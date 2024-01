Hvad er Galaxy AI? Her er nogle af Samsungs mest spændende AI-funktioner

Den 17. januar 2024 lancerede Samsung endelig sin længe ventede Galaxy S24-serie. Udadtil ligner den sidste års Galaxy S23-serie, med få ændringer i designet. Selvfølgelig har Samsung forbedret nogle af specifikationerne, men det største samtaleemne har været deres AI-funktioner og -værktøjer, som byder på mange spændende nye funktioner at udforske.

Samsung har lanceret sine helt nye AI-funktioner under navnet "Galaxy AI", men hvad indeholder de egentlig? Nedenfor tager vi et kig på nogle af de mest interessante og nyttige AI-funktioner, som du kan få adgang til på Samsungs nye Galaxy S24-serie.

Nemmere kommunikation for alle

Der er en masse AI-funktioner i Galaxy S24-serien, som vil gøre kommunikationen meget lettere. (Image credit: Future / Philip Berne)

Galaxy AI har et stærkt fokus på kommunikation og ønsker at gøre det lettere for folk at overvinde sprogbarrierer. Som en løsning på dette har Samsung udgivet Live Translate, som giver tovejsoversættelser af både opkald og tekst i realtid. Ud over denne funktion er der også Interpreter, som fungerer som en slags live-tolk. Her kan samtaler oversættes direkte på en delt skærm, så folk, der står ved siden af hinanden, hurtigt og nemt kan læse en transskription af, hvad den anden har sagt. En ekstra bonus er, at denne funktion også fungerer uden mobildata eller Wi-Fi.

For yderligere at lette hverdagskommunikationen for folk har Samsung tilføjet Chat Assist og Android Auto, som begge er drevet af AI. Chat Assist-funktionen hjælper med at finjustere tonen i en samtale, for eksempel hvis du vil skrive en høflig besked til en kollega, mens Android Auto kan opsummere indgående beskeder for dig og derefter foreslå passende svar eller handlinger. Hvis du f.eks. sidder i bilen og ikke kan tage telefonen for at svare, kan du bruge denne funktion til at sende dit forventede ankomsttidspunkt.

Andre AI-funktioner omfatter Note Assist, som hurtigt og nemt opretter resuméer i Samsung Notes og også giver dig mulighed for at oprette skabeloner med forudvalgte formater. Transcript Assist er en AI-funktion, der bruger tale-til-tekst-teknologi til at transskribere, opsummere og oversætte stemmeoptagelser. Det fungerer endda, når der er flere talere involveret i optagelsen!

Hurtige søgninger - også i apps

Med den nye Galaxy S24-serie kan du søge efter alt uden besvær! (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Circle to Search with Google er en AI-funktion, som vi tror vil blive meget brugt. Det er en gestusbaseret funktion, som giver dig mulighed for at fremhæve eller trykke på elementer på skærmen og derefter få relevante søgeresultater frem. Hvis du for eksempel ser en flot sofa, et smukt kunstværk eller lignende og gerne vil vide, hvor du kan købe det, eller bare gerne vil vide mere om det, vil denne funktion gøre din søgning hurtigere. Især, fordi du ikke behøver at gå ud af en app eller browser for at starte din søgning.

Kamera-tricks i Google-stil

Samsung får et par AI-kameratricks, der ligner dem, vi tidligere har set fra Google. (Image credit: Future / Philip Berne)

Selvfølgelig er der også en masse AI-funktioner til fotografering, og disse ligner de AI-funktioner, som Google tilbød med sine seneste Pixel-mobiler. Edit Suggestion er en AI-funktion, der tilbyder smarte og passende justeringer af dine billeder, mens Generative Edit kan udfylde dele af baggrunden ved hjælp af generativ AI. Disse AI-værktøjer giver dig også mulighed for at flytte objekter i dine fotos, ændre størrelsen på dem, vinkle dem, fjerne dem helt og meget mere.

På videofronten har vi Instant Slow-mo, som gør det muligt at få vist videoer i slow motion, selv om de er optaget i normalt tempo. Kamera-appen kan automatisk genererer flere billeder baseret på, hvad der sker i videoen for at skabe jævne og detaljerede slow-mo-videoer.

Det var nogle af de mest spændende AI-funktioner, som den nye Galaxy S24-serie har at byde på, men der er naturligvis meget mere at udforske. Vi vil sørge for at afprøve alle de nye funktioner i vores dybdegående tests af mobilerne i de kommende uger, så hold øje her på TechRadar med vores dybdegående anmeldelser af de tre mobiler i fremtiden. Hvis du er nysgerrig og vil læse mere om dem nu, kan du klikke på et af nedenstående links.