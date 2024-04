Nye Circle to Search funktioner på Google- og Samsung-telefoner

Koden, der er skjult i Circle to Search-funktionen, antyder, at den vil udvide sine muligheder på Android.

Vi har virkelig nydt den AI-drevne Circle to Search-funktion siden den kom (først lanceret på telefonerne Samsung Galaxy S24 Ultra og Google Pixel 8) og nu ser det ud til, at den kan få nogle nye funktioner i den nærmeste fremtid.

Ifølge det velkendte læk @AssembleDebug (via PiunikaWeb) ser skjulte koder i Circle to Search ud til at antyde, at funktionen vil blive opdateret med muligheder for at optage dele af skærmen og muligheden for at dele dem med andre mennesker.

Dele af skærmen kan vælges med et tryk, en cirkel eller en krusedulle ved hjælp af Circle to Search, og du kan derefter justere det valgte område. Som det ser ud nu, kan du derefter køre en søgning baseret på de valgte billeder eller tekst.

Blandt de nye ting, der ser ud til at være på vej, er knapperne Kopier billede og Del billede, der dukker op, når noget er valgt. Det ville være en hurtig og nem måde at fange en del af skærmen på, og det ville være en god tilføjelse til de eksisterende screenshot-muligheder på Android.

Mere kunstig intelligens på vej

🔥 Circle to Search on Pixel will soon let you copy and share selected areas as images

Indtil videre er der ingen indikation af, hvornår det kommer ud på telefonerne - og der er selvfølgelig altid den mulighed, at Googles softwareingeniører ombestemmer sig og beslutter sig for ikke at tilføje den ekstra cirkel til søgefunktionerne alligevel.

Men eftersom kilden til dette læk har været i stand til at få funktionen til at virke, varer det måske ikke så længe, før denne funktion bliver introduceret.

Circle to Search og andre AI-funktioner er langsomt blevet rullet ud til ældre Pixel- og Galaxy-telefoner, efter at have fået deres debut i de seneste flagskibe. Det er ikke klart, præcis hvilken slags hardwareydelse der kræves for at få dette særlige værktøj til at fungere problemfrit.

Vi vil sandsynligvis også få endnu flere tricks med kunstig intelligens med Google Pixel 9 og Samsung Galaxy S25 i løbet af de næste 12 måneder – med en større andel af den AI-kraft, der sandsynligvis vil kommer til at køre lokalt på selve enhederne når de bliver mere kraftfulde.