Google IO 2021 datoer, registrering, og hvad man kan forvente fra Googles online show

Sidste år måtte Google se sig nødsaget til at aflyse den årlige I/O konference på grund af pandemien, men i år vender showet tilbage. Det løber af stablen fra maj d. 18-20, men bliver kun i en online udgave, præcis ligesom Apples WWDC 2021 event.

På Googles årlige udvikler konference har vi i de senere år fået præsenteret ny software og hardware som Google Assistant, nye Pixel telefoner, Android OS opdateringer og smart, kortlivede gadgets som Glass og Daydream. I år forventer vi at se mere om det nye Android 12 styresystem, lanceringen af Pixel 5a og selvfølgelig andre tricks, Google kan have i ærmet.

Google IO 2021 bliver ikke afholdt i Shoreline Amphitheater i Mountain View, og det kommer heller ikke til at koste op mod 1000$ at deltage. I stedet kan du nøjes med at registrere dig gratis på Googles event side.

...and we're back:) Join us May 18-20 for #GoogleIO live, online, and free for everyone. https://t.co/763eVjWpYE pic.twitter.com/Sk3tUnLme0April 7, 2021

Inden den officielle keynote d. 18. maj ved vi ikke, hvad Google har tænkt sig at fremvise på eventet, men vi kan allerede trække nogle tråde fra de forskellige rygter og lækager fra Googles egen lejr, i forsøget på at give nogle kvalificerede bud. Nedenunder vil vi prøve at forudsige Googles hardware og software lineup for Google IO 2021 og forklare, hvordan det virtuelle event komme til at foregå.

Hvad er det? Googles årlige udvikler konference

18-20 maj, 2021 Hvor foregår det? Udelukkende online

Udelukkende online Hvor kan jeg registrere mig / hvor meget koster det? Gratis på Googles eventside; det eneste du behøver, er en Google konto.

(Image credit: Google)

Hvad er datoerne for Google IO 2021?

Google har traditionen tro offentliggjort, at udvikler konferencen foregår fra tirsdag d. 18. maj til torsdag d. 20. maj. Deres årlige tre-dages konference plejer at ligge i midten af maj, så det falder fint i spænd med de forgangne år.

Hvorfor er Google IO kun online?

Google var tvunget til allerede i marts 2020 at annullere deres maj 2020 event, da flere og flere lande indså, hvor alvorlig pandemien var og tvang folk til at søge tilflugt i deres egne hjem. Det ser ud til, at Google følte, de ikke havde nok tid til at gentænke IO som et komplet virtuelt event med så kort varsel. Det til trods for, at andre events godt kunne klare denne omstrukturering, såsom Apples WWDC 2020.

Normalt afholder Google deres IO event og efterfølgende udvikler sessioner i fysiske omgivelser ved Shoreline Amphiteateret i Mountain View, Californien, hvor COVID-19 restriktioner for større forsamlinger (dog ikke masker) vil blive ophævet i midten af juni.

Selv hvis Google havde besluttet sig for at håndtere et event, hvor deltagerne skulle bære masker og tjekkes for vaccinationskort, ville de ikke forskyde eventet med en måned og potentielt lave rod i udgivelsesdatoer for deres hardware. Desuden har firmaet højst sandsynligt planlagt det online format i flere måneder.

Hvordan kommer Google IO 2021 til at foregå?

De mest afslappede Google forbrugere forbinder Google IO med keynote-talen, der bliver streamet frit tilgængeligt til alle. Men i de senere år har man også kunnet købe adgang til at deltage ved Google udvikler-sessioner, nye produkt demoer, codelabs og andre events for professionelle eller hobbyister.

I år bliver alle disse events virtuelle og gratis. Det betyder selvfølgelig, at flere folk kan deltage uden rejseomkostningerne og billetterne til 1000$+, men fordelene ved at være fysisk til stedet, som at skabe forbindelser inden for industrien og at teste nyt Google hardware, bliver svære at genskabe virtuelt.

Nogle Google IO 2021 events vil være gratis for alle, og man vil have mulighed for at gense dem på et senere tidspunkt, såsom hovedtalen. Andre vil kræve, at du reserverer et tidspunkt og har begrænset (virtuel) kapacitet.

(Image credit: Future)

Google offentliggjorde det officielle program i slutningen af April - det kan du gå på opdagelse i her. Herunde kan du læse, hvordan Google selv beskriver det kommende Google IO event:

' Forbruger og udvikler keynotes fokuserer på firma- og produktnyheder og kan ses igen on demand.'

og fokuserer på firma- og produktnyheder og kan ses igen on demand.' ' Tekniske sessioner fokuserer på produkt annonceringer, og hvordan man kan tilpasse disse nye funktioner. Sessionerne vil blive spredt udover de tre dage og kan genses on demand.'

fokuserer på produkt annonceringer, og hvordan man kan tilpasse disse nye funktioner. Sessionerne vil blive spredt udover de tre dage og kan genses on demand.' ' Workshops og Ask Me Anything sessioner (AMAs) er interaktive og kræver en reservation. Workshops er ledt af en instruktør og opfordrer til spørgsmål, mens AMAs er en mulighed for at spørge Googles produkteksperter alskens spørgsmål.

og er interaktive og kræver en reservation. er ledt af en instruktør og opfordrer til spørgsmål, mens er en mulighed for at spørge Googles produkteksperter alskens spørgsmål. ' Meetups er afslappede, åbne faciliterede forummer arrangeret af Google, der gør det muligt for deltagerne at snakke på kryds og tværs. Registrering og reservation er påkrævet.'

er afslappede, åbne faciliterede forummer arrangeret af Google, der gør det muligt for deltagerne at snakke på kryds og tværs. Registrering og reservation er påkrævet.' ' Interactive sandboxes er tilgængelige i I/O Adventure, der gør det muligt for udviklere at prøve nye Google produkter og funktioner gennem en hands-on oplevelse.

er tilgængelige i I/O Adventure, der gør det muligt for udviklere at prøve nye Google produkter og funktioner gennem en hands-on oplevelse. 'Codelabs og Learning Pathways er altid selv guidede læringsoplevelser, der hjælper dig med at forstå den nye Google teknologi.'

Interaktive sandbokse ser ud til at være Googles måde at simulere fysiske tests af det nye Google hardware. En virtuel sandboks maskerer, hvordan enhederne rent faktisk ville virke i virkeligheden, men det er nok det bedste, Google kan gøre, uden at skulle sende prototyper af enhederne rundt til deltagerne.

Hvad vi forventer af Google IO 2021

Baseret på Googles årlige produkt og software kalender, plus alle de lækager og rygter, vi har hørt om, har vi en generel idé om, hvad Sundar Pichai og Google lederne vil diskutere på eventet. Her er nogle højdepunkter:

(Image credit: Shutterstock)

Android 12

Det seneste Android styresystem er allerede i beta på Pixel telefonerne, men vi er 100 procent sikre på, at Google vil bruge noget tid på at udpensle den endelige versions sejeste tricks. Da Apple højst sandsynligt annoncerer det nye iOS 15 ved WWDC i juni, vil Google være interesseret i at få et forspring på det og fremvise deres nyeste innovationer først.

Tjek en uddybende liste over de nyeste features ved Android 12

En række eksperter har allerede dykket ned i detaljerne ved betaen og fundet nogle interessante forbedringer: bedre privatlivsnotifikationer hvis en app bruger din mikrofon eller kamera, bedre understøttelse til alternative app butikker, gentænkt App-Par for nemmere split-screen multitasking, forbedrede widgets til hjemmeskærmen og mere.

Det bliver spændende at se, hvilke funktioner Google gemmer på til det store event.

(Image credit: Future)

Pixel 5a

Et nyligt Pixel læk fra Jon Prosser antyder, at Pixel 5a bliver lanceret d. 11. juni, hvilket gør et event i midten af maj til det perfekte tidspunkt at afsløre det på. Google har tidligere annonceret og udgivet Pixel 3a ved Google IO 2019, og ville muligvis have gjort noget lignende med Pixel 4a ved 2020 eventet, hvis omstændighederne havde været anderledes.

Source has confirmed and followed up:The Pixel device coming on June 11th is the Pixel 5a. https://t.co/vBWFomSjvWMarch 9, 2021

Et lækket Pixel 5a billede viser, at telefonen kan have et næsten identisk udseende med Pixel 4a 5G, inklusive de samme farver, de samme kameraer og 6,2-tommer skærm, en fingerprintsskanner placeret på bagsiden og et 3,5mm jackstick.

Vi håber på, at dette læk ikke holder stik, og at Pixel 5a's hardware gøre mere for et differentiere sig selv. Hvis ikke det er sker, kan vi håbe på, at Google har nogle spændende specifikationer at dele, så ingen falder i søvn under denne del af præsentationen.

(Image credit: Future)

Mindre sandsynligt: Pixel 6, Pixel Fold eller Pixel CPU opgraderinger

Google er aktivt i gang med at udvikler Pixel 6 og en foldbar Pixel telefon, potentielt til en simultan udgivelse i oktober 2021. Det er langt nok ude i fremtiden til, at Google måske hellere vil vente med at fremvise specifikationerne og hardwaren, til vi når tættere på efteråret.

Til sammenligning blev Pixel 5, der udkom i slutningen af oktober, først officielt annonceret i slutningen af september.

Google kunne undgå at snakke om deres nye telefoner ved i stedet at fremvise deres nye GS101 Whitechapel chip, der angiveligt skal agere kraftværk i både den nye Pixel 6 og den rygtede foldbare Pixel telefon.

Pixels har traditionelt brugt Qualcomm Snapdragon CPUer, men vi har for nyligt lært, at Google er i gang med at udvikle deres eget system-on-a-chip (SoC) hardware i samarbejde med Samsung.

Vi ved dog ikke, hvordan Google SoCs skal udkonkurrere Snapdragon eller Apples egne bioniske SoC chips. Nu da katten er sluppet ud af posen, bør Google give en tydelig afklaring på, hvordan dens Whitechapel chip kommer til at klare sig mod sine konkurrenter. Det ville gøre folk spændte på udgivelsen af deres telefoner i efteråret.

(Image credit: Future)

Lige siden Google købte Fitbit, har vi været nysgerrige på, hvordan Google ville putte sit personlige spin på de bedste Fitbits i fremtiden.

Hvis der findes et perfekt tidspunkt for Google til at forklare deres planer med Fitbit og potentielt afsløre en ny fitbit enhed med forbedret Google Assistant/Wear OS synergi, er det under Google IO 2021.

Selv hvis der ikke er meget ny hardware at fremvise, kan og bør Google forsøge at gøre deres Wear OS mere spændende for forbrugerne. Det kommende Galaxy Watch 4 skifter til Wear OS, men vi argumenterede for, at skiftet ikke giver nogen mening, fordi Wear OS ikke ligefrem er en fornøjelse at bruge.

Google bør bruge sin kommende konference til at sælge os på idéen om, at Wear OS ure kan blive en værdig udfordrer til Apple Watch serien.

En ny Chromecast?

Vi spottede for nylig en FCC annonce, der antyder, at Google arbejder på en ny Chromecast med genopladeligt batteri - eller potentielt en ny Nest Audio.

Selvom vi er store tilhængere af Chromecasten sammen med Google TV, er der plads på markedet til en opgraderet dongle, der kan erstatte den nu utilgængelige Chromecast Ultra. En der kan spille Google Stadia spil, har indbygget ethernet indgang uden en adapter og kan åbne og streame apps hurtigere.

Vi er ikke sikre på, at denne enhed kommer frem på Google IO 2021, da Google har sagt, at enheden skal forblive fortrolig indtil den 24. september. Det ville tage den langt udover konferencens dato, men det kan sagtens være, at det bare er ekstra polstring, da den forventede offentliggørelse er i juni.