver, at du fysisk tilslutter din Android-telefon med et USB-kabel for at få Android Auto til at fungere.

Google oplyser, at flere og flere producenter - herunder Honda, Ford og BMW - nu tilbyder understøttelse af trådløs forbindelse i nye biler, men det nøjagtige antal hundreder af de millioner af biler, der understøtter Android Auto, der har den trådløse funktion, er stadig uklart.