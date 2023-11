Vi tester Pixel 8 - en mobiltelefon fuld af overraskelser

Selvom den mangler nogle af de avancerede funktioner fra Pixel 8 Pro-modellen, har den almindelige Pixel 8 et opdateret design, virksomhedens nyeste Tensor G3-chipsæt og en række nye AI-funktioner takket være den nye processor. Det dobbelte kamera på bagsiden er imponerende alsidigt og understøttes af kraftfulde funktioner som Magic Editor, der giver dig mulighed for at manipulere dine billeder på en måde, der ikke er mulig på nogen anden mobiltelefon. Til prisen er dette en utrolig interessant blanding af Googles opfindsomhed, som er værd at overveje. Vi har haft den nye mobiltelefon til test, og her er, hvad vi syntes om den.

Pris og design

Google Pixel 8 har et lidt mere afrundet design end tidligere. (Image credit: Peter Hoffmann)

Fra 6.199 kr.

Lidt mere afrundet design

Kun tre farvemuligheder

Pixel 8 - nyckelfakta Pris: 6.199 kroner

Mål: 150,5 x 70,8 x 8,9 mm

Vægt: 187g

Skærm: 6,2-tums Full HD+ (1080 x 2400) 60Hz till 120Hz "Actua" OLED

Chipset: Google Tensor G3

RAM: 8GB (LPDDR5X)

Lagrerplads: 128GB / 256GB (UFS 3.1)

OS (ved lancering): Android 14

Hovedkamera: "Ny" 50 MP, f/1.68, 82° FoV med OIS

Ultravidvinkelkamera: 12MP, f/2.2, 125.8º FoV

Selfiekamera: 10,5 MP, f/2,2, 95º FoV

Batteri: 4.575 mAh

Opladning: 27W kablet, 18W trådløs (2. gen Pixel Stand), 12W trådløs (Qi)

Farver: Obsidian, Hazel, Rose

Den almindelige Pixel 8 har en startpris på 6.199 kr. for modellen med 128 GB lagerplads. Modellen med 256 GB lagerplads koster 6.799 kr. Mere plads er altid godt, så vi anbefaler at betale lidt ekstra for at få mere plads.

Vi får et velkendt design med det ikoniske kameramodul langs bagsiden samt mere afrundede hjørner, der gør designet på begge de nye Pixels lidt mere behageligt at holde ved. Den lidt mere afrundede form og det justerede 20:9-format gør Pixel 8 til en virkelig kompakt og lommevenlig telefon, bortset fra kameramodulet, der rager ud fra bagsiden. Når det gælder farver, er udvalget ret begrænset med Obsidian, Hazel og Rose.

Du får en "Actua" OLED-skærm med en maksimal lysstyrke på 2.000 nits og understøttelse af 120 Hz. På trods af det nye størrelsesforhold er placeringen af knapper og betjeningselementer på siden af mobilen stadig behagelig og inden for rækkevidde. I øvrigt får du en IP68-klassificering mod støv og vand, og fingeraftryksscanneren i skærmen fungerer konsekvent godt, selvom vi gerne ville have haft den til at være lidt hurtigere.

Ydelse og funktioner

Google Pixel 8 - På undersiden finder du højttalere og USB-C-port (Image credit: Peter Hoffmann)

Android 14 lige ud af æsken

Hele 7 års software- og sikkerhedsopdateringer

Nye kamerafunktioner

Android 14 debuterer på Pixel 8-serien, og selvom de fleste af de mange tweaks er mindre, er en af de mest bemærkelsesværdige opgraderinger en ny låseskærm, der kan tilpasses, så du kan ændre urets stil og genveje i de nederste hjørner. Det, der virkelig får Pixel 8-serien til at skille sig ud, er virksomhedens løfte om opdateringer og sikkerhedspatches i hele 7 år, hvilket bliver et stærkt salgsargument for alle, der ønsker en langtidsholdbar mobiltelefon.

Den nye Tensor G3-chip giver mobiltelefonen en hurtig ydeevne, der kan klare alle hverdagens opgaver uden problemer, og den kan endda klare nogle spil, selvom den kan gøre telefonen ret varm efter et stykke tid.

Du får et 4.585 mAh-batteri, som er imponerende i forhold til telefonens størrelse, og som holder hele dagen. Google har øget opladningshastigheden i år, og du kan fylde over 50% batteri på bare 30 minutter.

Kameraer

Google Pixel 8 tager fremragende aftenbilleder. (Image credit: Peter Hoffmann)

Imponerende nye kamerafunktioner

Ikke så avanceret kamera som Pro-modellen

I stedet for en dedikeret telefonsensor har Pixel 8 en 8x Super Res Zoom, sammenlignet med 8 Pro, som har en 5x optisk zoom og Super Res Zoom op til 30x. Ultravidvinkelkameraet har også færre megapixels i den billigere model, men på trods af disse forskelle er standardmodellen en fremragende kameratelefon.

Hovedsensoren på 50 MP har en større blændeåbning end tidligere, hvilket betyder mere lys og dermed bedre billedkvalitet under mere udfordrende lysforhold. En redesignet kameragrænseflade gør det lettere at skifte mellem stillbilleder og videooptagelse, og med understøttelsen af den nye Tensor G3-chip og imponerende nye AI-funktioner udvisker Pixel 8 grænserne mellem fotografering og fotomanipulation, bedst demonstreret af den nye Magic Editor-funktion. Med den kan du bl.a. trykke og trække i motivet på et foto for at flytte det, mens AI på intelligent vis udfylder den plads, hvor motivet var. Den anden store kamerafunktion er Best Take, som giver dig mulighed for at tage en række billeder af en gruppe mennesker og derefter vælge det bedste udtryk på hver person til det endelige billede.

Makrokameraet er virkelig godt. (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Pixel 8?

Pixel 8 er en fantastisk telefon til dem, der vil have den bedst mulige Android-oplevelse, stærke kameraer med unikke og klasseledende funktioner og en telefon, som du kan bruge i lang tid. Men hvis du vil have en telefon med virkelig imponerende batterilevetid eller et telekamera, bør du se på andre muligheder.